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Путин ошибался по каждому пункту и по всем фронтам, начав войну, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Российский диктатор Владимир Путин недооценил решительность мира по отношению к Украине и ошибся "по всем фронтам".

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналисты отмечают, что, выступая в парламенте Ирландии, Байден "обрушился" на Путина, заявив, что диктатор РФ "думал, что мир будет смотреть в другую сторону", когда он начал полномасштабное вторжение в Украину.

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"Он был уверен, что разрушит НАТО и ЕС, что единство западных наций расколется и упадет в момент испытаний – так он думал. Но он ошибался. Он ошибался по каждому пункту и по всем фронтам", – заявил Байден.

Он также поблагодарил Ирландию, которая выделила 170 млн евро на нелетальную помощь Украине, включая медоборудование, а также участвует в санкциях и экспортном контроле и принимает 80 000 украинских беженцев в стране.
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Топ комментарии
+19
Пощастило нам з президентом Америки - Джо Байденом.

Лише уявіть , щоб з нами було при трампоні. Він сьогодні сказав, що ***** дуже любить Україну і вважає її частиною раісі.
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13.04.2023 23:42
+19
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13.04.2023 23:45
+7
Мы вообще думали, что только епанутый может напасть на неньку с 40 миллионами населения, но ***** - он же епнутый.©
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13.04.2023 23:29
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Правила форума Совет форумчан
Мы вообще думали, что только епанутый может напасть на неньку с 40 миллионами населения, но ***** - он же епнутый.©
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13.04.2023 23:29 Ответить
Бути дідові Байдену памятнику замість меркуловського лєніна.
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13.04.2023 23:35 Ответить
Як-то замість макітри від народження - викідишна звичайна мавпяча ср...ка, то про що можна ще казати?
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13.04.2023 23:36 Ответить
И та о пол **-улась при выкидыше.
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14.04.2023 00:25 Ответить
Пощастило нам з президентом Америки - Джо Байденом.

Лише уявіть , щоб з нами було при трампоні. Він сьогодні сказав, що ***** дуже любить Україну і вважає її частиною раісі.
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13.04.2023 23:42 Ответить
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13.04.2023 23:45 Ответить
Вони довбодятли, які прекрасно живуть в Європі, і повернуться тоді, коли треба бути вибирати наступного ***********. Бо ж вони "усталі от войни".
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14.04.2023 00:01 Ответить
Цей трампіст вже почав перевзуватися. Назвав ***** - військовий злочинець. Видно, що дуже хоче стати президентом, щоб цьому військовому злочинцю потім допомагати окупувати всю Україну.

Поки Байден у Білому домі - американці будуть нам допомагати при будь-якої нашої грьобані владі. Це єдине, на що ми ще можемо розраховувати.
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14.04.2023 00:05 Ответить
Вже зараз варто вести широку дискусію на предмет суспільного консенсусу стосовно обрання наступного преза, щоб запобігти приходу до влади чергового пройдисвіта. Хто, якщо не Зєля?
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14.04.2023 08:02 Ответить
Якби нам ще пощастило з президентом України.
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14.04.2023 00:46 Ответить
А це, як то кажуть - не з нашим не єврейським щастям.
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14.04.2023 00:55 Ответить
Что рашка получила в ответ на агрессию? Рашисты получили в качестве лютейшего врага страну с 40-ка миллионным населением и самой сильной армией в Европе которая жутко ненавидит русню и все что с русней связанно.
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13.04.2023 23:45 Ответить
Немає вже давно 40 млн. Якщо 30 набереться, то й це добре.
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14.04.2023 09:16 Ответить
Смерть ***** закроет уголовное дело против него. Вова, есть выход - не тяни.
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13.04.2023 23:46 Ответить
це нам просто поталанило що пуй помилявся
(а може не просто поталанило а за цим стояла грандіозна робота)
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13.04.2023 23:47 Ответить
Зате він не помилився, що адміністрація Байдена заморозить закон про ленд-ліз, дія котрого закінчиться 1 жовтня 2023 року.
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13.04.2023 23:50 Ответить
Закон не залежить не від якого Байдена. Він прийнятий для ВСІХ президентів США. Ленд-ліз діє вже зараз. І буде діяти довічно, поки його не відмянять обидви палати парламенту. А вони його не відмінять. Зброю американці дають вже зараз. А от наступний президент США не має права припинити ленд-ліз для України. Для цього він повинен поміняти Закон голосами обох палат.
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14.04.2023 00:19 Ответить
А закон прочитати, ні? Дія закону обмежується 2022-2023 фінансовими роками.
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14.04.2023 00:23 Ответить
Дія закону нічим не обмежується.
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14.04.2023 00:27 Ответить
Да даже не пытайтесь))) Он уверен, что по Ленд Лизу это все и сразу(по щучьему велению) и в дополнение к тому что американцы сейчас поставляют бесплатно))) Ах да, и еще... Они нам должны)))
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14.04.2023 00:34 Ответить
Ну один одного можете цілувати у дупу, але це нічого не змінить - дія закону обмежується 2022-2023 фінансовими роками.
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14.04.2023 00:43 Ответить
Та это подсадная утка. Его задача поссорить Украину с Америкой.
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14.04.2023 00:44 Ответить
До речі, жодної одиниці зброї по цьому закону американці не дали.
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14.04.2023 00:25 Ответить
А какие виды оружия американцы должны поставить по этому закону?) СКОЛЬКО оружия они должны поставить?) Что там в законе по этому поводу сказано?)
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14.04.2023 00:29 Ответить
А прочитати закон, ні?
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14.04.2023 00:38 Ответить
Ну так я и обратился к тому кто его читал) С простейшим вопросом)
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14.04.2023 00:51 Ответить
Тут жебракам не подають, бажаєш з текстом ознайомитись - у Гуглі усе є, а то вилізло, подайте мені повний текст.
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14.04.2023 01:06 Ответить
Если исходить из названия закона, и как он действовал во время ВОВ, то

одна сторона чтото просит у другой, а вторая это дает в пользование, с условием возврата позже или оплаты по немногу или в конце по факту.

Автомобили ведь дают в лизинг - ты имеешь авто, выплачиваешь его, но чтобы не менять покрышки когда стерлись через 3-4 года, просто возвращаешь авто владельцу, и берешь новое.

В итоге за условные 400-500у.е. ты владеешь новой машиной, которую в любой момент можешь вернуть.

Такой же принцип и для военного лендлиза.

Вначале руководство Украины - хвалилось лендлизом, правда постоянно оправдывалось, вот летом 2022 (через 60 дней от подписания), потом вот 1 октября 2022 (новый финансовый год в США), потом... А сейчас просто все молчат и не вспоминают.

Похоже США попросило, более не поднимать тему лендлиза - все равно он действует только до 1 октября 2023 года.

Последние объяснения - лендлиз не выгоден, т.к. надо будет отдавать деньгами когдато, вместо траншей.

Но есть несколько но (не факты, а размышления):

- владелец по факту может выставить символический счет в 1$, или просто вернуть оплатива какойто минимум

- часть траншей можно украсть, разбавить иными программами (поддержка избирателей и т.п.). в лендлизе - украсть ракеты, танки - если и возможно, то продать будет сложно. поэтому деньги выгоднее - можно прикупить акций военных предприятий, а потом заказать у них производство оружия на годы вперед - все будет законно, попутно объясняя почему лендлиз не выгоден.

- чем дольше война, тем больше разрушений. поэтому вместо лендлиза дадим символическиую помощь, чтобы подольше и побольше разрушений - а после окончания, дадим кредитов - сколько сможете взять на восстановления разрушенной инфраструктуры - мы заработаем, вы заработаете - хороший бизнес план. Почему не лендлиз - так красные линии, эскалация, озабоченность и т.п.

Согласно

https://protectukrainenow.org/uk/report

помощь США из запасов - составляет менее 1% почти по всем видам поставленного оружия.

Спасибо, конечно за это - но ЯО явно стоило дороже...

И бывшим "врагам" в Афганистане - оставили на порядок больше техники, в качестве "жеста доброй воли"

Помощь краткросрочная и долгосрочная, почти 50% на 50%.

Непонятно, кому выгодно заказывать производство 31 танка, с поставкой через год, имея на складах 6000 танков (опять меньше 1%, и через год - т.к. надо освоить деньги)

В общем лендлиза нет, не будет, и скоро даже закона не будет.
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14.04.2023 01:40 Ответить
Тільки будемо точніше у формулюваннях - не США попросило не піднімати тему ленд-лізу, а саме адміністрація Байдена.
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14.04.2023 01:46 Ответить
верно

как и то, что именно администрация решила не исполнять закон о лендлизе

придумав отмазку, что закон был принят, если вдруг республиканцы возьмут большинство осенью 2022 года

станно, что лендлиз предложил республиканец, в январе 2022 - чтобы оказать помощь ДО начала войны, которой могло бы и не быть в таком варианте
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14.04.2023 01:50 Ответить
что именно администрация решила не исполнять закон о лендлизе

???

По-перше, адміністрація тут ні до чого. Цей ЗАКОН ЗОБОВ'ЯЗУЄ індивіда, який зараз виконує обов'язки президента США до конкретних дій. Все. І лише цей індивід, ЄДИНИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ за його виконання.

Такого нема, щоб ВИРІШИТИ не виконувати закон. Це - нонсенс !
Якщо закон не виконується, то це - порушення і за це є покарання.

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text

An Act

To provide enhanced authority for the President to enter into agreements with the Government of Ukraine to lend or lease defense articles to that Government to protect civilian populations in Ukraine from Russian military invasion, and for other purposes. <<NOTE: May 9, 2022 - [S. 3522]>>

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

<<NOTE: Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.>> SECTION 1. SHORT TITLE. This Act may be cited as the ``Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022''. SEC. 2. LOAN AND LEASE OF DEFENSE ARTICLES TO THE GOVERNMENTS OF UKRAINE AND EASTERN FLANK COUNTRIES.

(a) Authority To Lend or Lease Defense Articles to Certain Governments.--

і т.д.
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14.04.2023 02:01 Ответить
формально президент, а по факту администрация

В Украине тоже, президент должен был издать указ, какие именно права ограничиваются во время войны - в итоге получилось "можуть бути обмежені"

т.е. непонятно, ограничены или не ограничены

ведь ктото подготовил указ в таком виде на подпись

с одной стороны хорошо - ответственности ноль, и можно в ручном режиме, чтото разрешить или запретить

условного Васю не выпустим за границу, а друзей из Квартала 95, Арестовича и прочих - выпустим
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14.04.2023 02:20 Ответить
Укази - це виконавча влада.
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14.04.2023 02:33 Ответить
Такого нема, щоб ВИРІШИТИ не виконувати закон. Це - нонсенс !
Якщо закон не виконується, то це - порушення і за це є покарання.

Так це закон чи ні?

Він виконується чи ні?

Чи є порушення закону?

Чи є покарання?
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14.04.2023 02:22 Ответить
Конгрес США - федеральний законодавчий орган. Тому - так, він приймає закони, які є обов'язковими для виконавчої влади (президента та його адміністрації, міністерств, тощо).

Законодавчі акти Конгресу США називаються біллі. Білль - законопроєкт, прийнятий в однаковій редакції обома палатами, після схвалення президентом або подолання його вето білль стає законом (актом, статутом). (з вікі)

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим органом влади), або безпосередньо народом. (з вікі)

Ні, не те, що не виконується, а відкрито саботується персонажем.

Більше того, республіканці подали законопроект про ленд-ліз ще у січні, до початку повномасштабної агресії. Але "великі демократичні друзі" навіть не думали його розглядати. З горем в кінці квітня винесли на розгляд.

Не знаю, яке покарання має бути за невиконання цього конкретного закону. Знайду - напишу.

Але українські ресурси, як в рот води набрали, і нічого не пишуть про раллі, які проводяться українцями у Штатах з вимогою до болванчика нарешті почати виконувати ним же підписаний закон.

Заклик зробив Степан Хмара 1 січня 2023.
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14.04.2023 02:41 Ответить
вообще замечательно

есть действующий закон о лендлизе, исполнять не хотим

мы лучше проголосуем транши вместо лендлиза

заодно добавим в транши денег, на наши нужды - ведь скоро выборы (осень 2022)

кто будет против - того "заклеймим" что против помощи Украине

Проголосовали - отлично... Выделяем транши частями.

1 октября 2022 - новый финансовый год - не успели поставить подпись, как раз над частью которая для помощи Украине - итог, 2-3 млрд. вернулись в бюджет, свой интерес то успели потратить.

Ничего страшного - проголосуем новый транш, вместо лендлиза.

Вот текст закона, с переводом

https://ips.ligazakon.net/document/view/mu22010?an=25

проблема скорее в глаголах may, shall

the President may authorize - може

the President shall establish - суды не реккомендуют использовать shall, т.к. юристы испортили понятие, и теперь оно точно не передает смысл

Это как президет Украины, подписал копию ст.64 Конституции с глаголом "можуть бути обмежені права" - т.е. может да, а может нет

А по факту, пограничники выпускают тех кто с ними "договорился"

чиновников - не было в постанове КМУ, но выпускали. Теперь есть в постанове - но только в коммандировку

квартал 95 - не было и нет в постанове КМУ, выпускали и выпускают. Объяснение, артистам можно, если они чтото пожертвуют на помощь ЗСУ. В итоге МинКульт договорился с пограничниками, что их бумажки - разрешают выезд, тем кто договориться с МинКультом.

Вот так и работает один закон для всех, и все равны перед законом.
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14.04.2023 02:10 Ответить
Всю зброю постачали і будуть постачати незалежно від цього закону. Ленд-ліз діє вже два роки. А для майбутніх президентів америки цей закон хомут, який не дозволить їм незаконно припинити ленд-ліз.
Ленд-діз діє і буде діяти до повної перемоги України. Поставки зброї ідуть і будуть йти, хоч ти всрися.
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14.04.2023 00:31 Ответить
Ти що українську мову не розумієш? З тобою по- людськи поки що розмовляють, всиратися - це по твоїй частині.
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14.04.2023 00:41 Ответить
Кацапе, ти вже всрався. Іди звідси і не смерди тут.
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14.04.2023 00:49 Ответить
Чогось є дебіли, яких плющить, коли їх пикою у лайно тикають. Ти теж з цієї породи
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14.04.2023 01:03 Ответить
И хомут он и в обратную сторону) Если прекратится двухпартийная поддержка, то его не смогут отменить) И опять же если не будет двухпартийной поддержки для бесплатной помощи(как сейчас), то запускают именно Ленд Лиз, с отсроченной оплатой... Но свидетелям байденнассливает это бесполезно обьяснять))
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14.04.2023 00:43 Ответить
Это российская вонючка. Нет смысла относится к нему по-серьйозному.
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14.04.2023 00:50 Ответить
For ignorants and trolls - this is information about land lease: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/04/10/why-biden-hasnt-loaned-weapons-to-ukraine-00091187


+ 35 bil of security assistance, without need to repay, here: https://media.defense.gov/2023/Apr/04/2003192566/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-APR-4.PDF
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14.04.2023 05:42 Ответить
І що це показує? Як адміністрація Байдена печеться про Україну? Та Україна під тиском США лишилася зброї, за допомогою якої могла знести з мапи світу не тільки кацапів але й США. Ще можна добавити, що допомога від США обходиться (країни з найбільшою економікою світу) становить менше ніж чверть відсотка (0,23) від ВВП.
А зобов'язання невеликих країн Балтії більш значні щодо їхнього ВВП: зокрема, допомога Естонії становить 1,1% ВВП, Латвії - 0,93%, Польщі - 0,5% та Литви 0,46%.
А якась там газетка плаче про витрачені 35 млрд. Це копійки, Україна лишилася зброї на сотні млрд доларів.
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14.04.2023 12:50 Ответить
Коли драпали з Афгану, лишили озброєння та техніки на 85 млрд + базу Баграм.
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15.04.2023 01:41 Ответить
For ignorants and trolls - this is information about land lease: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/04/10/why-biden-hasnt-loaned-weapons-to-ukraine-00091187


+ 35 bil of security assistance, without need to repay, here: https://media.defense.gov/2023/Apr/04/2003192566/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-APR-4.PDF
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14.04.2023 05:39 Ответить
До речі, військовий бюджет США на 2023 рік - 858 мільярдів доларів. https://www.politico.com/news/2022/12/23/biden-defense-bill-military-vaccine-mandate-00075437
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14.04.2023 13:57 Ответить
Там не в муйле дело, прости Господи, но справедливости ради , ведь козлостан - это твоя оплошность... Так шо нефиг расслаблять булки , исправляй ошибку природы... ЗЫ... Боже, ведь помнишь , шо ты говорил, шо раб - не больше господина, тобто тебя. Бо кацапы называют себя не сынами, как мы, а рабами божьми. Боже, не зря же ты страдал, Во имя Мира сотвори чудо, обуздай зарвавшихся рабов, сыновей Иуды. Бо слышишь шо блеют иуды...
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14.04.2023 00:03 Ответить
зато вова точно не ошибся в том что байден не будет помогать, а только имитировать помощь, что он и делает, вова может быть спокоен и призвать хоть миллион мяса в рф, пока у власти байден-чмо, который недвусмысленно много раз говорил что никаких серьезных действий предпринимать не будет, да еще и другим не даёт.
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14.04.2023 00:06 Ответить
А не имитировать помощь это СКОЛЬКО?) Сколько ты хочешь прямо сейчас по щучьему велению? Ты уже обучился на Ф-16? Ну хотя бы как его заправлять? Или "байден-чмо" тебе руки из жопы вставил?)
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14.04.2023 00:27 Ответить
Такі хамські пости стосовно наших партнерів викладають цапи на зарплатні
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14.04.2023 08:14 Ответить
В чём проблема дать не 20 Хаймарсов, а например 100 и M777 не 100шт на 1300км+ фронта, а 200...250, вроде как сильно и учиться не надо. А зачем байден тормозил передачу миг-29 год назад, тоже учиться надо было? Ну про ПВО я молчу, его старого на складах в США полно, сбивать ими дроны и крылатые ракеты можно на ура, но дают по 1..2шт в полгода. Что то написал серьеное? А ленд-лиз который похоронили, тоже не байден?
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14.04.2023 10:18 Ответить
А не просрали бы хлебного кента Пороха малоросы выбрав колени перед куйло…..сегодня бы уже фэлконами лаптеногих в чернозем укладывали….а не миги от Польши ждали.( Порох-сила Зельцмогила….
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14.04.2023 00:06 Ответить
Ба, знакомые все лица... Не удивлюсь , если будет испорчен пистон в холостую.
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14.04.2023 00:13 Ответить
я не знаю чи ***** збиралось розвалити НАТО і ЄС , точно зрозуміло, що воно хотіло і хоче зруйнувати Україну, і війна ще не закінчилась, велика територія в окупації, за її звільнення ще багато наших воїнів віддадуть життя, хоча вже й так загинуло немало. Якось нема радості від того,що ***** в чомусь там помилялось. Судячи з того як драпали в лютому минулого року всі посли з України і що писала західна преса, на Заході також багато в чому помилялись.
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14.04.2023 00:15 Ответить
***** збиралось розвалити НАТО та ЄС та почало вже це робити брудними руками трампа. От тільки їм не пощастило і американці не обрали рудого додіка на другий термін.

Байден та Блінкен криком кричали, що буде війна та навіть дати називали , от тільки їх ніхто не слухав , а деякі істоти називали їх клікушами та радили нам не нервувати.
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14.04.2023 00:22 Ответить
Якраз х**ло ні в чому не помилилося.

Його завірив і даний персонаж і решта, що вони вписуватися за Україну не будуть, самі говорили про три дні і пропонували українській владі втекти, як втекли вони.

А =допомагати= і =підтримувати= вони кинулися лише тоді, коли Україна не впала. За винятком Британії, Польщі та країн Балтії.

І то - дууууже не поспішали. Та й тепер не сильно спішать.
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14.04.2023 02:15 Ответить
А нащо їм було вписуватися, коли вони добре знали, хто при владі, яка кількість своїх людей раша має на місцях. Щоби що? Щоб витратити гроші своїх платників податків на потенційну допомогу своєму супротивнику? Бо вся допомога могла вмить опинитися в тих руках. Ну не міг ніхто на той момент навіть передбачити, що по всій країні стільки людей не байдужих до України. А до моменту вторгнення вважали, що тут проживає більшість ''какая разніца'', бо саме це показали демократичні вибори. А демократії побудовані на тому, що зважають на думку своїх виборців.
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14.04.2023 09:00 Ответить
Значить, аналітиків своїх вони можуть виперти к чорту копняками і змусити повернути виплачені гроші.

Вони посліпли і ніколи не бачили опитувань, в яких на перше місце щодо довіри народ ставив армію ?

Не знали настроїв у суспільстві і в тій же армії ? Викреслили ветеранів, які пройшли 2014 і далі ?

Та навіть незадовго до 24.02. було також опитування (ще й з іншими країнами порівнювали), скільки людей готові захищати Батьківщину (розрізнявся захист зі зброєю в руках та іншими способами). І (по пам'яті) українців було більше 70%, а тих же французів щось 17%.

Тому тут кореляція з результатами виборів 2019 зовсім не доречна.

А як же тоді "захист демократії" та бла-бла-бла цінностей ? Тобто, ви просто підтверджуєте написане мною: вони зібралися вкотре проковтнути москальську агресію.

Бо про к-ть москалів на місцях знали, а про те, що українці боронитимуть свою Батьківщину - ні. Тому й тисли за переговори, бо Україна не впала всупереч їхнім побажанням.

Ой, так зважають, що аж страшно ...

Я сумніваюся, що американці не голосували за національний день трансгендера, встановлений через три дні після розстрілу притиреним трансом 6 людей і про те, щоб їм втирали, що саме транси "формують душу американської нації" (с). І за те, щоб drag-queens дітям в школах, типу, казочки читали. І щоб мільйони нелегалів перли через кордон. І т.д. і т.п.
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14.04.2023 09:14 Ответить
Я сумніваюся, що американці ГОЛОСУВАЛИ
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14.04.2023 09:15 Ответить
Так, від цієї категорії населення очікували спротиву. Тому поставляли зброю для партизанської боротьби. Бо в умовах, коли б спецоперація московії пішла б по плану, це все згодилося би, щоб відволікти їх сили, а самим мати час на укріплення східних кордонів НАТО
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14.04.2023 10:33 Ответить
До питання про допомогу

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14.04.2023 06:18 Ответить
Лучше бы больше оружия давал, чем рассуждал
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14.04.2023 07:07 Ответить
В Зелі помиляється нарід України, а він не помиляється !
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14.04.2023 07:46 Ответить
 
 