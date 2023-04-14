"Слитые" документы Пентагона: Патрушев и Герасимов саботировали войну против Украины, - СМИ

В одном из секретных документов Пентагона, которые "слили" в сеть, говорится о расколе внутри российских элит. Согласно этому документу, у Путина онкологическое заболевание.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом пишет ряд немецких СМИ.

Так, по данным изданий, секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной.

"Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг. Как день "Икс" они наметили 5 марта, когда Владимир Путин должен был начать курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, Путин болен онкологическим заболеванием. Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет", - говорится в сообщении.

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