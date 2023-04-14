Министр обороны Китая Шанфу приедет в Россию с официальным визитом 16 апреля

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Визит китайского министра назначен на 16-19 апреля.

Об этом сообщает NBD со ссылкой на министерство обороны КНР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шанфу планирует провести переговоры с военным руководством РФ. Кроме того, он планирует посетить российские военные учебные заведения.

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