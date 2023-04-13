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Новости За рубежом
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членство в НАТО (1216) Джапарова (169)

Саммит НАТО в Вильнюсе должен не только открыть двери Украине, но и показать коридор, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,лунгеску

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова уверена, что членство Украины в НАТО является лишь вопросом времени.

Об этом она заявила по итогам встречи в формате Украина-Румыния-Молдова в рамках Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Украины есть сильное ощущение, что членство в ЕС является лишь вопросом времени, равно как и членство в НАТО. Ближайший саммит в Вильнюсе, по нашему убеждению, должен не только открыть двери для Украины, но и показать коридор", - подчеркнула дипломат.

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Джапарова также сообщила, что главы МИДа трех стран обсудили вопросы безопасности, интеграции в Европейский Союз и регионального сотрудничества.

По ее словам, министры прошлись по широкому кругу вопросов безопасности в контексте Крымской платформы.

"Урок Крыма научил нас, что попытку примирения Путин воспринимает как слабость, поэтому предложение Украины поддержали Румыния и Молдова, а также многие другие страны – предложение о том, что нам следует быть более решительными, когда речь идет об изоляции России и санкциях, когда речь идет о правосудии", - отметила Джапарова.

Она также отметила, что стороны обсудили интеграцию Украины и Молдовы в Евросоюз. По словам заместителя министра, Украина находится на финальной стадии завершения приближения законодательства – таких, как в вопросах СМИ, нацменьшинств или борьбы с коррупцией.

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Кроме того, министры сосредоточились на региональном сотрудничестве. Джапарова заявила, что трехсторонняя встреча Румынии, Украины и Молдовы является еще одним примером регионального сотрудничества, в то время как многосторонняя дипломатия переживает кризис в Женеве, Нью-Йорке, Вене и других столицах мира.
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Топ комментарии
+6
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13.04.2023 22:48
+6
Клоун робить все щоб ми туди не потрапили. Оманський договорняк.
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13.04.2023 22:50
+3
венгрия на подсосе у кацапья это даж не обсуждаеться,а турки просто сами по себе **************,и туды и сюды,за копеечку и другую выгоду)
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13.04.2023 22:41
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Чесно кажучи там третина це сцикуни, а Угорщина і Туреччина висить на кормушкі
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13.04.2023 22:36 Ответить
венгрия на подсосе у кацапья это даж не обсуждаеться,а турки просто сами по себе **************,и туды и сюды,за копеечку и другую выгоду)
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13.04.2023 22:41 Ответить
Рашка атомную станцию строит им первую в историю того они и поют по ихнему
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13.04.2023 23:15 Ответить
«Показати коридор» - через привідчені двері? Одним оком глянути? Чи як?От ці дипломатичні виверти!
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13.04.2023 22:42 Ответить
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13.04.2023 22:48 Ответить
Клоун робить все щоб ми туди не потрапили. Оманський договорняк.
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13.04.2023 22:50 Ответить
В України є сильне відчуття, що членство в ЄС є лише питанням часу, так само як і членство в НАТО ((тобто відчуття яке було,таке й залишилося"а куй його знає коли??????Cаме таке українське відчуття найкраще підходить і НАТО і рашисту,окупанту України і вбивці українців
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13.04.2023 22:53 Ответить
Слухайте, вам не тільки коридор показували а й кухню, тільки без домашньої вправи кроти в НАТО не потрібні. ****, вибачаюсь, у вас люди Баканова, Наумова, Демченка, Ермака продовжують займати посади! Якби не дзвіночок від тата з Вашингтону то і далі би про Кулініча, що воднині з кошиком САМ без нікого по ночах розмінував всі мости на сході і мінні поля, так би ніхто і не знав. Про що може бути мова?! Подякуйте хочь за те що дають!
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13.04.2023 23:30 Ответить
на сегодня единственным препятствием вступления Украины в НАТО является руководимый секретутом дерьмаком гнусавый янелохмнесорокдва... а потому, с большой надеждой, что американцам недолго осталось разбираться с этими двумя персонажами, чтобы поставить последнюю точку над і, чтобы эти поцы, которые собирались сдать Украину, заняли свое "достойное" место... и были преданы забвению, как два самых ярых врага Украины...
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14.04.2023 07:06 Ответить
 
 