Китай выступает за прекращение войны в Украине путем переговоров и "не будет подливать масла в огонь", - глава МИД Цинь Ган
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган после почти двухчасовой встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Во время визита в Пекин Бербок призвала китайские власти не поставлять Москве вооружение. Она также выразила удивление, почему Китай до сих пор не призвал Россию прекратить войну.
Глава МИД Цинь Ган отметил, что политика Китая в этом вопросе остается без изменений. По его словам, Китай хочет, чтобы было заключено мирное соглашение, и не будет подливать "масла в огонь".
"Территория неделима, и безопасность неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все участвующие в кризисе стороны сохранят объективность и спокойствие и приложат конструктивные усилия для разрешения кризиса путем переговоров", – цитирует китайского министра Associated Press.
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і вже пОтім починаються переговори про компенсації і міжнародні суди над міжнародним терористом..
але, типу мудрий, споконвічний Китай вже вкотре "вмикає дурачка", як кончений дебіл, невпинно "втрачаючі лІцо", яке за роздутими щоками та нещірою посмішкою і так давно вже загубилося..
та поки що хитрожопих рятує бабло від західних споживачів китайського ширпотрЄба
собственными руками!
Пока единственный лидер, который поехал "пожать руку" человеку на которого выписан ордер МУС, за похищения детей.
"Интересы безопасности" - так было опасно, что забрали Крым, потом дали оружие и войска на донбас.
Никто это не признал и тем самым - уровень опасности возрос, ведь когдато прийдется отдавать Крым и донбас. И как это теперь делать - если изменили свою конституцию и включили туда Крым, а теперь еще пару областей Украины.
Уровень опасности - только растет.
Это тоже самое, если бы Тайвань добавил бы себе кусок Китая, и ввел туда войска - под видом, что Китай большой и сильный, надо от него немного отделиться в виде его же территории.
А потом попросит о переговорах с учетом реальности, и интересов безопасности.
Но скорее все будет наоборот, Китай скажет что ему страшно из-за острова, и попробует забрать себе.
Кто вступится за Тайвань, учитывая что он не в НАТО, нападение будет не на члена НАТО, территория маленькая, и все реально может закончится за 3 дня
Демократы наверное готовятся к "сливу" - как с Крымом, "только не стреляйте"
август 2022
Джо Байден подписал закон о выделении $280 млрд на поддержку выпуска микросхем в США.
Согласно документу, $52 млрд выделяются в виде субсидий для компаний, которые занимаются производством процессоров. Остальные деньги пойдут на научно-технические инновации и создание региональных технологических центров.
Такое финансирование должно наладить выпуск чипов в США. Сейчас на Китай приходится 75% производств.