Единственным бенефициаром утечки секретных документов Пентагона является Россия, - Буданов
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Россия выигрывает больше всех от недавней утечки секретных данных США.
Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ.
"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать", – отметил он.
Буданов убежден, что нет "никакого риска", что эта история повредит отношениям между Украиной и США. Он также не считает, что эти данные будут оказывать серьезное влияние на ход войны.
"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – добавил он.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".
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Ой у лузі, лузі червона калина ..
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Однак Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний" - і не лише українцям, але й союзникам, які постачають їм кошти та **********.
"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", - сказав він, хоча й не чув, що подальша підтримка Заходу буде залежати від успіху на полі бою.
Буданов знову пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв неприховані ядерні погрози президента росії владіміра путіна невдалий "зимовий наступ", який закінчився мінімальними здобутками і великими втратами. Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив "сейсмічні зміни" в сусідній країні, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Володимира Путіна на користь України.
Пряма мова: "Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися".
https://abcnews.go.com/International/ukraines-spy-chief-russia-beneficiary-us-intelligence-leak/story?id=98531277
Його номер шостий - дути у волохату дудку ЗЄ.
ЗюковГогілашвілі?