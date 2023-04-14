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Более 77 тыс. военных преступлений россиян зафиксировано в Украине с начала вторжения РФ, - Костин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Офис генерального прокурора Украины за время полномасштабного вторжения зарегистрировал более 77 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"По состоянию на сегодняшний день, мы зарегистрировали более 77 тысяч случаев совершения военных преступлений. Речь идет не только об убийствах, унижениях и насилиях, а также о разрушении собственности, принудительной депортации и массовом мародерстве на оккупированных территориях", - сказал Костин.

В настоящее время Украина сообщила о подозрении в совершении этих преступлений уже 305 человек.

"Уже есть 150 обвинительных актов и 30 приговоров украинских судов по российским военным преступлениям, совершенным на территории Украины", - отметил он.

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Все идет по плану! Путинский режим окружил себя огромным колличеством преступников и за спинами их он прячется. Теперь они все повязаны, но Путин и его окружение с дворцами и бункерами, а кто-то с унитазами и стиральными машинками,если конечно выжил
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14.04.2023 07:47 Ответить
интересно, сколько процентов любителей Зели в 2008-м году весело ржали с сообщений о таких же действиях орков в Грузии?
а если бы тогда им сказать - "мы тебе снимаем 50грн. в месяц, ибо надо укрепить ПВО, ибо мы - следующие" - то что бы сказали эти любители укрепляющему ПВО?
да и сам Костин наверняка бы весело проржался и достал бы с микроволноски свежий шашлык с кальмарского краба. вяликие будувальники блин
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14.04.2023 07:48 Ответить
Guido Fawkes
@Guido_FawkesTWI
·
9 год
В США витік секретних документів щодо далекої України від якої американцям не тепло ні холодно.
Всі на вухах: розслідування, пресса, суспільство. Ми первернемо кожен камень поки не зясуємо!

В Україні виявлено агентів ФСБ на найвищих посадах: тиша як на кладовищі.
Всім все ок
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14.04.2023 07:54 Ответить
Це робить потрібно
Але поки в Україні не буде свого /не на папері /
,,моасаду,, все це
''Мечти мечти ---в чем ваша сладость ,,
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14.04.2023 09:17 Ответить
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14.04.2023 09:28 Ответить
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14.04.2023 11:59 Ответить
каждый третий завезенный кацап - военный преступник.
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14.04.2023 20:59 Ответить
Звідки така статистика? Чому так занижена?
180 кілоорків закобзонено. Ще більше - 300-ті.
Кожна тварь яка перетнула наш кордон із зброєю - злочинець.
Тільки не говоріть, що ви винесете 77 тисяч підозр...
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15.04.2023 04:12 Ответить
 
 