В Конгрессе США готовят санкции против венгерских чиновников, связанных с Орбаном, - The Guardian

По информации The Guardian, группа конгрессменов США готовит законопроект о санкциях, которые будут нацелены на ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Законопроект о санкциях направлен на бывших чиновников и сторонников правительства, преимущественно связанных с партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Как сообщает издание, законопроект готовится с прошлого года и, как ожидается, будет подан в Конгресс уже в следующем месяце, где он, вероятно, получит широкую поддержку, по словам чиновников, знакомых с процессом разработки.

Документ разрабатывается в период постоянного ухудшения отношений между Вашингтоном и Будапештом.

Критики считают Орбана самым близким союзником Владимира Путина в ЕС. Блокирование его правительством вступления Швеции в НАТО еще больше усугубило отношения с Вашингтоном. Венгрия также блокировала участие Украины в ряде встреч НАТО высокого уровня с 2017 года.

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