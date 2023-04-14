Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. ДОКУМЕНТ

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Минмолодежьспорта. Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае выявления участия спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.

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