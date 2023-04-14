США и союзники работают над механизмом использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, - Нуланд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США работают над возможностью направления заблокированных российских активов на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила", - отметила Нуланд.
Она подчеркнула, что при поддержке Конгресса у Минюста США есть новые полномочия для использования незаконных активов, конфискованных у российских олигархов - для помощи в восстановлении Украины.
"В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже", - отметила замгоссекретаря США.
Нуланд также отметила, что сейчас "продолжаются дискуссии по поводу около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных нами и нашими союзниками".
Пожалуйста, подождите...
то в якій паралельній реяльности американці щось там готують?
Бо Польща каже що треба віддати Україні. Це ж говорять інші країни ЄС. І їх більшість.
Це говорять основні лідери ЄС які все вирішують. Ті лідери які колись давно сказали що дадуть літаки, танки, аеродроми правда потім "забрали слова", но ось техніка вже тут.
Лідери, а не якась ху*** з під коня яка зазвичай є ні ким та яка через це озвучує те що подобається рф і її пособникам.
лідери то таке, у них в сценарії написано пи*діти цілий день.
питання стоїть так - хто саме буде приймати те рішення і от його слова і є вирішальними.
https://youtu.be/2kRqbQ_RKDk
Україна в ролі Шури?
а якщо одна сторона, росія, чхати хотіла на виконування своїх боргових обов'язків, що тоді робити ? брати натурой, тобто не платити за товар який росія експортує? думаю що й контрибуції після Першої Світової Війни теж брали натурою.
але зараз експортні товаропотоки з росії перенаправились з Західної Цивілізації кудись в індію, китай та іран, і розраховуються там юанями, які Західна Цивілізація не контролює.
то що там відбереш ?
цілий рік ганяли прутня - результатів майже нуль, проте далі продовжують
хоча після 8 років "розслідування" MH17 вже нічому не дивуюсь... чим довше - тим краще для них, бо з/п собі капає стабільно