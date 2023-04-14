По подтвержденным данным, в Мариуполе погибли более 20 тыс. человек, но это "очень аккуратная" цифра, - мэр Бойченко
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По подтвержденным городскими властями данным, в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил мэр Вадим Бойченко.
"По официальным нашим подтвержденным данным, это более 20 тысяч населения погибло. Это то, что нам удавалось считать. Мы сначала пытались и записывать это. Потом уже не было такой возможности. Потому что был очень плотный огонь. Очень плотный, потому что они использовали авиацию, и корабли зашли в Азовское море", – сказал Бойченко.
По его словам, считать потери удавалось, пока представители власти еще были в городе.
"К тому времени, пока власть еще работала, так было решено, что мой первый заместитель Михаил Когут работал до почти конца марта, – нам удавалось считать, сколько погибло людей", – сказал мэр.
Он подчеркнул, что приведенные им данные "очень осторожны".
"Цифра – очень осторожная. Потому что нужно будет еще определяться с этой цифрой. Потому что, как вы и отметили, каждого второго здания в городе не существует. То есть 50% города, к сожалению, уничтожено", – сказал Бойченко.
По его словам, в Мариуполе к началу полномасштабного вторжения жило около 500 тысяч человек.
"24-го, 25-го, 26 февраля люди еще имели возможность выезжать, кто принимал для себя решение. Были дополнительные поезда, которые, к сожалению, выезжали из города менее чем на 50% загружены. То есть пустые уезжали. Но в это время более 100 тысяч населения все же выехало из города. До окружения в городе оставалось 400 тысяч, которых вы упомянули. А затем в этих трудных условиях с 13 марта начали выезжать, так до 20 мая и происходило", – сказал он.
По словам мэра, на подконтрольной Украине территории в настоящее время находится около 200 тысяч жителей Мариуполя.
Пожалуйста, подождите...
А Бернс, Джонсон і Байден = старі дурачки шо просто мішали мішати шашлички до дня Обіду.
Все ж просто - воно не знало, його обманув Демченко і Наумов.
це реально - або Зеля клінічний і тому непідсудний, або Бутусов зробив комплімент йому, шо він просто "ідіот".
не знав і обманули, ага. А!!! не втік же!! тоді як евакуація була обов.язком - тобто при загрозі такій Зеля мав звалити з Києва. чи може не втік бо чекав на "визволителів"?
один Алах знає відповідь, але й того не існує)
но тут я и сам нё до конца понимаю, да и не хочу
ты видел фото нашей Зели с Трампом?
что такого мона было сказать веселому жизнерадостному клоуну шоб тот сидел с лицом обосравшейся дворняги?
так и сам Трамп после встречи в Хельсинки, я фото не видел вроде, но читал шо он был так же "встревожен".
вот и подумай.те
и вот эти "шашлыки" это тупо.... ну, еще и Обдристович успокаивал всех кто это говно слушал - типо "сам пойду" и "разбирай.те чемоданчики"
А еще что на рашке открыли натуральное капище до того.
я то сразу говорил шо для капища нужны жертвы, много.
так что все просто - Аллах захотел покушатьнебуду ничего додумывать, но выглядит не очень хорошо
тому де-факто це все відноситься до розряду пропаганди.
і тут нема чого сперечатися.
треба сподіватися на ЗСУ, яке прожене ворога і тоді можна буде по ексгумації та по задокументованим свідченням людей почати хоч щось рахувати.
налєй-ка водкі-ка, музичку на балалайкє здєлай.-ка
не думаю шо наші так підставляються, типу брешучи.
шкода шо там ти не був - потім би заговорив по іншому, по-скрепному.
ясно шо тупо ....... ну припущу шо просто дурачок.
хоча може і "єрмачок"(типо - ой, та шо там, пагібла нє так уж шоб слішкам, гоу на шашлічкі)
або троль. причому лаптями аж тхне(вдіває ватнік), ну просто собі парєнь пише - шо не так?
Сталін теж не вірив шо фіни дали просратись його козлам.
немецкие войска нашли захоронения и пригласили всех журналистов - зафиксировали.
а потом совок просто тупо сказал - ой, да это же все Мусолини сделал, фошызм то-се
неплохо так. но уже не пройдет такое же и мир накажет палачей.... возможно.
я за что говорю - метеды те же, как и в совке - ты видимо не слышал про то шо случилось - на газопроводе пропускался газ, местные кричали и звонили, но всем было пох - и два поезда ехали и газ закономерно рванул - сотни жертв и никто не знал в совке об этом.
да и тот же Чернобыль - только "ликвидаторов" расплодили, а погибших = "(замели как мусор под ковер)"
Очень большая масса мариупольцев предала свою родину, она ждала АсвАбАдителей и она их
дождалась, все остальные разборки будут после нашей победы.
да и флажок у коммёнта - какой-то нё согласующийся с "мы побёдим"
иди под там Бундестаг и кричи шо Ермаку не хватает танчиков и еще надо бы экипажей туда, вот можешь пойти, я то в танк не влезу - дед, 184кг. с артритом и этим, .. что тут, а, вот, самолеты это Резникову неохота брать без летчиков.
выбирает, поэтому, каждый, кто сегодня критикует власть ,в первую очередь, критикует себя, об
этом нужно всегда помнить.
За весь тот негатив, который происходил и происходит в Украине, за все годы независимости,
должен нести ответственность только народ, но вся беда в том, что он этого не хочет признавать,
он постоянно ищет виновных на стороне, власть, это не причина наших бед, это всего лишь
следствие безответственности и равнодушия нашего народа.
Чтобы изменить ситуацию нужно всеобщее очищение, а оно может наступить только после
покаяния.
Мені теж здається, що велика частина роз*їхалась у різні боки.
Писали, що розбомблена частина ближче до заводу. На лівому боці циліша.