Украинцы защищают не только свою страну, но и Молдову, - глава МИД Молдовы Попеску
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Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразил солидарность с Украиной и поблагодарил украинцев за то, что, защищая свою страну, они также защищают и Молдову.
С таким заявлением он выступил во время Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Интерфакс-Украина.
"Мы в Молдове глубоко солидарны с Украиной и благодарны ей за противостояние. Украинскому народу, украинским лидерам, украинской армии за способность сопротивляться и защищать Украину, но также защищая Молдову", - отметил Попеску.
Он отметил, что в интересах каждого увидеть победу Украины.
Также Попеску заверил, что Молдова будет делать "все, что может, чтобы помочь Украине одержать победу и освободить свои территории".
Напомним, в Бухаресте проходит Первая Черноморская конференция безопасности в рамках Международной Крымской платформы.
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Ну а пізніше коли черга прийде, то можливо Єрмак і дозволить тобі свою руку по, ой, ай, там хтось.... Зюля, чи там хто.... Ріменський? чи шо там, таке заросле, Бакленський, ну, Бакланов, чи шо то там? ну коротше - потисни там руку якомусь тому ссуществу шо Єрмак прєдлож*ть, але несильно, бо може обісратись, як із Трампом(див. фото - там наше гівно було просто як.. ну якби йому сказали шо рептилопітеки правують світом, проте як всім відомо шо правують - макарономонстропітеки, це всі адепти знають(занурюється в духмяний казан з макароночками))
йди і сам позахищай, он Арахімайсіярія захищає - сто законів прийняв і всього двадцять разів детоксикації - мужній парєнь
хитрожопі рагулі.