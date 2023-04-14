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война (46506) Китай (2393) Анналена Бербок (226)

Китай выступает за прекращение войны в Украине путем переговоров и "не будет подливать масла в огонь", - глава МИД Цинь Ган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,бербок

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган после почти двухчасовой встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Во время визита в Пекин Бербок призвала китайские власти не поставлять Москве вооружение. Она также выразила удивление, почему Китай до сих пор не призвал Россию прекратить войну.

Глава МИД Цинь Ган отметил, что политика Китая в этом вопросе остается без изменений. По его словам, Китай хочет, чтобы было заключено мирное соглашение, и не будет подливать "масла в огонь".

Также читайте: "Нейтралитет" в войне РФ против Украины – это не то, чего ожидали бы от Китая, - Бербок

"Территория неделима, и безопасность неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все участвующие в кризисе стороны сохранят объективность и спокойствие и приложат конструктивные усилия для разрешения кризиса путем переговоров", – цитирует китайского министра Associated Press.
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Топ комментарии
+6
Ну так пусть посодействует в и заставит ***** вывести войска.
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14.04.2023 11:55
+5
Доки московити знаходяться на території України це не переговори, а умови на яких йтиметься не про Мир, а тимчасове перемир'я.
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14.04.2023 11:58
+4
де б....ь кордон 91р.
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14.04.2023 11:55
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Ну так пусть посодействует в и заставит ***** вывести войска.
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14.04.2023 11:55 Ответить
де б....ь кордон 91р.
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14.04.2023 11:55 Ответить
Доки московити знаходяться на території України це не переговори, а умови на яких йтиметься не про Мир, а тимчасове перемир'я.
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14.04.2023 11:58 Ответить
Не піливатиме масла -- це вже плюс .
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14.04.2023 11:59 Ответить
Любите казки?
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14.04.2023 12:12 Ответить
Все може бути -- він не такии всемогутніи .
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14.04.2023 12:17 Ответить
Вони пi...ри i це факт.
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14.04.2023 12:27 Ответить
не вірю ***** на слово. вони ж позиціонуть себе на протистояння проти Заходу, а без них помийці писда!! тому не вірю. якщо західні зразки знаходять у рашистів не зважаючи на санкції то китайські і подавно там будуть. Напряму. Без казахстанів грузій та вірменій. Не вірю гадам.
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14.04.2023 12:16 Ответить
Хитрі китайози-і нашим, і вашим.
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14.04.2023 11:59 Ответить
Краще би Китай, пописав би, на очаг війни, на масковию!!! А як що не можете, то будь ласка, нам не заважайте!!!
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14.04.2023 12:02 Ответить
китайські ган -до- ни в рашистську каністру війни перед олімпіадою в Пекіні наляли докуя масла,давши куйлу згоду на війну в Україні.Без китайського масла (згоди),куйло б не починав війну в Україні від слова " ніколи"
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14.04.2023 12:02 Ответить
Ой,навряд к..зайці,забули за даманський,і Китай до уральських гір.їм вигідно щоб росія виснажувалась в цій війні,а потім безкровно завалити знесиленного ,,шатуна"-людожера.чужими руками каштанчики з вогню.все по стратієгмам.
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14.04.2023 12:03 Ответить
Хитродупі сосальники нафти
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14.04.2023 12:05 Ответить
погодьтесь їх можна зрозуміти - бо міняти 200 грам пластику у вигляді смартфона на цистерну нафти чи газу - то вигідна пропозиція і правильна економіка)) це те про що тільки мріяти міг смердючий Совок))
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14.04.2023 12:12 Ответить
Не забувайте про західні технології і неминуча фінансова криза в Китаї, так що шпагат Піднебесної досить мудрий крок в історії.
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14.04.2023 12:34 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Чому тоді лізуть самі на Тайбей. ?
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14.04.2023 12:06 Ответить
Вам вірити себе не поважати...
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14.04.2023 12:08 Ответить
Нагадаю СІ його ж слова про те що "постачання зброї Україні лише затягує війну"... а постачання зброї свинособакам через КНДР Китаєм не затягує?!! це не масло у вогонь?!
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14.04.2023 12:08 Ответить
Блаблабла....мемеме...
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14.04.2023 12:09 Ответить
Мирний план Китая з узаконення анексії української теритрії всім відомий.
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14.04.2023 12:11 Ответить
*******
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14.04.2023 12:13 Ответить
Придурки. Допереговорюються до того що ***** піде з окупованих територій разом з Кримом?
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14.04.2023 12:15 Ответить
а кто ещё верит пид*р*м узкоглазым?
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14.04.2023 12:17 Ответить
Макрон робить вигляд, що вірить
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14.04.2023 12:18 Ответить
ну китай завжди відставав пристойно від цивілізації і в даному випадку китай відстає на 9 років, бо переговори закінчились в лютому 2014-ого року
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14.04.2023 12:20 Ответить
припинення війни в Україні шляхом відповзання Московії на кордони 1991року - все просто і логічно..
і вже пОтім починаються переговори про компенсації і міжнародні суди над міжнародним терористом..
але, типу мудрий, споконвічний Китай вже вкотре "вмикає дурачка", як кончений дебіл, невпинно "втрачаючі лІцо", яке за роздутими щоками та нещірою посмішкою і так давно вже загубилося..
та поки що хитрожопих рятує бабло від західних споживачів китайського ширпотрЄба
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14.04.2023 12:21 Ответить
Только за одно выражение -путём переговоров, я бы задавил каждого китайца своими

собственными руками!
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14.04.2023 12:21 Ответить
Китай завис в шпагаті: і із заходом сратись не вигідно, і енергоносії дешеві потрібні, бо в них настане скоро дупа. Так що не все так погано.
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14.04.2023 12:32 Ответить
нема хЙла в Україні- нема війни. Що неясно ?
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14.04.2023 12:35 Ответить
Лучше бы молчали гондоны.
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14.04.2023 12:42 Ответить
ускоглазые ублюдки брешут как и кацапы! уже есть информация у США что они передавали кацапам оружие!!!
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14.04.2023 12:58 Ответить
Китай нам не друг, и ни когда другом не был и не б8удет. Они живут только своим интересом им до лампочки окружающие народы , хотя при этом мило улыбаются , но за спиной держат дулю. Им веры нет , как и рашке. Пора нам понять , Китай всё знает и понимает , но он всегда будет играть только в пользу своих интересов . Пример хотя бы их так называемый мирный план , и первое о ,целостности , суверенитете , неприкосновенности границ , выполнение законов ООН. Им тут же, а с Крымом потом будем разбираться . господа китайцы сколько десятилетий у вас длится спор с Индией за пару гектаров территории на границе в горах? Ради своих интересов они предлагают нам заморозить войну. И Не дай Бог продать Китаю хоть одну акцию наших предприятий , или дать в аренду сантиметр нашей земли.
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14.04.2023 13:07 Ответить
Цінь-цінь, так йди та домовляйся ..хто ж тобі лікар
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14.04.2023 13:10 Ответить
Такое заявление это когда нечего сказать, или прикрываться правильными высказываниями, но стоять на темной стороне.

Пока единственный лидер, который поехал "пожать руку" человеку на которого выписан ордер МУС, за похищения детей.

"Интересы безопасности" - так было опасно, что забрали Крым, потом дали оружие и войска на донбас.

Никто это не признал и тем самым - уровень опасности возрос, ведь когдато прийдется отдавать Крым и донбас. И как это теперь делать - если изменили свою конституцию и включили туда Крым, а теперь еще пару областей Украины.

Уровень опасности - только растет.

Это тоже самое, если бы Тайвань добавил бы себе кусок Китая, и ввел туда войска - под видом, что Китай большой и сильный, надо от него немного отделиться в виде его же территории.

А потом попросит о переговорах с учетом реальности, и интересов безопасности.

Но скорее все будет наоборот, Китай скажет что ему страшно из-за острова, и попробует забрать себе.

Кто вступится за Тайвань, учитывая что он не в НАТО, нападение будет не на члена НАТО, территория маленькая, и все реально может закончится за 3 дня

Демократы наверное готовятся к "сливу" - как с Крымом, "только не стреляйте"

август 2022

Джо Байден подписал закон о выделении $280 млрд на поддержку выпуска микросхем в США.

Согласно документу, $52 млрд выделяются в виде субсидий для компаний, которые занимаются производством процессоров. Остальные деньги пойдут на научно-технические инновации и создание региональных технологических центров.

Такое финансирование должно наладить выпуск чипов в США. Сейчас на Китай приходится 75% производств.
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14.04.2023 14:25 Ответить
я уже поверил и успокоился(ага, ага)
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14.04.2023 17:21 Ответить
Виходить, що право допомагати Московії має лише Китай, решта має припинити допомогу Україні.
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14.04.2023 17:35 Ответить
 
 