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Мариуполь (5559) жертвы (1539)

По подтвержденным данным, в Мариуполе погибли более 20 тыс. человек, но это "очень аккуратная" цифра, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

По подтвержденным городскими властями данным, в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил мэр Вадим Бойченко.

"По официальным нашим подтвержденным данным, это более 20 тысяч населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пытались и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь. Очень плотный, потому что они использовали авиацию, и корабли зашли в Азовское море", – сказал Бойченко.

По его словам, считать потери удавалось, пока представители власти еще были в городе.

"К тому времени, пока власть еще работала, так было решено, что мой первый заместитель Михаил Когут работал до почти конца марта, – нам удавалось считать, сколько погибло людей", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что приведенные им данные "очень осторожны".

"Цифра – очень осторожная. Потому что нужно будет еще определяться с этой цифрой. Потому что, как вы и отметили, каждого второго здания в городе не существует. То есть 50% города, к сожалению, уничтожено", – сказал Бойченко.

По его словам, в Мариуполе к началу полномасштабного вторжения жило около 500 тысяч человек.

"24-го, 25-го, 26 февраля люди еще имели возможность выезжать, кто принимал для себя решение. Были дополнительные поезда, которые, к сожалению, выезжали из города менее чем на 50% загружены. То есть пустые уезжали. Но в это время более 100 тысяч населения все же выехало из города. До окружения в городе оставалось 400 тысяч, которых вы упомянули. А затем в этих трудных условиях с 13 марта начали выезжать, так до 20 мая и происходило", – сказал он.

По словам мэра, на подконтрольной Украине территории в настоящее время находится около 200 тысяч жителей Мариуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариупольцы вынуждены часами стоять в очереди за едой. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+24
Кончена чорнопика мавпа хламідія, яка заявлялв, що це "американські змі нагнітають істерію", має бути повішена саме в Маріуполі. А для зеленого шашличника має бути пожиттєве - він має сконати в муках.
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14.04.2023 09:32
+13
Трагедія Маріуполя сталась "дякуючі" зєлє.Його тупості і підлості.Південо-схід був просто здан їм,мабкть за оманськимі домовленостями.
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14.04.2023 09:33
+12
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14.04.2023 09:31
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14.04.2023 09:31 Ответить
Кончена чорнопика мавпа хламідія, яка заявлялв, що це "американські змі нагнітають істерію", має бути повішена саме в Маріуполі. А для зеленого шашличника має бути пожиттєве - він має сконати в муках.
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14.04.2023 09:32 Ответить
Особисто для мене,це булоб друге свято після свята перемоги.
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14.04.2023 09:35 Ответить
Бутусов сказав шо на суді Зеля просто скаже "я не знав, мене обманули" - і все, вільний.
А Бернс, Джонсон і Байден = старі дурачки шо просто мішали мішати шашлички до дня Обіду.
Все ж просто - воно не знало, його обманув Демченко і Наумов.
це реально - або Зеля клінічний і тому непідсудний, або Бутусов зробив комплімент йому, шо він просто "ідіот".
не знав і обманули, ага. А!!! не втік же!! тоді як евакуація була обов.язком - тобто при загрозі такій Зеля мав звалити з Києва. чи може не втік бо чекав на "визволителів"?
один Алах знає відповідь, але й того не існує)
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14.04.2023 09:37 Ответить
о таки да мангал шашлык на Первое Мая ...у Мариуполе.. таки да не совравши набрехав Вовочка... такое впечатление что Мариуполь освобождало ВСУ времен Порошенко...и в Мариуполь приехал Порошенко когда был обстрел города Градами РФ.... а Вова очень чутлывый йолоп ко всему что относится к Порошенко просто Манечка у Вовы когда они сдали какой то населённый пункт дающий данные-- о грядущем окружнии в скорости Мариуполя... еще была возможность выехать и объявить тотальную принудительную эвакуацию из Мариуполя гражданского хотя бы населения стариков инвалидов детей женщин... увы -увы...
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14.04.2023 10:02 Ответить
ёсть у мёня вёрсия,
но тут я и сам нё до конца понимаю, да и не хочу
ты видел фото нашей Зели с Трампом?
что такого мона было сказать веселому жизнерадостному клоуну шоб тот сидел с лицом обосравшейся дворняги?
так и сам Трамп после встречи в Хельсинки, я фото не видел вроде, но читал шо он был так же "встревожен".
вот и подумай.те
и вот эти "шашлыки" это тупо.... ну, еще и Обдристович успокаивал всех кто это говно слушал - типо "сам пойду" и "разбирай.те чемоданчики"
А еще что на рашке открыли натуральное капище до того.
я то сразу говорил шо для капища нужны жертвы, много.
так что все просто - Аллах захотел покушать
небуду ничего додумывать, но выглядит не очень хорошо
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14.04.2023 10:16 Ответить
гниди зеленіі
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14.04.2023 10:14 Ответить
Та чи тільки воно?
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14.04.2023 10:17 Ответить
в українські цифри ніхто в світі не вірить.

тому де-факто це все відноситься до розряду пропаганди.

і тут нема чого сперечатися.

треба сподіватися на ЗСУ, яке прожене ворога і тоді можна буде по ексгумації та по задокументованим свідченням людей почати хоч щось рахувати.
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14.04.2023 09:33 Ответить
ням-ням (кушає щі лаптями)
налєй-ка водкі-ка, музичку на балалайкє здєлай.-ка

не думаю шо наші так підставляються, типу брешучи.
шкода шо там ти не був - потім би заговорив по іншому, по-скрепному.
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14.04.2023 09:39 Ответить
Цікаво, як би він говорив, коли його рот був на віддаленні 500 метрів від його ж діафрагми
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14.04.2023 10:11 Ответить
цілком вірно - пацієнт безапеляційно стверджує шо "ніхто не вірить" в цифри(це ж люди, вбиті кацапами)
ясно шо тупо ....... ну припущу шо просто дурачок.
хоча може і "єрмачок"(типо - ой, та шо там, пагібла нє так уж шоб слішкам, гоу на шашлічкі)
або троль. причому лаптями аж тхне(вдіває ватнік), ну просто собі парєнь пише - шо не так?
Сталін теж не вірив шо фіни дали просратись його козлам.
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14.04.2023 10:21 Ответить
Що це ти з себе цілий світ уявив?
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14.04.2023 09:50 Ответить
какая эксгумация они в ямы засыпали хлорку известь бетоном заливали подвалы ра0щрушенных домой напалмом выжигали огнеметами все воронки и места массового захоронения в Мариуполе они Россия как раз учли все проколы от Киева до Харькова и уничтожают следы тщательно все чтобы никакой эксгумации и идентификации останков свести к нолю..
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14.04.2023 10:06 Ответить
в Хатыни как было?
немецкие войска нашли захоронения и пригласили всех журналистов - зафиксировали.
а потом совок просто тупо сказал - ой, да это же все Мусолини сделал, фошызм то-се
неплохо так. но уже не пройдет такое же и мир накажет палачей.... возможно.
я за что говорю - метеды те же, как и в совке - ты видимо не слышал про то шо случилось - на газопроводе пропускался газ, местные кричали и звонили, но всем было пох - и два поезда ехали и газ закономерно рванул - сотни жертв и никто не знал в совке об этом.
да и тот же Чернобыль - только "ликвидаторов" расплодили, а погибших = "(замели как мусор под ковер)"
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14.04.2023 10:27 Ответить
Трагедія Маріуполя сталась "дякуючі" зєлє.Його тупості і підлості.Південо-схід був просто здан їм,мабкть за оманськимі домовленостями.
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14.04.2023 09:33 Ответить
Жителі Маріуполя гворять про 130 тисяч😱
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14.04.2023 09:35 Ответить
Дуже багато будівель зносять навіть без огляду. З кістками загинувших.
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14.04.2023 09:38 Ответить
Дуже важко зараз говорити про якісь цифри.Враховуючі скільки маріупольців я знав особисто,і скільки з моїх знайомих,підтвердженно,загинули,більш реалистичним мені особисто здається цифра в 20тис.,з тенденцією на де яке збільшення.Хоча після перепису вцілилих маріупольців можуть бути не приємні речі.Наприклад,в мене було багато знайомих маріупольців АТОшників,а вони загинули майже всі.
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14.04.2023 09:47 Ответить
Многие уехали и пока не вернулись.
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14.04.2023 09:52 Ответить
Маю відео,де мешканка говорить про 73 тис.- офіційних втрат й 130 тис. - не офіційних...
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14.04.2023 10:01 Ответить
За здачу Маріуполя відповідальний Найзеленіший.
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14.04.2023 09:40 Ответить
За всё нужно платить - это вечная истина.

Очень большая масса мариупольцев предала свою родину, она ждала АсвАбАдителей и она их

дождалась, все остальные разборки будут после нашей победы.
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14.04.2023 09:44 Ответить
сказал чёл с имям(опечатка) именем непривлёкатёльным
да и флажок у коммёнта - какой-то нё согласующийся с "мы побёдим"
иди под там Бундестаг и кричи шо Ермаку не хватает танчиков и еще надо бы экипажей туда, вот можешь пойти, я то в танк не влезу - дед, 184кг. с артритом и этим, .. что тут, а, вот, самолеты это Резникову неохота брать без летчиков.
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14.04.2023 09:49 Ответить
Так,в Маріуполі було багато ждунів.Але,як маріуполець,я вам скажу,що їх було не більше ніж в Днепрі,Запоріжі чі скажемо в Одесі.І до речі в 91 році,на референдумі,більше 90% маріупольців проголосували за незалежність.І чому через деякий час багато з них стали ждунами питання важливе.Важливе для майбутнього.Нажаль багато людей схильні кидатись з одного боку на інший,чім і скористалась парашка.Треба думати над тим,як побудувати таку социально-державну систему,при якій можно звести такі речі до мінімуму.Навіть те що в воюючій країні люди вибирають в презеденти шута,свідчить про таку схильність.А його вибирала вся країна,не тільки маріупольці.
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14.04.2023 10:04 Ответить
За независимость голосовали по этой причине

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14.04.2023 10:11 Ответить
За незалежність голосували з багатьох причин.І зводити все к лістівки,я вибачаюсь,тупо.
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14.04.2023 10:23 Ответить
какие еще были причины, кроме как: хватить кормить Маскву ?
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14.04.2023 10:53 Ответить
Головна причина-щоб не стати підорашками,як ти.
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14.04.2023 11:21 Ответить
Не устаю говорить о том, что любая власть это зеркальное отражение народа, который её

выбирает, поэтому, каждый, кто сегодня критикует власть ,в первую очередь, критикует себя, об

этом нужно всегда помнить.

За весь тот негатив, который происходил и происходит в Украине, за все годы независимости,

должен нести ответственность только народ, но вся беда в том, что он этого не хочет признавать,

он постоянно ищет виновных на стороне, власть, это не причина наших бед, это всего лишь

следствие безответственности и равнодушия нашего народа.

Чтобы изменить ситуацию нужно всеобщее очищение, а оно может наступить только после

покаяния.
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14.04.2023 10:19 Ответить
Этот "мэр" сбежал на второй день шухера? Откуда он там знает сколько погибло?
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14.04.2023 09:53 Ответить
За мэра не скажу, не знаю. Но Когут там был точно, и был долго. Просто знаю.
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14.04.2023 10:12 Ответить
Звичайно він виїхав,звичайно він не знає.Но він,на жаль,мер.Тому має більш інформації,чім пересічний маріуполець.І знов таки.Як би він не виїхав,он що більше би знав?Особисто сам ходив би і рахував?Тому то що він виїхав і та що він знає,це зовсім паралельні речі.
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14.04.2023 10:16 Ответить
Зеленский и фонтан.
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14.04.2023 09:57 Ответить
Может кто знает судьбу завсегдатая этого форума, моряка из Мариуполя, Андрея Шевченко? Интересный собеседник, с широким кругозором. Как раз в тот период был в Мариуполе и с тех пор больше не появлялся.
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14.04.2023 10:10 Ответить
Нажаль ніхто не знає,вже декілька разів питали.....Він якраз тоді збирався в рейс,після 24 лютого на форумі не було......
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14.04.2023 10:16 Ответить
Якщо мільйони між ганьбою і війною обрали ганьбу, ви знаєте що вони отримали
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14.04.2023 10:15 Ответить
80тыс называли цифру
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14.04.2023 11:04 Ответить
Значить істинна цифра буде десь посередині.
Мені теж здається, що велика частина роз*їхалась у різні боки.
Писали, що розбомблена частина ближче до заводу. На лівому боці циліша.
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14.04.2023 11:52 Ответить
 
 