Более 77 тыс. военных преступлений россиян зафиксировано в Украине с начала вторжения РФ, - Костин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Офис генерального прокурора Украины за время полномасштабного вторжения зарегистрировал более 77 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"По состоянию на сегодняшний день, мы зарегистрировали более 77 тысяч случаев совершения военных преступлений. Речь идет не только об убийствах, унижениях и насилиях, а также о разрушении собственности, принудительной депортации и массовом мародерстве на оккупированных территориях", - сказал Костин.
В настоящее время Украина сообщила о подозрении в совершении этих преступлений уже 305 человек.
"Уже есть 150 обвинительных актов и 30 приговоров украинских судов по российским военным преступлениям, совершенным на территории Украины", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
а если бы тогда им сказать - "мы тебе снимаем 50грн. в месяц, ибо надо укрепить ПВО, ибо мы - следующие" - то что бы сказали эти любители укрепляющему ПВО?
да и сам Костин наверняка бы весело проржался и достал бы с микроволноски свежий шашлык с кальмарского краба. вяликие будувальники блин
@Guido_FawkesTWI
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9 год
В США витік секретних документів щодо далекої України від якої американцям не тепло ні холодно.
Всі на вухах: розслідування, пресса, суспільство. Ми первернемо кожен камень поки не зясуємо!
В Україні виявлено агентів ФСБ на найвищих посадах: тиша як на кладовищі.
Всім все ок
Але поки в Україні не буде свого /не на папері /
,,моасаду,, все це
''Мечти мечти ---в чем ваша сладость ,,
180 кілоорків закобзонено. Ще більше - 300-ті.
Кожна тварь яка перетнула наш кордон із зброєю - злочинець.
Тільки не говоріть, що ви винесете 77 тисяч підозр...