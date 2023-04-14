Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.
Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно приказу спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Минмолодежьспорта. Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае выявления участия спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.
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Они будут выступать за другие страны, какую нибудь Эритрею или Габонг!
Агентов КРемля в Сбу не всех переловили?
Серіал немов говорить: «Росіян не варто звинувачувати в проблемах України, винуваті українці і, більш конкретно, українські патріоти, які вважають, що можуть довіряти Заходу»
Олександр Мотиль
Однак найбільш важливою відмінністю є відсутність у шоу фактора Росії або Путіна. В цьому альтернативному світі Крим та Донбас не окуповано, смертей немає, пише Мотиль.
«Зеленський як виконавчий продюсер шоу або не знає, як реагувати на цю «екзистенційну загрозу» для України, або, що гірше, вважає, що її не існує», - зазначає науковець. Тому Зеленський може бути схильним до значних помилок у відносинах із Путіним і невиправданих поступок. У своїй політичній діяльності він може виявитись небезпечно проросійським, робить висновок американський аналітик.
Перекачувати під час війни газ, нафту, аміак для агресора по своїй території ми можемо і на думку деяких вести бізнес з окупантом мабуть не так ганебно. А от якщо наші спортсмени виступлять на нейтральній території в турнірі де не факт що доведеться особисто перетнутися з орками то це значить неприпустимо.Тим більше виступити можна так щоб вони запам'ятали нас надовго.
Вісім років до повномасштабного вторгнення і рік після владі було пофіг на те хто де і з ким змагається але тут до них раптом прийшло просвітління. Логічно що після такого МОК може запитати, а що у вас війна почалася вчора? Якщо ви раніше вважали цілком прийнятним змагатися на цих умовах, а тепер аж через стільки років чомусь надумали бойкотувати.
Потрібно було відразу займати безкомпромісну і послідовну позицію, тоді це було б чесно і виникало б менше запитань.
Тому перед тим як справедливо звинувачувати якісь міжнародні організації нашим політикам варто поглянути на себе в дзеркало і спочатку там пошукати винуватців багатьох проблем.
Тут порушення закону. Основного.