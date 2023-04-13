РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6556 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
14 449 27
Буданов (332) Россия (91324) слив информации (49)

Единственным бенефициаром утечки секретных документов Пентагона является Россия, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

буданов

Россия выигрывает больше всех от недавней утечки секретных данных США.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Цензор.НЕТ.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать", – отметил он.

Буданов убежден, что нет "никакого риска", что эта история повредит отношениям между Украиной и США. Он также не считает, что эти данные будут оказывать серьезное влияние на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – добавил он.

Читайте также: В "слитых" документах Пентагона есть сведения о том, что Китай согласился поставлять оружие России, - WP

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

Читайте также: Фейк о сливе планов украинского контрнаступления поддерживает нарративы российской пропаганды, - Стратком ВСУ

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".

Читайте также: Журналисты NYT нашли военного США, спровоцировавшего утечку секретных документов Пентагона
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Ну как же без Буданова... Проблемы Пентагона он комментирует... Куча кротов под носом, но обязательно нужно чужие проблемы пообсуждать... Непосредственными обязанностями займись...
показать весь комментарий
13.04.2023 22:54
+7
Буданова хтось питав? Це його документи? Чи витік був у Буданова?

Його номер шостий - дути у волохату дудку ЗЄ.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:07
+4
******. Ніякого витіку. Україні робити своє. І удачі та успіху Українцям на цьому нелегкому шляху.

Ой у лузі, лузі червона калина ..
)
показать весь комментарий
13.04.2023 22:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на рашке цей слив уже визнали дезою.
показать весь комментарий
13.04.2023 22:51 Ответить
і в нас (раптово) з'явилися підстави вірити рашці ?
показать весь комментарий
13.04.2023 22:56 Ответить
нічого і не змінится хоч повіримо ми чи не повіримо.
показать весь комментарий
13.04.2023 22:58 Ответить
А вообще, для кого эта информация предназначена?
показать весь комментарий
13.04.2023 23:20 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2023 22:51 Ответить
"Это все придумал Черчиль, в 18-ом году..."
показать весь комментарий
13.04.2023 23:22 Ответить
Геніально.
показать весь комментарий
13.04.2023 22:51 Ответить
Раzия и есть вытек гноя на всей планете,может пора гангрену ликвидировать,только асфальт уже не катит
показать весь комментарий
13.04.2023 22:54 Ответить
Ну как же без Буданова... Проблемы Пентагона он комментирует... Куча кротов под носом, но обязательно нужно чужие проблемы пообсуждать... Непосредственными обязанностями займись...
показать весь комментарий
13.04.2023 22:54 Ответить
******. Ніякого витіку. Україні робити своє. І удачі та успіху Українцям на цьому нелегкому шляху.

Ой у лузі, лузі червона калина ..
)
показать весь комментарий
13.04.2023 22:55 Ответить
Працювали в екстремальних умовах (як на фото) - один акваланг на двох! Для економії кисню кcюха дихала (під водою) через нижній мундштук самого буданова. Дуже важко їм було.

показать весь комментарий
13.04.2023 22:56 Ответить
Буданга не выдержал без своего компетентного комментария. Что там по Крыму весной?
показать весь комментарий
13.04.2023 22:57 Ответить
"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують", - сказав керівник ГУР.
Однак Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний" - і не лише українцям, але й союзникам, які постачають їм кошти та **********.
"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", - сказав він, хоча й не чув, що подальша підтримка Заходу буде залежати від успіху на полі бою.
Буданов знову пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв неприховані ядерні погрози президента росії владіміра путіна невдалий "зимовий наступ", який закінчився мінімальними здобутками і великими втратами. Вивчаючи карту Росії, Буданов передбачив "сейсмічні зміни" в сусідній країні, які, на його думку, зіграють свою роль у завершенні війни Володимира Путіна на користь України.
Пряма мова: "Кордони можуть бути змінені. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, коли ця країна може розвалитися".
https://abcnews.go.com/International/ukraines-spy-chief-russia-beneficiary-us-intelligence-leak/story?id=98531277
показать весь комментарий
13.04.2023 23:05 Ответить
капитан очевидность
показать весь комментарий
13.04.2023 23:02 Ответить
Зі злитої інформації, окреслена група, що ухвалювала рішення по Бахмуту - Буданов, радник Єрмака Роман Машовець і Сирський. Тобто війною повністю курує офіс зеленського.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:07 Ответить
Тобто, відповідальність за всіх загиблих під Бахмутом з грудня 2022 повністю на ОПЗЄ.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:09 Ответить
Коли росія зрозуміла що легкої перемоги не буде, через 2 тижні після 24.02, вона повернула Єрмака, щоб він продовжив руйнувати Україну зсередини, як це робив до вторгнення. І в нього це настільки гарно виходить, що правий був Петр Павел, у України залишився останній шанс- або контрнаступ ЗСУ, якщо він взагалі буде, зламає росню на фронті, або росня з'їсть Україну по шматочках, бо сраний Єрмак і інші кроти доконають Україну економічно, залишать її без нитки, і деморалізують суспільство і армію.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:15 Ответить
Буданова хтось питав? Це його документи? Чи витік був у Буданова?

Його номер шостий - дути у волохату дудку ЗЄ.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:07 Ответить
А що скаже товарісч Зюков Гогілашвілі?
показать весь комментарий
13.04.2023 23:18 Ответить
Давно екстрасенса не було чути,думав обізветься аж в травні в Криму.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:25 Ответить
Ага. Хфілософ. Кацапи самі себе в лайні виваляли? Це якраз дуже на китайців схоже.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:47 Ответить
Головна загроза відносинам США-Україна це Зелені бовдури і цей Буданов,який невідомо чим займається.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:54 Ответить
Треба спочатку розібратисьщо таке ленд-ліз.а потім казати.За ленд-ліз потрібно потім розраховуватись грошима,або повертати все,що вціліло.А допомога,яку надають штати безповоротна.А Буданов все прогавив,навіть вихід підорашні з Правобережжя разом з технікою і тільки триндів про звільнення Криму ще минулого року.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:47 Ответить
а сколько в Украине разведок? неужели только одна, возглавляемая отгогилашвиленным булдановым?
показать весь комментарий
14.04.2023 07:07 Ответить
Як не відомо чим він займається? Звичною справою - піаром!
показать весь комментарий
14.04.2023 08:28 Ответить
буданов розвів публічний дім, а по завершенню кращу повію нагороджує.
показать весь комментарий
14.04.2023 09:15 Ответить
 
 