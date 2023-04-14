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"Слитые" документы Пентагона: Патрушев и Герасимов саботировали войну против Украины, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

герасимов,путін

В одном из секретных документов Пентагона, которые "слили" в сеть, говорится о расколе внутри российских элит. Согласно этому документу, у Путина онкологическое заболевание.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом пишет ряд немецких СМИ.

Так, по данным изданий, секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной.

"Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг. Как день "Икс" они наметили 5 марта, когда Владимир Путин должен был начать курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, Путин болен онкологическим заболеванием. Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+25
Я вже чую девятий рік що ця паскуда хворе і ніяк не здохне ,коли ти вже огидна нациська істота подохнеш ?так буде всім краще.
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14.04.2023 11:12
+20
А от ця інфа натякає, що витік міг бути і свідомо організованим - щоб павуки в банці жерти одне одного почали...
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14.04.2023 11:05
+11
І шо тепер Герасимову і Патрушеву нагороди дати? чи знову спиратися на коспірологію і надіятися на швидку смерть карліка, і вона щось змінить? Ці нелюди брали участь у захопленні криму, почали війну у Донецькій та Луганській областях, війні в Сирії і тд. Вони там всі однакові невиліковно хворі, там власні інтереси ставлять вище за життя людей, за інтереси цілих народів
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14.04.2023 11:13
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А от ця інфа натякає, що витік міг бути і свідомо організованим - щоб павуки в банці жерти одне одного почали...
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14.04.2023 11:05 Ответить
Та зразу видно шо то все шито білими нитками,якби навіть спєцура раші чи китаю заволоділа подібними документами то врядчи їх запостили в твітерах.
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14.04.2023 11:11 Ответить
Цей витік Патрушев і міг ініціювати - "ось бачите, я проти війни, тому, вельмишановний Захід- давайте мій синок буде президентом РФ, а я буду жити без санкцій у Лондоні".
До речі нема в Росії груп більш впливових, ніж патрушевська. Якщо він щось вирішить, усі засцють йому завадити.
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14.04.2023 13:09 Ответить
Виходить, що Герасимов і Патрушев тепер "хорошіє русскіє"? Надо їм притулок дати, якщо щось піде не так?
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14.04.2023 11:08 Ответить
Ні. Це про те, що притулок їм можуть надати всередині росії. Не зовсім всередині, десь на кінці. Десь в Магадані.
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14.04.2023 11:10 Ответить
они не "хорошие русские", они руzzкие, которые реально оценивают ситуацию в отличии от путлера. С одной стороны путлер развязал кровавую бойню в Украине, с другой он подставил свою кадровую армию с довольно неплохим вооружением в начале войны, которую вы перемололи. Скорее всего путлер сейчас больше доверяет Патрушеву и Герасимову. Эта тварь все таки обучаемая - в этом опасность.
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14.04.2023 11:17 Ответить
Ну, американці ж не дали нашим знищити того дебіла герасимова.
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14.04.2023 11:17 Ответить
Там ще наступна партія вже "надтаємних" документів на підході, де Соловйов з Симонян - засновники підпілля та партизани, Скабєєва власноруч заводи зі зброєю підривала та листівки розкидувала бо ж вони від самого початку були за Мир, а по тєлєку виступали, щоб не палитися. Тож судити їх не треба, а треба дати притулок десь в Тель-Авіві як важливим свідкам злочинів Путіна, який самотужки в одне рило всю війну провернув, і де вони зможуть спокійно написати свої мемуари.
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14.04.2023 11:18 Ответить
Гена, а чё? Может мы ещё увидим Скабееву на барикадах. У неё какой размер?
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14.04.2023 12:59 Ответить
- 2
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14.04.2023 13:35 Ответить
Как у рожавшєй жєнщіни
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14.04.2023 13:37 Ответить
Харошиє рускіє будуть висіти останніми.
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14.04.2023 11:31 Ответить
виділити землю, 2х 1,5м
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14.04.2023 12:01 Ответить
Путлер капут 24.04.2024 02:24
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14.04.2023 11:08 Ответить
або 24.04.2424
нумерологія вона така...
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14.04.2023 12:32 Ответить
З повідомлення одного інфоканалу на пітьмі:

"В источнике, приближенном к Кремлю, появилась информация о том, что здоровье путина продолжает ухудшаться: два последних курса терапии не дали ожидаемого эффекта.
По состоянию на 13 апреля путин в основном отдыхал, сдав утром анализы. На вопросы врачей о состоянии его здоровья он дважды отвечал «нормально».
Как пишет источник, во время совещания с военным руководством рф, услышав, что Бахмут до сих пор не взят, путин поставил новый дедлайн по захвату этого города - до конца апреля. И если этого не произойдет, то он уже точно примется за кадровые перестановки. Однако на подобные угрозы диктатора уже особо никто не реагирует.
Более того, командующий российскими войсками в Украине герасимов, как оказалось, хорошо ладит с патрушевым.
И когда его спросили во время частной беседы, на что он рассчитывает, учитывая текущее положение дел на фронте, он ответил четко и ясно: "Ждем, когда ***** сдохнет и это закончится"
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14.04.2023 13:47 Ответить
Ага... Втопився. повісився або.
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14.04.2023 11:11 Ответить
За это им в Гааге скидка будет. По году скостят, если к повещённою не приговорят, а тут скидка ни как не получится.
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14.04.2023 11:12 Ответить
в качестве бонуса, салом веревки висельные смажут
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14.04.2023 11:18 Ответить
Вы шутите, САЛО переводить на этих вшей?
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14.04.2023 11:32 Ответить
Я вже чую девятий рік що ця паскуда хворе і ніяк не здохне ,коли ти вже огидна нациська істота подохнеш ?так буде всім краще.
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14.04.2023 11:12 Ответить
Современная медицина может много. А у него доступ к самой лучшей.
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14.04.2023 11:52 Ответить
росіянской?
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14.04.2023 13:37 Ответить
Росеянская медицина для элиты и обычного населения это разное. Тем более ***** может из за границы врачей вызывать. Вон Кадыров то недавно вызывал.
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14.04.2023 17:22 Ответить
І шо тепер Герасимову і Патрушеву нагороди дати? чи знову спиратися на коспірологію і надіятися на швидку смерть карліка, і вона щось змінить? Ці нелюди брали участь у захопленні криму, почали війну у Донецькій та Луганській областях, війні в Сирії і тд. Вони там всі однакові невиліковно хворі, там власні інтереси ставлять вище за життя людей, за інтереси цілих народів
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14.04.2023 11:13 Ответить
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14.04.2023 11:15 Ответить
ну так всі погодились, що кількість втрат - однозначно фальсифікована, а те що ці два людожери опирались війні, - ну нє, це чесна нефальсифікована інфа
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14.04.2023 11:16 Ответить
Фальшивка чи ні - то, вже, проблеми патрушєва і гєрасімова.
Для людей то не має значення.
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14.04.2023 11:21 Ответить
маразм.

навіть діти в таке не повірять.

на кого це розраховано..
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14.04.2023 11:17 Ответить
На кацапів. Царь - хороший, бояре - суки.
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14.04.2023 11:42 Ответить
це вкид для дебілів, накшталт тих, хто вірить наприклад в буданова
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14.04.2023 11:50 Ответить
що означає ВІРИТИ В БУДАНОВА?

він що, лідер секти чи що?

чи малося на увазі вірити буданову?

ну, якщо так то і я вірю, частково, коли бачу як підривають ворожих пропагандистів, це заслуга буданова і він у цьому молодець.
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14.04.2023 19:00 Ответить
))))))))))) а ти смішний бобік
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14.04.2023 20:20 Ответить
Колись казали, що Брєжнєв був проти війни в Афганістані...
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14.04.2023 11:21 Ответить
Думаю, він взагалі не пам'ятав, як було прийнято рішення ввести туди війська...
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14.04.2023 11:23 Ответить
Вам не надоело обсасывать это гавно высасоное с пальца?Забыдьте про прце!
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14.04.2023 11:24 Ответить
Ну таке . В мене сусід -- в нього вже 30 р. онкологія -- а путю кремлівські шамани мабуть пічкають гарненько .
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14.04.2023 11:24 Ответить
какие двусмысленные "утечки" аднако )
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14.04.2023 11:26 Ответить
зроблена німцями аналітика, якась тупа,
якщо орки з березня посилюють свої угруповання на півдні України це зовсім не саботаж, а навпаки, виконання розпоряджень їх фюрера для ескалації конфлікту на південному фронті, звідки московити не збираються забиратися, ніщо не свідчить про те, що вони відмовилися від планів на подальшу окупацію України.
І в оточенні орківського царька, до якого входить і керівництво ЗС, немає самостійних істот, надто довго він відбирав кадри для свого кодла, щоб не сталося несподіваних сюрпризів
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14.04.2023 11:27 Ответить
Іпсо від гофмаршала. Торує маскування зради інтересів держави.
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14.04.2023 11:37 Ответить
А про двойников что то было там?
Пять двойников ***** из десяти вышли из под контроля, саботируют выступления и пресс-конференции и перешли на сторону патрушева с герасимовым.
Гулять так гулять
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14.04.2023 11:39 Ответить
НЕВИНАВАТАЯ ЯЯ ! ОН САМ ПРИШЕЛ!!!
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14.04.2023 11:40 Ответить
Якщо рахувати, що час існування російської федерації буде у стільки разів меншим, у скільки разів меншим був час існування ссср у порівнянні з часом існування російської імперії, то ми отримаємо кінцем існування російської федерації 2019 рік...і щоб не допустити цього...
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14.04.2023 11:40 Ответить
Зі свідчень кацапського ФСОшника , зв'язківця , який втік на захід , і який по службі часто перетинався з ****** , він виглядить цілком здоровим , як для свого віку .
А от те що ***** знаходиться в інформаційному вакуумі , зі слів кацапа - чиста правда .
Кацап стверджує що ***** зовсім не знає правди про події на фронті і в країні , бо інтернетом не користується , і навіть не має мобільного телефону ,, а про всі новини ( які ретельно підбираються і фільтруються ) йому доповідає дуже вузьке коло людей . Інших він просто ігнорує . Доповідають йому виключно про хороші новини , а погані прикрашають так що вони поганими вже й не виглядять .
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14.04.2023 11:47 Ответить
І як він тоді поінформований дезінформацією спілкується з главами інших держав??
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14.04.2023 11:58 Ответить
Не знаю . Я лише переказав слова фсошника . А чи так воно на самім ділі - як він каже , чи ні , хз .. ?!
До речі , глави інших держав іноді кажуть що - не можуть зрозуміти ***** . Можливо в тому й причина .?
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14.04.2023 12:06 Ответить
путін є у якомусь Фейсбуці? бо це показово...
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14.04.2023 12:25 Ответить
На ютубу є відео з його повним інтерв'ю . Можна знайти .
Я тільки забув -як його прізвище ..
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14.04.2023 12:09 Ответить
він і їм цю дезу ліпить
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14.04.2023 13:31 Ответить
Опять без пруфов? Да идите в жопу с этим сливом.
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14.04.2023 11:54 Ответить
Якась маячня.
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14.04.2023 11:59 Ответить
.

нiколи стiльки не брешуть, як пiд час вiйни.
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14.04.2023 12:03 Ответить
Куйня на постному маслі. Хтось хоче представити цих двох персонажів як пацифістів, що до останнього опирались диктатору, для того, щоб потім уникнути покарання. Типу, як у мультику, де ворона кричала "я добрая, я наівная, мєня лєгко обмануть. Ето всьо он, злой волк."
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14.04.2023 12:04 Ответить
Справа на в цьому, тут, швидше, хочуть стравити їх з ******...
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14.04.2023 12:20 Ответить
якщо би не посилання на dw, я б подумав, що новина цілком у стилі зелупамарафону...
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14.04.2023 12:28 Ответить
У ЗЛИВІ про ЗСУ реальні дані, але з одним НЮАНСОМ. Банкова злякалась «прослушки»
https://www.youtube.com/watch?v=ev4zXYg_w5Q
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14.04.2023 12:41 Ответить
"Як день "Ікс" вони намітили 5 березня, коли Володимир Путін мав розпочати курс хіміотерапії, і він уже не зміг би вплинути на те, що відбувається"

Бред. курс хіміотерапії никак не отключает хуьло . Это не наркоз.
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14.04.2023 12:55 Ответить
это смотря какая химиотерапия, смотря какой и где рак. Есть варианты даже когда пузо раскрывают на растяжки и туда химию наливают в абдоминальную полость, плескается себе часами, а ты с разрезанным на британский флаг пузом лежишь.
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14.04.2023 13:34 Ответить
Если что у хуьла и есть, то затяжная лейкемия
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14.04.2023 20:03 Ответить
В интернете возник отдельный литературный жанр, называется "слитые документы Пентагону".
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14.04.2023 14:45 Ответить
"Згодом Герасимов відмовився своїх планів" бо ще не придумав як це назвати. "прегрупування" уже було, "не просте рішення" було, може як варіат - "переможне повернення", або "зворотній наступ"
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14.04.2023 15:02 Ответить
И эту информацию доводят до каждого дворника на всех американских базах правильно?😂😂😂
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14.04.2023 15:55 Ответить
 
 