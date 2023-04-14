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Новости За рубежом
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США (23215) ФБР (210) секретные документы (92) Тейшейра Джек (7)

ФБР арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС США Тейшейру, - СМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФБР арестовало подозреваемого за утечку секретных данных Пентагона военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру.

Об этом сообщают СМИ США, передает Цензор.НЕТ.

ФБР арестовало подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС США Тейшейру, - СМИ 01

Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.

Читайте: ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке секретных документов, - CNN

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности касательно Украины, Ближнего Востока и Китая.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
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Топ комментарии
+52
Объясните мне недалекому бовдуру,как может сопляк работающий в ПЕНТАГОНЕ иметь доступ к сверхсекретным документам и слить их в группе любителей Майнкрафта,я понимаю что у нас зеленая власть *******,но Пентагон Карл,доступ уровня секретности Карл,******
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13.04.2023 21:44
+44
Бажано,щоб влип років на 25 - 30.
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13.04.2023 21:42
+32
Як таких придурків інфантильних взагалі могли допускати до секретних документів?
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13.04.2023 21:44
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Ну то что не от великого ума это все это логично. Однако в огромной бюрократической машине на тысячи и сотни тысяч человек за каждым не уследишь, особенно в режиме демократии. Так что редкие события - случаются.
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14.04.2023 09:41 Ответить
Прізвище португальською.
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13.04.2023 22:05 Ответить
Повісить ублюдка. Років на 100. Бо не в кожному штаті є смертна кара.
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13.04.2023 22:06 Ответить
Тільки уявляю собі щоб там у них коїлось, якби, не дай Боже, якісь дані злив який небудь придурок з військової бази у нас.
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13.04.2023 22:07 Ответить
ФБР заарештувало???????? Що навіть не оголосили його в розшук, після того, як він виїхав з чемоданом баксів та діамантами за кордон? Навіть не стали чекати 2-3 місяці для цього? Якась фантастика.
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13.04.2023 22:07 Ответить
ФБР арестовало, а разоблачили его (как ниже пишут) журналисты "Нью-Йорк Таймс"
ОХРЕНЕТЬ!
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13.04.2023 22:21 Ответить
в древнем Китае,для того чтобы противник схавал дезу,были случаи казни за якобы утечку даже ближайших родственников.
а тут лишь военного использовали...но его,вероятнее всего,потом по программе смены фамилия,внешности,поселят где нибудь в Арканзасе.или в Ю.Каролине...
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13.04.2023 22:10 Ответить
Какой-то Вася с военной базы, просто "член" подразделения, не принимающий непосредственно участия в боевых действиях, таких членов по всем военным базам США тысячи и вот этот член владеет секретной информацией международного уровня, по разным направлениям? А вы про какого-то Ермака тут говорите😁😁😁
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13.04.2023 22:11 Ответить
Знайшли стрілочника.Воно шмаркате і дурне.Мені цікавіше,хто відповідальний за те,що цей дурко мав доступ до секретної інформації?Хто відповідальний за збереження секретів,які належать навіть не мурликанцям,а Україні?
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13.04.2023 22:14 Ответить
Вы же сами сказали , что нашли стрелочника, козла отпущения , чтоб все успокоились , «преступник типа пойман» !
А правду мы навряд ли услышим …
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13.04.2023 22:34 Ответить
куди ви поспiшаєте? це лише перший арешт, але не останнiй .
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14.04.2023 06:44 Ответить
Можно констатировать ,что после распада совка все нато включая США очень сильно расслабились и думали только о сытой жизни и как больше зарабатывать бабки,в то время как кацапы,Китай сидели и насыщали мир своими агентами и усиливали свои армии
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13.04.2023 22:17 Ответить
Где теперь те, кто тут надрывно орал "фейк, фейк"?
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13.04.2023 22:24 Ответить
Егору Малярову. Очі в Сірка позичають.
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14.04.2023 16:00 Ответить
Бачите як затримували? Сам підходить СПИНОЮ У ПЕРЕД З РУКАМИ НА ГОЛОВІ, не кричить "ви кто пакажітє удаставірєніє, а я нє пайду, а пачєму "..... бо знає що може статися.
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13.04.2023 22:26 Ответить
Думаю, что до таких секретов следует допускать с возраста не меньше 30 лет. В возрасте 21 год большинство интеллектуально полудети и мало чего соображают.
Но это не смягчает вину этого пацана. Должен получить по полной.
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13.04.2023 22:28 Ответить
Многие и в 30-40 мало что соображают, так что возраст это еще не показатель...
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13.04.2023 23:00 Ответить
Ну , у нас в 45 є не лох !
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14.04.2023 10:48 Ответить
Не раскрыта тема элементов дезы в доках.
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13.04.2023 22:42 Ответить
Ну это вообще уровень скотского отношения США к Украине. Доступ имеют всякие сопляки, которые даже в процессе никак не задействованы.
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13.04.2023 22:46 Ответить
Тільки абсолютно софкоїдні мизки , та йще "чомусь" мокшанськомовні" можуть "думати" що в усьому світі працює параноїдальна система сбереження не таких вже топ-секретів . Там усе тримається на довірі до кадрів й драконівських термінах в випадку поруження кадрами цієї довіри . Так само працює , до речі , система боротьби с корупцією .
Особа ця , скорійше за усе мала обслуговувати якісь супутники , що працювали на потреби ЗСУ . Таких осіб там дуже багато , бо йде безперевний потік інфи її хтось повинен відфільтровувати .

Тут требо розуміти , що хлоп цей ризикує підсісти років на 40 так , що вийде вже сивочолим й це абсолютно не буде рахуватися , що воно половину "злило" це абсолютні фейки !!!
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13.04.2023 23:39 Ответить
Я вот прочитал что там за каждую утечку сто лет. И за 300 документов 3000 лет. Если так, то будет сидеть до смерти.
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14.04.2023 01:26 Ответить
от зайшов тілько, щоб підтримати вашу тезу!
Там страх покарання не, що п%"ди дають в кабінеті, та що комусь (вибачте) попросять відс%;%ти..
А, що дадуть 1000 років ув'язнення. Звичайно, знайдеться "упоротий" чи дурник, якому це ніщо..
Але принципово підходи різні!
І мене аж кривить, коли у нас у всіх воєнізованих формуваннях кажуть "кітєль" та "бушлат" і пишуть на цьому "за стандартами НАТО"..
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14.04.2023 11:38 Ответить
модератор форума має доступ до цілком таємно, що в них за безпека
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13.04.2023 22:53 Ответить
тупорила буратiнка...
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13.04.2023 22:55 Ответить
какой то трампист
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13.04.2023 23:03 Ответить
От ! Без вашого коменту новина була б не повною. )))
Правда, щось в не в топі на цій гілці.

Треба, щоб ваші брати і сестри "по розуму" активізувалися.
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14.04.2023 01:21 Ответить
Jogo ti pantalony 4ervoni proletars´ki vykryly
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13.04.2023 23:09 Ответить
Вообще мутная вся эта история... От куда на базе ВВС, был доступ к "секретным данным" не имеющим никакого отношения к военно-воздушным силам? Нашли вот какого сопляка, который якобы имел доступ к этим данным и был модератором чата, который называют расистским. Это типа намек на Трампа/республиканцев? Мне это напоминает "расследование" фсб по подрыву пропагандона татарского...
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13.04.2023 23:11 Ответить
а хто сказав, що цей арешт останнiй ? не вважайте iнших дурнiшими за вас.
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14.04.2023 06:36 Ответить
Якась подлива , не вірю
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13.04.2023 23:14 Ответить
Вибачте. Як кажуть росабили булки. Там якийсь не зрозуміло хто писав про СРСР я служив . Ганьба У НДР де я теж служив при срср мені подобалося ходити на зелене світло та кидати сміття у смітник. Ну це лірикаю Про кацапів з життя. 9 година вечора вечірня перевірка всі стоять нас ведуть мимо. Питання тіпа дідів зьома звідки кажу Київ о хахол це казали з ростову а потіім забили пацанв з Полтавської області і потім 24 години в союз. Кацапи нелюди є ще багато чого страшного в ті часи. Я НЕ ХОЧУ СССР
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13.04.2023 23:25 Ответить
З іншої сторони, нагадую, що есесер ******* у Америки технологію ядерної бомби. А орки через своїх бородатих сателітів підірвали втц. Шпигунство це мабуть єдине, що гарно виходить у оркопідарів. Людина це завжди слабка ланка в будь-якій системі безпеки, людину можна купити, людину можна залякати, людина може з дитинства начитатися капіталів і майн кампфів і таємно ненавидіти інших людей... тим більше геймер, тобто дев'ятилітня дитина в тілі двадцятилітньої людини. Пообіцяли пацану ранній доступ (або старт на окремому кластері, на якому не буде лагів і вилетів) на старті 4 діабли, і воно маму рідну арабам в гарем продасть)))
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14.04.2023 09:27 Ответить
Та і в загалі , а де Освальд , без нього не вірю
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13.04.2023 23:22 Ответить
Раздолбай пустоголовый.
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13.04.2023 23:36 Ответить
Важливо, що знайшли придурка, тепер посилять заходи безпеки і все буде добре. Чекаю, коли Завгоспа і Зелю арештують.
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13.04.2023 23:51 Ответить
Після війни усі зрадники повинні відповісти.
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14.04.2023 01:56 Ответить
А поки війна - хай зливать дані кацапам? Такая твоя дебільна логіка?
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14.04.2023 02:26 Ответить
Дай Боже.
От тільки маю паршиве відчуття, що справу про художества Боневтіка Відважного під керівництвом Козиря Лаптєлапого спустять на гальмах.
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14.04.2023 16:32 Ответить
Кіно і німці. А кажуть, що лише сценаристів толкових не стало. Тут блін спецслужби нормально дезу не можуть підкинути. Ніякий Голівуд по дебільності сюжету і близько не стане. Хіба що Болівуд посперечається.
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14.04.2023 00:04 Ответить
Досконалість меж не має!
Болівуд денервово смалить за рогом, коли до справи беруться фахівці екстра-класу.
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14.04.2023 16:35 Ответить
В США за державний злочин може отримати пожиттєве !!
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14.04.2023 00:04 Ответить
У нас теж!
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14.04.2023 07:02 Ответить
Португес, штолє?
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14.04.2023 00:32 Ответить
Між людською дурістю та походженням причинно-наслідкового зв'язку не відстежено.
(Про одічалих не йдеться, оскільки наразі науці невідомо, чи можна їх вважати людьми).
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14.04.2023 16:44 Ответить
очередной Олег Пеньковский?
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14.04.2023 00:59 Ответить
Откуда у 21-летного пацана секретные документы? И что значит "Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону" - то есть он просто был модратором группы в дискорде, а кто-то друго начал зачем-то туда сливать документы. Зачем? Кто? Почему взяли модератора группы, какое он к этому имеет отношение?

Непонятно. Брать надо не модератора - а того, кто заливает эти документы в группу. Странная история.
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14.04.2023 01:04 Ответить
а хто сказав, що цей арешт останнiй ?
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14.04.2023 06:34 Ответить
Це поки знайшли того, хто зливав документи. А от того, хто мав до них доступ і передавав, ще ні!
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14.04.2023 08:50 Ответить
Сєбастьян Перейра - тарговєц чьорним дєрєвом...
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14.04.2023 01:04 Ответить
Повєлі мальчіка в краснєнькіх трусіках распінать нєлюді
Цирк на цирку і цирком поганяє.
Слабенький сценарій у цього шоу.
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14.04.2023 01:20 Ответить
Ти головне сіді на бутилкє ровно, нє вставай
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14.04.2023 02:27 Ответить
От воно що, Михайлич! Червоні труселя
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14.04.2023 01:26 Ответить
хороше пояснення, чому сша програло абсолютно кожну свою війну останні 250 років! з такими "розвідниками" багато не навоюєш і не виграєш....
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14.04.2023 02:06 Ответить
Тоді розкажи - а хто ж переміг у 1-й і 2-й світових війнах? А також у холодній війні
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14.04.2023 02:28 Ответить
в 1-ій і 2-ій - союзники. якби тюрма народів не продовжила напад на нациків з допомогою ленд лізу від сша в 2-ій світовій, то сша навіть і близько не світила жодна перемога. холодна "війна" - це взагалі ні разу не війна! скільки бомб і ракет впало на сша і на тюрму народів під час холодної "війни"??? отож-бо й воно....
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14.04.2023 09:19 Ответить
у ІІ СВ ленд-ліз від США йшов у 10 країн, мабуть, а не тільки СРСР.
Тому Ваша заява про програшні війни помилкова.
Крім того, зважте на ЯЗ, яка вже була у США і вони її таки застосували.
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14.04.2023 15:22 Ответить
Малолітній підар-нарцис присяде тепер на пару пожиттєвих термінів, щоб іншим геймерам-хвастунам не прийшло в голову зливати якісь державні таємниці США...
В Україні би так, ну хоча б з відвертими кротами - Татаровим і Дєрмаком...
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14.04.2023 02:11 Ответить
красные трусы - намек, хорошо что буденовку снял
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14.04.2023 06:54 Ответить
Коли вже наших "мальчіков у красних трусіках" шеренгою будуть вести українські конвоїри за "злив" для ФСБ всього, що тільки може собі уявити багатостраждальний українець? Мабуть ніколи... Безкінечний і безнадійний період "неначасі"...
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14.04.2023 08:41 Ответить
скорее всего паренек сидел в какой то точке связи или армейском почтовом хабе.
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14.04.2023 09:07 Ответить
З допомогою іноземців таки шахрайсько-зрадницьку зграю подолати. Мають за усіма нашими корумпобаригами слідкувати потихенько.... Бо інакше кіна нє буде ( все ж кишенькове ))).
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14.04.2023 09:08 Ответить
а ще мене цікавить чи заарештують головного редактора туалетного паперу під назвою "новий йорк часи"? чи хто там вивів на загальносвітовий тренд цю тему зі злиттям паперів? бо я ДУУУУЖЕ сильно сумніваюсь, що світ взагалі би взнав про існування таких паперів у вільному доступі, якби про це не розкричали на кожному куті журнаглисти з "нового йорку часи" (чи хто там вперше про це розтрубив)???
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14.04.2023 09:21 Ответить
До речі, зверніть увагу, яка дивна у США процедура - прийшли і арештували. А як же ОГОЛОСИТИ ПІДОЗРУ (бажано, заочно)? А як же почекати пару років після ОГОЛОШЕННЯ ПІДОЗРИ?
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14.04.2023 09:38 Ответить
ну чого дивна,йому зачитали права поки вели до машини..
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14.04.2023 16:05 Ответить
Так в Україні з 2012 року діє КПК в редакції Портнова, за яким нікого, в кого є гроші, ні арештувати, ні посадити не можна. В США очевидно не так.
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14.04.2023 21:57 Ответить
Яке воно кончене... Та, все одно, жодних сумнівів, що він був не один, так би мовити.
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14.04.2023 09:39 Ответить
недоразвита істота,яка як баба себе селфить в неті.
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14.04.2023 10:10 Ответить
Навіщо ви так... Це - дитя свого часу: інфантильне чудо із засраним лібельською маячнею моском.
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14.04.2023 16:50 Ответить
" Искусственный иинтеллект- свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека ". А вдруг какой-то "сдвиг"? Фантастика становится реальностью.
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14.04.2023 12:45 Ответить
"Объясните мне недалекому бовдуру,как может сопляк работающий в ПЕНТАГОНЕ иметь доступ к сверхсекретным документам "

Шановний , ви що так бурхливо дивуєтесь?

А як можно було Баканову довірити СБУ, який ні вухом, ні рилом у справі СБУ?
І щось ми небачимо його, що він сам підходить СПИНОЮ У ПЕРЕД З РУКАМИ НА ГОЛОВІ, не кричить "ви кто пакажітє удаставірєніє, а я нє пайду, а пачєму "

Баканов мав би після того, що накоїв як офіцер (старшой литинант) просто застрелитися

Так що не нам в Україні дивуватися тому не дуже дорослому дурнику
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14.04.2023 12:59 Ответить
Цього ідіота знайшли і його точно покарають, а де друг децтва найвеличнішого

17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова.

Через два дні Рада звільнила Баканова з формулюванням - невиконання службових обов'язків, яке

спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки.
І?...
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14.04.2023 13:05 Ответить
хоспаді ... вони б там ще танки прислали на затримку ...
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14.04.2023 15:23 Ответить
Заздріть Джеку мовчки, шановне товариство! Більшість з нинешніх коментаторів зароблятиме собі на хліб важкою працею до кінця життя, а довбоЙовбак Джек весь цей час залИпатиме в улюблені шпІли у цілком комфортній американській в'язниці, де є комп та інтернет...
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14.04.2023 16:27 Ответить
Цьому дурню мабудь не давали жити лаври Сноудена. Якби американці вистежили того Сноудена в московії і показово прибили, то і його послідовників в усьому світі мало б поменшати.
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14.04.2023 17:01 Ответить
Щось здається що цього підарка зробили козликом відбивайлом , щоб не виносити сміття з хати.
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14.04.2023 18:11 Ответить
А зачем он захватил интерьер своего дома когда фотографировал документы? Что его спалили в итоге обычные журналисты...
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14.04.2023 18:12 Ответить
Как такие дол....бы получают доступ к секретным документам????
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14.04.2023 18:30 Ответить
Не потрібно бути наївним! Цей сцикун , звичайна " шістка " у великій грі! Спланували все чітко і професійно. Дозовано змішали правду і фейки , і підсунули придурку! Щоб і наступ зірвати , і не особливо нашкодити! Не всі в адміністрації Байдена бажають беззаперечної перемоги України над РФією ! Бояться розпаду московії і , відповідно , безконтрольного використання і розповсюдження ядерної зброї !
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14.04.2023 18:47 Ответить
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