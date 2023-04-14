Более 77 тыс. военных преступлений россиян зафиксировано в Украине с начала вторжения РФ, - Костин

Офис генерального прокурора Украины за время полномасштабного вторжения зарегистрировал более 77 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"По состоянию на сегодняшний день, мы зарегистрировали более 77 тысяч случаев совершения военных преступлений. Речь идет не только об убийствах, унижениях и насилиях, а также о разрушении собственности, принудительной депортации и массовом мародерстве на оккупированных территориях", - сказал Костин.

В настоящее время Украина сообщила о подозрении в совершении этих преступлений уже 305 человек.

"Уже есть 150 обвинительных актов и 30 приговоров украинских судов по российским военным преступлениям, совершенным на территории Украины", - отметил он.

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