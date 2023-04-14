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Новости За рубежом
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Венгрия (1532) санкции (10609) США (23153)

В Конгрессе США готовят санкции против венгерских чиновников, связанных с Орбаном, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

По информации The Guardian, группа конгрессменов США готовит законопроект о санкциях, которые будут нацелены на ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Законопроект о санкциях направлен на бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Как сообщает издание, законопроект готовится с прошлого года и, как ожидается, будет подан в Конгресс уже в следующем месяце, где он, вероятно, получит широкую поддержку, по словам чиновников, знакомых с процессом разработки.

Документ разрабатывается в период постоянного ухудшения отношений между Вашингтоном и Будапештом.

Критики считают Орбана самым близким союзником Владимира Путина в ЕС. Блокирование его правительством вступления Швеции в НАТО еще больше усугубило отношения с Вашингтоном. Венгрия также блокировала участие Украины в ряде встреч НАТО высокого уровня с 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обеспокоены, что венгерские лидеры стремятся к более тесным связям с Россией, - посол США в Будапеште, - Прессман
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Топ комментарии
+51
выпросил всё-таки
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14.04.2023 00:30
+41
Ще мало випросив. От коли їх виженуть з ЄС та НАТО , а нас замість них візьмуть, от тоді буде остаточно «випросив» .
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14.04.2023 00:40
+37
Курва угорська допросилася на свою сраку. Коли вже штати візьмуться за нашу бидло-еліту.
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14.04.2023 00:48
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выпросил всё-таки
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14.04.2023 00:30 Ответить
Ще мало випросив. От коли їх виженуть з ЄС та НАТО , а нас замість них візьмуть, от тоді буде остаточно «випросив» .
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14.04.2023 00:40 Ответить
Як можна таких політичних, продажних проституток тримати в Євросоюзі і в НАТО? Гидота, "продадуть ні за цапову душу...?З ними не то що перебувати в одній організації, на одному гектарі нужду справляти гидко?!
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14.04.2023 02:38 Ответить
бо вони постачають шльондр по всіх борделях
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14.04.2023 14:46 Ответить
для того щоб русско-китайські бази не з"явилися на території Угорщини?
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14.04.2023 15:50 Ответить
викинути,цих ушльопків, з ЄС і НАТО,хай цілують дупу путлєру
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14.04.2023 09:20 Ответить
і одразу Угорщина стає плацдармом для русскіх і китайців, гениально.
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14.04.2023 15:51 Ответить
Не стане. Якби ще й європейці долучились до тих санкцій, то орбану залишилось би жити тільки до найближчих виборів.
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14.04.2023 17:07 Ответить
Стає таким самим "плацдармом", як і ПМР, бугага.
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14.04.2023 18:35 Ответить
Давно пора ...
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14.04.2023 13:12 Ответить
сподіваюсь, далі буде ще
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14.04.2023 19:41 Ответить
Алілуя !
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14.04.2023 00:37 Ответить
пора ******* збирати манатки з Європи і валити на кордони 500 р. до н.е ... в/на за Урал


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14.04.2023 01:40 Ответить
"... а где же они харчеваться будут ..." ?
И главное, за чей счёт ...
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14.04.2023 13:14 Ответить
сібірь балсой
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14.04.2023 14:47 Ответить
не вийде, вони захищені міжнародним правом, хоч і ср..ти на нього хотіли, тому стануть плацдармом для русскіх в Європі.
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14.04.2023 15:52 Ответить
Шо, мордотрус, будеш чардаш відкаблучувать тепер?
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14.04.2023 00:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5WHPSgniTo8
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14.04.2023 00:45 Ответить
Курва угорська допросилася на свою сраку. Коли вже штати візьмуться за нашу бидло-еліту.
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14.04.2023 00:48 Ответить
Після війни. Тому ця війна буде тривати і тривати. Зє буде тягнути до останнього - то Крим не наш ще, то наш, але щось прилітає з кацапії раз на тиждень, то не прилітає, але ***** не підписав капітуляцію і т.п.
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14.04.2023 13:02 Ответить
Вже декілька років в суді штата Делавер карна справа на Бєню, Гундосіка і Баканова, за відмивання грошей, вкрадених у вкладників Приватбанку.
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14.04.2023 14:35 Ответить
йолоп мету досягнув...
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14.04.2023 00:55 Ответить
Довго просив.. Вималював майже.
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14.04.2023 00:56 Ответить
В знак протеста Орбан выведет Венгрию из ЕС и НАТО?) Или как и все кацапы в Европе и Штатах, он предпочитает любить рашку издалека?) Ненавидеть все вокруг западное, но при этом любить западные "плюшки")))
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14.04.2023 01:02 Ответить
Менталитет у кацапья общий, как бы они себя не называли: "русскими" или венграми.
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14.04.2023 13:23 Ответить
Менталітет імперців. Бо і ті, і ті такі.

Австро - Угорська імперія мала на меті приєднати до своїх володінь Волинь і Поділля. Німецька імперія добивалася розширення своїх володінь, внаслідок приєднання українських Східних і Південних земель. Загарбання українських земель німецькі політики вважали найважливішим кроком до розгрому Російської імперії.


Україна в Першій світовій війні - Вікіпедія
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15.04.2023 02:42 Ответить
орбанята догралися
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14.04.2023 01:11 Ответить
Догавкалась пихата шавка і дістане ковбойським чобатом під хвіст.
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14.04.2023 01:34 Ответить
якби угорці зазіхали не на українське закарпаття а на американську арізону, наприкляд, то вже давно б були не санкції а ембарго і такі що угорщина своїм державним прапором витирала асфальт перед американським послом.
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14.04.2023 01:40 Ответить
так американці ж притєсняют венгрів Арізонщини, примушують їх вчитись в англомовних школах
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14.04.2023 02:08 Ответить
Да уж, пора "вписаться" в защиту "венгроязычных" ...
Менталитет (общий кацапский) требует.
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14.04.2023 13:30 Ответить
Одного мене дивує, чому норма про не більше двох строків розповсюджується на президентів, і геть не розповсюджується на прем'єр-міністрів?
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14.04.2023 02:14 Ответить
Тому що прем'єр-міністрів не обирають.
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14.04.2023 05:39 Ответить
Безвіз зі США скасовуйте мадяроті, це подіє на виборців орбанова...
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14.04.2023 02:31 Ответить
Давно пора, бо Орбан УГОРЩІНУ угробить . Він вже перестав приділяти увагу Будапешту - перлині світової арзитектурі . Місто сталозамизгане по совєцькі.
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14.04.2023 04:03 Ответить
Хай гробить. Мадьяри всі того заслуговують.
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14.04.2023 17:11 Ответить
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14.04.2023 04:06 Ответить
А по сути - "слуги *****" ...
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14.04.2023 13:42 Ответить
Цыгане мадярские мало вас кацапы танками давили,вон с еес и НАТО цыганва вонючая
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14.04.2023 04:15 Ответить
Цыгане?Та не может быть.
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14.04.2023 08:11 Ответить
нет они не цыгане и не .. азиаты - они другие и немного живут в иллюзиях прошлого, как и руzzкие. думаю со временем у них эта дурь пройдет, деваться им некуда
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14.04.2023 09:07 Ответить
Явно проблемы "с ориентацией" ...
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14.04.2023 13:43 Ответить
Було б непогано, якщо США введуть санкції проти цієї зграї-троянського коника пуйла і звичайно після цього мадяри нічого не отримають від США. Прийдеться і ЄС вводити якісь свої санкції і припинити фінансування мадярів. Хай разом з кацарпми переходять на ягель і шмурдяк.
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14.04.2023 06:38 Ответить
Приятная новость, Пожелаем нашим венгерским соседям поумнеть, как социуму. Никуда они не денутся, венгры трудолюбивы как народ, пребывание в составе Австро-Венгерской империи наложило свой отпечаток. Но имперскую дурь из них надо выбить. Они должны принять незыблемость границ, добрососедство и общеевропейские правила. Мало кто знает, но в Венгрии большой национализм, это им мешает осознать себя европейской нацией.
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14.04.2023 09:05 Ответить
це взагалі нічого не дасть, доки ******* впливають на всі рішення ЄС та НАТО.
а де витратити рубліки від *****, старій ******** орбан знайде, санкції США цьому не завадять аж ніяк.
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14.04.2023 09:42 Ответить
************* угры
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14.04.2023 10:24 Ответить
Намвремя войны Венгрию вобще нужно времено лишить право голосования в НАТО и ЕС. А Если им не нравится-пусть ******* из НАТО и ЕС
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14.04.2023 11:28 Ответить
Введення санкцій проти бруднодупих мад'ярських **************, це не тільки обмеження зі сторони США, а й сигнал для інших країн, у першу чергу до членів Євросоюзу. Мабуть, скоро кремлівський дуполиз буде мешкати поруч з Януковичем, бо угорцям дуже не сподобається політика ізоляції і відсутності фінансовою допомоги зі сторони провідних країн. Так що, скоро ми будемо свідками цікавих явищ.
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14.04.2023 13:04 Ответить
Найкраща санкція - це така, яка прилетіла бінладену.
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14.04.2023 13:41 Ответить
Кацапьё (как бы оно себя не называло: "русскими" или мадьярами)
других "аргументов" не понимает. Менталитет, однако ...
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14.04.2023 13:52 Ответить
ДопиZ-дiвся ********:
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14.04.2023 14:05 Ответить
да пора уже эту гниду в тюрму Гуантанамо. пусть там спортивным темнокожим парням про велико-венгрию и кремлёвские пайки рассказывает. и путлеру койку греет, уже недолго ждать походу.
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14.04.2023 16:51 Ответить
приравнять венгрию к рашке и белоруси и перекрыть им всё!выгнать венгрию из ес и нато!
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14.04.2023 18:32 Ответить
Сапера Водичку в студию)
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14.04.2023 20:10 Ответить
Давно чекав цієї новини…
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14.04.2023 21:35 Ответить
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14.04.2023 22:11 Ответить
Яка влада, такі і наслідки для Держави!!!
Щось дуже близьке до України….
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14.04.2023 22:51 Ответить
 
 