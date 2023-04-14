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Подлый, варварский поступок и грубое нарушение Женевских конвенций, - глава МИД Нидерландов Гукстра про убийство украинского военного

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гукстра,вопке

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра назвал убийство россиянами украинского военнопленного подлым, варварским поступком и грубым нарушением Женевских конвенций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Гукстра написал в твиттере.

"Глубоко ошеломлен обезглавливанием украинского военнопленного. Подлый, варварский поступок и грубое, вопиющее нарушение Женевских конвенций. Такое зло лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину в защите от российской агрессии", - написал Гукстра.

Также читайте: Есть свидетельства о других убийствах российскими оккупантами украинских безоружных военнопленных, - Лубинец
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Топ комментарии
+8
Закрили очі на Грузію 2008, анексію Криму , " АТО на Донбасі", збитий Боїнг - отримуйте по повній.
Тільки фізичне зниження ***** і його режиму може дати мир.
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14.04.2023 08:14
+4
Всі кацапи такі. Це вирок їхній спільноті уродів.
Бачила відео мешканки Казахвстану.
Каже в нас же теж знайшли тіла строковиків з відділеними головами, всі шукали терористів.
А от же хто це робив. Кацапи, яких Токаєв запросив щоб приборкати непокірний народ.
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14.04.2023 08:17
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а тобі що?
у них в країні нема нічого і норм. живуть а у Єрмака - марганець і газ і все шо треба і сто трильйонів чорнозему Мусоліні вивіз, але ше лишилось багато - і шо?
ну, правда "братья" збоку.
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14.04.2023 08:24 Ответить
Хто ще не висловився? має право сказати своє фу...і спокійно займатись своїми життєвими справами
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14.04.2023 08:11 Ответить
Закрили очі на Грузію 2008, анексію Криму , " АТО на Донбасі", збитий Боїнг - отримуйте по повній.
Тільки фізичне зниження ***** і його режиму може дати мир.
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14.04.2023 08:14 Ответить
Всі кацапи такі. Це вирок їхній спільноті уродів.
Бачила відео мешканки Казахвстану.
Каже в нас же теж знайшли тіла строковиків з відділеними головами, всі шукали терористів.
А от же хто це робив. Кацапи, яких Токаєв запросив щоб приборкати непокірний народ.
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14.04.2023 08:17 Ответить
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Гукстра написав у твіттері. Джерело: https://censor.net/ua/n3412049\\\\\\\\\\

если поспорить шо:
- 1000000000 евро дадут если зарослый парень написал это не ради "пи-ара"
и - 10 евро - если таки ради оного
, то сразу прикину шо мона купить на 10 евро.
правда никто не даст, так как антисемиты, вообще Палестину не уважают.
(семиты = арабские народы и, ВНЕЗАПНО - иудеи тоже - вот где реальные братья то, а не мы и буряты ... да еще даги всякие))
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14.04.2023 08:21 Ответить
Меркель зараз би сказала, що стурбована і потрібно далі будувати СП1,2,3
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14.04.2023 08:41 Ответить
Соберемся по гривні всим миром україни
Заплатимо тому хто вирахуе цих виродків
І доправить до україни /віддать cімьї цого воїна/
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14.04.2023 08:56 Ответить
Не не не, глава МЗС, страта - это казнь. Это повешение, расстрел, смертельная инъекция.

Отрезание живому человеку головы ножом - это не страта, это высшая степень садизма помноженная на нарушение всех известных правил ведения войны.

Это не статья УК, это не проведение расследований, это не суд, и не прочие ботанско-джентльменские озабоченности.

Это безусловная физическая ликвидация всех кто при этом присутствовал, и только так. Желательно даже взрывчаткой.
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14.04.2023 09:25 Ответить
Я розумію ваші емоції! Але це відео з'явилося не просто так. У кацапні ще будуть свій Кьольн, Дрезден, Гамбург. Просто світову спільноту потрібно до цього підготувати. І ця підготовка йде, але ж на все потрібен час.
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14.04.2023 10:07 Ответить
Цілковито згіден з Вами. Бо ж не можна поширювати дію Женевських конвенцій на населення РФ. Це поголовні андрофаги. А цікаво чи підписані і ратифіковані положення цієї Конвенції в РФ. Свого часу СССР в роки 2СВ не прєднався до положень Конвенції і тому гітлерівці так нещадно нищили в концтаборах прадянських військовополонених
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14.04.2023 10:51 Ответить
Велетенська подяка Союзникам ! Вони наше ВСЕ !!!
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14.04.2023 09:38 Ответить
Схоже на те, що Гукстрі не відомо, що кацапія давно вийшла з Жиневської конвенції з кацапами теж можна робити, що заманеться.
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14.04.2023 10:35 Ответить
 
 