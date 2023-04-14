ФБР арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС США Тейшейру, - СМИ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
ФБР арестовало подозреваемого за утечку секретных данных Пентагона военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру.
Об этом сообщают СМИ США, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщают американские СМИ, 21-летний Джек Тейшейра является членом разведывательного подразделения Воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс. Он модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в Discord, куда начали сливать документы из Пентагона.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности касательно Украины, Ближнего Востока и Китая.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
Пожалуйста, подождите...
ОХРЕНЕТЬ!
а тут лишь военного использовали...но его,вероятнее всего,потом по программе смены фамилия,внешности,поселят где нибудь в Арканзасе.или в Ю.Каролине...
А правду мы навряд ли услышим …
Но это не смягчает вину этого пацана. Должен получить по полной.
Особа ця , скорійше за усе мала обслуговувати якісь супутники , що працювали на потреби ЗСУ . Таких осіб там дуже багато , бо йде безперевний потік інфи її хтось повинен відфільтровувати .
Тут требо розуміти , що хлоп цей ризикує підсісти років на 40 так , що вийде вже сивочолим й це абсолютно не буде рахуватися , що воно половину "злило" це абсолютні фейки !!!
Там страх покарання не, що п%"ди дають в кабінеті, та що комусь (вибачте) попросять відс%;%ти..
А, що дадуть 1000 років ув'язнення. Звичайно, знайдеться "упоротий" чи дурник, якому це ніщо..
Але принципово підходи різні!
І мене аж кривить, коли у нас у всіх воєнізованих формуваннях кажуть "кітєль" та "бушлат" і пишуть на цьому "за стандартами НАТО"..
Правда, щось в не в топі на цій гілці.
Треба, щоб ваші брати і сестри "по розуму" активізувалися.
От тільки маю паршиве відчуття, що справу про художества Боневтіка Відважного під керівництвом Козиря Лаптєлапого спустять на гальмах.
Болівуд денервово смалить за рогом, коли до справи беруться фахівці екстра-класу.
(Про одічалих не йдеться, оскільки наразі науці невідомо, чи можна їх вважати людьми).
Непонятно. Брать надо не модератора - а того, кто заливает эти документы в группу. Странная история.
Цирк на цирку і цирком поганяє.
Слабенький сценарій у цього шоу.
Тому Ваша заява про програшні війни помилкова.
Крім того, зважте на ЯЗ, яка вже була у США і вони її таки застосували.
В Україні би так, ну хоча б з відвертими кротами - Татаровим і Дєрмаком...
Шановний , ви що так бурхливо дивуєтесь?
А як можно було Баканову довірити СБУ, який ні вухом, ні рилом у справі СБУ?
І щось ми небачимо його, що він сам підходить СПИНОЮ У ПЕРЕД З РУКАМИ НА ГОЛОВІ, не кричить "ви кто пакажітє удаставірєніє, а я нє пайду, а пачєму "
Баканов мав би після того, що накоїв як офіцер (старшой литинант) просто застрелитися
Так що не нам в Україні дивуватися тому не дуже дорослому дурнику
17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова.
Через два дні Рада звільнила Баканова з формулюванням - невиконання службових обов'язків, яке
спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки.
І?...