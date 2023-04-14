РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5513 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
2 942 17
США (23153) Нуланд (302) замороженные активы (63)

США и союзники работают над механизмом использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нуланд

США работают над возможностью направления заблокированных российских активов на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила", - отметила Нуланд.

Она подчеркнула, что при поддержке Конгресса у Минюста США есть новые полномочия для использования незаконных активов, конфискованных у российских олигархов - для помощи в восстановлении Украины.

"В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже", - отметила замгоссекретаря США.

Нуланд также отметила, что сейчас "продолжаются дискуссии по поводу около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных нами и нашими союзниками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС рассматривает возможность инвестирования замороженных активов РФ, чтобы передавать прибыль Украине, - Politicо
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Американці відразу це заявили, щоб поправити європейців і спрямувати в правильне русло.
показать весь комментарий
14.04.2023 02:48
+1
***** там процювать...Взяли и отдали,в компенсацию того что єти твари оазрушили.Разрушать им вторгаться в чужую страну-законно??Нет.Поэтому,деньги арестовываются и отдаются потерпевшем,сосию-посылают просто наз и все..Вот вся работа.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
европа заявила що гроші повернуть путіну для підготовки до наступної війни.

то в якій паралельній реяльности американці щось там готують?
показать весь комментарий
14.04.2023 02:04 Ответить
Американці відразу це заявили, щоб поправити європейців і спрямувати в правильне русло.
показать весь комментарий
14.04.2023 02:48 Ответить
А Європа це в чиєму лиці?

Бо Польща каже що треба віддати Україні. Це ж говорять інші країни ЄС. І їх більшість.

Це говорять основні лідери ЄС які все вирішують. Ті лідери які колись давно сказали що дадуть літаки, танки, аеродроми правда потім "забрали слова", но ось техніка вже тут.

Лідери, а не якась ху*** з під коня яка зазвичай є ні ким та яка через це озвучує те що подобається рф і її пособникам.
показать весь комментарий
14.04.2023 03:19 Ответить
европа в особі еврокомісії.

лідери то таке, у них в сценарії написано пи*діти цілий день.

питання стоїть так - хто саме буде приймати те рішення і от його слова і є вирішальними.
показать весь комментарий
14.04.2023 03:45 Ответить
Что же там работать? Наливай, да пей--- ото и вся работа! Идиоты!
показать весь комментарий
14.04.2023 07:23 Ответить
Треба використовувати заморожені активи щоб купувати зброю щоб було чим воювати ато не буде що відбудовувати.
показать весь комментарий
14.04.2023 09:16 Ответить
У США знають про корупцію зграї Зеленського - тому і гальмують.
показать весь комментарий
14.04.2023 09:29 Ответить
тридцять років відбудовували, що більшість заводів і фабрик вирізали на металолом, а тепер справді що відбудують, чого ви всі смієтесь і невірите,- справді відбудують!!!!
показать весь комментарий
14.04.2023 09:32 Ответить
"США та союзники працюють над механізмом використання заморожених активів Джерело: https://censor.net/ua/n3412037

https://youtu.be/2kRqbQ_RKDk

Україна в ролі Шури?
показать весь комментарий
14.04.2023 09:59 Ответить
***** там процювать...Взяли и отдали,в компенсацию того что єти твари оазрушили.Разрушать им вторгаться в чужую страну-законно??Нет.Поэтому,деньги арестовываются и отдаются потерпевшем,сосию-посылают просто наз и все..Вот вся работа.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:30 Ответить
ну ось намальовано на компютерному екрані що заморозили 300 млрд доларів чи євро, які належать москалям, але ж це лише цифри, які покладаються на те що обидві сторони виконують свої зобов'язання.

а якщо одна сторона, росія, чхати хотіла на виконування своїх боргових обов'язків, що тоді робити ? брати натурой, тобто не платити за товар який росія експортує? думаю що й контрибуції після Першої Світової Війни теж брали натурою.

але зараз експортні товаропотоки з росії перенаправились з Західної Цивілізації кудись в індію, китай та іран, і розраховуються там юанями, які Західна Цивілізація не контролює.

то що там відбереш ?
показать весь комментарий
14.04.2023 16:02 Ответить
судя по встрече Нуланд, американцы взяли дерьмака не за палец правой руки, а за такое причинное место, что он плачет, когда ведет янелохамнесорокпять на заклянье... СЛАВА ШТАТАМ!
показать весь комментарий
14.04.2023 20:44 Ответить
ага

цілий рік ганяли прутня - результатів майже нуль, проте далі продовжують

хоча після 8 років "розслідування" MH17 вже нічому не дивуюсь... чим довше - тим краще для них, бо з/п собі капає стабільно
показать весь комментарий
14.04.2023 22:36 Ответить
Давайте. Попандопало вже ділив.
показать весь комментарий
15.04.2023 04:17 Ответить
 
 