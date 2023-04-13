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Новости ЭкономикаЗа рубежом
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экономика (3832) Кристалина Георгиева (46)

Война России против Украины имеет трагические последствия для всей глобальной экономики, - глава МВФ Георгиева

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

георгієва,крісталіна

Развязанная Россией война против Украины имеет трагические последствия для всей глобальной экономики, поскольку создает крайне негативные месседжи для взаимодействия, а также оказывает конкретное влияние на безопасность поставок.

Об этом заявила в четверг во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вторжение России в Украину – это не только трагедия для украинского народа, это трагедия для мирового сообщества, потому что это посылает месседж о том, что расходы на оборону должны вырасти, а дивиденд от мира исчезает", - отметила глава Фонда.

Она подчеркнула, что мир больше не может воспринимать мир как должное. По ее словам, в такой ситуации исчезает геополитическая надежность, что также несет негативное влияние на экономику.

В то же время, по словам Георгиевой, мир продолжает ощущать последствия COVID-19, которые повлияли, прежде всего, на безопасность цепей поставок. Кроме того, сохраняется влияние глобализации, которая пошла на пользу далеко не всем.

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Это послужило причинами нынешней ситуации, когда глобальная экономика, хотя и не впала в рецессию, однако, по словам Георгиевой, находится в одной из самых слабых фаз развития.

В этой связи глава МВФ напомнила, что в последнем обзоре Фонда "Перспективы мировой экономики" (WEO) прогнозируется глобальный рост не выше 2,8%, а в течение следующих пяти лет – около 3%.

"Это самый плохой среднесрочный прогноз за десятилетие", - отметила она.

В то же время Георгиева подчеркнула, что существуют возможности усилить надежность поставок и улучшить экономическую ситуацию в других вопросах, и это предмет активных обсуждений.
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Топ комментарии
+5
Це наслідки жадібності! Ще після рязанського цукру потрібно було робити висновки.
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13.04.2023 22:11
+5
Предмет активних обговорень може бути тільки один - кацапстану не місто у глобальній економіці. Залізна завіса. Крапка.
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13.04.2023 22:15
+4
Ну так, так. На дешевому вонючому газі та на брудному юралсі глобальна економіка квітла і пахла.
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13.04.2023 22:10
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Правила форума Совет форумчан
Виражаю глибоку занепокоєність з ціого приводу.
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13.04.2023 22:10 Ответить
Ну так, так. На дешевому вонючому газі та на брудному юралсі глобальна економіка квітла і пахла.
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13.04.2023 22:10 Ответить
Це наслідки жадібності! Ще після рязанського цукру потрібно було робити висновки.
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13.04.2023 22:11 Ответить
Ну якось глобальна економіка жила без СРСР? І нічого, процвітала. Що заважає тепер, закрити кацапстан на зараз?
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13.04.2023 22:12 Ответить
Ну при СССР в Европу шол и газ и нефть и все сырье. Это нам трандят. Когда строили газопровод "Дружба"(1981г.), Рейган ввел санкции на трубы(из за Афганистана), и шо вы думаете- решением Франции, Италии, и даже Албании эти санкции признали незаконными.
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13.04.2023 22:32 Ответить
По- перше, "Дружба" - це не газопровід -Дру́жба - крупнейшая[1] в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР, расположенные в Восточной Европе. Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Изначально центром управления советской частью нефтепровода был Львов, после распада СССР центром управления российской частью нефтепровода стал Брянск.
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13.04.2023 22:37 Ответить
Да, немножко ошибся-Уренгой-Помары-Ужгород. Но сути дела это не меняет.
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13.04.2023 22:55 Ответить
Нижче комент, що міняє суть справи...
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13.04.2023 23:00 Ответить
По-друге- бізнес-цікавість зовсім не означає підтримку режиму. Взагалі низьким цінам на енергоносії - СРСР взагалі розвалився, правда не тільки із-за цього...
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13.04.2023 22:49 Ответить
Бiзнес-цiкавiсть означает смену режима на марионеточный.
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13.04.2023 23:03 Ответить
Предмет активних обговорень може бути тільки один - кацапстану не місто у глобальній економіці. Залізна завіса. Крапка.
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13.04.2023 22:15 Ответить
Бажано і бетонну плиту зверху
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13.04.2023 22:21 Ответить
Ця заява нагадує про ще одного рахівника, який не хотів втрачати гроші і проміняв на них життя десятки тисяч цивільних і військових 🤬
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13.04.2023 22:37 Ответить
Байден перед тим два рази повторив публічно, що інфляція в США є наслідком COVID-19 та війни в Україні. Однак ця війна - це не причина, а наслідок. Світові війни завжди рятували світову економіку. Під час війн доходи і заощадження населення множать на нуль
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14.04.2023 01:05 Ответить
 
 