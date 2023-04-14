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Новости За рубежом
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Россия (91190) Гиркин (187)

Россиянка пожаловалась на Гиркина: МВД РФ проверит его касательно "дискредитации ВС РФ", - Mash

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гіркін

Российского террориста Игоря Гиркина требуют проверить касательно "дискредитации ВС РФ". Жительница Новосибирска подала соответствующий запрос в правоохранительные органы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Его стримы и другие публикации в соцсетях сильно не понравились даме из Новосибирска. Женщина по имени Татьяна обратилась в органы: по ее версии, бывший министр обороны "ДНР" живет в Питере (что далеко не факт), однако сообщение автоматически пошло в сотрудников на территории СПб", - говорится в сообщении.

Женщина в комментарии рассказала, что "имеет вопрос к Стрелкову", но отказались дальше общаться и заявила, что "сама при погонах".

Позже Mash сообщил, что МВД РФ проверит Гиркина по поводу "дискредитации ВС РФ".

"По мнению обвинителей, 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году. Когда, по его словам, от Харькова до Одессы можно было дойти почти без всякого выстрела.

Также просят внимательнее присмотреться к "Клубу раздосадованных патриотов" экс-министра обороны "ДНР" и проверить на мошенничество. Якобы Гиркин вместе с женой получал пожертвования на нужды СВО, но о них никак не отчитывался, поэтому деньги могли идти куда-нибудь", - добавили в канале.

Читайте: Гиркин: 27 марта ВСУ уничтожили в Донецке базу Росгвардии, а российские каналы врали "об обстреле жилых массивов, где военных объектов нет". ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Як би ***** захотіло, то він би давно вже топтав зону.
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14.04.2023 10:57
+4
Татьяна при погонах получит от начальства пи Z ды за доблестную тупость.
Гиркин выявляет потенциально недовольных путиным.
И генетических дебилов - как Татьяна.
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14.04.2023 11:01
+2
Татьяна має шанс потрапити на подвал ...
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14.04.2023 11:05
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Як би ***** захотіло, то він би давно вже топтав зону.
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14.04.2023 10:57 Ответить
"Клюб рассердженых патриотов".... один на одного, мля

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14.04.2023 13:13 Ответить
Татьяна при погонах получит от начальства пи Z ды за доблестную тупость.
Гиркин выявляет потенциально недовольных путиным.
И генетических дебилов - как Татьяна.
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14.04.2023 11:01 Ответить
пауки в банке это всегда занимательно для науки
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14.04.2023 11:54 Ответить
Татьяна має шанс потрапити на подвал ...
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14.04.2023 11:05 Ответить
Жаба квакнула, щоби змій свого змійка вкусив.
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14.04.2023 11:14 Ответить
Пусть людоеды жрут друг друга, меньше будет работы.
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14.04.2023 11:54 Ответить
А ещё он назвал хуьлом желтым земляным червяком!
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14.04.2023 13:00 Ответить
Гиркин доболтался
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14.04.2023 13:03 Ответить
Гиркина сейчас никто трогать не будет. Гиркин законсервированный козел отпущения (цап відбувайло). Думаете когда победит Украина и над рашистскими военными преступниками будет суд (как в Нюрнберге) туда отправят *****? Нет, туда отправят именно гиркина - он будет самый виноватый поджигатель войны. А ***** будет спокойно сидеть в бункере с сосачкой кабаевой, пить шампанское Кристалл и жрать чёрную икру с осетриной, пить коньяк Курвуазье и закусывать швейцарским шоколадом.
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14.04.2023 14:38 Ответить
Путину нельзя ни сыру, ни шоколаду, ни спиртного, а на Кабаеву у него не стоит.
Но то, что Шойгу, Патрушев, Соловьёв, Гиркин и Пригожин будут главными козлами
на процессе - это точно.
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14.04.2023 14:53 Ответить
Во-первых - ты что часто у ***** в гостях бываешь? Или с ним шампанское на брудершафт пьёшь? А кабаеву вы шо на двоих делите? Кстати про сыр я вообще не писал….повнимательнее будь.
Во-вторых, перебежчик из охранного окружения *****, ранее служивший в ФСО, в интервью в западных СМИ поведал, что журналисты сильно ошибаются в физическом состоянии плешивого царька, у ***** отличное здоровье и померать в ближайшее время он не намерен.
В третьих - у нас в Украине фамилии гандонов, которых ты так уважительно перечислил в своём посте, пишут только с маленькой буквы. В связи с этим вопрос - ты кто кацапчик? Просто ************* ватник из лугандона или работник псих операций из Ольгино? Вот так прокалывается ********** агентура…..
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14.04.2023 20:55 Ответить
Гикин Путина поливает будь здоров! Очевидно его прикрывают серьёзные силы в ФСБ,
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14.04.2023 15:25 Ответить
 
 