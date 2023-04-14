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Генштаб ВС (4244) паспорт (1134) Херсонщина (3469) Донецкая область (7112)

Оккупанты пытаются ускорить принудительную паспортизацию на Херсонщине и Донетчине, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт,росія

Оккупанты заставляют жителей Херсонщины перерегистрировать транспортные средства по российским требованиям, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта, а в Донецкой области отделы миграционной службы России работают без выходных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Российская Федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса", – добавили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин приказал следить за новоиспеченными россиянами, которые тайно пользуются украинскими паспортами, - СМИ
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шото вспомнился Владстал Тартарский - будь Быканов до сих пор главарем СБУ, то Пельмень(кличка этого урки на зоне) уже заделался бы патриотом, типо - двойной агент был, как какой-то сепар не так давно - оп, и стал невыносимым Джеймсом с понтом. Конечно же фсб не проверяет таких владсталов никак - просто закричал - "рссукие, введите" - и уже на бутылке мона кричать что Ермак это очень плохо(на самом деле это хорошо, очень даже(раз до сих пор продолжает деятельность), правда для кого?)
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14.04.2023 07:36 Ответить
Ця паспортизація є великою небезпекою для України в майбутньому. Варіантів може бути багато.
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14.04.2023 07:43 Ответить
Варіант є і він полягає у прийнятті "Закону про колаборацію" де прописати,що отримання рашистського пашпорту як і участь у референдумах та виборах в т.з.лднр - є колаборацією.Пропозиція,що після звільнення окупованих територій дадуть вибір вибирати яке громадянство залишити - це ТУПОГОЛОВІСТЬ та ДОВБО....ІЗМ.
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14.04.2023 09:21 Ответить
ꑭ Криголам ꑭ

@Krygolam

·

23 год

Жителі Маріуполя весь 2019 рік протестували проти відведення військ, зустрічаючи Зеленського з плакатами "Після відводу Гради долетять сюди".
Люди неодноразово наголошували, що у разі відведення військ буде прямий наступ на Маріуполь. Більшості з цих людей вже немає в живих

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14.04.2023 08:05 Ответить
Бутусов каже шо Зеля на суді просто скаже шо він не знав і його обманули - і все, чистий як Адам.
тоді як Зеля або клінічний кретин, або ..... Оман.
Нормально так - до Зелі Бернс приїжджав і прокричав шо нападуть = веселе ржання і відморозка шашликів на день Обіду.
Просто не знав і його обманули = + тисячі вбитих "дорогих українців". гидота а не Зеля(на вибори не ходив від огиди)
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14.04.2023 09:07 Ответить
Не треба плутати "божий дар з яєчнею". Я маю на увазі порівняння людей на Херсонщині та донецьку.Перші не зрозуміли як портапили під окупацію а другі ВІСІМ років сиділи і "смоктали" і продовжують "смоктати" у двох ...чи то "мамок",чи то " папок".На донетчині НЕМАЄ ніякого ПРИМУСУ до отримання рашистських пашпортів.Там колаборанти самі годинами стоять в чергах.Досить вже БРЕХАТИ про мучеників з лугандону.Скільки ЇХ виїхало,не враховуючи першу хвилю в 2014 році,з "окупаціі"? Нуль цілих,член десятих.Якщо хтось ще не зрозумів,то ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ лугандонів ВБИВАЮТЬ НАС І РУЙНУЮТЬ НАШІ МІСТА.
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14.04.2023 09:17 Ответить
А скільки виїхавших в 14 році повернулось назад,і чому?
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14.04.2023 10:28 Ответить
Ну так Зеля с бандой для того и сдал украинцев в лапы куйло чтобы было из чего армию рашистскую пополнять людским ресурсом.А заодно и Украинская не пополнится.Закон сообщающихся сосудов.
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14.04.2023 09:20 Ответить
все проходит і твій криз мене.
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14.04.2023 09:23 Ответить
Не капризничай…(
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14.04.2023 10:18 Ответить
 
 