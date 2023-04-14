Общие боевые потери РФ с начала войны - около 181090 человек (+500 за сутки), 293 вертолета, 3650 танков, 2784 артсистемы, 7069 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 18 1090 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 181 090 (+500) человек ликвидировано,

танков - 3 650 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7 069 (+16) ед,

артиллерийских систем - 2 784 (+7) ед,

РСЗО - 535 (+0) ед,

средства ПВО - 283 (+0) ед,

самолетов - 307 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+0),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 640 (+3) ед,

специальная техника – 321 (+1).

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