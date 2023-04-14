За прошедшие сутки россияне нанесли более 80 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, - ОВА
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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 81 удар по Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВ Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки враг нанес 81 удар на линии разграничения: один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две – из РСЗО.
Враг обстрелял Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Железнодорожное и еще 14 городов и сел.
К счастью, люди не пострадали. В настоящее время поступило 18 сообщений о разрушении", - говорится в сообщении.
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