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Новости За рубежом
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членство в НАТО (1216) Резников (1168) Джоанэ Мирча (17)

Резников о встрече с заместителем генсека НАТО: "Обсудили интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе.

Об этом Резников сообщил на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также обсудили некоторые интересные вещи относительно подготовки Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) состоится вскоре на полях "Рамштайна", – прокомментировал Резников встречу в Бухаресте с Джоане.

Читайте также: Саммит НАТО станет успешным, если на нем будет явное продвижение по интеграции Украины в Альянс, - МИД Литвы
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Топ комментарии
+4
Цікаві речі це яйця?
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13.04.2023 21:02
+4
Ага, оно надомолявся...

НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України
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13.04.2023 21:05
+3
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13.04.2023 21:30
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Накидали план роботи і домовилися Джерело: https://censor.net/ua/n3412003
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13.04.2023 21:02 Ответить
Цікаві речі це яйця?
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13.04.2023 21:02 Ответить
Цікаві, потужно абрвалллл
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13.04.2023 21:10 Ответить
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13.04.2023 21:29 Ответить
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13.04.2023 21:30 Ответить
дерьмак вже все доклав плешивому
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13.04.2023 21:03 Ответить
а що там доповідати? В черговий раз пообіцяли в НАТО прийняти коли війну виграемо.
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13.04.2023 21:16 Ответить
цікаві речі -якщо вкрасти яйця і продати в европу за евро...
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13.04.2023 21:05 Ответить
по 17 євро за десяток яєць...В НАТО....
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13.04.2023 21:08 Ответить
4000%..мда..у Джека Лондона був персонаж, що віз на клондайк яйця....і не довіз, дуже схоже
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13.04.2023 21:32 Ответить
Ага, оно надомолявся...

НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України
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13.04.2023 21:05 Ответить
Чергова брехня від ''зелених'' для підтримки рейтингів боневтіка! Різникофф, не напружуй собі коки , тобі вже мало хто вірить!
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13.04.2023 21:09 Ответить
когда нельзя сказать или просто нечего - появляются ну очень цікаві речі. Ну о-о-очень цікаві
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13.04.2023 21:12 Ответить
Чергова порція Зе хуцпи.
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13.04.2023 21:13 Ответить
Ох і чума!
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13.04.2023 21:14 Ответить
Ну не скаже ж Рєзніков, що йому мізки винесли якоюсь боротьбою з корупцією, прозорістю закупівель, невідворотністю покрань, свободою слова, незалежністю гілок влади...

Це заява для зєлєбобіків, бо потім можна буде сказати "вони обіцяли, але передумали, а ми білі та пухнасті". Саме для тих, хто, чомусь, слово "політичний" в словосполученні "військово-політичний блок" намагаються не помічати.
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13.04.2023 21:17 Ответить
Закрийте вже рота цьому фабержеголовому молодожону! Від нього вже нудить.
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13.04.2023 21:26 Ответить
беспринципный... и жаль, что не офицер... офицер бы от позора за яйцо по 17 грн за штуку и ялоки по 51 грн за кг уже давно бы застрелился... а этот завхоз только лыбится, как янелохмнеужесорокпять...
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14.04.2023 06:34 Ответить
це лисе чмо нам мрії та надії продає
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14.04.2023 11:09 Ответить
 
 