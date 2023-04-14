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Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Спорт

спорт

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Минмолодежьспорта. Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае выявления участия спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.

Читайте: Минспорта предлагает лишать спортивные федерации статуса национальных, если они не бойкотируют соревнования, куда допустили россиян

Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами 01
Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами 02
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Топ комментарии
+30
А себя наказать за отвратительно проделанную международную работу не пробовали? Это ведь вы должны были обеспечить бойкот.
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14.04.2023 00:04
+27
Таке міг зробити тільки ворог. Покарати українських спортсменів відстороненням - мрія Кацапії.
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13.04.2023 23:57
+19
Все правильно зробили.Для України зараз спорт на 10 місці по пріоритетності,а легалізувати рашовиродків своєю присутністью на змаганнях це нікому не потрібно.
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14.04.2023 00:25
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За логікою чиннох влади - так!. Адже якщо не вдається через власний пофігізм ввести санкції проти бульбашів і кацапів, то без зайвої напруги санкції можна ввести проти укра'нців. Кацапи аплодують стоячи!
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14.04.2023 09:43 Ответить
Запретить ВСЕМ спортивным чиновникам любой выезд за границу!!! От них проку как от козла молока, а лучше вообще ликвидировать министерство - спортсменам нужны средства, а не дорогие чиновники...
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14.04.2023 08:18 Ответить
На мою думку вірне рішення. Мова йде про політичну складову. Це краще чим цілуватися з ворожими спортсменами (напр. Могучих). Тільки не кажіть, що спорт "вне политики". Наші перемоги ще попереду. МОК - ганьба!
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14.04.2023 08:36 Ответить
ваших перемог просто не буде, бо у спортсменів з таким керівництвом, немає мотивації займатися спортом заради спорту.
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14.04.2023 09:28 Ответить
Після такого недолугого рішення про будь - які спортивні досягнення взагалі доведеться забути. Наш спорт переживає складні часи і це остаточно його доб'є. Від цього страждатимуть тільки українські спортсмени і вболівальники, а от орки будуть тріумфувати. Таких ватників як Магучіх легко можна відсіяти зі збірної і це не привід гнобити решту адекватних спортсменів.
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14.04.2023 12:21 Ответить
Идиотизм, просто потеряете спортсменов.
Они будут выступать за другие страны, какую нибудь Эритрею или Габонг!
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14.04.2023 08:37 Ответить
якщо хтось з них захоче їхати, то й так поїде, на жаль ми навіть не можемо їм безпеку життя гарантувати.
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14.04.2023 15:42 Ответить
необходимо было подтолкнуть их к этому решению...
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14.04.2023 15:48 Ответить
Зєлєбобіки вже відверто працюють на окупанта.
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14.04.2023 08:56 Ответить
Марафон, "военные эксперты"о хорошем, этот запрет и тому подобные действия направлены на создание видимости положительности этой власти некомпетентных тинейджеров, которым чуждо продумывание последствий своих решений.
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14.04.2023 09:22 Ответить
Минспорта вместе со Службой безопасности Украины прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства https://ru.interfax.com.ua/news/sport/901717.html
Агентов КРемля в Сбу не всех переловили?
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14.04.2023 10:05 Ответить
Дослідник наголошує на важливих відмінностях серіалу від українських реалій. По-перше, Україну змальовано практично повністю російськомовною, а більшість українців, які розмовляють українською, - на вигляд радикальні путчисти. В реальності українська мова в Україні звучить щонайменше так само часто, як і російська. По-друге, українську корупцію також значно перебільшено, вважає дослідник.

Серіал немов говорить: «Росіян не варто звинувачувати в проблемах України, винуваті українці і, більш конкретно, українські патріоти, які вважають, що можуть довіряти Заходу»
Олександр Мотиль
Однак найбільш важливою відмінністю є відсутність у шоу фактора Росії або Путіна. В цьому альтернативному світі Крим та Донбас не окуповано, смертей немає, пише Мотиль.

«Зеленський як виконавчий продюсер шоу або не знає, як реагувати на цю «екзистенційну загрозу» для України, або, що гірше, вважає, що її не існує», - зазначає науковець. Тому Зеленський може бути схильним до значних помилок у відносинах із Путіним і невиправданих поступок. У своїй політичній діяльності він може виявитись небезпечно проросійським, робить висновок американський аналітик.
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14.04.2023 10:17 Ответить
Ну і от, збулось те що писалось в 2019
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14.04.2023 10:18 Ответить
Ну так були ж домовленості в Омані ..і *****,на то воно і *****, що прокинуло шоумена,шкода тільки що він займає найвищу посаду в країні і за всі його прорахунки та помилки українці заплатять кровью.
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14.04.2023 13:31 Ответить
А с какого перепуга мокшания и картопляния с большой буквы написаны? Причем и на цензоре и в наказе.
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14.04.2023 10:22 Ответить
По скольку я не спортсмен - то поддерживаю..
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14.04.2023 10:33 Ответить
Я солдат, і мені гидко читати виття диванних так званих "патріотів" про "втрату спортсменами кваліфікації", "потеряєтє спарстмєнов" чи ідіотизм "спортсменам треба за щось жити"... Скільки ще спортсменів має втратити на війні не кваліфікацію, а життя?.. Вчителі, будівельники, інженери... втрачають кваліфікацію і життя. Фарисеї, запам'ятайте: "З москалями можуть бути лише одні змагання - ПОЛЕ БОЮ!"
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14.04.2023 10:55 Ответить
Проблема в тому що це рішення нашкодить тільки Україні і дасть змогу нашим ворогам тріумфувати з цього приводу. Замість того щоб перетворити участь у змаганнях на потужну маніфестаціїю, яка не дасть усім забути про війну в Україні ми просто самоусунулася. ФІФА, МОК та інші корумповані контори тільки подякують нам за те що позбавили їх зайвого геморою і тепер вони можуть спокійно повертати орків до змагань не боячись конфліктів. Шкоди для нас від такого рішення буде набагато більше ніж користі. Некомпетентні чинуші з мінспорту і НОК не змогли організувати бойкот і тепер прикривають таким чином свій провал.
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14.04.2023 11:56 Ответить
у них мок куплений з потрохами, вони й так будуть тріумф разом з кайфом від мельдонія там ловити. мок фіфи-фафи і так будуть повертати терористів до змагань і в дупі вони мали конфлікти, вони скажуть "все так делают, видите даже украинци, так кричали так плакали а сами как ни в чем не бивало приехали и соревнуются, ми же говорили спорт - вне политики, ганите ссаними тряпками каждого кто скажет что ето не так".
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14.04.2023 15:48 Ответить
Якщо всі корумповані то тоді від бойкоту тим більше не буде користі тому що орків не дискваліфікують заради того щоб ми повернулися. Знищити своїми руками професійний спорт і принести страждання власним спортсменам і вболівальникам буде в тисячу разів ганебніше.

Перекачувати під час війни газ, нафту, аміак для агресора по своїй території ми можемо і на думку деяких вести бізнес з окупантом мабуть не так ганебно. А от якщо наші спортсмени виступлять на нейтральній території в турнірі де не факт що доведеться особисто перетнутися з орками то це значить неприпустимо.Тим більше виступити можна так щоб вони запам'ятали нас надовго.

Вісім років до повномасштабного вторгнення і рік після владі було пофіг на те хто де і з ким змагається але тут до них раптом прийшло просвітління. Логічно що після такого МОК може запитати, а що у вас війна почалася вчора? Якщо ви раніше вважали цілком прийнятним змагатися на цих умовах, а тепер аж через стільки років чомусь надумали бойкотувати.

Потрібно було відразу займати безкомпромісну і послідовну позицію, тоді це було б чесно і виникало б менше запитань.
Тому перед тим як справедливо звинувачувати якісь міжнародні організації нашим політикам варто поглянути на себе в дзеркало і спочатку там пошукати винуватців багатьох проблем.
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15.04.2023 00:55 Ответить
ніхрена не робили щоб не допустити рашистів а просто заборонили нашим спортсменам.Геніально! https://espreso.tv/zozulya-zvinuvativ-nok-ukraini-u-bezdiyalnosti-cherez-rishennya-mok-povernuti-rosiyan-ta-bilorusiv
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14.04.2023 11:05 Ответить
"Зозуля звинуватив НОК України у бездіяльності через рішення МОК повернути росіян та білорусів"
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14.04.2023 11:06 Ответить
Потрібна петиція на скасування цього ганебного закону. Народ, спортсмени і наші країни союзники не підтримують цей закон.
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14.04.2023 11:33 Ответить
Это не закон. А наказ.
Тут порушення закону. Основного.
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14.04.2023 14:07 Ответить
Міністерства прихватизували законотворчисть і тепер це норма чи шо?
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14.04.2023 14:09 Ответить
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