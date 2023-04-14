По подтвержденным данным, в Мариуполе погибли более 20 тыс. человек, но это "очень аккуратная" цифра, - мэр Бойченко

По подтвержденным городскими властями данным, в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил мэр Вадим Бойченко.

"По официальным нашим подтвержденным данным, это более 20 тысяч населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пытались и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь. Очень плотный, потому что они использовали авиацию, и корабли зашли в Азовское море", – сказал Бойченко.

По его словам, считать потери удавалось, пока представители власти еще были в городе.

"К тому времени, пока власть еще работала, так было решено, что мой первый заместитель Михаил Когут работал до почти конца марта, – нам удавалось считать, сколько погибло людей", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что приведенные им данные "очень осторожны".

"Цифра – очень осторожная. Потому что нужно будет еще определяться с этой цифрой. Потому что, как вы и отметили, каждого второго здания в городе не существует. То есть 50% города, к сожалению, уничтожено", – сказал Бойченко.

По его словам, в Мариуполе к началу полномасштабного вторжения жило около 500 тысяч человек.

"24-го, 25-го, 26 февраля люди еще имели возможность выезжать, кто принимал для себя решение. Были дополнительные поезда, которые, к сожалению, выезжали из города менее чем на 50% загружены. То есть пустые уезжали. Но в это время более 100 тысяч населения все же выехало из города. До окружения в городе оставалось 400 тысяч, которых вы упомянули. А затем в этих трудных условиях с 13 марта начали выезжать, так до 20 мая и происходило", – сказал он.

По словам мэра, на подконтрольной Украине территории в настоящее время находится около 200 тысяч жителей Мариуполя.

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