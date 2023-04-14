РФ объявила внезапную проверку Тихоокеанского флота: Тренируются отбивать атаку на Южные Курилы и Сахалин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте, который поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеспособности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Основная цель - наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника. Управляет проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Планируется, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована" издания.

По словам начальника российского Генштаба Герасимова, внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа.

"На первом флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. На втором этапе будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, на третьем - отработаны учебно-боевые задачи", - отметил он. .

Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия.

Министр обороны страны-оккупанта заявил, что в процессе проверки Тихоокеанского флота необходимо "отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".

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