Китай не будет продавать оружие сторонам войны в Украине и будет регулировать экспорт товаров двойного назначения, - глава МИД Цинь Ган
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В пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщает AP.
Цинь Ган отреагировал на обеспокоенность США и других стран, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России, которую Пекин политически и риторически поддерживает в конфликте, хотя официально заявляет, что сохраняет нейтралитет.
"Об экспорте военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода", - сказал Цинь во время выступления с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - добавил он.
В своем выступлении Бербок отметила, что как постоянный член Совбеза ООН Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.
"Территория неделима, и безопасность столь же неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны, - сказал Цинь.
"Китай готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны, вовлеченные в кризис, будут оставаться объективными и спокойными, а также прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - добавил он.
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На Донеччині в районі Авдіївки, стримуючи ворожий наступ ворога в бою загинув депутат Миргородської районної ради від партії "Європейська Солідарність", педагог-історик Анатолій Карбан.
Співчуття мамі, дружині, донькам, близьким і учням Анатолія.
Вічна слава Герою!
Співчуття рідним...
Україна втрачає найкращих
Може на балєт, чи на червону площу подивитися..
Хоча в того стільки дублерів, що там від його імені ще років 50 можна правити навіть якщо подохне.
« товари подвійного призначення» - цей термин запустила раша , щоб зупинити завоз в Україну безпілотників, які потрібні на фронті.
ТАК ОСЬ , Шмигаль у космічній державімав рік тому зробити усі дозволи і підтримку , щоб безпилотники збірали у любому гаражу . АЛЕ РОЗУМУ НЕ ХВАТИЛО . І зараз гибнуть найкращі , доки він інтереси азметова продвигае ‼️‼️‼️
Китай цим лише шантажує США , але накликати на себе санкції , китайози не будуть .
Дуже вже зав'язана економіка китаю на ЄС і США .. Тому відверта ворожнеча з ними , не в китайських інтересах .
Врегулювання кризи або мир в Україні - це останнє, що треба китайцям, тіки якомога довша війна.
Навіщо мир їм?
Виграє РФ - посилиться - знову буде нагибати Китай як в радянські часи по поводу і без поводу.
Програє РФ - можна забути про дешеві ресурси, західні компанії зайдуть в РФ та на відміну від російських гроші вміють рахувати, далі, про Тайвань можна забути, Захід на кураже перемоги не те що Тайвань, ще і Гонконг відтяпає.
Тож, Китаю вигідна війна в Україні об'єктивно.
Він отримує дешевші ресурси від підсанкційної РФ , він посилює конкурентні переваги на ринку РФ, він може розмовляти з ЄС як економічно сильніший партнер, бо ЕС ослаблена дією санкцій які ж сама і ввела проти РФ, та він може розмовляти з США як військово значуща сила, бо США задіяла ресурси воєнні в Україні та не може їх перекинути в Тайвань.
Иран ведет секретные переговоры с Китаем и Россией о пополнении запасов перхлората аммония, который применяется в качестве окислителя в твердых ракетных топливах и компонентах взрывчатых веществ, пишет американское издание Politico.
В частности, такие переговоры ведутся представителями Ирана с российской государственной компанией ФКП "Анозит", говорится в публикации.
В Пекине переговоры о поставках перхлората аммония вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, пишет Politico. Но какие именно китайские компании рассматривались в качестве возможных поставщиков, в публикации не указано.
Точное количество перхлората аммония, которое Иран стремится закупить, неизвестно. Но, по оценке дипломатов, знакомых с планами Тегерана, речь идет о количестве, которого будет достаточно для производства тысяч ракет, в том числе ракет Zolfaghar с дальностью 700 километров.
По мнению дипломатов, если сделка состоится, некоторые из этих иранских ракет могут быть переданы России для войны против Украины.
Представители Китая, России и Ирана не ответили на запросы редакции Politico о комментариях. Не удалось получить комментарии и в ФКП "Анозит".
Брехлива жовтосрака макака не зобов'язалася припинити експорт товарів подвійного призначення в парашку, адже його т. за. "регулювання" може бути регулюванням у бік збільшення.
Не верил, не верю и не буду верить этим заявлениям. Цена им равна нулю, а скорее даже отрицательна, замыливают глаза доверчивым полезным идиотам, особенно у кого англосаксонская мораль как в Великобритании и США.
Иллюзий строить не надо. На данный момент враги человечества объединяются в альянс, захватывают новые территории (Африка и Азия), когда Франция и США деградируют из-за неспособности борьбы с алгоритмами тик-тока, ютуба, и вот уже твиттера (как будто Илона его купила за 45 млрд своих денег, это деньги арабов и китайцев чистейшие и теперь они владеют этой площадкой), по которым молодые люди вырастают ленивыми, сидящими в Интернете и не способны освоить тяжелую университетскую программу, а именно она необходимо для создания новых вооружений и технологий. В США следующие 20 лет перспективы только внутренней грызни друг с другом, в других странах и того хуже, куда им до Африки и Азии в этот момент. Рано или поздно придется бомбить Китай и его вассалов ядерным оружием. Пока это еще довольно легко и безубыточно, ответный удар невразумительный, мир от отсутствия китайцев не сильно и пострадает, станет немного дороже техника, но зато качественнее будет. К счастью для нас, ядерное оружие, ракеты, подлодки и ПРО делали старые американцы, кто не имел в голове пожирающих мозг червей из алгоритмов тик-тока. Они были умными и трудолюбивыми, а также храбрыми и решительными. Но они уже пенсионеры или на том свете, а их заменить на данный момент некому и в ближайшие 20 лет тоже некому.