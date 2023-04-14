Ракета X-50, которую решили производить россияне, не нова. Разработки проводились еще во времена СССР, - Воздушные силы

Крылатая ракета X-50 – это дозвуковая ракета, которая не является новой. Ее разработкой занимались еще при СССР.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Противник использовал стратегический запас ракет по нашей критической инфраструктуре. Имеется в виду большое количество. Если брать с осени, с 11 сентября, когда начались активные атаки на нашу критическую инфраструктуру, врагом использовано более 850 ракет крылатых, разных типов", - отметил он.

Он напомнил, что вчера на брифинге Генштаба ВСУ было объявлено, что российские захватчики планируют возобновлять работу над X-50.

"Это фактически та самая крылатая ракета, дозвуковая, имеет скорость 750-900 км/ч. Она не новая, ее разработки еще во времен СССР проводились, но противник решил именно ее восстанавливать. С чем это связано. Возможно есть больше ресурсов Возможно, этот процесс дешевле, но в принципе эта ракета такого же типа, с такими же тактико-техническими характеристиками, как и те, которые Россия применяла против нашей критической инфраструктуры и других объектов. То, что они пытаются их создавать, это только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так-то просто сделать", - отметил он.

Ранее сообщалось, что РФ планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Поэтому осенью возможна активизация ракетных ударов

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