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Беларусь уже готовит площадки под ядерное оружие РФ, - министр обороны Хренин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

хренін

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Беларуси, сможет использовать только российская сторона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой имеющихся у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому, на Западе не понимают", – сказал он.

"У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и он вернется к нам", - добавил он. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не станет размещать ядерное оружие на границе с НАТО
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Топ комментарии
+12
Під свої тушки краще готуйте майданчики. Дебіли
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14.04.2023 14:31
+7
Ти не хренін,ти ********.готуй собі місце на цвинтарі.
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14.04.2023 14:36
+6
Хренин - как министра назовёшь - такая будет и оборона.
Превратил Беларусь в мишень и доволен собой.
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14.04.2023 14:57
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Під свої тушки краще готуйте майданчики. Дебіли
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14.04.2023 14:31 Ответить
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що тактичну ядерну зброю, яка буде розміщена в Білорусі, зможе використовувати лише російська сторона, тоб то бульба не прі дєлах єслі чо?
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14.04.2023 14:35 Ответить
Ето значит что ЯО будет играться рашка а бульбаши будут ловить ответочку по Минску
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14.04.2023 15:14 Ответить
Хрєнін на те й хрєнін, щоб нести хрєнь!)
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14.04.2023 17:20 Ответить
Может Бацька и *уйло всех водят за нос.
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14.04.2023 14:35 Ответить
Одне одного вони за х@й водять, г@ндони!
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14.04.2023 17:22 Ответить
Ти не хренін,ти ********.готуй собі місце на цвинтарі.
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14.04.2023 14:36 Ответить
Фамилия соответствует содержанию.
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14.04.2023 14:39 Ответить
Йди *****, кацап.
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14.04.2023 14:46 Ответить
Замість писати тупі камменти, сухарі суши для фюрера, коцапчик. Ну і собі заодно...
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14.04.2023 14:48 Ответить
це не на захист країни, а на прогіб пуину
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14.04.2023 14:45 Ответить
Тобто, тепер Бульбостан стане приоритетною ціллю для ЯЗ НАТО.

Де сенс?
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14.04.2023 14:52 Ответить
Бульбостан это что,зебила кусок?(( Беларусь переживет и лаптеногих и луку и таких тупых беларусофобов как ты шлепала нетная. Именно твой ЗЕля Луке миллиарды долларов и подкидывал когда он беларусов дубасил…..как сказал на днях ВАШ посол ….мы вам 5 миллиардов А.Г.долларов а вы так поступаете….А теперь поругались и в обижена съехали?!((
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14.04.2023 18:13 Ответить
И кто мешает превентивно бомбить эти "майданчики"?
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14.04.2023 14:52 Ответить
як хто? зеленіі гниди
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14.04.2023 14:55 Ответить
І що бомбардувати, порожні бетонні капоніри?
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14.04.2023 15:25 Ответить
Хренін, ви краще майданчики для кладовищ готуйте… здається мені що ваша кріпка дружба з ****** не залишиться поза увагою гаагського трибунала. Кажи мені хто твій друзяка і я скажу хто ти. Так от ваші друзяки фашисти. Так хто ви білоруси?
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14.04.2023 14:53 Ответить
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14.04.2023 14:57 Ответить
Хренин - как министра назовёшь - такая будет и оборона.
Превратил Беларусь в мишень и доволен собой.
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14.04.2023 14:57 Ответить
Правильно, а белорусы будут терпилами и заложниками конченных диктаторов. Был бы этот хренин настоящим офицером под присягой служить своему народу, то помешал бы такому размещению либо застрелился бы. А так чмо и военный преступник, которого проклянут
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14.04.2023 15:00 Ответить
Hа території Білорусі і без ядерної зброї знаходиться ряд важливих стратегічних об'єктів, які є потенційними цілями для американської ядерної зброї - це система попередження про ракетний напад під Ганцевичами і станція зв'язку з атомними підводними човнами у Вілейці, що дісталася країні від СРСР.
Тепер, крім цих об'єктів, буде ще пара мішеней. Але в принципі, якщо і починається ядерна війна, то тут немає не дуже великої різниці, скільки *********** буде використано проти такої країни, як Білорусь.
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14.04.2023 15:10 Ответить
Бульбаши полностью легли перед кремлем и расставили ноги. У Европы будут сосать а у путина принимать
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14.04.2023 15:10 Ответить
І якщо рашистсько- білоруська риторика продовжиться, це буде наступний крок. На силу Україна будемо відповідати тільки силою. По-іншому на московських болотах і білоруських картопляних полях не розуміють", "В Україні підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні **********, вона отримали ******* західні комплекси ", які також здатні застосовувати ракети з ядерними боєголовками,
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14.04.2023 15:15 Ответить
С таким призвищем,краще б помовчав.
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14.04.2023 15:18 Ответить
Виселили мінчан на Колиму?
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14.04.2023 15:22 Ответить
А ми готуємо для хріноватих домовини. Хай скаже, яку йому: вузеньку чи коротку? Лякалками своїх картопляників годуйте, а ми на вас йух ложили і помиї лили.
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14.04.2023 15:32 Ответить
Тобто, для захисту **********, ви зробили з неї першочергову ядерну мішень? Гіганти мислі, просто.
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14.04.2023 15:33 Ответить
Нема довбонутим покою.
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14.04.2023 15:40 Ответить
Так ось вона яка Кузькіна мать.
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14.04.2023 15:40 Ответить
Беляруси-дебилы, ещё приготовьте площадки, куда ответка будет прилетать.
Дебилы, ***...
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14.04.2023 15:45 Ответить
Ще років 10 будуть готувати. Бо пошантаживати Захід хочеться, а розмістити слабо.
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14.04.2023 15:52 Ответить
Нема спокою їб###нутим.
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14.04.2023 16:20 Ответить
Значить будуть знаходитись на реально ,,бавовняному" полі.бідоруси хочуть побачити яка легкозаймиста ця плантація?.з а-50 було мало,? Видно треба щоб ,,фонило",тоді мабуть картопля мутує,та краще вродить.от тільки до того як її споживати вже зуби випадуть.
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14.04.2023 18:10 Ответить
Це лише сигнал що Білорусь як країна буде атакована
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14.04.2023 22:16 Ответить
 
 