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Враг штурмует Бахмут 40-50 раз в сутки, город ровняют с землей, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

оккупанты ежесуточно совершают от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов Бахмута.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов. Не оставляя цели взять Бахмут под контроль враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении", - отметила она.

Она добавила, что поскольку враг обычно проигрывает в уличных боях, он прибегает к тотальному уничтожению городской застройки.

"Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", - подчеркнула Маляр.

Однако, резюмирует она, враг не добился своей цели. За Бахмут продолжаются тяжелые бои. Пока ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, в Бахмуте враг сконцентрировал основные усилия. Сейчас там продолжаются жестокие и тяжелые столкновения.

Также читайте: Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+17
Пані Маляр! МО призначено для забезпечення ЗСУ всім необхідним, а про стан на фронті доводять пресслужби ГШ, ОК, ООС або голови ОВА.
Тому краще розкажи: що з замовленням зимової форми на наступний сезон? Що з літньою формою на зараз? Як з забезпеченням техніки паливом, а підрозділів - БК? Скільки ракет, снарядів, мін виробляє український ВПК? Ну і головне питання: що там з фінансовим забезпеченням військовослужбовців?
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13.04.2023 21:28
+7
Не треба йти на поводу сильнішого в ресурсах ворога, який обрав тактику точкового напору для пропаганди перемоги для власного бидла, але ціною пірової перемоги. Виснажувати та маневрувати, міняючи позиції з зруйнованих на укріплені, головне кінцевий результат.
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13.04.2023 21:24
+4
да пофигу им на даты
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13.04.2023 21:26
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Правила форума Совет форумчан
Не треба йти на поводу сильнішого в ресурсах ворога, який обрав тактику точкового напору для пропаганди перемоги для власного бидла, але ціною пірової перемоги. Виснажувати та маневрувати, міняючи позиції з зруйнованих на укріплені, головне кінцевий результат.
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13.04.2023 21:24 Ответить
К 9 мая хотят занять , суки.
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13.04.2023 21:24 Ответить
да пофигу им на даты
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13.04.2023 21:26 Ответить
Ну відкрите питання остається - чому не рівняють ворога з землею? Яйця по 17 грн заважають?
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13.04.2023 21:26 Ответить
может ты не знал, но нам как не хватало снарядов, так и не хватает. американцы до сих пор в шоке, как это наши выпускают по 4-5 тис снарядов день и никак не могут поднять производство.
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13.04.2023 21:30 Ответить
потери врага 500-1000 рыл в сутки
расход арты 4000-5000 в сутки

на 1 кацапорыло 4-10 снярядов.
американцы глупые?
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13.04.2023 21:40 Ответить
Може ти не знав, що з 2014 року не побудовано жодного підприємства по випуску снарядів в Україні, і досі невідомо що, окрім снарядів з Заходу, поставляється? І чекаю на відповідь, чому "никак не могут поднять производство"?
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13.04.2023 21:45 Ответить
Бог его знает почему не наращивают, пишут что даже у южной кореи просили для нас снаряды.
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13.04.2023 21:54 Ответить
У Південної Кореї збиралися забрати власні снаряди, що були там на зберіганні. Чим закінчилося - не знаю.
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13.04.2023 21:59 Ответить
Пані Маляр! МО призначено для забезпечення ЗСУ всім необхідним, а про стан на фронті доводять пресслужби ГШ, ОК, ООС або голови ОВА.
Тому краще розкажи: що з замовленням зимової форми на наступний сезон? Що з літньою формою на зараз? Як з забезпеченням техніки паливом, а підрозділів - БК? Скільки ракет, снарядів, мін виробляє український ВПК? Ну і головне питання: що там з фінансовим забезпеченням військовослужбовців?
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13.04.2023 21:28 Ответить
Все іде за планом розбазарювання коштів.
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13.04.2023 21:31 Ответить
Скільки погані кацапської і у Бахмуті і тут. Але всіх вичистимо до дня пабєди.
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13.04.2023 21:46 Ответить
Вірю в ЗСУ, бережи Боже ЗСУ, які стримують орду, щоб не лізла далі в міста Краматорськ, Слов'янськ, Павлоград, Тернівку, Петршотравенськ. А маляр краще розповідати не про Бахмут, а про яйця свого шефа резнікова. Все, що стосується оборони і наступу можуть коментувати генштаб і головнокомандувач. Чи можливо щось корисне ЗСУ дає маляр?
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13.04.2023 21:56 Ответить
Можно і мені зарплатню 4к у..о за маячню типу "єсть чоткоє поніманіє данная сітуація"
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13.04.2023 22:04 Ответить
Если место равняют с землей, как там защищаться, защитникам Бахмута?
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13.04.2023 22:18 Ответить
Хто така ця Маляр... дірка від дупи говоряча.

Як і вся ЗЄ-влада.
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13.04.2023 23:15 Ответить
 
 