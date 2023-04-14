Орбан: Украины экономически не существует как страны. Когда США и ЕС перестанут ее финансировать, война закончится
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война прекратится, как только США и Евросоюз перестанут удерживать Украину, которая "экономически не существует как страна".
Об этом он заявил в эфире Kossuth radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.
"Украина - экономически несуществующая страна. Вопрос в том, удержим ли мы Украину", - сказал Орбан.
По мнению главы венгерского правительства, война закончится сразу, если США и Евросоюз решат не финансировать большее функционирование украинского государства.
Орбан говорит, что и венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий бюджет. "Поэтому плохо, что в Украине по-прежнему преследуют венгерское меньшинство", - добавил он.
"Мы платим украинцам пенсии и зарплаты, мы поддерживаем их государственную администрацию, их здравоохранение", – сказал Орбан.
Он добавил, что такое положение не может длиться долго.
Пожалуйста, подождите...
Ця країна і її влада (орбан і ко) це моральні виродки, які тримаються за владу на популістських, брехливих гаслах і якщо параша перестане фінансувати угорських шісток, а також якщо цих придурків вижене ЄС, то угорщина буде перетворена циганське Сомалі!
всё циничнее и наглее, пора бы уже поставить на место этого зарвавшегося дебилоида.
@cryogenicbreez
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13 квіт.
Экономическая аннексия. Венгрия почти в пять раз увеличила выплаты семьям Закарпатья, чьи дети ходят в школы с венгерским языком обучения.
Звісно це не у всіх регіонах. Але де більш менш спокійно, життя продовжується. Вірю, як тільки закінчиться війна і нам дадуть гарантії безпеки, економіка Україна відновиться за декілька років.
А Орбана і ко чекають темні часи.
в 1956 році на оглядинах Кадара Хрущев спитав його, що будемо робити з Ракоши. Той відповів -ми прийшли із за Уралу, туди і відправте. Відправили десь у Норільск парторгом, а потім чи то в Тюмені був чи десь інде. Так що сутенер може вибирати - замість пляжів Балатона пляжі моря братів Лаптєвих.
Там в їхніх ЗМІ і на телебаченні, часто стільки РАСИЗМУ, АНТИСИМІТИЗМУ, КСЕНОФОБІЇ та інших ФОБІЙ...Що іншу країну би давно засудили, вигнали з ЄС та НАТО.... Але так, як їхнє булькання ніхто в Європі не розуміє...то всі махнули на цих прибульців із-за Уралу....
Родственники кацапья с такой же манией "фентезийного величия" ...
Бо свою економіку Орбан, як і ЗЄ, давно просрав.
Мы - это кто? Два питара из фидаса орбан и сиярто?
Пля, если вам ЕС финансирование свернёт, то вы перестанете существовать не только экономически, но и как страна, и как государственное образование.