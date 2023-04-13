Война России против Украины имеет трагические последствия для всей глобальной экономики, - глава МВФ Георгиева

Развязанная Россией война против Украины имеет трагические последствия для всей глобальной экономики, поскольку создает крайне негативные месседжи для взаимодействия, а также оказывает конкретное влияние на безопасность поставок.

Об этом заявила в четверг во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вторжение России в Украину – это не только трагедия для украинского народа, это трагедия для мирового сообщества, потому что это посылает месседж о том, что расходы на оборону должны вырасти, а дивиденд от мира исчезает", - отметила глава Фонда.

Она подчеркнула, что мир больше не может воспринимать мир как должное. По ее словам, в такой ситуации исчезает геополитическая надежность, что также несет негативное влияние на экономику.

В то же время, по словам Георгиевой, мир продолжает ощущать последствия COVID-19, которые повлияли, прежде всего, на безопасность цепей поставок. Кроме того, сохраняется влияние глобализации, которая пошла на пользу далеко не всем.

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Это послужило причинами нынешней ситуации, когда глобальная экономика, хотя и не впала в рецессию, однако, по словам Георгиевой, находится в одной из самых слабых фаз развития.

В этой связи глава МВФ напомнила, что в последнем обзоре Фонда "Перспективы мировой экономики" (WEO) прогнозируется глобальный рост не выше 2,8%, а в течение следующих пяти лет – около 3%.

"Это самый плохой среднесрочный прогноз за десятилетие", - отметила она.

В то же время Георгиева подчеркнула, что существуют возможности усилить надежность поставок и улучшить экономическую ситуацию в других вопросах, и это предмет активных обсуждений.