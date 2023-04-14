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РФ объявила внезапную проверку Тихоокеанского флота: Тренируются отбивать атаку на Южные Курилы и Сахалин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

флот,рф,росія,тихоокеанський

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте, который поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеспособности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Основная цель - наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника. Управляет проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Планируется, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована" издания.

По словам начальника российского Генштаба Герасимова, внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа.

"На первом флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. На втором этапе будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, на третьем - отработаны учебно-боевые задачи", - отметил он. .

Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия.

Министр обороны страны-оккупанта заявил, что в процессе проверки Тихоокеанского флота необходимо "отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть "сюрприз" для кораблей РФ, - Резников
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Топ комментарии
+13
Це все дуже цікаво, але чому на фото американський лінкор Міссурі?
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14.04.2023 11:37
+12
не змогли знайти тихоокеанський флот рашки
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14.04.2023 11:42
+9
ой, а шо такоє? тихоокеанська морська піхота по дну піде?
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14.04.2023 11:37
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Це все дуже цікаво, але чому на фото американський лінкор Міссурі?
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14.04.2023 11:37 Ответить
Так москалі в змозі тільки з музеями воювати.
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14.04.2023 11:41 Ответить
не змогли знайти тихоокеанський флот рашки
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14.04.2023 11:42 Ответить
ой, а шо такоє? тихоокеанська морська піхота по дну піде?
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14.04.2023 11:37 Ответить
155 бригаду МП кацапів з Хайшеньвею(Владівостока) хочуть перевірити...

та відшукати деяких "добровольців" для "защіти раZZії..."
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14.04.2023 11:48 Ответить
готують схиляти в китай до пеня
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14.04.2023 11:38 Ответить
На учєніях условно всєх потопілі і условно всєх пабєділі. Даже обошлось бєз потєрь. Условно.
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14.04.2023 11:42 Ответить
Наш контрнаступ буде і на Сахалін?
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14.04.2023 11:43 Ответить
японцям респект, рашисти могут повторить Варяг 2.0
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14.04.2023 11:43 Ответить
Ваньки скучили за Цусімою. Згорів сарай - гори і хата.
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14.04.2023 11:43 Ответить
Будете сміятись, але за флагмана там крейсер "Варяг" рідний брат крейсера Мацква
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14.04.2023 11:47 Ответить
невже з китайцями щось нехороше задумали?
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14.04.2023 11:48 Ответить
Воно тренується..........!!! Весь світ побачив що ці консервні банки можуть тільки шпуляти ракети по цивільних містах, а захист нікчемний, тому потоплять цей "флот" за читанні часи!!!! Тренуйтеся ліпше як най швидше покинути ці банки!!!!!
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14.04.2023 11:49 Ответить
Єдиною загрозою для тихоокеанського флоту ерефії є природа у вигляді вулканів та цунамі і сама природа москалів
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14.04.2023 11:51 Ответить
Українські морські дрони,повторивши шлях 2 тихоокеанської ескадри,мирно пройшли поряд з о.цусіма та наближаються до владивостоку,буде на біс ,,цусіма-2" ,порт- артур"-2.вкупі з ,,подвигом" ,,варяг"-2.
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14.04.2023 11:54 Ответить
Причому корабель Варяг там дійсно зараз є
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14.04.2023 12:25 Ответить
Мочіть кацапню,самураї.
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14.04.2023 11:55 Ответить
Крейсер мацКва тоже пойдет на помощь?
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14.04.2023 12:01 Ответить
..бонутым нет покоя.
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14.04.2023 12:05 Ответить
Родина в опасности, родина в кольцє врагов. І яке ху...ло це зробило і, яким придуркам в сраці велічіє забродило?????
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14.04.2023 12:10 Ответить
Що казати треба вчитися у москалів. Буде-не буде, але готуються. На тот і їсноє МО.
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14.04.2023 12:17 Ответить
А що трапилось?! Вулкан напав!??
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14.04.2023 12:24 Ответить
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14.04.2023 12:26 Ответить
А це якутський народний художник-конструктор виліпив?!
Подібні "величні" твори з оленячого гівна: скульптури путіна, півня, губернатора користувалися великою популярністю.
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14.04.2023 13:00 Ответить
Это уже судороги кремлёвского параноика, весь креатив закончился, остались одни страшилки

фанерными танками и картонными ракетами.

Крыса бункерная, тебе Гааги не избежать!
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14.04.2023 12:28 Ответить
Там такий мотлох що перевіряти вже нічого.
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14.04.2023 12:29 Ответить
УченияТихоокеанского флота, говоришь? Ну, давай, проводи
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14.04.2023 12:40 Ответить
Японо-бандеровци не дают покоя!
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14.04.2023 12:46 Ответить
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Орде начали «внезапную» проверку готовности Тихоокеанского флота. Вывели в море корабли и чего-то там тренируют. То ли ищут американские лодки, то ли супостат собрался захватить Сахалин и надо его срочно побеждать.

По этому поводу вспомнил одну историю. Году этак в 1980-м плюс минус, на ТОФ приехал фотокорреспондент газеты «Красная звезда», главного печатного органа минобороны СССР. Это было событие, встречал его лично замкомандующего по политической, а потом и сам командующий. Накатив коньяку, решили, что нужно сделать фоторепортаж о флоте, где как раз базировались авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск», большие, красивые и абсолютно бесполезные.

На вертолете командующего полетели в Фокино, где они стояли и адмирал повелел вывести их в море, чтобы красиво сфотать. Но фотокору показалось, что двух кораблей мало и от причалов стали отваливать БПК и эсминцы, чтобы все по красоте - армада движется, условный противник боится.

Американские спутники засекли движуху, необычную для времени и обстановки и американский Седьмой флот начал выбирать якоря и сниматься со своих баз в Японии. Что тоже не осталось без внимания советской разведки, которая доложила командованию о том, что пиндосы идут навстречу с явно враждебными намерениями. Короче, непонятка эта начала внезапно перерастать в нешуточный инцидент.

Фотокора, который как раз с борта палубного вертолета командовал маневрами, чтобы покрасивше расставить корабли, отправили на берег, от греха подальше и вся эта эскадра, развернувшись в боевой порядок, пошла навстречу американцам. Пока разобрались, связались и все выяснили, флоты сблизились на дальность применения оружия, пиндосы подняли в воздух палубную авиацию во всем обвесе. Короче, чуть не устроили Пирл-Харбор.

Фотокор отвалил в Москву со снимками, за которые впоследствии получил премию, корабли вернули в базы, обошлось. Но традиция сохранилась.
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14.04.2023 13:13 Ответить
Їх боєздатність підтверджена крейсером москва
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14.04.2023 14:07 Ответить
В Цусиму будут заходить ? Или буд ?ут сквозь зубы бухтет - отдавай Аляску, Америка.
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14.04.2023 14:56 Ответить
За танкеры очкуют. Понимают, что если продырявят дроном или "подарком на магните" танкер, то сразу и груз с танкером потеряют, и иск на миллиарды долларов компенсаций за нефтяное пятно прилетит, причем от тех стран, с кем кацапы активно торгуют, и другим танкерам запретят там двигаться. Но ничего сделать с этим не смогут. 1 раз конвой из танкеров прикроют всеми своими корытами, а когда поедут на дозаправку и размагничивание, то тогда зеленые человечки на лодках вежливо подъедут знакомится с экипажем танкером, поговорят за жизнь так сказать.
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14.04.2023 15:28 Ответить
Фсе пропьем,но флот не апазорім. Ну якось так,кацапня.
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14.04.2023 15:33 Ответить
Да не нужны нам ваши Куриллы и Сахалин😁
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14.04.2023 15:52 Ответить
 
 