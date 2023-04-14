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Ракета X-50, которую решили производить россияне, не нова. Разработки проводились еще во времена СССР, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

х50

Крылатая ракета X-50 – это дозвуковая ракета, которая не является новой. Ее разработкой занимались еще при СССР.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Противник использовал стратегический запас ракет по нашей критической инфраструктуре. Имеется в виду большое количество. Если брать с осени, с 11 сентября, когда начались активные атаки на нашу критическую инфраструктуру, врагом использовано более 850 ракет крылатых, разных типов", - отметил он.

Он напомнил, что вчера на брифинге Генштаба ВСУ было объявлено, что российские захватчики планируют возобновлять работу над X-50.

"Это фактически та самая крылатая ракета, дозвуковая, имеет скорость 750-900 км/ч. Она не новая, ее разработки еще во времен СССР проводились, но противник решил именно ее восстанавливать. С чем это связано. Возможно есть больше ресурсов Возможно, этот процесс дешевле, но в принципе эта ракета такого же типа, с такими же тактико-техническими характеристиками, как и те, которые Россия применяла против нашей критической инфраструктуры и других объектов. То, что они пытаются их создавать, это только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так-то просто сделать", - отметил он.

Ранее сообщалось, что РФ планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Поэтому осенью возможна активизация ракетных ударов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия выпустила по Украине почти 5000 ракет на $16 млрд. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+13
Більше цікавить які ракетні програми планує відновлювати України, без різниці на території ЄС чи в Україні 🙄
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14.04.2023 10:49
+7
Можете вже починати консервувати електроенергію в трилітрові банки на наступну зиму.
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14.04.2023 10:49
+6
Була у нас ракетна програма, але якийсь дурачок її зарубав.
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14.04.2023 10:55
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Тоді совіти врещали шо Штати виробляють крилаті ракети, а самі вже їх випробували. Бачив як стріляв нею ПЧ з підводного положення по надводній цілі.
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14.04.2023 10:45 Ответить
Тому восени можлива активізація ракетних ударів Джерело: https://censor.net/ua/n3412076

І так по колу...
Восені, удари ракет та блекаут, навесні, ракети закінчується, та починається експорт електроенергії
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14.04.2023 10:46 Ответить
Можете вже починати консервувати електроенергію в трилітрові банки на наступну зиму.
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14.04.2023 10:49 Ответить
Хорошо сказано...

А ещё сказано

Первая Пасха кровавая, вторая голодная, третья мирная...

Сейчас наверное кровавая идёт, судя по потерям, Бахмуту.

Так что банки надо готовить для всего.
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14.04.2023 11:17 Ответить
Не знаю де там шо сказано (не читаю казок), а щодо наших втрат - інформація закрита, або у вас є доступ і це розголошення або це просто патякання і хайп.
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14.04.2023 11:26 Ответить
Це кладовища з прапорами, та роздача повісток новим хлопцям, засекретити неможна такі речі, і їх баче кожний, а конкретну цифру я не називав по втратах, та те, що час кровавий, мабуть, зрозуміло в без цього.
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14.04.2023 12:14 Ответить
Більше цікавить які ракетні програми планує відновлювати України, без різниці на території ЄС чи в Україні 🙄
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14.04.2023 10:49 Ответить
Була у нас ракетна програма, але якийсь дурачок її зарубав.
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14.04.2023 10:55 Ответить
Не дурачок, а зрадничок.
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14.04.2023 12:44 Ответить
Ракета дозвукова, легше збивати, запускається з бомбардувальників, які майже виробили свій моторесурс, та ще невідомо чи налагодять вони виробництво. Нічого нового для нас. Хріна їм.
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14.04.2023 11:00 Ответить
Характеристика дозвукової ракети Х-50:
Маса ракети - 1,6 тонни;
довжина - 6 метрів;
дальність польоту Х-50 - понад 1500 км зі швидкістю в інтервалах 700-950 км/год
Ракета оснащена системою самооборони - невеликі станції електронних перешкод і пасток, що буксируються.
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14.04.2023 11:35 Ответить
І шо, є факти успішної самооборони ракети?
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14.04.2023 11:43 Ответить
Це типу , вона за собою на шнурку пару єропланів тяне ? 🤔
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14.04.2023 12:11 Ответить
Ці пастки відстрілюються з ракети про подоланні системи ППО, схожі на теплові ловушки у авіації, на фото Х-101 з блоком тих самих пасток (не допомогло).
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14.04.2023 12:17 Ответить
В Україні випускається турбореактивний двигун МС-400, прототип якого був розроблений для крилатих ракет Х-55, які виробляв Харківський авіаційний завод.
Щодо конструкторської документації (КД) на ракету Х-55, то в Україні є принаймні 1 екземпляр цієї ракети й КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
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14.04.2023 11:02 Ответить
Она просто дешевая, по сравнению с другими.
Этим все сказано.
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14.04.2023 11:09 Ответить
Якесь лядське племя (народом назвати важко). Ні, щоб життя в своїй країні покращувати, так вони гроші на зброю. Однією рукою хрестяться, а іншою на курок тиснуть... І тут же про якийсь мир говорять. Потвори!!!
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14.04.2023 11:21 Ответить
Выпросят бавовну на место производства.
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14.04.2023 11:22 Ответить
Чим бавовну робити будемо? Асфальтом або яйцями по 17 грн?
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14.04.2023 11:27 Ответить
А ми що? Чекатимемо осені і потім у відповідь на ракетні атаки дулі кацапам тикати будемо? Чи може пора вже почати свої ракети клепати, щоб західні партнери нам не вказували куди можна ними пуляти, а куди ні?
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14.04.2023 11:34 Ответить
Отличное заявление Игната! Мне сразу "полегчало". Теперь точно победим.
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14.04.2023 12:38 Ответить
При попутному вітрі на росію запускати повітряні кулі з термітними зарядами,при нагоді можна планери з зарядами вибухівки,щоб вони с- зоо не по наземним цілям використовували,виснажити їх ппо може і не вдастся,та запас ракет не безкінечний,та й позиції ппо можна буде вражати антирадарними ракетами з наданих мігів.сперш масовий запуск кульок,а потім під час роботи рашаппо підкрадаються міги і ракетами їх,вони ж під час пусків далеко ,,світяться".
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14.04.2023 12:47 Ответить
Скорее всего вопрос в цене. Казы думали, чего им можно производить в больших количествах.
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14.04.2023 18:49 Ответить
Мене більше цікавить що чи хто заважає штампувати нам ракети з дальністю від 2х до 4х тис км, розроблені ще в 60х-70х роках КБ " Південне"? А якщо вдастя на них ще присобачити, впевнений наші кулібіни зможуть, вже розроблені системи наведення для Грому чи Нептунів, то можна буде славно надавати кацапам по тому місцю звідки роги ростуть.
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14.04.2023 21:24 Ответить
 
 