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Министр обороны Китая Шанфу приедет в Россию с официальным визитом 16 апреля
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Визит китайского министра назначен на 16-19 апреля.
Об этом сообщает NBD со ссылкой на министерство обороны КНР, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Шанфу планирует провести переговоры с военным руководством РФ. Кроме того, он планирует посетить российские военные учебные заведения.
Топ комментарии
+13 Oleksii Pilevych b6f1d6b2
показать весь комментарий14.04.2023 11:04
+9 Bob Fayn
показать весь комментарий14.04.2023 11:02
+6 VinsenTuaVega
показать весь комментарий14.04.2023 11:06
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Америці та ЄС треба ТЕРМІНОВО припиняти спонсорувати Китай , вводити санкції й забороняти своїм бізнесом вести там виробництво.
Вигадували двох монстрів : Засрашку й Китай!
Схоже, все ж такі попереду інтеграція Китаю та РФ проти Заходу колективного.
Для України погана новина, з підтримкою Китаю РФ ще довго не захоче миру шляхом відступу з України, а війна на нашій території.
И нет никаких симптомов, что Запад понимает решение этой огромной проблемы. Уже не ставится вопрос "Будет или не будет Китай помогать РФ летальным оружием?". Вопрос: "Когда и каким именно оружием?".
Единственное и очевидное решение проблемы - полный и быстрый разгром армии РФ в Украине - Западом не рассматривается. Доказательством чего является полное отсутствие даже намека на возможность КРАТНОГО увеличения поставок техники и боеприпасов в Украину.
Вивляється і звичайна мавпа може дослужитись до міністра оборони!
От що значить нарідна країна!