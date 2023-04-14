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Новости За рубежом
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Венгрия (1532) экономика (3831) Виктор Орбан (217)

Орбан: Украины экономически не существует как страны. Когда США и ЕС перестанут ее финансировать, война закончится

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан,путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война прекратится, как только США и Евросоюз перестанут удерживать Украину, которая "экономически не существует как страна".

Об этом он заявил в эфире Kossuth radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Украина - экономически несуществующая страна. Вопрос в том, удержим ли мы Украину", - сказал Орбан.

По мнению главы венгерского правительства, война закончится сразу, если США и Евросоюз решат не финансировать большее функционирование украинского государства.

Орбан говорит, что и венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий бюджет. "Поэтому плохо, что в Украине по-прежнему преследуют венгерское меньшинство", - добавил он.

Также читайте: Орбан: "Мы никогда не были настолько близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую"

"Мы платим украинцам пенсии и зарплаты, мы поддерживаем их государственную администрацию, их здравоохранение", – сказал Орбан.

Он добавил, что такое положение не может длиться долго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер партии Орбана заявляет, что помощь Украине приближает мир к ядерной войне
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Топ комментарии
+96
А якщо припинити фінансувати Орбана і Угорщину?
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14.04.2023 10:46
+78
смердючий циган говорить про фінансову незалежність? гнати цих псів з єс та нато! хай пиз--є в таєжний союз до путлера!
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14.04.2023 10:46
+62
якщо ЄС перестане фінансувати Угорщину , мадяри будуть жебракувати по Європі .
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14.04.2023 10:47
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14.04.2023 11:18 Ответить
Якби тому ****** таку війну, як у нас, його мальярія вже би рік тому виплясувала камарінського і розмовляла на "ломаном русском"..
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14.04.2023 11:17 Ответить
***** монголоїдний!!!! твоя країна взагалі ні нащо нездатна, ви сьогодні живите за рахунок ЄС, і ти ще тявкаєш щось!!!
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14.04.2023 11:24 Ответить
Долборбан, а Угорщина існує як країна? пу#іна смокчеш у *****, та у ЄС! Мабуть знову мрієш о "УНР" під ******, кацапсина драна!!!
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14.04.2023 11:25 Ответить
PS: Вибачте не "УНР", а "УСР" - угорська соціалістична республіка 1919 рок!
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14.04.2023 11:52 Ответить
Угорщини МОРАЛЬНО не існує, як країни!!!

Ця країна і її влада (орбан і ко) це моральні виродки, які тримаються за владу на популістських, брехливих гаслах і якщо параша перестане фінансувати угорських шісток, а також якщо цих придурків вижене ЄС, то угорщина буде перетворена циганське Сомалі!
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14.04.2023 11:25 Ответить
Типова поведінка ФСБшної підстилки. Виставляти власні проблеми, як чиїсь. Україна витримає все. А от що мадяри будуть робити без підтримки ЄС. Якщо мадярів вигнити з ЄС і НАТО, вони стануть "Вєнгєрской социалістічєской рєспублікой" дуже швидко.
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14.04.2023 11:31 Ответить
орбан - смердюча мадярська гниль, мерзенний ************.
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14.04.2023 11:34 Ответить
Безнаказанность, со стороны ЕС и Америки, позволяет пропутинскому подонку орбану вести себя

всё циничнее и наглее, пора бы уже поставить на место этого зарвавшегося дебилоида.
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14.04.2023 11:35 Ответить
Его место только за дверью ЕС .
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14.04.2023 15:57 Ответить
Якщо по Угорщині випустять 5000 москальських ракет, то Угорщина не буде існувати і нарахунок фінансування, мовчавби.
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14.04.2023 11:38 Ответить
Я думаю буде достатньо і однієї,і не ракети.
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14.04.2023 12:54 Ответить
********** отрыжка. Пиз..т так, как будто Венгрия - основной донор. Сами побираются в ЕС и живут на подачке. При том, что у них нет ежедневных бомбежек и разрушений от конченного соседа.
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14.04.2023 11:44 Ответить
✙ выпускайте Кракена ✙

@cryogenicbreez

·

13 квіт.

Экономическая аннексия. Венгрия почти в пять раз увеличила выплаты семьям Закарпатья, чьи дети ходят в школы с венгерским языком обучения.
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14.04.2023 11:47 Ответить
Україна вже пристосувалася. І хто працював далі ефективно працює. В декого навіть збільшився прибуток і не в гривнях, а доларах США (щоб не спекулювати що гривня обвалилася). Підїдьте в любий Епіцентр, скільки клієнтів щось купляють для будівництва. А на вихідних у великих ТЦ нема яблоку де впасти.
Звісно це не у всіх регіонах. Але де більш менш спокійно, життя продовжується. Вірю, як тільки закінчиться війна і нам дадуть гарантії безпеки, економіка Україна відновиться за декілька років.

А Орбана і ко чекають темні часи.
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14.04.2023 11:48 Ответить
НЕ БРЕШИ, КАЦАПСЬКА ШЛЬОНДРА!!! ЛЮДИ ЖЕБРАКУЮТЬ, НА ЇЖУ НЕ ВИСТАЧАЄ!!!!
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14.04.2023 18:30 Ответить
це проперділо кінчене створіння, яке на 99% сидить на Європейських дотаціях. Без них уЙобіків не стане за тиждень
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14.04.2023 11:53 Ответить
Когда Штаты введут санкции против этого ******. Им самим не противно?
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14.04.2023 11:56 Ответить
Хитрожопый Орбан. Идет война,потому экономика Украины упала но не исчезла. А вот если падет Украина я тебе и твоей Венгрии не завидую. Закарпатья тебе не видать тем более. И все твои делишки с кацапами плохо кончаться.
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14.04.2023 11:58 Ответить
бовкав сутенер бовкав і підвів корифанів під санкції. Усманов із своїм банком, хоч і став узбеком, став першим. Черга дворових. Недарма ж глузував з посла США.
в 1956 році на оглядинах Кадара Хрущев спитав його, що будемо робити з Ракоши. Той відповів -ми прийшли із за Уралу, туди і відправте. Відправили десь у Норільск парторгом, а потім чи то в Тюмені був чи десь інде. Так що сутенер може вибирати - замість пляжів Балатона пляжі моря братів Лаптєвих.
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14.04.2023 11:58 Ответить
ой мало вы в 1956 от московитов отгрбели. ничему вас, мразей, не научило
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14.04.2023 11:59 Ответить
Недофашики гуляшні, ви ще за Корюківку-1943 будете відповідати!
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14.04.2023 12:04 Ответить
Чмо путинское. Живет за его счёт. Украинцы тоже могут сказать, что приютили венгров, дали им землю, дали им возможность работать жить, дали возможность свободно передвигаться по Европе. А чмошник Орбан - проверить его на коррупцию. Он точно присосаться к газу с России. На Маскве умеют тайно раздавать взятки. Схем множество и Орбан думает что никто не знает. Гамно путинское
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14.04.2023 12:10 Ответить
Приютили венгров.)
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14.04.2023 12:13 Ответить
What's funny?
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14.04.2023 12:18 Ответить
Это Сталин "приютил" венгров. Хотя никто его не просил.
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14.04.2023 12:21 Ответить
ПШНХЙ, рускій.
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14.04.2023 12:22 Ответить
якщо ЄС І КУЙЛО перестануть фінансувати Угорщину,мадяри повішають і Орбана і всеріято на одному з мостів Будапешту догори ногами...
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14.04.2023 12:13 Ответить
ПОРА БЫ ЕГО ГРОХНУТЬ !)
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14.04.2023 12:18 Ответить
Як то кажуть в європейській сім'ї не без виродка
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14.04.2023 12:18 Ответить
https://argumentua.com/stati/orbana-dlya-putina-kupil-mogilevich
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14.04.2023 12:19 Ответить
Читайте. Я думаю це правда. Могілжвич жив в Угорщині довгий час. В той самий час до влади прийшов правий популіст Орбан.
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14.04.2023 12:27 Ответить
Може Обрана не так переклали? Це мадярськє булькання, ніхто в Європі не розуміє....і не хоче розуміти....тому дуже мало хороших перекладачів з мадярської мови на інші....

Там в їхніх ЗМІ і на телебаченні, часто стільки РАСИЗМУ, АНТИСИМІТИЗМУ, КСЕНОФОБІЇ та інших ФОБІЙ...Що іншу країну би давно засудили, вигнали з ЄС та НАТО.... Але так, як їхнє булькання ніхто в Європі не розуміє...то всі махнули на цих прибульців із-за Уралу....
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14.04.2023 12:20 Ответить
Нажаль то правда
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14.04.2023 12:21 Ответить
Що правда? Той факт, що Угорщина існує га дотаціях ЄС?
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14.04.2023 12:24 Ответить
нажаль твій тато кінчив в твою жирну мамку!
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14.04.2023 12:29 Ответить
В вас напевно є голова а в голові мозок - хоча для чого вам мозок якщо ви його не використовуєте.
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14.04.2023 14:29 Ответить
Какую же ССуку втиснули лубянские в Евросоюз и НАТО. Как такое могло произойти. Почему Падла забыл про 1956 год. Уму непостижимо.
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14.04.2023 12:21 Ответить
Нагорі я дав посилання на статтю. Могілєвич довгий час ховався в Угорщині і звідти купив не тільки Орбана, а і австрійську політичну еліту. Російська мафія оперує міліардами.
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14.04.2023 12:26 Ответить
А перекрийте йому нафтопровід "Дружба" й газогін - чи довго воно протримається.
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14.04.2023 12:25 Ответить
угорщини не існує і як держави, і економічно! як тільки ЄС перестане давати угорцям гроші, то вони зникнуть з карти світу. також як тільки Україна перестане качати угорцям смердючий мосКАЛьський газ і жижу, то угорці перестануть існувати економічно. ЦЕ ФАКТИ!
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14.04.2023 12:27 Ответить
По аналогии, венгрия перестала существовать в 1956 году...
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14.04.2023 12:27 Ответить
Ирония в том, что венгры в те годы ненавидели русских именно за аннексию Закарпатья.
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14.04.2023 12:31 Ответить
твої прєткі і угри адінарод
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14.04.2023 12:40 Ответить
иди ***** мадьярский ******* ****..............................вот же сучище ***************..............................
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14.04.2023 12:31 Ответить
То скільки ж коштує один снайперський патрон?!скинемось?!.і на начинку в ту кулю в виді вакцини від сказу.а то це рашазомбі ще когось покусає,і тоді навіть вогнемети маска не врятують.
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14.04.2023 12:33 Ответить
***** его мать!
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14.04.2023 12:35 Ответить
Партія Орбана "Фідес", але його політика та риторика повністю співпадає з "******"!!!
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14.04.2023 12:43 Ответить
Орбан та його поплічники просто копіюють рашистську пропаганду. Як і росіяни розповідають про "переслідування" та "утиски" в зв'язку з вимогою до УСІХ громадян України знати державну українську мову та викладати на ній шкільні предмети у навчальних закладах країни, при тому що у власній країні мають такі ж вимоги без виключень. Будь які інші мови в Угорщині, як і в Україні, вивчаються як окремий предмет без викладання на них інших навчальних предметів. Тож вимоги угорців тако ж необгрунтовані як і в рашистів, але вони на них наполягають і виставляють це як "природні". Тож були вони цапами, є цапами, та будуть цапами як московити, ба навіть походять історично з тих же земель, на яких сформувалась Московія (т.з. "роССія"), перекочувавши після вигнання звідти до Закарпаття!
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14.04.2023 12:36 Ответить
Мне вот интересно: Что еще должен сказать/сделать Орбан, что бы до ЕС и НАТО дошло наконец "who is Mr Orban"?
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14.04.2023 12:37 Ответить
Він законно обраний керівник країни, як і його поплічники, що займають державні посади у Угорщині, тому юридично та офіційно до них у ЄС питань не має, а процедури примусового вигнання країн з лав ЄС та НАТО не існує, принаймні мне про них не відомо. Тож як казав Кучма - Маємо те, що маємо!
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14.04.2023 12:47 Ответить
Забавно! И это заявляет страна-"приживалка" евросоюза.
Родственники кацапья с такой же манией "фентезийного величия" ...
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14.04.2023 12:40 Ответить
Так це ж норма навіть на побутовому рівні - виставляти когось гіршим за себе аби "реабілітуватись" хоча б у власних очах за свою нікчемність!
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14.04.2023 12:49 Ответить
Чудово, хай Угорщина виходить з ЄС і не втрачає гроші на фінансування України. А щодо "війна закінчиться без фінансування", то ніт : український народ буде душити зайшлих гнид у будь-якому випадку. УПА також "економічно не існувало".
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14.04.2023 12:46 Ответить
А як же! Угорці які є однією з найдатованіших країн ЄС от так розженуться та втратять можливість доїти двох "няньок"! Не для того вони до ЄС входили та з московитами дружбу водили, свою дупу підставляли, щоб халяву втрачати наживаючись на темі утисків під час повстання 1956 року! Як і рашисти живуть минулими "досягненнями" копирсаючись у спогадах про Австро-Угорську імперію. Тож якщо і є "брати" за імперськими ідеями у роССійських нацистів серед народів ЄС, то це угорці, яки теж марять "споконвічними" територіями та "відновленням" імперії!!!
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14.04.2023 12:58 Ответить
Украины не существует, Америка прекрати помогать и война закончится. До боли знакомая риторика. Поборному можно не утруждать свой уставший рот подобными заявлениями, а просто вставлять нарезки московитских телеканалов. Сути не поменяет, а рот отдохнет пред очередными "переговорами" с московитскими хозяевами.
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14.04.2023 12:46 Ответить
Вонючее дотационное цыганское кодло которое называется венгрия,которая клянчит 20 лет бабки у еес на покушать ,говорит о "финансировании пенсий для Украины"😀
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14.04.2023 13:07 Ответить
Такое можно сказать и Орбану, если Евросоюз перекроет финансирование Венгрии, за счет которого Орбан поддерживает социальные выплаты и свой высокий рейтинг среди местного электората, то что произойдет с его режимом ?
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14.04.2023 13:15 Ответить
Чего этот гнида несёт? Без финансирования из ЕС Венгрии тоже будет глубокая жо... Ему похоже хочется превратить свою страну в такой себе Иран.
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14.04.2023 13:22 Ответить
З такими унгарськими"друзями" як орбани,гуляші,сіярти та ін.,то і ворогів не потрібно...
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14.04.2023 13:24 Ответить
Так, можливо припинеться. І почнеться в Польщі, Словатчині, Угорщині...
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14.04.2023 13:32 Ответить
Сказало опудало, яке існує тільки на гроші ЄС.

Бо свою економіку Орбан, як і ЗЄ, давно просрав.
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14.04.2023 13:46 Ответить
В Украине многопрофильная экономика- мы производим все, часто очень качественно. Много сельхозпродукции, экспортируем электроэнергию, металлургия, много экспортируем ископаемых, космическая страна( ступени для ракет Маска) , любые ракеты , кока ещё не сдохло судостроение , автомобили , вагоны, много хорошей военной техники, бренды одежды, программное обеспечение и многое другое( только бы не коррупция, особенно самая сильная в мире Зе коррупция). Зажравшиеся цыгане кроме лече и вспомнить трудно что нибудь , резину- они гораздо больше берут, чем производят в ЕС. Рукожопые, как раша. И хитрожопые.
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14.04.2023 13:47 Ответить
"Мы платим украинцам пенсии и зарплаты, мы поддерживаем их государственную администрацию, их здравоохранение", - сказал Орбан".

Мы - это кто? Два питара из фидаса орбан и сиярто?
Пля, если вам ЕС финансирование свернёт, то вы перестанете существовать не только экономически, но и как страна, и как государственное образование.
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14.04.2023 15:17 Ответить
А накуя цей рогатий орбан так ******** *****?, - усім у світі відомо, що Будапешт - це європейська "столиця" світової порноіндустрії, може краще йому разом із сіяртою ліжка попереставляти у борделях і не клянчити гроші у ЄС та кацапів?...
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14.04.2023 17:00 Ответить
велике питання чи в орбана існує мозок
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14.04.2023 18:22 Ответить
орбан *****,желаю тебе чтобы твои кацапские братушки захватили венгрию как в 56 и издевались бы над вами как они тогда издевались! а тебя мразь ****** нужно удавить на одной перекладине вместе с ******!
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14.04.2023 18:55 Ответить
Якби держави антигітлерівської коаліції припинили постачання СРСР по лендлізу, то його Угорщина разом з Гітлером також припинила би воювати. От що за тупорила нагла мразота?!
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14.04.2023 21:14 Ответить
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