Оккупанты пытаются ускорить принудительную паспортизацию на Херсонщине и Донетчине, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты заставляют жителей Херсонщины перерегистрировать транспортные средства по российским требованиям, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта, а в Донецкой области отделы миграционной службы России работают без выходных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
"Российская Федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.
"Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса", – добавили в Генштабе.
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@Krygolam
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23 год
Жителі Маріуполя весь 2019 рік протестували проти відведення військ, зустрічаючи Зеленського з плакатами "Після відводу Гради долетять сюди".
Люди неодноразово наголошували, що у разі відведення військ буде прямий наступ на Маріуполь. Більшості з цих людей вже немає в живих
тоді як Зеля або клінічний кретин, або ..... Оман.
Нормально так - до Зелі Бернс приїжджав і прокричав шо нападуть = веселе ржання і відморозка шашликів на день Обіду.
Просто не знав і його обманули = + тисячі вбитих "дорогих українців". гидота а не Зеля(на вибори не ходив від огиди)