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Новости Происшествия
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взятка (5956) похороны (1498) Офис Генпрокурора (2032)

В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Предприниматель должен был платить коммунальщику деньги за то, чтобы тот не препятствовал ему оказывать ритуальные услуги.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Предприниматель на постоянной основе должен был платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен был осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение", - говорится в сообщении.

Коммунальщика задержали с поличным во время очередной передачи средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир роты предоставлял отпуска за взятки. Теперь может сесть на 10 лет. ФОТО

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Наказание по этой статье - лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 01
В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 02
В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 03
В Полтаве коммунальщик брал взятки с предпринимателя, который организовывал похороны военных 04
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Топ комментарии
+19
Просто зарыть. Живьем. В присутствии скорбящих коллег по коммунально-ритуальной службе.
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14.04.2023 13:09
+17
Ви все ще думаєте, що найбільша проблема існуванню нашої держави, це напад кацапів... держава в якій чиновники корупціонери наживаються на смертях її військових, апріорі існувати не може і не гідна існувати, бо одні мають вмерти, щоб інші могли далі красти...
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14.04.2023 12:50
+10
Ось чого пуйло вважало, що українці не будуть захищати таку країну, де злодії у владі на кожному кроці.
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14.04.2023 12:54
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Правила форума Совет форумчан
в штурмову бригаду покидька
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14.04.2023 12:49 Ответить
Просто зарыть. Живьем. В присутствии скорбящих коллег по коммунально-ритуальной службе.
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14.04.2023 13:09 Ответить
Ви все ще думаєте, що найбільша проблема існуванню нашої держави, це напад кацапів... держава в якій чиновники корупціонери наживаються на смертях її військових, апріорі існувати не може і не гідна існувати, бо одні мають вмерти, щоб інші могли далі красти...
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14.04.2023 12:50 Ответить
Для того, щоб існувала держава і була гідною існувати: Konsatntin Kotsan і всіх його родичів та друзів зробити чиновниками.
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14.04.2023 13:06 Ответить
"Підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25%,,,,,,",,,,--МАВ сплачувати???,,Це як??,,той ******* кАмунальник - боХ??,,чи цар??,,а по їпалу,та до поліції??,,ні??,(,,, так ось,що до придприемця, то його вина!,не менше, ніж вина гандона-камунальника!,(,тай до чого тут держава??,, не треба плутати поняття,
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14.04.2023 13:18 Ответить
Ось чого пуйло вважало, що українці не будуть захищати таку країну, де злодії у владі на кожному кроці.
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14.04.2023 12:54 Ответить
Так украинцы и защищают страну, а вот хохлы воруют.
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14.04.2023 16:09 Ответить
Мамая свита
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14.04.2023 13:00 Ответить
Відкат це святе.
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14.04.2023 13:00 Ответить
Полная конфискация и на фронт, в штрафбат, без оружия, пусть добывает в бою, если повезёт.
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14.04.2023 13:07 Ответить
Это бес.
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14.04.2023 13:07 Ответить
руководит всеми похоронами зять кивы вроде. Полтава ватой кишит просто.
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14.04.2023 13:10 Ответить
Рідкісна тварюка, яка в суді визнає провину, співпрацюватиме зі слідством та надасть довідки що дуже хвора і в результаті отримає максимум умовне. Тому їх і розплодилося стільки, бо знають, що зможуть легко відбутися. Втім, заради справедливості, варто зазначити, що ті, хто займається поховальним бізнесом теж та ще цинічна мерзота, яка роздає хабарі щоб їх рекомендували родинам померлих і не гребує отримувати надприбутки за свої послуги, користуючись горем людей.
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14.04.2023 13:15 Ответить
В 2018 році о 2-й годині ночі я сповістив про смерть своєї мами "швидку" і поліцію.
АЛЕ раніше за них на джипі приїхав представник ритуальної служби. вор они...
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14.04.2023 13:24 Ответить
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14.04.2023 13:18 Ответить
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"(с.) Симон Петлюра
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14.04.2023 14:33 Ответить
в цій державі навіть не можуть поховати захисника без того, щоб не вкрасти гроші.
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14.04.2023 15:02 Ответить
гнида
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14.04.2023 15:50 Ответить
Розстріляти на місці.Це вже всіх задовбало.Родину лишити майна і громадянства і видворити з країни.Досить гратися з таким лайном який плює на народ і родини загиблих.Значить і він і його родина повина нести наслідки.
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14.04.2023 16:31 Ответить
А якого х..я за поховання загиблих воїнів ще комусь платять?!.держава забрала на війну.держава хай і поховає гідно,а не через гендель з фірмами- прокладками.вже за стільки років ,з 2014 потрібно рішити це ,,питання".су..а,ловити мобілізованих є кому,а поховати,то гешефт з похоронили баригами!
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14.04.2023 18:23 Ответить
Построено за тридцать лет честное, демократическое общество. Как обещали кандидаты всех рангов.
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20.04.2023 20:50 Ответить
 
 