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Министр обороны Китая Шанфу приедет в Россию с официальным визитом 16 апреля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шанфу

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Визит китайского министра назначен на 16-19 апреля.

Об этом сообщает NBD со ссылкой на министерство обороны КНР, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шанфу планирует провести переговоры с военным руководством РФ. Кроме того, он планирует посетить российские военные учебные заведения.

Читайте: Некоторые страны ЕС совершают ту же ошибку в отношении Китая, которую они ранее совершили в отношении России, - Моравецкий
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Топ комментарии
+13
Бажає хтось чи ні , боїться чи хоробриться але світ стоїть на межі великої 3ї світової війни.
Америці та ЄС треба ТЕРМІНОВО припиняти спонсорувати Китай , вводити санкції й забороняти своїм бізнесом вести там виробництво.
Вигадували двох монстрів : Засрашку й Китай!
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14.04.2023 11:04
+9
Китай готується до віни?щось ті візити...жу..жу .жу.. наспроста...або поставки летальної зброї,які необхідні рашці... Війна затягнеться
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14.04.2023 11:02
+6
Товариш Сі домовився на вищому рівні, тепер запрацювали специ, міністри, потім генерали, директора впк підприємств, інженера, і дійдуть до звичайних працівників та військових.

Схоже, все ж такі попереду інтеграція Китаю та РФ проти Заходу колективного.

Для України погана новина, з підтримкою Китаю РФ ще довго не захоче миру шляхом відступу з України, а війна на нашій території.
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14.04.2023 11:06
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Ще один приїде чебурашку дивитися
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14.04.2023 11:00 Ответить
трахати... чебурурашку
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14.04.2023 11:45 Ответить
Китай готується до віни?щось ті візити...жу..жу .жу.. наспроста...або поставки летальної зброї,які необхідні рашці... Війна затягнеться
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14.04.2023 11:02 Ответить
Ну, начебто ж в злитих документах була інфа, що китай збирається постачати раші зброю. Може якраз їде узгодити деталі. Або просто мудак вирішив відвідати мудака.
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14.04.2023 11:04 Ответить
жу...жу..жу...просто так не буває...десь є мед.
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14.04.2023 11:50 Ответить
Просто понюхає їх штани і зробить висновки.
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14.04.2023 11:47 Ответить
Бажає хтось чи ні , боїться чи хоробриться але світ стоїть на межі великої 3ї світової війни.
Америці та ЄС треба ТЕРМІНОВО припиняти спонсорувати Китай , вводити санкції й забороняти своїм бізнесом вести там виробництво.
Вигадували двох монстрів : Засрашку й Китай!
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14.04.2023 11:04 Ответить
Фантазії про Китай не вистачило)
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14.04.2023 11:08 Ответить
Вигодовували Рашу - отримали війну в Європі. Китай відкрито каже, що йому потрібен Тайвань, що треба робити? Правильно, не припиняти з ним торгувати, треба і далі вась-вась, щоб через кілька років ще й на сході бахнуло та так, що мало не буде. Можна ще з Ірану санкції зняти, а х...лі, гірше вже ж не буде...
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14.04.2023 11:09 Ответить
ну, кацапня себя давно показывает в неприглядном виде. за Китаем вроде такого не замечалось все же. выглядели адекватно.
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14.04.2023 15:57 Ответить
Зачастили. Будуть допомагати кацапам за Сибірь до Уралу.
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14.04.2023 11:05 Ответить
Ли Шанфу явно ПодШофе: решил остановить технический прогресс Китая.
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14.04.2023 11:05 Ответить
Шанфу їде до Шойгу
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14.04.2023 11:26 Ответить
Товариш Сі домовився на вищому рівні, тепер запрацювали специ, міністри, потім генерали, директора впк підприємств, інженера, і дійдуть до звичайних працівників та військових.

Схоже, все ж такі попереду інтеграція Китаю та РФ проти Заходу колективного.

Для України погана новина, з підтримкою Китаю РФ ще довго не захоче миру шляхом відступу з України, а війна на нашій території.
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14.04.2023 11:06 Ответить
Дійде то гого, що кєтай посилатиме на війну в Україні своїх "добровольців".
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14.04.2023 11:28 Ответить
Не дай Боже, щоб на нашій землі воювали між собою китайці та американці, або між собою будь які іноземці, це ще буде набагато гірше для населення місцевого, ніж зараз
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14.04.2023 12:05 Ответить
Німці перед війною також дуже контактували з СРСР. Чим закінчилося ми знаємо.
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14.04.2023 12:01 Ответить
Німці "нож в спину" втикнули, так би мовити, 22 червня 1941 року. І тут так може бути, та для нас, населення України, головне не це, а час, через скільки часу це може статися, бо якщо через 20 років, то за 20 років війни тут вже не залишиться від нас нічого.
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14.04.2023 12:08 Ответить
Молотов - Ріббентроп. 1939. Угода про ненапад. Дежавю.
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14.04.2023 11:15 Ответить
А́нгло-герма́нская деклара́ция - совместная декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная ими 30 сентября 1938 года по предложению Чемберлена.
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14.04.2023 11:18 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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14.04.2023 11:22 Ответить
Ой да ладно
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14.04.2023 11:29 Ответить
Поки цей міністр їде на навчання, саме час для вкидів про постачання китаєм росії ***********. Так всі і злякаємось ваших конспірологічних версій
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14.04.2023 11:22 Ответить
Брат кацапского собаки.Вот так Запад вырастил монстра на свою голову. Накормили Китай инвестициями и получили ,,благодарность,,
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14.04.2023 11:54 Ответить
масони, прихильники диктаторської системи світового правління рішили відсунути масонів ,прихильників демократичної системи правління на задній план і заняти їх місце.Для цього вони і вибрали куйла з китайським 3,14дзіпіном.
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14.04.2023 11:55 Ответить
******** всех стран соединяются.
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14.04.2023 11:57 Ответить
Формується вісь зла Пекін-Москва-Тегеран.
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14.04.2023 11:58 Ответить
Все более четко проявляющаяся позиция Китая на стороне РФ ввела "Запад" в состояние ступора.
И нет никаких симптомов, что Запад понимает решение этой огромной проблемы. Уже не ставится вопрос "Будет или не будет Китай помогать РФ летальным оружием?". Вопрос: "Когда и каким именно оружием?".
Единственное и очевидное решение проблемы - полный и быстрый разгром армии РФ в Украине - Западом не рассматривается. Доказательством чего является полное отсутствие даже намека на возможность КРАТНОГО увеличения поставок техники и боеприпасов в Украину.
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14.04.2023 12:25 Ответить
Думаю, что запад не хочет повышения градуса эскалации. Ну дадут Украине условные тамогравки. Что вы сделаете? Правильно, ******* по Кремлю. А там обидятся плотно и начнут применять спец боеприпасы по базам, городам, инврастуктуре. И все что можно было починить после ракет, востановить после такого уже не получится. Ваши побегут просить спец боеприпасы у американцев. А оно им нафиг не уперлось. Демонстрация эффективности примерения такого оружия в нападении не нужна никому, потому что сдерживать распростанение уже не получится. Южная Корея, Саудиты, Бразалия и прочие начнут его разрабатывать.
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14.04.2023 18:37 Ответить
Если под "повышением градуса эскалации", вы имеете в виду применение ТЯО, то это очень долгий и сложный разговор. Но если коротко то: Если путлер посчитает необходимым применить ТЯО, то он его применит. И ни Запад, ни Китай остановить его не смогут.
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14.04.2023 20:06 Ответить
Ти ба!
Вивляється і звичайна мавпа може дослужитись до міністра оборони!
От що значить нарідна країна!
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14.04.2023 13:22 Ответить
 
 