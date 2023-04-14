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обстрел (20060) Запорожская область (2236)

За прошедшие сутки россияне нанесли более 80 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорізька

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 81 удар по Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВ Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки враг нанес 81 удар на линии разграничения: один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две – из РСЗО.

Враг обстрелял Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Железнодорожное и еще 14 городов и сел.

К счастью, люди не пострадали. В настоящее время поступило 18 сообщений о разрушении", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж
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