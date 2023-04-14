Посол Канады Галадза о "мирном плане" Китая: Будем опираться на позицию Украины

Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что в вопросе отношения к "мирному плану" Китая по прекращению войны Канада будет опираться на позицию Украины, подчеркнув, что украинская формула мира содержит элементы устойчивого и справедливого мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Как я понимаю, президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому разговору с председателем КНР Си Цзиньпином о мире в Украине. Мы будем за этим внимательно наблюдать, и по этому плану будем опираться на позицию Украины", - отметила дипломат.

В то же время посол отметила, что "формула мира" президента Зеленского включает в себя элементы устойчивого и справедливого мира, и эти принципы Канада поддержала в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в феврале.

"И мы не просто одобрили эти принципы. Мы также усердно работали дипломатично, чтобы как можно больше стран мира поддержали эти принципы", - добавила Галадза.

Ранее МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

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