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Гражданским без российского паспорта запрещено выезжать с оккупированных территорий, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

На временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация и оставить регион без получения вражеской макулатуры почти невозможно.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Без российского паспорта украинцу на каждом блокпосте оккупантов гарантирована углубленная проверка или вообще задержание. Свободное передвижение по региону фактически запрещено.

В то же время наличие вражеской макулатуры в большинстве случаев освобождает от подобных проблем. Следовательно, покинуть регион с украинским паспортом, выезжая в Россию – почти невозможно. Выезд в Украину оккупанты закрыли еще в прошлом году", - говорится в сообщении. 

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Оккупанты держат местных жителей как заложников, и создают такие условия – когда жизнь без паспорта РФ невозможна.
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Топ комментарии
+4
Ахтунг !
Аусвайс дер, бітте.
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14.04.2023 13:06
+2
Без этой бумажки ни куда нельзя.
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14.04.2023 13:06
+2
Главное перестать стрелять и хуже не будет…(
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14.04.2023 13:19
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Ахтунг !
Аусвайс дер, бітте.
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14.04.2023 13:06 Ответить
Без этой бумажки ни куда нельзя.
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14.04.2023 13:06 Ответить
Хай виїжджають хоч з російським, щоб не бути там заручниками.

Може ж це не назавжди, прийде час і можна буде позбутися цього диявольского папірця
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14.04.2023 13:12 Ответить
Представляю как горько человеку покидать свою родину у уезжать в неизвестность по воле ублюдков
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14.04.2023 13:19 Ответить
Хотілося б назвати їх фашистами, але навіть це для них добре.

У світі з"явився якисйсь новий вид варварів- покидьків
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14.04.2023 13:15 Ответить
Вся история нам говорит,

что Господь неустанно творит:

каждый век появляется гнида

неизвестного ранее вида.
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14.04.2023 13:17 Ответить
Главное перестать стрелять и хуже не будет…(
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14.04.2023 13:19 Ответить
Чергова брехня від зелених чмонь, люди можуть вільно виїжати з окупованих територій через прибалтику, тільки немає защо і куди, а нашій державі переселенці непотрібні.
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14.04.2023 14:25 Ответить
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14.04.2023 15:42 Ответить
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14.04.2023 15:46 Ответить
 
 