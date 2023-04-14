Победа РФ будет катастрофой, победа Украины будет означать вступление в войну НАТО и развязывание Третьей мировой, - Ле Пен

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что лучшим выходом в войне были бы немедленные переговоры, поскольку и победа РФ, и победа Украины не будут означать для мира ничего хорошего.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом она сказала в интервью El Pais.

Ле Пен на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение Путина. После вторжения в Украину в феврале 2022 г. она дистанцировалась от Путина и теперь заявляет: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет вступить в НАТО, если это ее воля, я не вижу, кто может этому противостоять".

"Когда такая страна, как Россия, нападает на другую страну и угрожает ее суверенитету, не может быть равноудаленности, вы должны занять определенную позицию", – добавила она, заявляя, что выступает за предоставление Украине оборонного оружия, но против наступательных вооружений.

По ее мнению, лучшим разрешением конфликта были бы немедленные переговоры.

"Если Россия выиграет войну, это будет крушением, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут разрешить его с помощью оружия", - заявила Ле Пен.

"Если победит Украина, это означает, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это значит, что развязана Третья мировая война" – добавила она.

Есть у нее и третий вариант. "Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, которая, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой" - отметила Ле Пен.

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