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Украинцы защищают не только свою страну, но и Молдову, - глава МИД Молдовы Попеску

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

попеску,ніку

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразил солидарность с Украиной и поблагодарил украинцев за то, что, защищая свою страну, они также защищают и Молдову.

С таким заявлением он выступил во время Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Интерфакс-Украина.

"Мы в Молдове глубоко солидарны с Украиной и благодарны ей за противостояние. Украинскому народу, украинским лидерам, украинской армии за способность сопротивляться и защищать Украину, но также защищая Молдову", - отметил Попеску.

Он отметил, что в интересах каждого увидеть победу Украины.

Также Попеску заверил, что Молдова будет делать "все, что может, чтобы помочь Украине одержать победу и освободить свои территории".

Напомним, в Бухаресте проходит Первая Черноморская конференция безопасности в рамках Международной Крымской платформы.

Читайте: Молдова выходит из десятков договоров в рамках СНГ
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Топ комментарии
+7
вірно - тому беріть безкоштовне на лікування і реабілітацію наших Воїнів
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13.04.2023 22:15
+4
А у них ті солдати є? Дві чи три бригади з автоматами та напівзадроченою технікою
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13.04.2023 22:59
+3
Для початку потрібно укласти військовий союз і вдарити з двох сторін по придністровських сепаратистах, прибравши загрозу для безпеки України і Молдови. Молдова повинна очиститись від проросійських елементів і звільнити свою територію від російської армії
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14.04.2023 00:06
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вірно - тому беріть безкоштовне на лікування і реабілітацію наших Воїнів
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13.04.2023 22:15 Ответить
Ще б((Ваші штукартурять по світу((в тому числі й в масквє((((
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13.04.2023 22:16 Ответить
береш "яйця" в кулак, їдеш в Будапешт - б.єш в рило товаришу Сіярто, а потім сциш на морду Орбана.
Ну а пізніше коли черга прийде, то можливо Єрмак і дозволить тобі свою руку по, ой, ай, там хтось.... Зюля, чи там хто.... Ріменський? чи шо там, таке заросле, Бакленський, ну, Бакланов, чи шо то там? ну коротше - потисни там руку якомусь тому ссуществу шо Єрмак прєдлож*ть, але несильно, бо може обісратись, як із Трампом(див. фото - там наше гівно було просто як.. ну якби йому сказали шо рептилопітеки правують світом, проте як всім відомо шо правують - макарономонстропітеки, це всі адепти знають(занурюється в духмяний казан з макароночками))
йди і сам позахищай, он Арахімайсіярія захищає - сто законів прийняв і всього двадцять разів детоксикації - мужній парєнь
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13.04.2023 22:30 Ответить
Швидше усю Європу і стримує можливість наступних "конфліктів".
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13.04.2023 22:35 Ответить
Слабо прислати своїх солдат в допомогу? Я для того щоб дах остаточно не поїхав, румунську вивчив за війну. Підкажу що до чого.
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13.04.2023 22:37 Ответить
А у них ті солдати є? Дві чи три бригади з автоматами та напівзадроченою технікою
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13.04.2023 22:59 Ответить
По фіг. Я просто відволікався. Далі польську вчитиму. Тут кожен божеволіє по своєму.
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13.04.2023 23:56 Ответить
Колись я так "відволікався" та вчив казахську Так що ми з тобою трохи схожі (Правда з 89-го практики не мав так багато вже позабував)
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14.04.2023 07:24 Ответить
Просто солидарности мало. Хотябы уберите в своем приднестровье русофашистов чтобы Украина не держала там свои войска для сдерживания
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13.04.2023 22:40 Ответить
і тому молдова не проти що в українському тилу російський гнидник придністров'я залишається.

хитрожопі рагулі.
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13.04.2023 22:42 Ответить
Молдова была бы следующей, если бы ********* взял Украину.....Если бы, да кабы.
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13.04.2023 23:27 Ответить
Для початку потрібно укласти військовий союз і вдарити з двох сторін по придністровських сепаратистах, прибравши загрозу для безпеки України і Молдови. Молдова повинна очиститись від проросійських елементів і звільнити свою територію від російської армії
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14.04.2023 00:06 Ответить
Ті сепаратисти нам реально погрожують чимось? Чи заважають? Сидять там - то хай сидять Ну - тримаємо ми там бригаду Але ж ця бригада може і міняться Одну перевели на фронт а якусь потріпану - вивели для відпочинку та поповнення особовим складом та технікою І розташували на Одещині Для того щоб Україні законно ввести на територію Молдови війська - потрібна міждержавна угода і офіційне звернення властей Молдови Вони є? А подібна дія без згоди Кишинеу - порушення Хельсінської угоди І що саме ми від цього матимемо? Адже ту територію ми повинні передать в руки молдован- бо вона (по закону) їхня Гіпотетичну надію що ми отримаємо купу вибухонебезпечного матеріалу в Ковбасній з простроченими строками зберігання і який вполовину не стріляє? Крім того - даю майже 100% гарантію що там давно стоять самоліквідатори про які не знають навіть ті військовослужбовці які зараз там служать Бо ті хто їх ставив - давно же "далече" І у випадку спроби захоплення буде даний сигнал з Москви і ми отримаємо там лише гігантські вирви у землі та засіяний вибухонебезпечними предметами захід Одещини То навіщо нам той "головняк"? Для "понтів"? Ідеальним варіантом була-б добровільна передача Молдовою Придістров"я нам (Таке Хельсінська угода дозволяє) Але Кишинеу на це не піде Тому ліквідація проросійського анклаву в Молдові - проблема молдаван - а не наша
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14.04.2023 07:46 Ответить
 
 