Поражение Украины в войне с РФ будет означать конец "золотого века" Запада, - премьер Польши Моравецкий
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Если Запад допустит поражение Украины в развязанной Россией войне, это станет началом конца его "золотого века".
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетие. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада", – предупредил Моравецкий.
По его убеждению, победа Украины будет "гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".
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"Ви відєлі внєшній долг???"
"'Толар нічєм нє абєспєчєн..."
разом з Україною піти у контрнаступ?
Ціна дужа велика. Як казав Шекспир :"Быть или не быть, вот в чем вопрос"
Зібрати найкращу західну зброю і західних вояків і вдарити разом?
Якщо зараз не сгрупуватися усім разом, то потім буде пізно
бо боялись шоб вона не розповзалась по бен-Ладенах
а от на Рашці ядерки в рази більше плюс тисячі тонн "новичків" - так шо Рашку навіть рятувати будуть та заборонять Єрмаку, мужньому патріоту, взяти Джохар("Грозний") і дати Камчатку(мєстним)
ше й можуть атакувати війська Єрмака за те що ті будуть звільняти наприклад Смердловськ.
так шо ви сильно переоцінив т.з. "захід".
масон шолі?
Читайте 2-3 рази й тільки потім щось пишіть.
ви помізгав та вивалив претензію тим, хто кричав пів-року шо нападуть, а Зеленський насрав на зусилля Єрмака, мужнього, та готувався срати на німецьких дідів, а потім одразу побіг до внуків цих дідів шоб дали грошей.
уважніше читати то як? з котом на голові шолі?
і так хреново, як і всім євреям, а тут ше ці ....
ну ладно, маци би похавать.
зелі на це похрін "від слова" - "совсІм"!
просто гундосік записав певно. б*же, а я ше інколи дивився "ква-ртал" з ребятами(коли пожерли водки і надо поржать)
але Зеля тоді була менш хрипка, зараз просто ..... який жах, я давненько уникаю відосів з цим організмом. г*споди, за що Єрмак покараний цією Зельою?
Росіяни кажуть що хочуть окупувати всі інші країни, відродити свою парашну імперію, а отже логічно що єдине що повинні отримати росіяни від всіх інших країн це масову смерть всіх росіян і дітей росіян.
они вышли из СССРии по причине, зачем кормить республики.
эта мысль у них до сих пор, к ним едут многие из совка заработать.
шо ви несеш? хоча мені теж дивно шо на бойкот нафти через ..... деяких любителів маци, на арабів не напав Рейган чи шо там було і не поставив там ціну - десять баксів платимо, а якщо шейхи під прицілом автомата будуть пручатись - то тоді 9.99 за "барель"
ну, ну і шо? дохера надопомагали?
нормальненько? тепер срана рашка і китай Байдена тримають в напрузі і він може вмерти, настільки переживає за тебе.
сралін мало морив значить, раз уроди помагали наймасовішому вбивці в історії
русской орды, именно поэтому, они идут в авангарде помощи и постоянно подталкивают
остальные страны к принятию более решительных мер в вопросах санкций.
Ни у кого не хватает смелости объявить на весь мир, что сегодня идёт война не между Украиной и
россией, а между злом и добром, между ложью и правдой и пусть человечество определится на
чьей оно стороне.
вёрно
!
Так
дёржатъ!
!
И вообще, надо взять и дать
Рёчъ
Поспо
отлитую!
!