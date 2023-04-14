Победа РФ будет катастрофой, победа Украины будет означать вступление в войну НАТО и развязывание Третьей мировой, - Ле Пен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что лучшим выходом в войне были бы немедленные переговоры, поскольку и победа РФ, и победа Украины не будут означать для мира ничего хорошего.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом она сказала в интервью El Pais.
Ле Пен на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение Путина. После вторжения в Украину в феврале 2022 г. она дистанцировалась от Путина и теперь заявляет: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет вступить в НАТО, если это ее воля, я не вижу, кто может этому противостоять".
"Когда такая страна, как Россия, нападает на другую страну и угрожает ее суверенитету, не может быть равноудаленности, вы должны занять определенную позицию", – добавила она, заявляя, что выступает за предоставление Украине оборонного оружия, но против наступательных вооружений.
По ее мнению, лучшим разрешением конфликта были бы немедленные переговоры.
"Если Россия выиграет войну, это будет крушением, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут разрешить его с помощью оружия", - заявила Ле Пен.
"Если победит Украина, это означает, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это значит, что развязана Третья мировая война" – добавила она.
Есть у нее и третий вариант. "Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, которая, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой" - отметила Ле Пен.
Пожалуйста, подождите...
Бо Захід хоче спокою і ситого життя (наївний; з усім тим, що вони накрутили - це вже проблематично. Правда, до них це ще не дійшло) і йому наплювати на Україну, оскільки у них зараз своя дуже чітка лівацько-глобалістська повістка, яку, власне, перебила рашка.
Ле Пенша - все одно соска путінська, тому , що на $$$$ подсосі.(кривосісі)
Во Франции 13 апреля порядка 380 тысяч человек поучаствовали в митингах против повышения пенсионного возраста, которые прокатились по всей стране.
«Если бы я была президентом…» - начинает Марин Ле Пен. Потом тут же поправляется: «Когда я стану президентом…» Беспорядки во Франции Пенсионная реформа правительства увеличила шансы на победу на выборах лидера Национального объединения (RN), наследницы ультраправой партии, основанной полвека назад ее отцом Жаном-Мари Ле Пеном. Согласно опросу, проведенному институтом Elabe, если бы сегодня Марин Ле Пен встретилась с действующим президентом Эммануэлем Макроном во втором туре голосования, она бы победила, набрав 55% бюллетеней по сравнению с 45% у нынешнего президента. На последних президентских выборах в 2022 году Макрон победил с поддержкой 58% по сравнению с 42% у Ле Пен.
Чтобы был суверенитет, необходим народ. , и нет такого понятия, как европейский народ»
Мы не правые». Что такое РН тогда? «Я бы сказала, что мы национальные», - отвечает она. «Мы считаем нацию политическим сердцем нашего проекта».
Путін вже не знає, як рятуватись.
Цензор нет більше не викладайте новин з цією дурочкою, я ригаю🤢🤢🤢
1) перемир"я - параша перегруповується, йде масова підготовка до ще більш масивного вторгнення
2) через 3-5 років параша відновила свої військові сили, зробила висновки з помилок
3) нове вторгнення в Україну разом білорашкою... Знекровлена Україна може не витримати...
4) параша використовуючи матеріальний і людський ресурс вже захопленої України просувається далі в Європу, захоплює нові території
Ле Пен - це фашистка, терористска, сектантка "руzzкого мира"!
Так, але хуьло так долго не живёт.