Беларусь уже готовит площадки под ядерное оружие РФ, - министр обороны Хренин

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Беларуси, сможет использовать только российская сторона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой имеющихся у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому, на Западе не понимают", – сказал он.

"У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и он вернется к нам", - добавил он.

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