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Бахмут (Артемовск) (1528) Череватый Сергей (99)

ВСУ держат оборону в Бахмуте и уничтожают "элитные" войска врага, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Украинские военные в Бахмуте продолжают удерживать оборону и уничтожать так называемые "элитные" войска россиян. Речь идет о десантниках, которых бросили на усиление наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом в эфире телемарафона. рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что оккупанты бросили в Бахмут силы регулярной армии к "вагнеровцам". Однако это не изменяет ситуацию, ВСУ продолжают уничтожать врага.

"Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", - сказал Череватый.

Читайте: Россия активнее атакует Бахмут. Применяет "вагнеровцев" и ВДВ, - британская разведка
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Топ комментарии
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.04.2023 09:54
+14
Нашим бійцям честь та повага 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Смерть клятим москалям 😠
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14.04.2023 09:59
+8
''Елітні ЗЕКИ''?
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14.04.2023 10:09
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ПВК "Вагнера" - элитные войска ?
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14.04.2023 09:53 Ответить
Може для початку прочитай текст?

"Мова йде про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК "Вагнера"."
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14.04.2023 10:02 Ответить
Тут же писали, десантура прикрывает фланги.
полистайте новости.
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14.04.2023 10:04 Ответить
ще раз перечитай текст !
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14.04.2023 10:15 Ответить
Друже, я інфу про Бахмут не з новин беру. В мене там зараз купа знайомих, як майже в кожного в Україні. Батальйон ТрО з мого міста там зараз.
І частина кадрової бригади ЗСУ, теж з мого міста.
Підтягнули туди кацапи і десантуру, і залишки мор.піхоти...
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14.04.2023 10:17 Ответить
То есть вам сливают секретную информацию ?
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14.04.2023 10:19 Ответить
Так нова тактика ворога краще обнуляти на відкритій місцевості, ніж схованого у багатоповерхівках.
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14.04.2023 11:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.04.2023 09:54 Ответить
За останні дві доби трохі відсунули рашистів на схід від залізничного вокзалу.
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14.04.2023 09:59 Ответить
Є таке, а успіхи тільки в соцмережах. Україна понад усе
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14.04.2023 10:01 Ответить
А ціна?
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14.04.2023 10:06 Ответить
Ціна велика , то що проронуєш ??
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14.04.2023 10:18 Ответить
Наше з вами існування на цьому світі!
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14.04.2023 10:31 Ответить
Нашим бійцям честь та повага 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Смерть клятим москалям 😠
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14.04.2023 09:59 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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14.04.2023 10:04 Ответить
''Елітні ЗЕКИ''?
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14.04.2023 10:09 Ответить
Батальон "паханів"...
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14.04.2023 10:24 Ответить
Досить вже ліпити псевдогероїчну бздуру. Елітні, знищують...нудить вже від цього пафосу. Якраз в нас щодня гине цвіт нації, а з їхньої сторони біосміття нікому не потрібне.
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14.04.2023 10:24 Ответить
А хіба в нас є вибір?
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14.04.2023 10:29 Ответить
Мова йде про вибір?
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14.04.2023 10:36 Ответить
Скільки вже кацапів тем перемололи, а вони не закінчуються.
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14.04.2023 10:32 Ответить
"елітні" війська - це звичайне кацапсяче м'ясо, не підготовлене і екіпіроване так-сяк. кількість цього м'яса у ***** необмежена, скільки би там не вбили ввечері, зранку лізуть нові. у України не вистачить людського ресурсу зупинити подібне просування без вступу у війну інших країн. всі ці бла-бла-бла, "рамштайни" і інша "стурбованість" та "підтримка" на словах лише відсуває неминучу поразку та збільшує кількість загиблих українців.
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14.04.2023 10:49 Ответить
 
 