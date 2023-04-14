ВСУ держат оборону в Бахмуте и уничтожают "элитные" войска врага, - Череватый

Украинские военные в Бахмуте продолжают удерживать оборону и уничтожать так называемые "элитные" войска россиян. Речь идет о десантниках, которых бросили на усиление наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом в эфире телемарафона. рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что оккупанты бросили в Бахмут силы регулярной армии к "вагнеровцам". Однако это не изменяет ситуацию, ВСУ продолжают уничтожать врага.

"Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", - сказал Череватый.

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