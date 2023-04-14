Посол Канады Галадза о "мирном плане" Китая: Будем опираться на позицию Украины
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Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что в вопросе отношения к "мирному плану" Китая по прекращению войны Канада будет опираться на позицию Украины, подчеркнув, что украинская формула мира содержит элементы устойчивого и справедливого мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.
"Как я понимаю, президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому разговору с председателем КНР Си Цзиньпином о мире в Украине. Мы будем за этим внимательно наблюдать, и по этому плану будем опираться на позицию Украины", - отметила дипломат.
В то же время посол отметила, что "формула мира" президента Зеленского включает в себя элементы устойчивого и справедливого мира, и эти принципы Канада поддержала в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в феврале.
"И мы не просто одобрили эти принципы. Мы также усердно работали дипломатично, чтобы как можно больше стран мира поддержали эти принципы", - добавила Галадза.
Ранее МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".
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Площадь арендованной земли, которая не использовалась под посевы около 20−30 лет, сопоставима по размеру с Гонконгом. Китайцы планируют инвестировать 24 миллиарда рублей (440 миллионов долларов) в сельское хозяйство, в том числе развитие птице- и животноводства, выращивание зерновых, масличных, кормовых и других культур, а также лекарственных трав. Если первый этап пользования российской территорией с 2015-го по 2018 год будет признан успешным, компания получит в аренду еще один земельный участок - площадью 200 тысяч гектаров.
Это далеко не вся Сибирь до Урала.
Власюк, который консультирует главу Офиса президента по санкционной политике, отметил, что в российской военной технике «продолжают находить различную электронику», причем компонентов западного производства, по его словам, становится меньше, но возрастает число компонентов производства Китая.
Компоненты китайского производства были обнаружены, например, в навигационной системе беспилотников «Орлан», которые ранее использовали электронику производства Швейцарии. Также китайские детали были найдены в системе управления огнем российских танков, в которых прежде использовалась французская электроника.