РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5633 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 138 9
Крым (26014) минирование (1408) школа (2886)

В Крыму сообщили о минировании всех школ, оккупанты заявили, что это "очередная провокация украинских спецслужб"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

В Крыму поступило сообщение о минировании всех школ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил так называемый "советник" российского "председателя" Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

"В 8:10 на экстренную линию 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", – написал Крючков.

При этом он утверждает, что "с практически 100% вероятностью – это очередная провокация украинских спецслужб". Подтверждений своих слов он не привел.

Российский государственный канал "Крым 24" сообщил, что "волна "минирований" школ прокатилась по всему Крыму".

Так, утром сообщалось об эвакуации школ в Керчи из-за уведомления о минировании.

По данным "КерчИНФО", эвакуировали 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 и 26 школы.

Российские власти официально об этом не сообщали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне роют в Крыму новые окопы и устанавливают "зубы драконов". СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укропен карателі в синіх в"єтнамках. Трусіться і гавкайте.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:28 Ответить
Кацапи розважаються,тримаючи бидло в тонусі.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:29 Ответить
Есть наверно тайные службы во всех странах. И они как то координируются.
Вспомним - Лас-Вегасского стрелка, Брейвика, трц "Зимняя Вишня", Керченского стрелка.и т.д.
А з авиакатострофоми так вообще неперечесть.
показать весь комментарий
14.04.2023 13:14 Ответить
Цукор до навчальних закладів у мішках з портретами Залужного напередодні завозили?
показать весь комментарий
14.04.2023 10:34 Ответить
Хто всрався-так то невістка...
показать весь комментарий
14.04.2023 10:35 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 10:39 Ответить
Навіть якщо це зробили українські спецслужби то що тут поганого для нас? Навпаки, таким чином трохи зменшуємо ресурси російських служб. Також це є методом психологічного впливу. Все правільно. Мінувати потрібно все і скрізь. Хоч навіть і фіктивно.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:54 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 11:12 Ответить
мінуванням шкіл,вокзалів, аеропортів,заводів ,фабрик і .т д, займалася і займається одна шарага- кгб ,а відтак це їх метода,котра вказує на фсбешний рашистський хвіст.
показать весь комментарий
14.04.2023 12:17 Ответить
 
 