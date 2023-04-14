Евросоюз может временно разместить в облигации замороженные резервы РФ, - Die Welt
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Европейской комиссии пришли к выводу, что замороженные на территории ЕС резервы Центрального банка России когда-нибудь придется вернуть.
Поэтому их не будут отдавать Украине, а попытаются инвестировать в европейские облигации, пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"В неопубликованном документе, который есть в наличии издания, Еврокомиссия приходит к выводу: замороженные резервы нельзя изымать, потому что когда-то, когда закончится война, их придется вернуть России", – говорится в публикации.
Рабочее предложение Еврокомиссии предусматривает инвестирование этих резервов в европейские государственные облигации с ожидаемым доходом 2,6% годовых.
По оценкам ЕК, такое чрезвычайное мероприятие можно будет юридически обосновать с учетом грубых нарушений международного права со стороны России.
В самом худшем случае убытки от инвестирования не превысят 4 млрд евро, но такой сценарий Еврокомиссия считает маловероятным.
У европейского плана одна проблема: пока неизвестно, где находятся резервы российского Центробанка. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд евро.
Пожалуйста, подождите...
А про то, что там каких-то законных способов не хватает и всё равно конфискуют когда-то я уже год слышу.
Была ещё инфа, что США передадут фонды Украине, если новые территории будут аннексированы. Их аннексировали, но ничего не передали.
На самом деле всё гораздо прозаичнее. Присвоив чужие активы, гораздо меньше стран захотят держать их в ЕС и США, что их экономикам совсем не выгодно. А своя рубашка всегда ближе к телу.
"У неопублікованому документі, який є в наявності видання Джерело" -у меня все
Тому їх не віддаватимуть Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3412031
Це якись бл*дський цирк, по іншому не висловишся
Типу сосіть лапу, у нас з кремлем буде дружба, ми московію спасемо від розпаду і
щоб ви хохли повиздихали, по іншому дії керуючих органів ЄС не охарактеризуєш.
бо переможець оголошує про свою волю - це і є той самий юридичний закон згідно якого відбирають гроші в агресора
Хто каже що це фейк... та давно в західній пресі друкують інтерв'ю політиків що реально можна тільки передати Україні 30 млрд...
Потрібно завжди розраховувати на себе, а не чекати заходу... у них правлять гроші... там де вигода туди і їх політичний вектор...
8 лярдов дивидендов в год могут потратить на снаряды для ВСУ
Краще інвестувати гроші в озброєння України і союзників і повернути у вигляді 152 мм снарядів 🤬