США и союзники работают над механизмом использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, - Нуланд

США работают над возможностью направления заблокированных российских активов на восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила", - отметила Нуланд.

Она подчеркнула, что при поддержке Конгресса у Минюста США есть новые полномочия для использования незаконных активов, конфискованных у российских олигархов - для помощи в восстановлении Украины.

"В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже", - отметила замгоссекретаря США.

Нуланд также отметила, что сейчас "продолжаются дискуссии по поводу около $300 миллиардов активов российского центробанка, замороженных нами и нашими союзниками".

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