"Слитые" документы Пентагона: Патрушев и Герасимов саботировали войну против Украины, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В одном из секретных документов Пентагона, которые "слили" в сеть, говорится о расколе внутри российских элит. Согласно этому документу, у Путина онкологическое заболевание.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом пишет ряд немецких СМИ.
Так, по данным изданий, секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной.
"Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг. Как день "Икс" они наметили 5 марта, когда Владимир Путин должен был начать курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, Путин болен онкологическим заболеванием. Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
До речі нема в Росії груп більш впливових, ніж патрушевська. Якщо він щось вирішить, усі засцють йому завадити.
нумерологія вона така...
"В источнике, приближенном к Кремлю, появилась информация о том, что здоровье путина продолжает ухудшаться: два последних курса терапии не дали ожидаемого эффекта.
По состоянию на 13 апреля путин в основном отдыхал, сдав утром анализы. На вопросы врачей о состоянии его здоровья он дважды отвечал «нормально».
Как пишет источник, во время совещания с военным руководством рф, услышав, что Бахмут до сих пор не взят, путин поставил новый дедлайн по захвату этого города - до конца апреля. И если этого не произойдет, то он уже точно примется за кадровые перестановки. Однако на подобные угрозы диктатора уже особо никто не реагирует.
Более того, командующий российскими войсками в Украине герасимов, как оказалось, хорошо ладит с патрушевым.
И когда его спросили во время частной беседы, на что он рассчитывает, учитывая текущее положение дел на фронте, он ответил четко и ясно: "Ждем, когда ***** сдохнет и это закончится"
Для людей то не має значення.
навіть діти в таке не повірять.
на кого це розраховано..
він що, лідер секти чи що?
чи малося на увазі вірити буданову?
ну, якщо так то і я вірю, частково, коли бачу як підривають ворожих пропагандистів, це заслуга буданова і він у цьому молодець.
якщо орки з березня посилюють свої угруповання на півдні України це зовсім не саботаж, а навпаки, виконання розпоряджень їх фюрера для ескалації конфлікту на південному фронті, звідки московити не збираються забиратися, ніщо не свідчить про те, що вони відмовилися від планів на подальшу окупацію України.
І в оточенні орківського царька, до якого входить і керівництво ЗС, немає самостійних істот, надто довго він відбирав кадри для свого кодла, щоб не сталося несподіваних сюрпризів
Пять двойников ***** из десяти вышли из под контроля, саботируют выступления и пресс-конференции и перешли на сторону патрушева с герасимовым.
Гулять так гулять
А от те що ***** знаходиться в інформаційному вакуумі , зі слів кацапа - чиста правда .
Кацап стверджує що ***** зовсім не знає правди про події на фронті і в країні , бо інтернетом не користується , і навіть не має мобільного телефону ,, а про всі новини ( які ретельно підбираються і фільтруються ) йому доповідає дуже вузьке коло людей . Інших він просто ігнорує . Доповідають йому виключно про хороші новини , а погані прикрашають так що вони поганими вже й не виглядять .
До речі , глави інших держав іноді кажуть що - не можуть зрозуміти ***** . Можливо в тому й причина .?
Я тільки забув -як його прізвище ..
нiколи стiльки не брешуть, як пiд час вiйни.
https://www.youtube.com/watch?v=ev4zXYg_w5Q
Бред. курс хіміотерапії никак не отключает хуьло . Это не наркоз.