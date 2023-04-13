Путин ошибался по каждому пункту и по всем фронтам, начав войну, - Байден
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Российский диктатор Владимир Путин недооценил решительность мира по отношению к Украине и ошибся "по всем фронтам".
Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Журналисты отмечают, что, выступая в парламенте Ирландии, Байден "обрушился" на Путина, заявив, что диктатор РФ "думал, что мир будет смотреть в другую сторону", когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.
"Он был уверен, что разрушит НАТО и ЕС, что единство западных наций расколется и упадет в момент испытаний – так он думал. Но он ошибался. Он ошибался по каждому пункту и по всем фронтам", – заявил Байден.
Он также поблагодарил Ирландию, которая выделила 170 млн евро на нелетальную помощь Украине, включая медоборудование, а также участвует в санкциях и экспортном контроле и принимает 80 000 украинских беженцев в стране.
Пожалуйста, подождите...
Лише уявіть , щоб з нами було при трампоні. Він сьогодні сказав, що ***** дуже любить Україну і вважає її частиною раісі.
Поки Байден у Білому домі - американці будуть нам допомагати при будь-якої нашої грьобані владі. Це єдине, на що ми ще можемо розраховувати.
(а може не просто поталанило а за цим стояла грандіозна робота)
одна сторона чтото просит у другой, а вторая это дает в пользование, с условием возврата позже или оплаты по немногу или в конце по факту.
Автомобили ведь дают в лизинг - ты имеешь авто, выплачиваешь его, но чтобы не менять покрышки когда стерлись через 3-4 года, просто возвращаешь авто владельцу, и берешь новое.
В итоге за условные 400-500у.е. ты владеешь новой машиной, которую в любой момент можешь вернуть.
Такой же принцип и для военного лендлиза.
Вначале руководство Украины - хвалилось лендлизом, правда постоянно оправдывалось, вот летом 2022 (через 60 дней от подписания), потом вот 1 октября 2022 (новый финансовый год в США), потом... А сейчас просто все молчат и не вспоминают.
Похоже США попросило, более не поднимать тему лендлиза - все равно он действует только до 1 октября 2023 года.
Последние объяснения - лендлиз не выгоден, т.к. надо будет отдавать деньгами когдато, вместо траншей.
Но есть несколько но (не факты, а размышления):
- владелец по факту может выставить символический счет в 1$, или просто вернуть оплатива какойто минимум
- часть траншей можно украсть, разбавить иными программами (поддержка избирателей и т.п.). в лендлизе - украсть ракеты, танки - если и возможно, то продать будет сложно. поэтому деньги выгоднее - можно прикупить акций военных предприятий, а потом заказать у них производство оружия на годы вперед - все будет законно, попутно объясняя почему лендлиз не выгоден.
- чем дольше война, тем больше разрушений. поэтому вместо лендлиза дадим символическиую помощь, чтобы подольше и побольше разрушений - а после окончания, дадим кредитов - сколько сможете взять на восстановления разрушенной инфраструктуры - мы заработаем, вы заработаете - хороший бизнес план. Почему не лендлиз - так красные линии, эскалация, озабоченность и т.п.
Согласно
https://protectukrainenow.org/uk/report
помощь США из запасов - составляет менее 1% почти по всем видам поставленного оружия.
Спасибо, конечно за это - но ЯО явно стоило дороже...
И бывшим "врагам" в Афганистане - оставили на порядок больше техники, в качестве "жеста доброй воли"
Помощь краткросрочная и долгосрочная, почти 50% на 50%.
Непонятно, кому выгодно заказывать производство 31 танка, с поставкой через год, имея на складах 6000 танков (опять меньше 1%, и через год - т.к. надо освоить деньги)
В общем лендлиза нет, не будет, и скоро даже закона не будет.
как и то, что именно администрация решила не исполнять закон о лендлизе
придумав отмазку, что закон был принят, если вдруг республиканцы возьмут большинство осенью 2022 года
станно, что лендлиз предложил республиканец, в январе 2022 - чтобы оказать помощь ДО начала войны, которой могло бы и не быть в таком варианте
???
По-перше, адміністрація тут ні до чого. Цей ЗАКОН ЗОБОВ'ЯЗУЄ індивіда, який зараз виконує обов'язки президента США до конкретних дій. Все. І лише цей індивід, ЄДИНИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за його виконання.
Такого нема, щоб ВИРІШИТИ не виконувати закон. Це - нонсенс !
Якщо закон не виконується, то це - порушення і за це є покарання.
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
An Act
To provide enhanced authority for the President to enter into agreements with the Government of Ukraine to lend or lease defense articles to that Government to protect civilian populations in Ukraine from Russian military invasion, and for other purposes. <<NOTE: May 9, 2022 - [S. 3522]>>
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
<<NOTE: Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.>> SECTION 1. SHORT TITLE. This Act may be cited as the ``Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022''. SEC. 2. LOAN AND LEASE OF DEFENSE ARTICLES TO THE GOVERNMENTS OF UKRAINE AND EASTERN FLANK COUNTRIES.
(a) Authority To Lend or Lease Defense Articles to Certain Governments.--
і т.д.
В Украине тоже, президент должен был издать указ, какие именно права ограничиваются во время войны - в итоге получилось "можуть бути обмежені"
т.е. непонятно, ограничены или не ограничены
ведь ктото подготовил указ в таком виде на подпись
с одной стороны хорошо - ответственности ноль, и можно в ручном режиме, чтото разрешить или запретить
условного Васю не выпустим за границу, а друзей из Квартала 95, Арестовича и прочих - выпустим
Якщо закон не виконується, то це - порушення і за це є покарання.
Так це закон чи ні?
Він виконується чи ні?
Чи є порушення закону?
Чи є покарання?
Законодавчі акти Конгресу США називаються біллі. Білль - законопроєкт, прийнятий в однаковій редакції обома палатами, після схвалення президентом або подолання його вето білль стає законом (актом, статутом). (з вікі)
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим органом влади), або безпосередньо народом. (з вікі)
Ні, не те, що не виконується, а відкрито саботується персонажем.
Більше того, республіканці подали законопроект про ленд-ліз ще у січні, до початку повномасштабної агресії. Але "великі демократичні друзі" навіть не думали його розглядати. З горем в кінці квітня винесли на розгляд.
Не знаю, яке покарання має бути за невиконання цього конкретного закону. Знайду - напишу.
Але українські ресурси, як в рот води набрали, і нічого не пишуть про раллі, які проводяться українцями у Штатах з вимогою до болванчика нарешті почати виконувати ним же підписаний закон.
Заклик зробив Степан Хмара 1 січня 2023.
есть действующий закон о лендлизе, исполнять не хотим
мы лучше проголосуем транши вместо лендлиза
заодно добавим в транши денег, на наши нужды - ведь скоро выборы (осень 2022)
кто будет против - того "заклеймим" что против помощи Украине
Проголосовали - отлично... Выделяем транши частями.
1 октября 2022 - новый финансовый год - не успели поставить подпись, как раз над частью которая для помощи Украине - итог, 2-3 млрд. вернулись в бюджет, свой интерес то успели потратить.
Ничего страшного - проголосуем новый транш, вместо лендлиза.
Вот текст закона, с переводом
https://ips.ligazakon.net/document/view/mu22010?an=25
проблема скорее в глаголах may, shall
the President may authorize - може
the President shall establish - суды не реккомендуют использовать shall, т.к. юристы испортили понятие, и теперь оно точно не передает смысл
Это как президет Украины, подписал копию ст.64 Конституции с глаголом "можуть бути обмежені права" - т.е. может да, а может нет
А по факту, пограничники выпускают тех кто с ними "договорился"
чиновников - не было в постанове КМУ, но выпускали. Теперь есть в постанове - но только в коммандировку
квартал 95 - не было и нет в постанове КМУ, выпускали и выпускают. Объяснение, артистам можно, если они чтото пожертвуют на помощь ЗСУ. В итоге МинКульт договорился с пограничниками, что их бумажки - разрешают выезд, тем кто договориться с МинКультом.
Вот так и работает один закон для всех, и все равны перед законом.
Ленд-діз діє і буде діяти до повної перемоги України. Поставки зброї ідуть і будуть йти, хоч ти всрися.
+ 35 bil of security assistance, without need to repay, here: https://media.defense.gov/2023/Apr/04/2003192566/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-APR-4.PDF
А зобов'язання невеликих країн Балтії більш значні щодо їхнього ВВП: зокрема, допомога Естонії становить 1,1% ВВП, Латвії - 0,93%, Польщі - 0,5% та Литви 0,46%.
А якась там газетка плаче про витрачені 35 млрд. Це копійки, Україна лишилася зброї на сотні млрд доларів.
+ 35 bil of security assistance, without need to repay, here: https://media.defense.gov/2023/Apr/04/2003192566/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-APR-4.PDF
Байден та Блінкен криком кричали, що буде війна та навіть дати називали , от тільки їх ніхто не слухав , а деякі істоти називали їх клікушами та радили нам не нервувати.
Його завірив і даний персонаж і решта, що вони вписуватися за Україну не будуть, самі говорили про три дні і пропонували українській владі втекти, як втекли вони.
А =допомагати= і =підтримувати= вони кинулися лише тоді, коли Україна не впала. За винятком Британії, Польщі та країн Балтії.
І то - дууууже не поспішали. Та й тепер не сильно спішать.
Вони посліпли і ніколи не бачили опитувань, в яких на перше місце щодо довіри народ ставив армію ?
Не знали настроїв у суспільстві і в тій же армії ? Викреслили ветеранів, які пройшли 2014 і далі ?
Та навіть незадовго до 24.02. було також опитування (ще й з іншими країнами порівнювали), скільки людей готові захищати Батьківщину (розрізнявся захист зі зброєю в руках та іншими способами). І (по пам'яті) українців було більше 70%, а тих же французів щось 17%.
Тому тут кореляція з результатами виборів 2019 зовсім не доречна.
А як же тоді "захист демократії" та бла-бла-бла цінностей ? Тобто, ви просто підтверджуєте написане мною: вони зібралися вкотре проковтнути москальську агресію.
Бо про к-ть москалів на місцях знали, а про те, що українці боронитимуть свою Батьківщину - ні. Тому й тисли за переговори, бо Україна не впала всупереч їхнім побажанням.
Ой, так зважають, що аж страшно ...
Я сумніваюся, що американці не голосували за національний день трансгендера, встановлений через три дні після розстрілу притиреним трансом 6 людей і про те, щоб їм втирали, що саме транси "формують душу американської нації" (с). І за те, щоб drag-queens дітям в школах, типу, казочки читали. І щоб мільйони нелегалів перли через кордон. І т.д. і т.п.