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Поражение Украины в войне с РФ будет означать конец "золотого века" Запада, - премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моравецький

Если Запад допустит поражение Украины в развязанной Россией войне, это станет началом конца его "золотого века".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетие. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада", – предупредил Моравецкий.

По его убеждению, победа Украины будет "гарантировать не только восстановление, но и укрепление нашей экономической силы".

Также читайте: НАТО должна предоставить Украине гарантии безопасности летом, - Моравецкий
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Топ комментарии
+25
Поляки точно не хочуть втрачати те, чого досягли за останні роки. Вони дуже прагнули такого життя і все для цього зробили. І тут якесь бункерне ***** вирішило, що треба знищити усе живе навколо себе.
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14.04.2023 02:20
+18
Визнайте війну рф проти України геноцидом й почніть допомогати РЕАЛЬНО- ВІЙСКОВОЮ СИЛОЮ. Британія, Польща й Прибалтика при нормальному Ленд-Лізі з Америки, разом з Україною можуть вигнати рашистов з теріторії України, потім швидко прийняти Україну до НАТО й рашисти затихнуть. Але чи то брягузи, чи то толеоасти, чи то продажні керують, чи можливо просто вже мізкі жиром запливли від ситого життя у керівників ЄС .... тому й допомога гарна але НЕДОСТАТНЯ! А красиво говорити й Зе навіть може....
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14.04.2023 03:00
+17
Так може , щоб не сталося кінця "золотого віку" Заходу, треба всетаки всьому заходу

разом з Україною піти у контрнаступ?

Ціна дужа велика. Як казав Шекспир :"Быть или не быть, вот в чем вопрос"

Зібрати найкращу західну зброю і західних вояків і вдарити разом?

Якщо зараз не сгрупуватися усім разом, то потім буде пізно
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14.04.2023 02:45
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Люся, це ти?
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14.04.2023 02:36 Ответить
Та Ти Шо.... усьо "Америка загнила, ЄС протух" ???🤣🤣🤣
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14.04.2023 03:02 Ответить
"Омєріга скоро развалицца!"
"Ви відєлі внєшній долг???"
"'Толар нічєм нє абєспєчєн..."
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14.04.2023 03:13 Ответить
ВОСІМ ЛЄТ ДАМБІЛІ БАМБАС!!!1111
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14.04.2023 03:36 Ответить
🤌🤌🤌
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14.04.2023 03:37 Ответить
Алєя ангєлафф!!!
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14.04.2023 04:16 Ответить
Я навіть чути таке слово не хочу!
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14.04.2023 02:19 Ответить
Поляки точно не хочуть втрачати те, чого досягли за останні роки. Вони дуже прагнули такого життя і все для цього зробили. І тут якесь бункерне ***** вирішило, що треба знищити усе живе навколо себе.
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14.04.2023 02:20 Ответить
Так може , щоб не сталося кінця "золотого віку" Заходу, треба всетаки всьому заходу

разом з Україною піти у контрнаступ?

Ціна дужа велика. Як казав Шекспир :"Быть или не быть, вот в чем вопрос"

Зібрати найкращу західну зброю і західних вояків і вдарити разом?

Якщо зараз не сгрупуватися усім разом, то потім буде пізно
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14.04.2023 02:45 Ответить
Визнайте війну рф проти України геноцидом й почніть допомогати РЕАЛЬНО- ВІЙСКОВОЮ СИЛОЮ. Британія, Польща й Прибалтика при нормальному Ленд-Лізі з Америки, разом з Україною можуть вигнати рашистов з теріторії України, потім швидко прийняти Україну до НАТО й рашисти затихнуть. Але чи то брягузи, чи то толеоасти, чи то продажні керують, чи можливо просто вже мізкі жиром запливли від ситого життя у керівників ЄС .... тому й допомога гарна але НЕДОСТАТНЯ! А красиво говорити й Зе навіть може....
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14.04.2023 03:00 Ответить
Ага може, тільки якщо хтось йому красивий текст напише
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14.04.2023 07:27 Ответить
ахаха, а чо амери у Кралчука відібрали ядерку?
бо боялись шоб вона не розповзалась по бен-Ладенах
а от на Рашці ядерки в рази більше плюс тисячі тонн "новичків" - так шо Рашку навіть рятувати будуть та заборонять Єрмаку, мужньому патріоту, взяти Джохар("Грозний") і дати Камчатку(мєстним)
ше й можуть атакувати війська Єрмака за те що ті будуть звільняти наприклад Смердловськ.
так шо ви сильно переоцінив т.з. "захід".
масон шолі?
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14.04.2023 08:03 Ответить
Навчіться уважно читати Yuriy Smith.
Читайте 2-3 рази й тільки потім щось пишіть.
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14.04.2023 10:52 Ответить
а шо тут читати?
ви помізгав та вивалив претензію тим, хто кричав пів-року шо нападуть, а Зеленський насрав на зусилля Єрмака, мужнього, та готувався срати на німецьких дідів, а потім одразу побіг до внуків цих дідів шоб дали грошей.
уважніше читати то як? з котом на голові шолі?
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21.04.2023 15:09 Ответить
Говорити красиво воно може тільки по бамажці
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14.04.2023 03:03 Ответить
Проліт вагнерівців.


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14.04.2023 03:16 Ответить
мля, нахер ці рожі?
і так хреново, як і всім євреям, а тут ше ці ....
ну ладно, маци би похавать.
зелі на це похрін "від слова" - "совсІм"!
просто гундосік записав певно. б*же, а я ше інколи дивився "ква-ртал" з ребятами(коли пожерли водки і надо поржать)
але Зеля тоді була менш хрипка, зараз просто ..... який жах, я давненько уникаю відосів з цим організмом. г*споди, за що Єрмак покараний цією Зельою?
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14.04.2023 08:07 Ответить
Правильна позиція.

Росіяни кажуть що хочуть окупувати всі інші країни, відродити свою парашну імперію, а отже логічно що єдине що повинні отримати росіяни від всіх інших країн це масову смерть всіх росіян і дітей росіян.
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14.04.2023 03:22 Ответить
с трудом верится.
они вышли из СССРии по причине, зачем кормить республики.

эта мысль у них до сих пор, к ним едут многие из совка заработать.
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14.04.2023 08:48 Ответить
Шоб не було поразки, не треба навіть думки такої допускати! Україна була, є та завжди буде вільною! Слава Україні !!!🇺🇦🇺🇦
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14.04.2023 06:31 Ответить
От чому вони так допомагають Україні з усіх сил. Вони за свій золотий вік переживають, який залежить від перемоги України.
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14.04.2023 07:37 Ответить
Насправді золотий вік Заходу закінчився із другою світовою. Тому скоріше згортання і відмова від демократій по всьому світу, розробка ядерної і хімічної зброї всім хто захоче, переділ ринків - замість теперішніх відкритих ринків будуть монополії а-ля ОПЕК, ну і Заходу прийдеться працювати за горстку рису - весь навар буде йти ноаоствореним Опекам. До речі , у вік дронів і безпілотників, хімічна зброя типу VX є набагато ефективніша і дешевша ніж ядерна , і навіть формаьно є точковою і не може інтерпретуватись як масового ураження.
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14.04.2023 07:44 Ответить
Арестович, це вИ?
шо ви несеш? хоча мені теж дивно шо на бойкот нафти через ..... деяких любителів маци, на арабів не напав Рейган чи шо там було і не поставив там ціну - десять баксів платимо, а якщо шейхи під прицілом автомата будуть пручатись - то тоді 9.99 за "барель"
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14.04.2023 08:12 Ответить
Толерасти -- як не рашка то Китаи -- розслабились по саме не могу -- в 1941 США не дивились хто там комуністи чи похуісти -- помагали чим могли .
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14.04.2023 07:48 Ответить
прикольно буде коли тобі в вікно прилетить комуністичний, чи там поміжний як моглий дрон\ракета, тому що ти сам написав - "помогали як могли"
ну, ну і шо? дохера надопомагали?
нормальненько? тепер срана рашка і китай Байдена тримають в напрузі і він може вмерти, настільки переживає за тебе.
сралін мало морив значить, раз уроди помагали наймасовішому вбивці в історії
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14.04.2023 08:16 Ответить
Ти це євреям розкажи -- якими розтоплювали крематоріі .
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14.04.2023 08:19 Ответить
Поляки и пожалуй прибалты, лучше всех, из числа тех, кто помогают Украине, знают о менталитете

русской орды, именно поэтому, они идут в авангарде помощи и постоянно подталкивают

остальные страны к принятию более решительных мер в вопросах санкций.

Ни у кого не хватает смелости объявить на весь мир, что сегодня идёт война не между Украиной и

россией, а между злом и добром, между ложью и правдой и пусть человечество определится на

чьей оно стороне.
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14.04.2023 07:53 Ответить
совёршённо

вёрно

!

Так

дёржатъ!

!

И вообще, надо взять и дать

Рёчъ

Поспо

отлитую!

!
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14.04.2023 08:09 Ответить
Рашу на колени ! Путина в Гаагу !
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14.04.2023 08:57 Ответить
В цілому, Европі вже давно треба очуняти зі сплячки у яку вони впали після ДСВ. За роки цього, так званого "золотого віку" вони запливли жиром, стали лінивими й меркантильними. Але саме страшне з цього всього, вони - не воїни. Останні воїни у Европі були у Німеччині за часів Третього рейху, але післявоєнна пацифістська політика, за ці роки зіграла з ними злий жарт й перетворила їх на створінь не здатних ні на що.
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14.04.2023 08:43 Ответить
Все вірно. Але де ж був пан Моравецький, коли кацапська ракета вбила двох польських селян? Чому тоді засунув язика в дупу і побоявся навіть визнати сам факт, що ракета була кацапська?
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14.04.2023 08:54 Ответить
Польща член НАТО...і ЄС...і інколи має притримуватися загальної риторики або дипломатії...але те що пан Моравецький каже зараз то є нам на користь...
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14.04.2023 08:59 Ответить
Притримуватись якоїсь дипломатії, коли вбивають твоїх громадян? Побоятись навіть назвати справжнього вбивцю, бо дідусь Байден так наказали? То, може, Макрон був і не такий вже неправий?
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14.04.2023 09:33 Ответить
Пан Моравецький дуже правий...у випадку програшу України Захід вже не буде жити тим ситим,спокійним життям ..він матиме купу проблем та загроз з боку тріади рассєя,Китай,Іран...
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14.04.2023 08:54 Ответить
Со всякими Макронами и Трампами вполне возможный вариант.
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14.04.2023 09:14 Ответить
Спасибо полякам и Польше за помощь и поддержку, но к сожалению только Польша это понимает и так открыто про это заявляет.
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14.04.2023 09:42 Ответить
 
 