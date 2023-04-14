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Новости Происшествия
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выселение (50) квартира (458) Минобороны (8211)

За изъятые ГУР квартиры в Киевской области государство должно будет заплатить большие деньги, говорится по 200-300 млн грн, - юрист

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

квартири

После обнародования сюжета о том, что в новостройке на Софиевской Борщаговке у жителей принудительно изъяли квартиры, ГУР МО ответило журналистам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

По данным "Нашей версии", 29 марта представитель ГУР МО Андрей Юсов дал ответ.

"Автор ответа отмечает, что сотрудники ГУР МОУ не предпринимали действий по выселению жильцов из их жилищ. Поэтому возникает риторический вопрос, а для чего тогда осуществлялось изъятие квартир: чтобы улучшить психоэмоциональное состояние их владельцев или для их автоматического зачисления в состав разведывательного органа? Скажем так, последний вариант не такой и фантастический на фоне одиозных "разведчиков" из состава депутатов Верховной Рады Украины, успевших похвастаться удостоверениями ГУР МОУ.

После текстового речитатива про: "…для удовлетворения военных потребностей страны работает вся экономика и все общество, реализуются все имеющиеся механизмы получения ресурсов и направление их на нужды Вооруженных Сил Украины", дальнейшее содержание ответа содержит неожиданное откровение: "…а потому, прежде чем будет реализована процедура отчуждения, осуществляется работа по изучению обстоятельств приобретения имущества, возможности его использования собственниками, наличия споров и уголовных производств, в которых фигурирует такое имущество, а также действующих арестов и запретов".

Процитированное положение, к удивлению, фиксирует явку с повинной, поскольку при потребности государства, которые будут удовлетворены за счет изъятого имущества, даже не упоминается. По буквальному содержанию ответа решающим фактором для принятия решения об изъятии имущества являются правовые характеристики имущества и возможности его использования собственниками", - пишут журналисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 75 квартир в новостройке на Софиевской Борщаговке принудительно изъяли на основании письма из Минобороны. ВИДЕО

"Наша версия" отмечает, что если раньше, в условиях мирной жизни, арест на материальное состояние участника в уголовном производстве было лишь первой ступенью в решении судьбы этого имущества, то "ныне эта обеспечительная мера уголовного производства является синонимическим англоязычным оборотом "гуд бай".

"В целом из анализа обстоятельств обсуждаемого события и текста ответа ГУР МОУ усматривается, что коммерциализированные правоохранители, которые не смогли самостоятельно достичь поставленных целей (конечно, непроцессуального характера) за более чем два года досудебного расследования, привлекли мощного и авторитетного союзника, в лице ГУР МОУ. На это указывает и хронология - фактическое вручение сообщения о подозрении 12.10.2022 года, а уже через две недели появление приказа Кирилла Буданова №87ДСК "О принудительном отчуждении имущества для нужд государства в условиях военного положения", - добавили там.

Журналисты также отмечают, что обратили внимание на отождествление ареста имущества в уголовном производстве, то есть временного ограничения его гражданско-правового оборота с его отчуждением.

"При этом нужно учитывать, что предыдущие собственники и так не имели права пользоваться и распоряжаться имуществом, что отчуждено в пользу государства, в результате наложения на него ареста", - говорилось в ответе ГУР МО.

"Мне затруднительно ответить, зачем ГУР в военное время эти квартиры.., за которые государство еще должно будет заплатить большие суммы средств, пусть они их оценили не по рыночной цене, но речь идет о 200-300 млн, за эти средства можно было бы приобрести то имущество, которое необходимо государству в военное время, джипы могли быть, дроны, ну вся военная амуниция...", - отметил адвокат ООО "София Клаб" Евгений Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 75 квартир в новостройке на Софиевской Борщаговке принудительно изъяли из письма из Минобороны.

Жители жилого комплекса Софиевской Борщаговки пришли под стены ГУР МО, поскольку там не объяснили, какие именно "государственные нужды" должны были удовлетворить принудительное изъятие квартир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители "Конча-Заспы" подали восемь исков в связи с выселением, - директор Дома отдыха Гурин. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
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14.04.2023 14:12
+20
В Бахмуті багато квартир звільнилося. Хай ГУР МО там вилучає. Сволота
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14.04.2023 14:12
+13
Глупцы те, кто думают, что война всё спишет, будет всё наоборот, она умножит все ошибки ,а

порой и преступления, чиновников и расплата будет неминуемой, как восход солнца.
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14.04.2023 14:14
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14.04.2023 14:12 Ответить
В Бахмуті багато квартир звільнилося. Хай ГУР МО там вилучає. Сволота
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14.04.2023 14:12 Ответить
Щоби вас, непрофесійних адвокатів туди заселити?
Адвокати звертаються із позовом до судів, а не влаштовуть перформанси.
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14.04.2023 14:26 Ответить
Вони и так повилучали...і виписали негласно индульгенцию на все имущество живших в зоне боевых действий людей.Бо солдати без разрешения живут там,где им хочется..Еще с прошлого лета.В любом доме,в любой квартире.Взламывают,открывают...Что хочешь-то и бери,тем и пользуйся...Тик токов вон самих военных более чем достаточно в сети,где они ******... по жилью местных...Или Вы не знали?? Или то кацапы в нашу форму переоделись и балакають по українські шоб скомпромитировать...
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14.04.2023 15:48 Ответить
А ты бы что делал в такой ситуации?
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14.04.2023 16:17 Ответить
І це нормально, в принципі. А як держава забирає транспорт на віськові потреби, наприклад. Наші не беруть пральні машинки, телевізори, та все те, що їм життево не потрібно. Беруть їжу, припаси, медикаменти, тощо. Можуть переночувати, переховатися. Що в цьому поганого?
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14.04.2023 18:48 Ответить
Глупцы те, кто думают, что война всё спишет, будет всё наоборот, она умножит все ошибки ,а

порой и преступления, чиновников и расплата будет неминуемой, как восход солнца.
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14.04.2023 14:14 Ответить
А чи буде та розплата зі зрадниками, чесно я дуже сумніваюсь
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14.04.2023 14:59 Ответить
Серьезно?
Может примеры какие имеются?
А я, вот знаю тебе сотни примеров, когда воры, коррупционеры и предатели, спокойно греют свои жопы на пляжах в жарких странах.
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14.04.2023 15:16 Ответить
На этом сайте, на авторских темах есть моя статья, называется "Украина послевоенная", прочтите,

там я всё описал, что нужно делать, чтобы больше не грели задницы на чужих берегах.
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14.04.2023 18:37 Ответить
Ага, "что нужно делать" ... Ню, ню. А вы, случайно, там не написали КАК это сделать?
Вот, я например, четко знаю, что для победы Украины, нам необходимо сменить власть. Только "маааленький" нюансик: Я не знаю КАК это сделать и главное НА КОГО менять.
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14.04.2023 19:36 Ответить
В жизни есть истины, к пониманию которых каждый человек должен прийти самостоятельно, без

чьих-либо подсказок. Думающему человеку в моей статье всё абсолютно понятно, ибо многое

там написано между строк, поэтому я не стану даже пытаться что-то вам объяснять, думайте.

Сегодня очень много в Украине появилось псевдо патриотов, у которых главный принцип - всё не

так, а как нужно, они не знают, но всё не так, так может лучше сразу придумать как сделать так,

а потом уже выносить свои идеи на люди?
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14.04.2023 19:43 Ответить
Погоджуюся. Дійсно, історія все розставить по місцях, всі злочинці рано чи пізно отримують по заслугах. Зеленськиц, коломойський, єрмак, татаров, та багато інших будуть засуджені, вбиті, сховаються у вигнанні на болотах...
Але є проблема - твій особистий час. Не хочеться жити в багнюці, та чекати коли настане справедливість та світле майбутнє.
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14.04.2023 18:57 Ответить
Я бы не стал сегодня называть фамилии, всему своё время, ни одна страна не может воевать на два

фронта, на внешнем и внутреннем, это аксиома, сегодня нам нужна победа на внешнем фронте, а

без единства внутри её никогда не достичь, при любой помощи извне.

Чтобы достичь результат нужно всё решать поэтапно, а не смешивать в одну кучу, грешное с

праведным.
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14.04.2023 19:03 Ответить
Так, але не можна закривати очі на відверту зраду керівництва країни, бо вони будуть відчувати повну безкарність, та робити ще гірше.
Тому треба називати речі своїми іменами.
Не можна нехтувати інтересами країни заради своїх політичних інтересів, як було сто років тому, тут я повністю згоден. Але мовчати про корупцію, здачу національних інтересів та переслідувати опозицію, прикриваючись лозунгом Не на часі, я вважаю неприпустимим.
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14.04.2023 21:13 Ответить
Ну тогда организуйте майдан, поменяйте власть, развалите армию и с чувством выполненного

долга идите к рашистам в рабство.

Хуже нет врага, для любой страны, чем воинствующие псевдо патриоты, прикрываясь благими

намерениями они готовы разрушить всё, не предлагая ничего взамен.

Поймите вы наконец, в войну никто власть не меняет, это верная погибель!

И потом, это же вы её выбирали, а это значит, что вы просто поменяете шило на мыло!

Только после нашей победы можно и нужно будет радикально менять всю систему управления

государством!
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14.04.2023 21:26 Ответить
Ок. Нема про що говорити.
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15.04.2023 01:57 Ответить
адвокат тієї сторони, звісно написане це белетрістика
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14.04.2023 14:17 Ответить
так все ж прозоро - треба iз "своїм" забудовником розрахуватися з бюджету. а на тих "мешканцiв" POHUY.
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14.04.2023 14:19 Ответить
Годі вже використовувати це замилююче,ефімерне поняття як "Держава" ,навмисне використовуємоє задля уникання персональної відповідальності .Немає ніякої "Держави",є платники податків,та урядовці,тобто робітники яких перші найняли виконувати свою роботу.
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14.04.2023 14:27 Ответить
Ничё не понял. Пришли и забрали квартиры? Типа "по закону военного времени"? Или эти квартиры были в судебных разбирательствах и т.д.? Люди там жили?
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14.04.2023 14:47 Ответить
Адвокаты пытались подать иски, но как сами же написали- у истцов отсутсвовали документы подтверждающие право на владение указанными квартирами. Поетому спор перешел в газеты. Кто громче крикнет- того и ключи.
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14.04.2023 14:55 Ответить
Ясно. Жаба гадюку.
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14.04.2023 15:00 Ответить
Зрозуміло. Очевидно господарі прикупили квартири щоб вкласти в нерухомість кошти, походження яких вони не хочуть розкривати. І не хочуть розкривати свої прізвища, можливо зараз ці господарі воюють в батальйоні Монако. . Тому й затіяли срач у ЗМІ. Швидше за все за ці квартири вони отримають від держави, як кажуть, з дохлого віслюка вуха.
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14.04.2023 16:07 Ответить
не слухай бакланів, там багато звичайних людей ,переселенців, роботяг... право власності на квартиру виникає коли будинок здали в експлуатацію, натомість цей крок можна штучно затягувати, але є договір про набуття майнових прав. Але річ не в тому, ГУР МО тупо віджимає майно ,без суда...це треш!
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14.04.2023 16:58 Ответить
Звідки "звичайні люди" на Софіївській Борщагівці?Заблудились,мабуть...
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14.04.2023 17:47 Ответить
то ти з Печерськом переплутав...
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14.04.2023 19:18 Ответить
Ці квартири з самого початку незаконно продавали. Нові власники це знали і їх влаштовували ціни.

Квартири будувалися для ГУРівців з самого початку.
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14.04.2023 14:57 Ответить
якщо це так, то і вилучення законне, нічого косити під необізнаних дурачків.
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14.04.2023 15:04 Ответить
не бреши, побрехушка...звідки ти знаєш що вони ЗНАЛИ ? які САМЕ квартири та СКІЛЬКИ? ніхто не дасть грощі за квартиру якщо є підозра що САМЕ ЦЯ квартира вже комусь належить...
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14.04.2023 17:00 Ответить
Цей квартирний розводняк у різних варіантах процвітає у всіх містах України,я постійно зустрічаю людей,які заплатили за квартиру в новобудові гроші,а потім виявилось за ту ж квартиру заплатили інші,або новобудова виявилась недобудовою,або хтось втік,або взагалі ніякої будови не було...варіантів купа...В першу чергу це вина держави,насамперед законодавців з Ради,вони то завжди своє вирвуть з м"ясом.А нам...нам треба купляти на вторинному ринку,коли і квартира,і документи,і власник як на долоні...
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14.04.2023 17:56 Ответить
Історія темна, стаття не розкриває суті і причини даного вилучення.., а запрос ціни за 75 квартир в 300 лімонів, виглядає смішно. при вартості житла від забудовників по 500 баксів м2... по 4 лімони елітні квартири в центрі Києва, а не в заокружній софіївській борщагівці...
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14.04.2023 15:02 Ответить
Це за всі вилучені.
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14.04.2023 16:08 Ответить
Невдовзі можут почати конфісковувати брендові автівки,компи найкращих виробників,круті телефони тощо. Як кажуть кацапи: ліха бєда-начало
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14.04.2023 15:43 Ответить
Читал на одном из форумов, что еще при Буданове ГУР МО заказало в этом комплексе 75 квартир для своих сотрудников. Перечислили предоплату 10 млн.грн., а остальных денег так и не заплатили. Застройщик долго пытался получить с них деньги, но те только завтраками кормили. Тогда застройщик вернул им 10 млн., разорвал инвест.договор (там был предусмотрен такой случай) и продал квартиры другим людям. ГУР МО с таким вариантом не согласились. А т.к. это ГУР МО (т.е. берегов не знают), то пошли не в суд, а по беспределу.
Не уверен, что это правда, но звучит вполне правдоподобно. Во всяком случае, эта версия объясняет почему ГУР МО отписывается каким-то словесным поносом вместо четкого и ясного пояснения ситуации.
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14.04.2023 15:48 Ответить
Чому ж нові власники, як слідує з заяв адвокатів, не можуть пред'явити документи на право власності житла?
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14.04.2023 16:10 Ответить
Точно не знаю. Могу только предположить.
Т.к. между застройщиком и ГУР МО были суды, то документы нельзя было оформить до окончательного решения суда. А т.к. там все было однозначно в пользу застройщика, то застройщик уверенно пообещал новым владельцам документы "чуть позже". За это скорее всего дисконт дал не маленький. Такое часто бывает в новостроях. У меня знакомые через 3 года получили документы, т.к. у застройщика были качели с "актом ввода в эксплуатацию".
ГУР МО тоже понимали перспективу судов не в свою пользу. Поэтому, скорее всего, и пошли по пути беспредела.
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14.04.2023 16:28 Ответить
Тоді залишається тільки поспівчувати довірливим покупцям квартир. Самому довелося купувати квартиру доньці і знайомі порадили дуже прискіпливого нотаріуса, який, як кажуть, землю рив. Вийшло дорожче, але воно того вартувало.
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14.04.2023 19:27 Ответить
Нет смысла пока кому-либо сочувствовать или не сочувствовать. Мы не знаем что там произошло на самом деле. Слишком мало информации. И вот это "слишком мало информации" в такой резонансной новости наталкивает на очень нехорошие мысли относительно чистоплотности нашего ГУР МО. А нечистоплотность - главный признак непрофессионализма. И это во время войны ...
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14.04.2023 22:04 Ответить
Я нагадаю, що буданов дозволив будувати хмарочос у дворі...ГУРу. тай там віджимає квартири, коли збудують. У чому проблема?
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14.04.2023 17:04 Ответить
Після поширеної інформації рашисти почекають трохи, щоб туди заселились співробітники ГУР і вдарять ракетою. Хазу вже спалили. ГУР має відмовитись від цього житла, бо це вже небезпечно. Краще вилучити дачі в Конче-Заспі
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15.04.2023 13:17 Ответить
 
 