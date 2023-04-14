РФ объявила внезапную проверку Тихоокеанского флота: Тренируются отбивать атаку на Южные Курилы и Сахалин
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте, который поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеспособности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Основная цель - наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника. Управляет проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Планируется, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована" издания.
По словам начальника российского Генштаба Герасимова, внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа.
"На первом флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. На втором этапе будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, на третьем - отработаны учебно-боевые задачи", - отметил он. .
Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия.
Министр обороны страны-оккупанта заявил, что в процессе проверки Тихоокеанского флота необходимо "отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".
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та відшукати деяких "добровольців" для "защіти раZZії..."
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В Орде начали «внезапную» проверку готовности Тихоокеанского флота. Вывели в море корабли и чего-то там тренируют. То ли ищут американские лодки, то ли супостат собрался захватить Сахалин и надо его срочно побеждать.
По этому поводу вспомнил одну историю. Году этак в 1980-м плюс минус, на ТОФ приехал фотокорреспондент газеты «Красная звезда», главного печатного органа минобороны СССР. Это было событие, встречал его лично замкомандующего по политической, а потом и сам командующий. Накатив коньяку, решили, что нужно сделать фоторепортаж о флоте, где как раз базировались авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск», большие, красивые и абсолютно бесполезные.
На вертолете командующего полетели в Фокино, где они стояли и адмирал повелел вывести их в море, чтобы красиво сфотать. Но фотокору показалось, что двух кораблей мало и от причалов стали отваливать БПК и эсминцы, чтобы все по красоте - армада движется, условный противник боится.
Американские спутники засекли движуху, необычную для времени и обстановки и американский Седьмой флот начал выбирать якоря и сниматься со своих баз в Японии. Что тоже не осталось без внимания советской разведки, которая доложила командованию о том, что пиндосы идут навстречу с явно враждебными намерениями. Короче, непонятка эта начала внезапно перерастать в нешуточный инцидент.
Фотокора, который как раз с борта палубного вертолета командовал маневрами, чтобы покрасивше расставить корабли, отправили на берег, от греха подальше и вся эта эскадра, развернувшись в боевой порядок, пошла навстречу американцам. Пока разобрались, связались и все выяснили, флоты сблизились на дальность применения оружия, пиндосы подняли в воздух палубную авиацию во всем обвесе. Короче, чуть не устроили Пирл-Харбор.
Фотокор отвалил в Москву со снимками, за которые впоследствии получил премию, корабли вернули в базы, обошлось. Но традиция сохранилась.