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Россия (91190) Украина (44287) Марин Ле Пен (53)

Победа РФ будет катастрофой, победа Украины будет означать вступление в войну НАТО и развязывание Третьей мировой, - Ле Пен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ле,пен

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что лучшим выходом в войне были бы немедленные переговоры, поскольку и победа РФ, и победа Украины не будут означать для мира ничего хорошего.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом она сказала в интервью El Pais.

Ле Пен на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение Путина. После вторжения в Украину в феврале 2022 г. она дистанцировалась от Путина и теперь заявляет: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет вступить в НАТО, если это ее воля, я не вижу, кто может этому противостоять".

"Когда такая страна, как Россия, нападает на другую страну и угрожает ее суверенитету, не может быть равноудаленности, вы должны занять определенную позицию", – добавила она, заявляя, что выступает за предоставление Украине оборонного оружия, но против наступательных вооружений.

По ее мнению, лучшим разрешением конфликта были бы немедленные переговоры.

"Если Россия выиграет войну, это будет крушением, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут разрешить его с помощью оружия", - заявила Ле Пен.

"Если победит Украина, это означает, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это значит, что развязана Третья мировая война" – добавила она.

Есть у нее и третий вариант. "Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, которая, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой" - отметила Ле Пен.

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Топ комментарии
+22
Марін Ле Пен вважає, що найкращим виходом у війні були б негайні переговори, оскільки і перемога РФ, і перемога України не означатимуть для світу нічого доброго.
 Все зрозуміло. ********** московські наративи
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14.04.2023 10:01
+17
Пуйло вже жере останні консерви.
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14.04.2023 09:59
+16
Дивно що ця кацапська підстилка ще й досі не розкривала свій пи#дак.
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14.04.2023 10:04
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по ее словам Украина должна сдаться! ******* лягушатница!!!
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14.04.2023 10:17 Ответить
Очевидно що не лише вона одна так думає. Судячи із витоків наших інших партнерів, вони так само думають. Єдине що всіх їх влаштовує - це переговори. І пофігу їм на відрізані голови, адже свої то на місці. Єдине я так і не розумію, чому перемога України буде вважатись початком 3 світової чи ще якоїсь глобальної халепи? Відчуваю, що реальну правду не каже жоден, навіть ле пен. Чогось важливого таки ще не "злили", бо пазл не складається з цими бреднями. Істина десь поруч, але нам її не кажуть. Всі чекають коли українці виснажаться і готові будуть домовлятись. Одиниці типу Польщі розуміють, що домовляться немає про що і немає з ким. Виродків закривають у в"язниці, колять транквелізатори в психушці, але не сідають домовлятись з терористами!
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14.04.2023 10:18 Ответить
Чогось важливого таки ще не "злили", бо пазл не складається з цими бреднями. Істина десь поруч, але нам її не кажуть.

Бо Захід хоче спокою і ситого життя (наївний; з усім тим, що вони накрутили - це вже проблематично. Правда, до них це ще не дійшло) і йому наплювати на Україну, оскільки у них зараз своя дуже чітка лівацько-глобалістська повістка, яку, власне, перебила рашка.
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14.04.2023 10:29 Ответить
Судячи що заклики про "немедленные переговоры" вже не перші, можна зробити висновок що на росії не все З А Є Б І С Ь, а скоріше взагалі все Х У Й О В О.
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14.04.2023 10:18 Ответить
У её несколько миллионов долга у *****.
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14.04.2023 10:18 Ответить
саме існування рашки це загроза третьої світової - Україна тут ні до чого
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14.04.2023 10:19 Ответить
А чого їй призвище скоротили? Правильно Ле ПенИС й вилізло воно із ширінки путлера.
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14.04.2023 10:20 Ответить
В переводе с б*ского на московский: "Ну отдайте п*лу Юг, ну пазязюзя!"
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14.04.2023 10:20 Ответить
Маячня. Із заяв Путіна виходить, що Росія буде вважати себе переможецею тиільки тоді, коли НАТО відсуниться до кордонів 1997 року.
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14.04.2023 10:24 Ответить
ну так по её же логике нужно поставлять больше оружия, чтобы мы обошлись без вступления в войну нато
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14.04.2023 10:24 Ответить
Це те ж саме, що і "не провокуйте, ато путін нападе " і інша х*йня ..

Ле Пенша - все одно соска путінська, тому , що на $$$$ подсосі.(кривосісі)
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14.04.2023 10:27 Ответить
Почему эта кобыла ещё не в дурдоме.
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14.04.2023 10:27 Ответить
одним словом Ле срак...
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14.04.2023 10:29 Ответить
Может на досрочные надеется, к сожалению беспорядки серьёзные
Во Франции 13 апреля порядка 380 тысяч человек поучаствовали в митингах против повышения пенсионного возраста, которые прокатились по всей стране.
«Если бы я была президентом…» - начинает Марин Ле Пен. Потом тут же поправляется: «Когда я стану президентом…» Беспорядки во Франции Пенсионная реформа правительства увеличила шансы на победу на выборах лидера Национального объединения (RN), наследницы ультраправой партии, основанной полвека назад ее отцом Жаном-Мари Ле Пеном. Согласно опросу, проведенному институтом Elabe, если бы сегодня Марин Ле Пен встретилась с действующим президентом Эммануэлем Макроном во втором туре голосования, она бы победила, набрав 55% бюллетеней по сравнению с 45% у нынешнего президента. На последних президентских выборах в 2022 году Макрон победил с поддержкой 58% по сравнению с 42% у Ле Пен.
Чтобы был суверенитет, необходим народ. , и нет такого понятия, как европейский народ»
Мы не правые». Что такое РН тогда? «Я бы сказала, что мы национальные», - отвечает она. «Мы считаем нацию политическим сердцем нашего проекта».
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14.04.2023 10:30 Ответить
що таке "ле пен"? скільки попередніх передбачень майбутнього від ле пен збулось?
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14.04.2023 10:33 Ответить
пропутинская проститутка
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14.04.2023 10:33 Ответить
Думаю цій ************ не потрібно розповідати куди йдуть на ЙУХ. Вона й так туди ходить все своє нікчемне життя.
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14.04.2023 10:37 Ответить
Ну то хай піде повіситься, раз така налякана.
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14.04.2023 10:40 Ответить
малохольна, даже дурна кацапська підстилка ле-пен, відпрацьовує кремлівські донати.
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14.04.2023 10:45 Ответить
Як раз навпаки.
Путін вже не знає, як рятуватись.
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14.04.2023 10:53 Ответить
пішла нах.., підтирка путінська.
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14.04.2023 10:57 Ответить
Викликайте санітарів🤦🤦🤦
Цензор нет більше не викладайте новин з цією дурочкою, я ригаю🤢🤢🤢
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14.04.2023 10:59 Ответить
"... виступає за надання Україні оборонної зброї, але проти наступальних озброєнь ...." Ця тупа путінська срака хоче щоб ми десятками років оборонялись?? **** стара.
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14.04.2023 11:03 Ответить
Де відповіть нашого лідера нації?
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14.04.2023 11:04 Ответить
Отже, що пропонує ця мерзотниця:

1) перемир"я - параша перегруповується, йде масова підготовка до ще більш масивного вторгнення
2) через 3-5 років параша відновила свої військові сили, зробила висновки з помилок
3) нове вторгнення в Україну разом білорашкою... Знекровлена Україна може не витримати...
4) параша використовуючи матеріальний і людський ресурс вже захопленої України просувається далі в Європу, захоплює нові території

Ле Пен - це фашистка, терористска, сектантка "руzzкого мира"!
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14.04.2023 11:08 Ответить
Прокремлівське уйобіщє. Здохни, мразь!
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14.04.2023 11:11 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС С СОВРЕМЕННЫМ ЯО И УСТРАНИТЬ ПУТИНА !!!
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14.04.2023 11:40 Ответить
Рівень людяності і порядності "верхів" (який і раніше був на плінтусі) розчаровує мене все більше, до слова, як і суспільства вцілому. Я вірю в людей і у перемогу, але нам потрібна військова диктатура на певний час, бо ми потонемо у цьому болоті.
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14.04.2023 11:50 Ответить
Желаю этой тёте, чтобы ее ночью в подворотне изнасиловали негры/арабы, а мимо проходящие полицейские сказали: "Арест и наказание насильников не к чему не приведет. Ведите с ними переговоры" ... и пошли дальше.
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14.04.2023 12:41 Ответить
Одна з жертв клімаксу.видно добряче ,,жахнуло".тут вже ніякий ,,ганг- бенг" не допоможе.
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14.04.2023 12:56 Ответить
". "Якщо ми продовжимо повільно постачати зброю в Україну, як ми це робимо зараз, то нам загрожує нова Столітня війна [тривалий середньовічний конфлікт між Англією і Францією. - Ред.], що, з огляду на людські втрати, є жахливою драмою"

Так, але хуьло так долго не живёт.
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14.04.2023 13:11 Ответить
Дуже розумні речі сказала мадам Ле Пен. Але зє не вигідно зараз закінчити цю війну, тому що він втратить рейтинг, і втратить владу. Ще й на фронті не загинуть наші патріоти, які і саме вони здатні змінити Україну на краще і здатні посадити в тюрму теперішню злочинну владу. Звісно, зє-бобіки зараз будуть верещати все, що завгодно, але не бобіки під Бахмутом. Абсолютно мадам Ле Пен права.
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14.04.2023 13:37 Ответить
"Абсолютно мадам Ле Пен права." - Ганна а може Аннушка ?
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14.04.2023 14:50 Ответить
Ще одна "слуга *****" ...
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14.04.2023 14:22 Ответить
Знов ***** просить переговорів через своїх підстилок...
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14.04.2023 14:51 Ответить
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