За прошедшую неделю морпехи уничтожили 199 оккупантов, ББМ, 2 миномета и пункт управления. ИНФОГРАФИКА

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 199 окупантов, 1 единицу боевых бронированных машин, 1 единицу автомобильной техники, 2 минометных расчета и 1 пункт управления", - говорится в сообщении.

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