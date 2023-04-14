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Китай (2393) оружие (9370)

Китай не будет продавать оружие сторонам войны в Украине и будет регулировать экспорт товаров двойного назначения, - глава МИД Цинь Ган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ган,цінь

В пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщает AP.

Цинь Ган отреагировал на обеспокоенность США и других стран, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России, которую Пекин политически и риторически поддерживает в конфликте, хотя официально заявляет, что сохраняет нейтралитет.

"Об экспорте военной продукции Китай придерживается расчетливого и ответственного подхода", - сказал Цинь во время выступления с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - добавил он.

В своем выступлении Бербок отметила, что как постоянный член Совбеза ООН Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.

"Территория неделима, и безопасность столь же неделима. Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризиса и конфликты неизбежны, - сказал Цинь.

"Китай готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны, вовлеченные в кризис, будут оставаться объективными и спокойными, а также прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай выступает за прекращение войны в Украине путем переговоров и "не будет подливать масла в огонь", - глава МИД Цинь Ган
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Топ комментарии
+14
Не вірте комунякам,це брехливі потвори.
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14.04.2023 12:01
+13
то одне говорити а інше робити... як скаже СІ так і буде...ми вже чули лаврова ,брехню.
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14.04.2023 11:58
+10
Хто сказав що не хватило розуму. Може це було зроблено спеціально за Оманським договорняком.
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14.04.2023 12:11
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Олег Леусенко



На Донеччині в районі Авдіївки, стримуючи ворожий наступ ворога в бою загинув депутат Миргородської районної ради від партії "Європейська Солідарність", педагог-історик Анатолій Карбан.
Співчуття мамі, дружині, донькам, близьким і учням Анатолія.
Вічна слава Герою!
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14.04.2023 11:57 Ответить
R.I.P
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14.04.2023 12:03 Ответить
Герою Слава !
Співчуття рідним...

Україна втрачає найкращих

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14.04.2023 13:08 Ответить
то одне говорити а інше робити... як скаже СІ так і буде...ми вже чули лаврова ,брехню.
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14.04.2023 11:58 Ответить
Китай вже продає потайки..а наклейку переклеїти то невелика проблема.
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14.04.2023 12:00 Ответить
Не вірте комунякам,це брехливі потвори.
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14.04.2023 12:01 Ответить
Китай ніколи не діє відкрито і від нього завжди варто очікувати найгіршого.
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14.04.2023 12:03 Ответить
Звезди собі на радість, тільки хто вам вірить?!
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14.04.2023 12:03 Ответить
А міністр оборони китаю просто так їде на росію.
Може на балєт, чи на червону площу подивитися..
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14.04.2023 12:04 Ответить
Може блєбєдіне озеро Пу підготували? Так він зазделегідь бажає під'їхати?
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14.04.2023 12:14 Ответить
Скоріше б. На це весь світ з задоволенням би подивився.
Хоча в того стільки дублерів, що там від його імені ще років 50 можна правити навіть якщо подохне.
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14.04.2023 12:20 Ответить
Та маю надію, що буде так, коли сталіна грохнули - всі дублери випарувались, дублери гітлера теж позникали..
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14.04.2023 14:31 Ответить
Може і так. З іншого боку саджати на трон клона, замість сісти самому, а той клон ще й з під контролю вийти може... така собі ідея. Але впевнений, світ про смерть цього ублюдка дізнається вже набагато пізніше, коли трон будуть дербанити з усіх боків і цього не приховаєш. А шкода. Хотілося б знати день, щоб було що святкувати.
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14.04.2023 14:38 Ответить
Найвигідніший варіант для них - це грохнути Пу та його клонів й подати під соусом, що вони миротворці, нічого такого не хотіли, а він все один заварив, прийшлось прибрати..або типу "сам" помре, від інсульту, наприклад.
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14.04.2023 14:49 Ответить
Бреше.
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14.04.2023 12:04 Ответить
Не продавати зброю і потайки постачати якусь шнягу під видом цивільних товварів і постчати сотні тисяч снарядів, які не не те що можна потайки передати, а такі величезні каравани не замітить лише сліпий це велика різниця. Китай обрав саме перший варіант. А росії, щоб досягти хоч якогось успіху, треба рівняти з землею цілі міста та тисячу километрів лініх фронту і китай чудово розуміє, що таку кількість снарядів не перетати таємно, тому він би сто разів про це оголосив. Тому якщо таємно це передусів мало і при чому дуже мало.
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14.04.2023 12:04 Ответить
Навіщо постачати снаряди, можна укомплектувати і передати завод з виготовлення ***********.
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14.04.2023 12:08 Ответить
21 століття - як це можна таємно зробити щоб ніхто не довідався?
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14.04.2023 14:34 Ответить
Майже "повірили".
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14.04.2023 12:05 Ответить
Шмигаля у відставку
« товари подвійного призначення» - цей термин запустила раша , щоб зупинити завоз в Україну безпілотників, які потрібні на фронті.

ТАК ОСЬ , Шмигаль у космічній державімав рік тому зробити усі дозволи і підтримку , щоб безпилотники збірали у любому гаражу . АЛЕ РОЗУМУ НЕ ХВАТИЛО . І зараз гибнуть найкращі , доки він інтереси азметова продвигае ‼️‼️‼️
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14.04.2023 12:06 Ответить
Хто сказав що не хватило розуму. Може це було зроблено спеціально за Оманським договорняком.
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14.04.2023 12:11 Ответить
Головне з такою серйозною пикою брехати, щоб всі повірили, дивишся і сам повіриш...
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14.04.2023 12:06 Ответить
Головне - повірити в свою брехню самому, а то вже справа техніки..
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14.04.2023 14:33 Ответить
вірити скаженій собаці,москалям і китайцям,все одно,що проти вітру сцяти
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14.04.2023 12:07 Ответить
під час брехні очі ще більше звужуються..
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14.04.2023 12:17 Ответить
Верить вам, это не уважать себя, вы такие же христопродавцы, как и ваш друг путлер.
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14.04.2023 12:20 Ответить
Напевно китайське ліпше не купувати. Аж доки війна не скінчиться.
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14.04.2023 12:24 Ответить
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14.04.2023 12:25 Ответить
Навряд чи кацапня дочекається постачань китайської зброї . Та вони в принципі її й не чекають .
Китай цим лише шантажує США , але накликати на себе санкції , китайози не будуть .
Дуже вже зав'язана економіка китаю на ЄС і США .. Тому відверта ворожнеча з ними , не в китайських інтересах .
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14.04.2023 12:26 Ответить
Китай врет
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14.04.2023 12:27 Ответить
докладатимуть конструктивних зусиль для врегулювання кризи шляхом переговорів", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3412098

Врегулювання кризи або мир в Україні - це останнє, що треба китайцям, тіки якомога довша війна.

Навіщо мир їм?

Виграє РФ - посилиться - знову буде нагибати Китай як в радянські часи по поводу і без поводу.

Програє РФ - можна забути про дешеві ресурси, західні компанії зайдуть в РФ та на відміну від російських гроші вміють рахувати, далі, про Тайвань можна забути, Захід на кураже перемоги не те що Тайвань, ще і Гонконг відтяпає.

Тож, Китаю вигідна війна в Україні об'єктивно.

Він отримує дешевші ресурси від підсанкційної РФ , він посилює конкурентні переваги на ринку РФ, він може розмовляти з ЄС як економічно сильніший партнер, бо ЕС ослаблена дією санкцій які ж сама і ввела проти РФ, та він може розмовляти з США як військово значуща сила, бо США задіяла ресурси воєнні в Україні та не може їх перекинути в Тайвань.
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14.04.2023 12:33 Ответить
"

Иран ведет секретные переговоры с Китаем и Россией о пополнении запасов перхлората аммония, который применяется в качестве окислителя в твердых ракетных топливах и компонентах взрывчатых веществ, пишет американское издание Politico.

В частности, такие переговоры ведутся представителями Ирана с российской государственной компанией ФКП "Анозит", говорится в публикации.

В Пекине переговоры о поставках перхлората аммония вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, пишет Politico. Но какие именно китайские компании рассматривались в качестве возможных поставщиков, в публикации не указано.

Точное количество перхлората аммония, которое Иран стремится закупить, неизвестно. Но, по оценке дипломатов, знакомых с планами Тегерана, речь идет о количестве, которого будет достаточно для производства тысяч ракет, в том числе ракет Zolfaghar с дальностью 700 километров.

По мнению дипломатов, если сделка состоится, некоторые из этих иранских ракет могут быть переданы России для войны против Украины.

Представители Китая, России и Ирана не ответили на запросы редакции Politico о комментариях. Не удалось получить комментарии и в ФКП "Анозит".
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14.04.2023 12:36 Ответить
Значит будут помогать ***** через третьи страны.
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14.04.2023 12:44 Ответить
Китайцам это война только на руку. Будут изображать трезвого соседа на свадьбе, который всех разнимает.
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14.04.2023 12:49 Ответить
очередное блаблаблабла на публику. Китайцы чемпионы по хитрости, как никак их циве 5+ тысяч лет.
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14.04.2023 13:12 Ответить
Брехлива китайська мавпа не пообіцяла, що не продаватиме зброї в треті країни, які потім перепродадуть її парашті.

Брехлива жовтосрака макака не зобов'язалася припинити експорт товарів подвійного призначення в парашку, адже його т. за. "регулювання" може бути регулюванням у бік збільшення.
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14.04.2023 13:41 Ответить
Новина повинна звучати так : " Китай не будет продавать оружие. Мамой клянется ! "
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14.04.2023 13:59 Ответить
Тобто продаватимуть не напряму раші, а через якусь недокраїну, яка не є стороною війни в Україні
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14.04.2023 13:59 Ответить
Скоріш за все через вусатого картопляника, або якогось васала будуть проштовхувати....
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14.04.2023 14:28 Ответить
В переводе с китайского - пиз дит...
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14.04.2023 14:45 Ответить
Та, а еще кроссовки Адидас и Найк за 15 долларов оригинальные. Поверил китайцу на слово.

Не верил, не верю и не буду верить этим заявлениям. Цена им равна нулю, а скорее даже отрицательна, замыливают глаза доверчивым полезным идиотам, особенно у кого англосаксонская мораль как в Великобритании и США.

Иллюзий строить не надо. На данный момент враги человечества объединяются в альянс, захватывают новые территории (Африка и Азия), когда Франция и США деградируют из-за неспособности борьбы с алгоритмами тик-тока, ютуба, и вот уже твиттера (как будто Илона его купила за 45 млрд своих денег, это деньги арабов и китайцев чистейшие и теперь они владеют этой площадкой), по которым молодые люди вырастают ленивыми, сидящими в Интернете и не способны освоить тяжелую университетскую программу, а именно она необходимо для создания новых вооружений и технологий. В США следующие 20 лет перспективы только внутренней грызни друг с другом, в других странах и того хуже, куда им до Африки и Азии в этот момент. Рано или поздно придется бомбить Китай и его вассалов ядерным оружием. Пока это еще довольно легко и безубыточно, ответный удар невразумительный, мир от отсутствия китайцев не сильно и пострадает, станет немного дороже техника, но зато качественнее будет. К счастью для нас, ядерное оружие, ракеты, подлодки и ПРО делали старые американцы, кто не имел в голове пожирающих мозг червей из алгоритмов тик-тока. Они были умными и трудолюбивыми, а также храбрыми и решительными. Но они уже пенсионеры или на том свете, а их заменить на данный момент некому и в ближайшие 20 лет тоже некому.
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14.04.2023 15:13 Ответить
 
 