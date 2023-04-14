Сутки на Донетчине: обстрелы населенных пунктов, разрушены детсады, повреждена школа и ангар для зерна, без пострадавших, - ОВА

За прошедшие сутки в Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы населенных пунктов, информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

На Волновахском направлении под огнем Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

На Донецком направлении в сутки произошел один артобстрел Курахового. Под утро враг обстрелял Авдеевку — снаряды попали в жилищный сектор.

На Горловском направлении разрушены два детсада в Бахмуте, повреждена школа в Часовоярской громаде. Состоялись артобстрелы окрестностей Торецкой громады. Вечером россияне обстреляли Новодмитровку Константиновской громады — поврежден ангар для зерна.

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На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы в Торском и Заречном Лиманской громады, повреждены дома на двух улицах Северска.