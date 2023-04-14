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Видео с казнями бойцов ВСУ не повлияют на обращение с российскими пленными, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лубінець

Недавно опубликованные в интернете видеозаписи казней украинских военных не повлияют на то, как Украина обращается с российскими военнопленными.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это ни на что не повлияет. Украина полностью выполняет Женевскую конвенцию. У нас создан отдельный лагерь для военнопленных русской армии. Регулярно туда приезжают мои сотрудники, там регулярно находятся представители Международного комитета Красного Креста, международные эксперты, даже международные журналисты", – сказал Лубинец.

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По его словам, Украина максимально открыто показывает, что мы отличаемся от РФ и соблюдаем свои обязательства, защищаем права военнопленных, "даже тех, кто пришел нас убивать".

Омбудсмен добавил, что каждый возврат российских военнопленных на территорию РФ происходит после того, как сотрудники возглавляемого им института с ними общаются.

"Обратите внимание на их состояние, у них нет проблем с какими-то психологическими вещами. То есть все говорят, что все хорошо, с нами достойно обращались", - заверил он.

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Лубинец говорит, что это нонсенс, когда Международный комитет Красного Креста с одной стороны фиксирует, что россияне в плену могут в любое время связаться с родственниками, сообщить, что у них все нормально, а с другой - у наших военнопленных нет никакой такой возможности.

"Мы еще раз убеждаемся, что системы защиты прав военнопленных на территории России не существует. И с этим нужно что-то делать. При чем делать срочно", - считает он.

Что касается механизмов защиты украинских военнопленных, Лубинец сказал, что РФ показывает всему миру, что она не только не придерживается Женевской конвенции, но и Устава ООН, ратифицированных Россией конвенций о борьбе с терроризмом.

Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.

В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никому в мире невозможно игнорировать российский террор.

CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских воинов: сняты сейчас и летом.
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Топ комментарии
+6
От тільки забезпечення прав військовополонених (у теплі під дахом, нагодовані, забезпечено гігієнічні умови) не варто ставити вище за права українців, що втратили житло або переїхали з ліній зіткнення/окупованих територій
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14.04.2023 11:05
+4
вагнеровцы наемники а не военные и к ним женевская конвенция не применяется, жаль что наш чиновник этого не знает
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14.04.2023 11:01
+3
За його словами, Україна максимально відкрито показує, що ми відрізняємося від РФ і дотримуємося своїх зобов'язань, захищаємо права військовополонених, "навіть тих, хто прийшов нас вбивати". Джерело: https://censor.net/ua/n3412080

Що? сам їм попки підмиває?
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14.04.2023 11:11
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вагнеровцы наемники а не военные и к ним женевская конвенция не применяется, жаль что наш чиновник этого не знает
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14.04.2023 11:01 Ответить
Не застосовується. До них застосовується Кримінальний кодекс.
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14.04.2023 11:07 Ответить
Зато это знают бойцы ВСУ. Вряд ли у нач в плену наберётся много "вагнеров". Зато на концерте у кобзона-хоть отбавляй.
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14.04.2023 11:07 Ответить
перепрошую ,а де він щось сказав про "вагнерівців" і на підставі чого зроблено висновок що "наш чиновник этого не знает"?
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14.04.2023 11:10 Ответить
От тільки забезпечення прав військовополонених (у теплі під дахом, нагодовані, забезпечено гігієнічні умови) не варто ставити вище за права українців, що втратили житло або переїхали з ліній зіткнення/окупованих територій
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14.04.2023 11:05 Ответить
Не має наразі в українців ніяких прав, крім тих які вони собі візьмуть . Залишилися лише обовязки. Така реальність.
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14.04.2023 11:12 Ответить
Тобто ти хочеш жити на зоні і жерти баланду, як переселенець?
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14.04.2023 11:13 Ответить
Чайку ванькам побільше з круасанами.
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14.04.2023 11:06 Ответить
А дарма!
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14.04.2023 11:06 Ответить
офіційно заявляти треба саме такі речі.

До речі, чи є докази, що по-звірячому вбитий був українцем? Русня для пропаганди цілі будинки підривала
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14.04.2023 12:46 Ответить
За його словами, Україна максимально відкрито показує, що ми відрізняємося від РФ і дотримуємося своїх зобов'язань, захищаємо права військовополонених, "навіть тих, хто прийшов нас вбивати". Джерело: https://censor.net/ua/n3412080

Що? сам їм попки підмиває?
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14.04.2023 11:11 Ответить
Не вплинуть, бо полонених стане менше.
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14.04.2023 11:31 Ответить
Так, ви максимально відрізняєтесь від кацапії, вас розстрілюють та ріжуть як худобу, а у відповідь безхребетні хробаки ,,беее-беее-беее,, сцикливі мерзенні створіння.
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14.04.2023 11:42 Ответить
правильно, официально так и надо.
А вот неофициально....кто знает, кто знает.
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14.04.2023 11:51 Ответить
вважаю за необхідне виявленних, серед тих полонених, порушників т.з. "законів війни" засудити Кримінальним судом та показово покарати
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14.04.2023 11:55 Ответить
потихеньку вплинуть а лубинець поміняе прізвіще на ********
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14.04.2023 12:14 Ответить
Це офіційний заклик до оккупантів, що і далі можете страчувати українці, вам за це в полоні нічого не буде...
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14.04.2023 12:29 Ответить
А зря! "Долг платежом красен".
Кацапьё другого не понимает.
Не тот менталитет ...
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14.04.2023 13:07 Ответить
 
 