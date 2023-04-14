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Главарю харьковской общественной организации "ПОТОН" Онищенко сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Объявлено подозрение в государственной измене и ряде других преступлений главарю харьковской общественной организации "ПОТОН".

Об этом в Facebook сообщил спикер Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 37-летний харьковчанин, добровольно переехавший в страну-агрессор, систематически публиковал в сети Интернет материалы с оправдыванием вооруженной агрессии РФ против Украины и с призывами к насильственному захвату государственной власти.

В своих публикациях он распространял нарративы российской пропаганды, типа: "Москва и Киев один народ", "Денацификация в Украине". Этим он помогал государству-агрессору проводить специальные информационные операции в ущерб Украине, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и сформировать негативное отношение к нашему государству в мире", - говорится в сообщении.

Главарю харьковской общественной организации ПОТОН Онищенко сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ 01

Злоумышленник использовал профили в "TikTok" и "YouTube".

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В то же время, назначена следователями СБУ судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза вещания, проведенная специалистами Национального научного центра Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариус, подтвердивший противоправный характер призывов харьковчанина.

В СБУ напомнили, что с сентября 2022 года этот мужчина находится в розыске из-за укрывательства от украинского правосудия: его обвиняют в посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов. До марта прошлого года он находился в СИЗО, но после начала полномасштабной российской агрессии суд уволил его из-под стражи под личное обязательство. Злоумышленник обещал встать на защиту страны в рядах ВСУ, однако свое обязательство не выполнил и скрылся из Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена в форме перехода на сторону врага и предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенная в условиях военного положения);
– ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные повторно);
– ч. 3 ст. 436-2 (создание и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенные повторно).

Продолжаются комплексные меры по розыску предателя и привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

По данным из открытых источников известно, что речь идет о Павле Онищенко.

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Топ комментарии
+14
как всегда - сначала отпустят, потом в розыск и підозру, и сколько таких случаев по стране? каждого такого "судью" надо тоже судить по ч. 2 ст. 111
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14.04.2023 11:44
+5
Якщо з таких починають, то до до того поца, який міни зняв, нікололи не не доберуться.
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14.04.2023 11:42
+2
Діло не хто "зняв". Хто дав команду.
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14.04.2023 12:19
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Якщо з таких починають, то до до того поца, який міни зняв, нікололи не не доберуться.
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14.04.2023 11:42 Ответить
Діло не хто "зняв". Хто дав команду.
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14.04.2023 12:19 Ответить
Однозначно
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14.04.2023 12:26 Ответить
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14.04.2023 14:20 Ответить
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14.04.2023 14:28 Ответить
как всегда - сначала отпустят, потом в розыск и підозру, и сколько таких случаев по стране? каждого такого "судью" надо тоже судить по ч. 2 ст. 111
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14.04.2023 11:44 Ответить
Зараз десь керуе нанесенням ракетних ударів по Україні
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14.04.2023 12:13 Ответить
Опять набрехали, Онищенко харьковский борец с наливайками и наркоторговлей. Аптеки, продающие наркосодержащих препараты, как и наливайки крышевали менты. Он и в Киев к Зеленскому ездил за помощью, но кто же его примет. А потом сделали подставу и его посадили. У него 4 детей , жена обращалась ко всем, но все глухие. Да , он уехал из Украины, но ,/кажется, не в Россию. Порядочный человек. На ютюбе был его канал, посмотрит
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14.04.2023 12:18 Ответить
ага, порядочный борец! и в расею поехал
и причем здесь его дети и жена?
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14.04.2023 12:20 Ответить
Онищенко сам бывший мент, а бывших как известно не бывает, и балотировался в депутаты от ОПЗЖ, и кому ты тут трусишь, что он ******** борец с преступностью? когда КАЖЕТСЯ, креститься надо, курица
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14.04.2023 12:34 Ответить
Щось мені здається, що цих усяких потонів як і оплотів, замаскованих під громадські організації ще пруд пруди і ми про них не знаємо лише тому, що вони докладають багато зусиль для маскування під громадські організації. Тому беріть в оробот цього Онищенка, хай видає спільників, шерстите всі ці громадські організації, дізнавайтеся про їх минуле, звідки вони фінансуються, а особливо ті, які хоч якось пов'язані з московської церков'ю і де можуть околочуватися молодики. Бо молодь, одержима релігійним фанатизмом, російским екстримізмом це страшна сила в нашому тилу. У колишніх "регіанальних" містах, де колись бешкетувала вата ця нечисть може просто кишити. Тому до роботи - ловити - не переловити.
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14.04.2023 12:18 Ответить
"До марта прошлого года он находился в СИЗО, но после начала полномасштабной российской агрессии суд уволил его из-под стражи под личное обязательство. Злоумышленник обещал встать на защиту страны в рядах ВСУ, однако свое обязательство не выполнил и скрылся из Украины. "
А лучше бы он попал в армию?
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14.04.2023 12:41 Ответить
Эту обезьянью рожу хотелось загасить ещё при первом просмотре "Міняю жінку"! И жена у него ****!
Люботин - Винница. Обмен женами 14 сезон 7 выпуск
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14.04.2023 14:25 Ответить
 
 