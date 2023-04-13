Саммит НАТО в Вильнюсе должен не только открыть двери Украине, но и показать коридор, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова уверена, что членство Украины в НАТО является лишь вопросом времени.

Об этом она заявила по итогам встречи в формате Украина-Румыния-Молдова в рамках Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Украины есть сильное ощущение, что членство в ЕС является лишь вопросом времени, равно как и членство в НАТО. Ближайший саммит в Вильнюсе, по нашему убеждению, должен не только открыть двери для Украины, но и показать коридор", - подчеркнула дипломат.

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Джапарова также сообщила, что главы МИДа трех стран обсудили вопросы безопасности, интеграции в Европейский Союз и регионального сотрудничества.

По ее словам, министры прошлись по широкому кругу вопросов безопасности в контексте Крымской платформы.

"Урок Крыма научил нас, что попытку примирения Путин воспринимает как слабость, поэтому предложение Украины поддержали Румыния и Молдова, а также многие другие страны – предложение о том, что нам следует быть более решительными, когда речь идет об изоляции России и санкциях, когда речь идет о правосудии", - отметила Джапарова.

Она также отметила, что стороны обсудили интеграцию Украины и Молдовы в Евросоюз. По словам заместителя министра, Украина находится на финальной стадии завершения приближения законодательства – таких, как в вопросах СМИ, нацменьшинств или борьбы с коррупцией.

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Кроме того, министры сосредоточились на региональном сотрудничестве. Джапарова заявила, что трехсторонняя встреча Румынии, Украины и Молдовы является еще одним примером регионального сотрудничества, в то время как многосторонняя дипломатия переживает кризис в Женеве, Нью-Йорке, Вене и других столицах мира.