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Посол Канады Галадза о "мирном плане" Китая: Будем опираться на позицию Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сі,цзіньпін

Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что в вопросе отношения к "мирному плану" Китая по прекращению войны Канада будет опираться на позицию Украины, подчеркнув, что украинская формула мира содержит элементы устойчивого и справедливого мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Как я понимаю, президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому разговору с председателем КНР Си Цзиньпином о мире в Украине. Мы будем за этим внимательно наблюдать, и по этому плану будем опираться на позицию Украины", - отметила дипломат.

В то же время посол отметила, что "формула мира" президента Зеленского включает в себя элементы устойчивого и справедливого мира, и эти принципы Канада поддержала в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в феврале.

"И мы не просто одобрили эти принципы. Мы также усердно работали дипломатично, чтобы как можно больше стран мира поддержали эти принципы", - добавила Галадза.

Ранее МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

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Носяться з тими китайозами,як с писаною торбою. А тим аби всіх наї@ати.
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14.04.2023 13:55 Ответить
Я понял ,только может я туповатый ,но кто то вообще знает суть китайского "мирного" плана окромя того что "война это плохо,мы за мир "?🤔
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14.04.2023 13:55 Ответить
Не только "война это плохо,мы за мир ", а и "Сибирьнаш". Китай готов принимать любые санкции за какой-то клаптик земли в виде Тайваня, так что вся Сибирь до Урала окупит эти санкции в сотни, если не в тысячи раз.
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14.04.2023 14:05 Ответить
Пффф так Сибирь уже давно китайская ,******* в аренду ее отдал на 50 лет,хер оттуда китайцы уйдут
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14.04.2023 14:09 Ответить
Компания из КНР Zoje Resources Investment заключила договор об аренде 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае России сроком на 49 лет. Соответствующий документ уже подписан правительством российского региона и руководством китайской корпорации. Стоимость контракта - 1,5 миллиарда рублей (примерно 28 миллионов долларов).
Площадь арендованной земли, которая не использовалась под посевы около 20−30 лет, сопоставима по размеру с Гонконгом. Китайцы планируют инвестировать 24 миллиарда рублей (440 миллионов долларов) в сельское хозяйство, в том числе развитие птице- и животноводства, выращивание зерновых, масличных, кормовых и других культур, а также лекарственных трав. Если первый этап пользования российской территорией с 2015-го по 2018 год будет признан успешным, компания получит в аренду еще один земельный участок - площадью 200 тысяч гектаров.

Это далеко не вся Сибирь до Урала.
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14.04.2023 14:15 Ответить
Це дезінформація, такий договір не укладався.
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14.04.2023 15:57 Ответить
1150 кв. км із 117 000 000 це мізер. Так грибна галявина зі сторонами менше 34х кілометрів. одна 15 000на частина росії.
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14.04.2023 16:28 Ответить
Это плацдарм, если Вам известно такое понятие.
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14.04.2023 17:01 Ответить
Таким плацдармам местное население очень радо. Демографическая обстановка в россии сами знаете какая, а такие эмигранты, это вам не негры с арабами. Но трудно их заманить в россию. Они там вахтовым методом работают, и если случается смерть во время командировки, то тела своих соотечественников хоронить везут на родину.
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14.04.2023 18:36 Ответить
Якби так було в Україні, то це була б просто здійснена мрія. Інвестиції у сільське господарство.
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14.04.2023 16:23 Ответить
По-моему, стыдно даже называть китайскую чушь планом, да ещё и мирным, это абсурд!
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14.04.2023 13:58 Ответить
*Мирный план Китая* ето как вегетарианский стейк
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14.04.2023 14:13 Ответить
Посол Канади Галадза про "мирний план" Китаю:


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14.04.2023 14:30 Ответить
Силы обороны Украины обнаруживают все больше электронных компонентов производства Китая в захваченной и уничтоженной российской военной технике. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины <b<Владислав Власюк<="" b="">, пишет liga.net со ссылкой на Reuters.</b<Владислав>

Власюк, который консультирует главу Офиса президента по санкционной политике, отметил, что в российской военной технике «продолжают находить различную электронику», причем компонентов западного производства, по его словам, становится меньше, но возрастает число компонентов производства Китая.

Компоненты китайского производства были обнаружены, например, в навигационной системе беспилотников «Орлан», которые ранее использовали электронику производства Швейцарии. Также китайские детали были найдены в системе управления огнем российских танков, в которых прежде использовалась французская электроника.
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14.04.2023 18:28 Ответить
 
 