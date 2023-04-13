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Лавра (413) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1456)

Лавра приносила УПЦ МП десятки миллионов оборота в год. Это как минимум, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

ткаченко

Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата минимум десятки миллионов гривен оборота в год.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю, и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", — объясняет министр.

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По его словам, еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования в Лавре: "на сохранение исторического наследия или на Mercedes".
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Топ комментарии
+17
Ну сколько можно повторять. Согласно закона от 2018 года нет никакой "Украинской православной церкви МП", а есть "Русская православная церковь в Украине". А это, как говорят в Одессе - Две большие разницы.
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13.04.2023 23:16
+5
Ткаченко образився що йому нічого не листали.))
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13.04.2023 23:22
+5
Для головних попів віра - це бізнес. У них шикарні особняки і дорогі машини, а паства в основній своїй масі - бідося
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13.04.2023 23:42
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Зек Єнакуєвський знав що робив. Тому і втік за паребрік.
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13.04.2023 23:14 Ответить
Зек своє, звісно, зробив. Та віддав Лавру попам московитським таки Кравчук. А щодо доходів, то давно відомо, що ще 10 років тому, до 60-70% доходів рпц надходило з України.
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14.04.2023 06:55 Ответить
Ну сколько можно повторять. Согласно закона от 2018 года нет никакой "Украинской православной церкви МП", а есть "Русская православная церковь в Украине". А это, как говорят в Одессе - Две большие разницы.
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13.04.2023 23:16 Ответить
Так це в Одесі ,а у квартальних остолопів -#акакаяразніца папріколу ((
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14.04.2023 00:17 Ответить
брехня, бо кацапський сатанат.
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14.04.2023 07:48 Ответить
Це й так ясна-панятна. На данний час цікавлять хоча б проміжни результати ревізії. І не стільців-столів, а цінностей.

Чи знову мівіну на вуха вішати будуть?
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13.04.2023 23:18 Ответить
Всем доброй ночи Брати!,давно меня не было,по причине теперь много работы по демонтажу асфальта...,крч,этих пидаров надо палить как чуму!Слава Украине!
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13.04.2023 23:20 Ответить
Всьо шо нажито нєпасільним трудом... Mercedes-Benz S500 4Matic тоже трі ...
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13.04.2023 23:21 Ответить
Ткаченко образився що йому нічого не листали.))
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13.04.2023 23:22 Ответить
тепер Ткаченко сяде на лаврські потоки
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14.04.2023 00:03 Ответить
Як це нічого , а шмат Труханового острова під дачку , чи іще і на території Лаври гектар на хатинку виділити потрібно було ?
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14.04.2023 00:19 Ответить
Для головних попів віра - це бізнес. У них шикарні особняки і дорогі машини, а паства в основній своїй масі - бідося
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13.04.2023 23:42 Ответить
Ткаченко хоче прихватизувати не тільки Довженко-Центр, а і Лавру?
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13.04.2023 23:46 Ответить
а тепер буде приносити зеленим баригам
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13.04.2023 23:49 Ответить
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14.04.2023 00:13 Ответить
Ну давайте посміємося з десятка мільйонів.
40 плюс мінус мільонів було. Десь з них 5 прихожан.
5 000 000*10 грн.=50 000 000 (по 10 грн. в тиждень).
50 000 000*3(тижня)=150 000 000 грн. міс.
150 000 000/40(курс)=3 750 000$ міс.
3 750 000$*12 міс.=45 000 000$ в рік.
Просто))) забули сказати в якій валюті мільйони...
ПС.
45 000 000*30 років=1 350 000 000!!!
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14.04.2023 00:49 Ответить
Минимум на порядок больше и за срок в два раза меньше. Лавра это крупный финансовый прокси целого ряда пророссийских спеслужбистских и мафиозных "а-ля православных" структур, часть из которых там имели офисы или юр.адреса. Там кстати столовались ряд украинских депутатов и влиятельных персонажей контролирующих дерибан-схемы.
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14.04.2023 01:18 Ответить
іншими словами і лаконічно - УПЦ ФСБ
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14.04.2023 04:09 Ответить
Треба дивитися, на що пішли державні кошти на утримання цього Ткаченка "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes"...
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14.04.2023 01:42 Ответить
Ета савсєм другоє
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14.04.2023 09:11 Ответить
вот же ***** каломойшевский... гнать надо вас от власти прямо в тюрьму... какой нахер обіг... прибыль сотни миллионов долларов... вот же ***** очкастое, как только тебя Земля носит... скорее бы тебя с тем, кто тебя назначил на должность министра после канала Говно+Говно, сбросили как вошь...
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14.04.2023 06:54 Ответить
ПреЗЕдент и его "столоначальники" ...
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14.04.2023 12:50 Ответить
Їм все в грошах. В Україні русня насилує нас
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14.04.2023 07:04 Ответить
присосались к корытам ***** и не оторвешь
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14.04.2023 07:11 Ответить
"товарища" Линча "в студию" ...
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14.04.2023 12:52 Ответить
+++
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15.04.2023 11:34 Ответить
Вся элитка Украины, депутатики разные и прочая сволочь несла в Лавру чемоданы денег. Заезжали прямо на таких же мерседесах, как у Пашки. РПЦ даже организовывала свою гвардию, буклетики по учебным заведениям разносили, т.н. "Верное казачество", совместно с СБУ, видимо.
Сергей Гайдай за спонсорство орден получил от РПЦ в 2016 году. Так это просто в Википедии написано, что он, как и Гиркин, по линии РПЦ работает. А сколько их, анонимов?
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14.04.2023 07:14 Ответить
Теперь наверное прибыль пойдет на что-то полезное. Скорее бы. Эх заживём!!!
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14.04.2023 09:49 Ответить
- А ноги, футбол - двадцать два бугая один мяч перекатывают! А вы выдайте каждому ну это…... каток! Так они, 22 бугая, 22 бугая, да на полтора часа…... да на полтора часа и на 22 бугая…... два пишем, семь на ум пошло… они все поле заасфальтируют! А еще зрители по рублю дадут, сто тысяч зрителей по одному рублю - это будет…... сто тысяч да по одному рублю...… это будет...… да просто сумасшедшие деньги! ©
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14.04.2023 09:59 Ответить
А. Райкін
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15.04.2023 11:36 Ответить
Не "Лавра приносила", а довбойоби-какієразніци!
Нормальні люди в ту обісравру при паші-мерседесі і не потикалися! Я було якось повів туди закордонних знайомих, ну тіпа туризм - це *******, шановні. На кожному кроці стоять "блажєннєйшіє" попрошайки, які виглядають здоровіше за мене. В "церкву" яку не зайдеш - на воротах ******* бабисько стоїть і бздітєльно перевіряє, чи ти шапку зняв, чи наплічника зняв, чи жінки випадково не в штанях, і піднімають шалений крик по кожному приводу. Фотографувать - ну ви пойняли, нізя, но за отдєльну мзду - можна. В "церквах" знову ж таки на кожному кроці попрошайки чіпляються гірше за турецьких продаванів, якщо ви розумієте про що я. Бабисько, що продає свічки, обов'язково нахамить або почне учіть жить. Всюди бруд і сморід. А ще пасаж зі свічками просто добив - ставиш свічку, через хвилину підходить чергове навіжене бабисько і твою свічку хрінак - і віджало))) Коротше, я не розумію, яким треба бути ******** на голову кривославним дегенератом, щоб отримувати якісь гарні емоції від такого.
Для прикладу, всім кому цікаво як має виглядати церква нормальної людини, зайдіть у Михайлівський золотоверхий.
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14.04.2023 11:58 Ответить
 
 