РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5513 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 469 21
Еврокомиссия (1315) компенсации (469)

Евросоюз может временно разместить в облигации замороженные резервы РФ, - Die Welt

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

євро

В Европейской комиссии пришли к выводу, что замороженные на территории ЕС резервы Центрального банка России когда-нибудь придется вернуть.

Поэтому их не будут отдавать Украине, а попытаются инвестировать в европейские облигации, пишет Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В неопубликованном документе, который есть в наличии издания, Еврокомиссия приходит к выводу: замороженные резервы нельзя изымать, потому что когда-то, когда закончится война, их придется вернуть России", – говорится в публикации.

Также читайте: Российские активы должны стать компенсацией для Украины, - Зеленский

Рабочее предложение Еврокомиссии предусматривает инвестирование этих резервов в европейские государственные облигации с ожидаемым доходом 2,6% годовых.

По оценкам ЕК, такое чрезвычайное мероприятие можно будет юридически обосновать с учетом грубых нарушений международного права со стороны России.

В самом худшем случае убытки от инвестирования не превысят 4 млрд евро, но такой сценарий Еврокомиссия считает маловероятным.

У европейского плана одна проблема: пока неизвестно, где находятся резервы российского Центробанка. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд евро.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Серйозно? Повернути державі-террористу, яка відрізає голови полоненим? Вони там реально *********? Гниль.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:22
+6
Эх, а сколько у нас ещё недавно было репараторов и делителей замороженных 300 млрд. было. ))
показать весь комментарий
14.04.2023 00:10
+4
після того як вже видано ордер на арешт ху йла, то вже могли би і розробити юридичний механізм конфіскації тих резервів і прив'язати то все до вироку трибуналу.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эх, а сколько у нас ещё недавно было репараторов и делителей замороженных 300 млрд. было. ))
показать весь комментарий
14.04.2023 00:10 Ответить
заморилися стояти з Україною, продажні курви.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:14 Ответить
Сплошное лоховство. Миши поразносили по норам 279 млрд $ . Не только у нас лютуют грызуны.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:21 Ответить
Відкати знайшли адресатів.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:22 Ответить
Серйозно? Повернути державі-террористу, яка відрізає голови полоненим? Вони там реально *********? Гниль.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:22 Ответить
після того як вже видано ордер на арешт ху йла, то вже могли би і розробити юридичний механізм конфіскації тих резервів і прив'язати то все до вироку трибуналу.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:24 Ответить
Новость специально для тех, кто тут рассказывал что после войны Украину чуть ли не сразу возьмут в ЕС и НАТО(ну или после смены власти), планы Маршалла, вот это всё...
показать весь комментарий
14.04.2023 00:28 Ответить
Одно другому вообще никак не мешает. И потом - что удет после войны - вопрос второстепенный. Главное - это уничтожить напавшего на нас врага.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:31 Ответить
Не мешает, но показывает перспективу.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:41 Ответить
Ничего это не показывает, кроме того, что пока не придумали, как эти деньги ЗАКОННО конфисковать.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:52 Ответить
Написано чётко, что дело не в том, что не придумали, а что пришли к выводу о возврате.
А про то, что там каких-то законных способов не хватает и всё равно конфискуют когда-то я уже год слышу.
Была ещё инфа, что США передадут фонды Украине, если новые территории будут аннексированы. Их аннексировали, но ничего не передали.

На самом деле всё гораздо прозаичнее. Присвоив чужие активы, гораздо меньше стран захотят держать их в ЕС и США, что их экономикам совсем не выгодно. А своя рубашка всегда ближе к телу.
показать весь комментарий
14.04.2023 01:03 Ответить
пише Die Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У неопублікованому документі, який є в наявності видання Джерело" -у меня все
показать весь комментарий
14.04.2023 00:32 Ответить
У Європейській комісії дійшли висновку, що заморожені на території ЄС резерви Центрального банку Росії колись доведеться повернути.

Тому їх не віддаватимуть Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3412031

Це якись бл*дський цирк, по іншому не висловишся
Типу сосіть лапу, у нас з кремлем буде дружба, ми московію спасемо від розпаду і
щоб ви хохли повиздихали, по іншому дії керуючих органів ЄС не охарактеризуєш.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:32 Ответить
в перекладі з макроекономічного сленгу на людську мову це означає що єврокомісія не вважатиме Україну переможницею в війні

бо переможець оголошує про свою волю - це і є той самий юридичний закон згідно якого відбирають гроші в агресора
показать весь комментарий
14.04.2023 00:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VvgsUrtGLRY
показать весь комментарий
14.04.2023 00:49 Ответить
Якщо б хтось з гнівних коментаторів трохи вчив історію, то б не було б таких ілюзій, всі гроші диктаторів в західних банках ніколи не повертались ні в країни де їх мали виплатити, ні країні диктатора, навіть після зміни влади,.... просто пропадали .... чи як вказано в статті пішли в облігації...

Хто каже що це фейк... та давно в західній пресі друкують інтерв'ю політиків що реально можна тільки передати Україні 30 млрд...

Потрібно завжди розраховувати на себе, а не чекати заходу... у них правлять гроші... там де вигода туди і їх політичний вектор...
показать весь комментарий
14.04.2023 01:08 Ответить
Даже безумная с ермаком собиралась восстанавливать Украину после войны
показать весь комментарий
14.04.2023 01:20 Ответить
право есть право, могут отчуждать только по решению суда

8 лярдов дивидендов в год могут потратить на снаряды для ВСУ
показать весь комментарий
14.04.2023 02:03 Ответить
Хитра гра - думаю там є припис, що повернуть після виплати рашою репарацій і зміни режиму
показать весь комментарий
14.04.2023 06:54 Ответить
Тобто може і ніколи, залишать собі як скіфське золото
показать весь комментарий
14.04.2023 06:56 Ответить
***, що це за трактування - повернути кацапам??
Краще інвестувати гроші в озброєння України і союзників і повернути у вигляді 152 мм снарядів 🤬
показать весь комментарий
14.04.2023 08:33 Ответить
 
 