В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных. ФОТО

Предприниматель должен был платить коммунальщику деньги за то, чтобы тот не препятствовал ему оказывать ритуальные услуги.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение", - говорится в сообщении.

Коммунальщика задержали с поличным во время очередной передачи средств.

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Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.







