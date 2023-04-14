Подлый, варварский поступок и грубое нарушение Женевских конвенций, - глава МИД Нидерландов Гукстра про убийство украинского военного
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра назвал убийство россиянами украинского военнопленного подлым, варварским поступком и грубым нарушением Женевских конвенций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Гукстра написал в твиттере.
"Глубоко ошеломлен обезглавливанием украинского военнопленного. Подлый, варварский поступок и грубое, вопиющее нарушение Женевских конвенций. Такое зло лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии", - написал Гукстра.
Топ комментарии
+8 Анжей b106d7a9
показать весь комментарий14.04.2023 08:14
+4 Ksenia VB
показать весь комментарий14.04.2023 08:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
у них в країні нема нічого і норм. живуть а у Єрмака - марганець і газ і все шо треба і сто трильйонів чорнозему Мусоліні вивіз, але ше лишилось багато - і шо?
ну, правда "братья" збоку.
Тільки фізичне зниження ***** і його режиму може дати мир.
Бачила відео мешканки Казахвстану.
Каже в нас же теж знайшли тіла строковиків з відділеними головами, всі шукали терористів.
А от же хто це робив. Кацапи, яких Токаєв запросив щоб приборкати непокірний народ.
если поспорить шо:
- 1000000000 евро дадут если зарослый парень написал это не ради "пи-ара"
и - 10 евро - если таки ради оного
, то сразу прикину шо мона купить на 10 евро.
правда никто не даст, так как антисемиты, вообще Палестину не уважают.
(семиты = арабские народы и, ВНЕЗАПНО - иудеи тоже - вот где реальные братья то, а не мы и буряты ... да еще даги всякие))
Заплатимо тому хто вирахуе цих виродків
І доправить до україни /віддать cімьї цого воїна/
Отрезание живому человеку головы ножом - это не страта, это высшая степень садизма помноженная на нарушение всех известных правил ведения войны.
Это не статья УК, это не проведение расследований, это не суд, и не прочие ботанско-джентльменские озабоченности.
Это безусловная физическая ликвидация всех кто при этом присутствовал, и только так. Желательно даже взрывчаткой.