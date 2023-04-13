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Надо ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Чтобы обеспечить успех Украины на поле боя, нужно сделать три немедленных шага: ускорить доставку обещанного оружия, обеспечить долгосрочные поставки, приступить к подготовке украинских летчиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно сделать три немедленных шага, чтобы обеспечить успех Украины на поле боя.

1. Ускорить доставку обещанного ранее оружия и боеприпасов;

Читайте также: Крым является такой же неотъемлемой частью Украины, как Донбасс или Херсонщина, - Кулеба

2. Обеспечить долгосрочные дополнительные поставки;

3. Начать подготовку украинских летчиков к управлению боевыми самолетами западного типа", - отметил глава украинской дипломатии.
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Топ комментарии
+9
А чому самі не виробляли?
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13.04.2023 21:51
+8
4. Забезпечити суху погоду, придатну для використання важкої техніки.
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13.04.2023 21:53
+7
"Треба зробити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3412014

1. Відновити власний ВПК
2. Профінансувати вироблення зброї, спорядження на підприємствах ВПК
3. Усунути від влади тих, хто зупинив розробку, виготовлення зброї, фінансування ВПК та скорочував ЗСУ на передодні вторгнення. З пожиттєвими строками і конфіскацією всього, що належить родині цих "прафесіаналав" (включно з бабцями-прабабцями, тещами, золовками, свояками і т. ін., які, раптом, стали настільки заможними, що надають позики "родичам" в десятки чи сотні тисяч доларів чи євро)
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13.04.2023 22:03
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Правила форума Совет форумчан
без кулеби навіть собака висратися не може
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13.04.2023 21:50 Ответить
А чому самі не виробляли?
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13.04.2023 21:51 Ответить
Оборонна галузь країни то таке. Головне, щоб кацапським танкам було зручно в'їхати в Україну.
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13.04.2023 22:13 Ответить
Якби не твій чемпіон по піару,то війну ужеб закінчили давно
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13.04.2023 23:00 Ответить
Чемпіон боротьби з ковідом війну давно вже закінчив.
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13.04.2023 23:06 Ответить
Ти під чим? Причому тут ковід? Я про склади бп
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13.04.2023 23:32 Ответить
Чемпіон по піару Зеля і по сумісництву чемпіон боротьби з ковідом. Він сам казав.
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13.04.2023 23:36 Ответить
4. Забезпечити суху погоду, придатну для використання важкої техніки.
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13.04.2023 21:53 Ответить
По 4 пункту Кулеба хай к небесной канцилярии обращается.
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13.04.2023 22:07 Ответить
пля... може і вам самим треба щось робити?
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13.04.2023 22:02 Ответить
хіба що асфальт
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13.04.2023 22:03 Ответить
Треба яйця по 34 грн зробити
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13.04.2023 22:16 Ответить
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14.04.2023 02:11 Ответить
фуражку сдуло. разворачивайте авианосец
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13.04.2023 22:03 Ответить
"Треба зробити три негайних кроки, щоб забезпечити успіх України на полі бою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3412014

1. Відновити власний ВПК
2. Профінансувати вироблення зброї, спорядження на підприємствах ВПК
3. Усунути від влади тих, хто зупинив розробку, виготовлення зброї, фінансування ВПК та скорочував ЗСУ на передодні вторгнення. З пожиттєвими строками і конфіскацією всього, що належить родині цих "прафесіаналав" (включно з бабцями-прабабцями, тещами, золовками, свояками і т. ін., які, раптом, стали настільки заможними, що надають позики "родичам" в десятки чи сотні тисяч доларів чи євро)
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13.04.2023 22:03 Ответить
Ще б собак спустити, нехай по офшорах та в банках Ватикану й Швейцарії пошукають..ну і майно всіляке типу халупок по Майамі
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13.04.2023 22:26 Ответить
А самі що, тільки спроможні на яйця по 17?
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13.04.2023 22:04 Ответить
Кулеба, ГОД ПРОШЕЛ!!! Что твое шапито-95 наладило за ГОД???
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13.04.2023 22:04 Ответить
Кулеба, а там відсмоктувачка у Болгарії, вже 90% повинна була усе забезпечити.
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13.04.2023 22:06 Ответить
Забеспечить пропаганду, коррумпированность, неподсудность при воровстве, и побольше рассказывать о будущих наступлениях и победах.
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13.04.2023 22:06 Ответить
Пора уже ускорить сам ускоритель а то контрнаступ придётся перенести на осень.
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13.04.2023 22:07 Ответить
На осень 2024, судя по тому, как ежедневно брешут разные зе-швали.
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13.04.2023 22:09 Ответить
Что то эта мебель из клозета дЕрьмака сегодня разговарилась. Завхоз разрешил?
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13.04.2023 22:10 Ответить
Красава. Ну просто молодець (по-польськи : засранець).
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13.04.2023 22:29 Ответить
К кому он обратился в твитере , он является представителем Украины на международном уровне.
Не способен добиться результата, пусть освободит место.
Сначала игнорировали Запад и о шашлыках рассказывали, а теперь им Запад что-то должен.
Сплошной вечерний квартал...
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13.04.2023 22:38 Ответить
Хочу запитати зеленого гандона : "А а ви, зелені ублюдки, вже закрили чотири кримінальні справи проти президента Байдена, чи ще ні?"
Яку допомогу від цивілізованого світу ви хочете отримати, коли грабуєте американську допомогу, крадете її ешелонами, коли ви садите за грати волонтерів і українських бойових генералів?
Щоб "прискорити доставку обіцяної раніше зброї та ***********", треба спочатку повісити ту падлюку, яка відкрила чотири кримінальни справи проти Байдена, або ця падла сама повинна повіситись.
А тим, хто голосував за цю падлюку, треба надавати по сраці по всій Європі і Америці, куди вони зараз втекли.
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13.04.2023 22:40 Ответить
якщо бути чесним, то пишуть, що закрили: "В Україні закрили кримінальні справи проти сина президента США Джо Байдена
В Україні закрили кримінальні справи проти сина президента США Джо Байдена
04-02-2021 14:42
Новини Новини України
В Україні всі кримінальні справи проти сина президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка були закриті.

Про це повідомив адвокат Порошенко Ілля Новіков, - повідомляє телеграм-канал "Шептун".
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13.04.2023 22:45 Ответить
Будьте чесними:
1. А хто за це вибачився? Хто зняв звинувачення проти волонтерів і бойових генералів? Де прокурорка, яка відкрила незаконні кримінальні справи? Чому вона не в тюрмі?
2. А хто закрив трансляцію телеканалів П`ятого, Прямого, Еспресо? Хто нищіть незалежні ЗМІ?
3. А хто за державний кошт всіх українців транслює , "Єдиний телемарафет" (як Єдина росія. хто тут намагається повторити шлях ***** до диктатури?), хто нам нав`язує "Бєнємарафон", хто за державний кошт пропагандує москальські наративи?

Я розумію американців. Чому це американські платники податків повинні готувати українців до перемоги у війні, якщо український **********, не зважаючи на попередження західних спецслужб про повномаштабний наступ, готував українців не до оборони держави, а до шашликів і стелив дороги для російських танків?
Зелена плєсень разом з Кулебою повинні стояти на колінах і просити вибачення у цивілізованого світу за свій ********** напередодні великомаштабного вторгнення ( і за ******** теж), а не вимагати поставок зброї, яку вони могли виробити самі, якби не зупинили ракетні програми Порошенка і не вкрали міліарди на "великому крадівництві" доріг з російського бітуму з білорусі.
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13.04.2023 23:18 Ответить
ці питання не до мене, я не прихильник зеленоï плісняви
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13.04.2023 23:30 Ответить
Я в цьому Вас і не звинувачую.
Я кажу про загальнолюдські цінності.
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13.04.2023 23:54 Ответить
Ви знаєте що, я подібні думки висловлював у своїх коментарях. Так мене дописувачі з аватаром українського прапора (мій аватар-прапор США) обзивали всяким про-путінським агентом , кривавим ворогом України і інше. Я вже був завагався, що мабуть щось у мене недобре з головою. Але прочитавши ваш коментар, зрозумів, що я нормальний і не тільки я один дотримюсь такої думки відносно існуючої влади в Україні.. Ці всі славозвісні "критики" - це результат пропагади "Єдиних новин", чи як у вас це сміттєсховище називається. Слава Україні.
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14.04.2023 01:38 Ответить
Жах українських реалій полягає ще й в тому, що влада з держбюджету створила і стала фінансувати російськомовні телеканали, які ніхто не дивиться, але під ними розкрадаються кошти і знищується українська культура. Крім того, влада фінансує приватні антиукраїнські телеканали, наприклад такі, як "1+1" (в Україні їх називають "Г+Г" (тобто Гавно+Гавно) власника найбільшого злодія ********** Ігоря Коломойского, за яким полюють десятки прокурорів США, але якого кришує Зеленський. Цей злодій здійснив найбільше в історії ********** пограбування віку, вивівши з бідної України і відмивши за допомогою офшорних компаній Зеленського 470 міліардів доларів (МІЛІАРДІВ, а не міліонів, - в таке мало хто в світі може повірити!), але саме він за допомогою свого зомбоящика привів до влади Зеленського. Влада замовила у них контент у минулому році на 500 міліонів гривень, а в цьому році вже на 2 міліарди гривень. При цьому влада зменшила виплати військовим на фронті на 30 тис. грн. щомісячних виплат. Про це довго можна говорити, але я не буду ...
І ми обов`язково переможемо, не дивлячись на ублюдків при владі в Україні і завдяки підтримці американському народу - нашому головному союзнику і європейцям, нашим сусідам, хоча сусіди тут різні (наприклад, поляки наші брати слов`яни, - допомагають нам чим можуть, а угорці це холуї кремля - ставлять нам палиці в колеса, де тільки можуть). А от американці це наш головний союзник поза НАТО. Завдячуючи американській (і європейській) зброї ми тримаємо фронт і боремося за свою свободу і незалежність проти російсько-фашистських окупантів.
Героям Слава!
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14.04.2023 02:42 Ответить
Я знаю все це. Я слідкую за подіями в Україні з 2013. Ще зелік зробив послугу коломойському, позбавивши того українського громадянства. Тепер це чмо сидить в Буковелі і Україна юридично не може його віддати в США для судових процесів, бо цей не є громадянином України. Я не знаю, за які такі гріхи Бог так карає цей український народ.
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14.04.2023 03:17 Ответить
За безмежну тупість!
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14.04.2023 05:17 Ответить
Треба прискорити реформи в країні навчитися жити своїм коштом і навчитися бути вдячними та не пхати свої проблеми межи очі партнерам Дорослі вирішують свої проблеми самі
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14.04.2023 07:13 Ответить
 
 