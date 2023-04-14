Ракета X-50, которую решили производить россияне, не нова. Разработки проводились еще во времена СССР, - Воздушные силы
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Крылатая ракета X-50 – это дозвуковая ракета, которая не является новой. Ее разработкой занимались еще при СССР.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Противник использовал стратегический запас ракет по нашей критической инфраструктуре. Имеется в виду большое количество. Если брать с осени, с 11 сентября, когда начались активные атаки на нашу критическую инфраструктуру, врагом использовано более 850 ракет крылатых, разных типов", - отметил он.
Он напомнил, что вчера на брифинге Генштаба ВСУ было объявлено, что российские захватчики планируют возобновлять работу над X-50.
"Это фактически та самая крылатая ракета, дозвуковая, имеет скорость 750-900 км/ч. Она не новая, ее разработки еще во времен СССР проводились, но противник решил именно ее восстанавливать. С чем это связано. Возможно есть больше ресурсов Возможно, этот процесс дешевле, но в принципе эта ракета такого же типа, с такими же тактико-техническими характеристиками, как и те, которые Россия применяла против нашей критической инфраструктуры и других объектов. То, что они пытаются их создавать, это только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так-то просто сделать", - отметил он.
Ранее сообщалось, что РФ планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Поэтому осенью возможна активизация ракетных ударов
Пожалуйста, подождите...
І так по колу...
Восені, удари ракет та блекаут, навесні, ракети закінчується, та починається експорт електроенергії
А ещё сказано
Первая Пасха кровавая, вторая голодная, третья мирная...
Сейчас наверное кровавая идёт, судя по потерям, Бахмуту.
Так что банки надо готовить для всего.
Маса ракети - 1,6 тонни;
довжина - 6 метрів;
дальність польоту Х-50 - понад 1500 км зі швидкістю в інтервалах 700-950 км/год
Ракета оснащена системою самооборони - невеликі станції електронних перешкод і пасток, що буксируються.
Щодо конструкторської документації (КД) на ракету Х-55, то в Україні є принаймні 1 екземпляр цієї ракети й КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
Этим все сказано.