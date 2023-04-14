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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15312) Генштаб ВС (4244) ликвидация (1915) уничтожение (3784)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 181090 человек (+500 за сутки), 293 вертолета, 3650 танков, 2784 артсистемы, 7069 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 14 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 18 1090 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 3 650 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7 069 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 2 784 (+7) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средства ПВО - 283 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339 (+0),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 640 (+3) ед,
  • специальная техника – 321 (+1).

Читайте: Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 181090 человек (+500 за сутки), 293 вертолета, 3650 танков, 2784 артсистемы, 7069 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+13
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14.04.2023 08:29
+11
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14.04.2023 09:28
+8
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2023 08:31
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14.04.2023 08:29 Ответить
...плятьььь.....
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14.04.2023 08:46 Ответить
"А хай ня ходзіць па копанаму!"
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14.04.2023 08:58 Ответить
Непогано, непогано....

Тоді підкину і я трішечки "дичини"

Российская диверсионная группа захватила и затопила в болоте танк Leopard, поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 14 апреля рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется. «Леопарды» здесь, они уже в гостях», - приводит его слова «РИА Новости».

Офицер отметил, что российские бойцы также зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Предположительно, ими управляли немецкие наемники.
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14.04.2023 08:59 Ответить
ТРееееш!!!
Тобто відтягнути не змогли, а в болото заштовхати 60 тонну махіну змогли )))) Да ще і жодної фото не зробити )))))
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14.04.2023 09:19 Ответить
А у них акумулятори на смартфонах сіли.... У всіх відразу!
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14.04.2023 10:14 Ответить
Або у всіх забрали, щоб самкам не дзвонили ))
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14.04.2023 11:32 Ответить
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14.04.2023 09:21 Ответить
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14.04.2023 09:01 Ответить
Мені цікаво тільки одне: ці "четверо сестер" цього "єдиного сина" по черзі виношували і були вагітними? Чи кацапи "дурь написали" і це - не "єдиний син" а "єдиний брат"? Стикався я з подібним у Таджикистані: сім сестер і один брат Вони його кілька років у горах ховали і годували - бо з армії втік
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14.04.2023 09:41 Ответить
Умом парашу не понять...
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14.04.2023 12:16 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2023 08:31 Ответить
Йшов 3340 день москальсько-української війни. 31 одиниця техніки і 500 чумардосів. Броня, арта, логістика ну і спецтехніка. Слава ЗСУ, переможемо!
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14.04.2023 09:11 Ответить
181 000 чумардосів, це більше ніж таке місто, як Петропавловськ-Камчатський.
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14.04.2023 09:16 Ответить
города не состоят из одних мужчин, так что корректнее бы сравнивать с городом х2 населения)
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14.04.2023 17:28 Ответить
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14.04.2023 09:28 Ответить
У московитів танки закінчилися, чи що?
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14.04.2023 11:59 Ответить
Ложил я болт на всякие "утечки". Доверяю нашему Генштабу.
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14.04.2023 17:27 Ответить
Это настолько гнусное враньё, что даже смешно. И главное украинцы верят в этот бред. Очнитесь люди, бэндэровцы вас до добра не доведуьг.
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15.04.2023 08:51 Ответить
 
 