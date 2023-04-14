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За прошедшую неделю морпехи уничтожили 199 оккупантов, ББМ, 2 миномета и пункт управления. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 199 окупантов, 1 единицу боевых бронированных машин, 1 единицу автомобильной техники, 2 минометных расчета и 1 пункт управления", - говорится в сообщении.

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За прошедшую неделю морпехи уничтожили 199 оккупантов, ББМ, 2 миномета и пункт управления 01
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Героям слава !!!
Ріднесенькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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14.04.2023 15:18 Ответить
 
 