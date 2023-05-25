Беларусь уже готовит площадки под ядерное оружие РФ, - министр обороны Хренин
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Беларуси, сможет использовать только российская сторона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой имеющихся у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому, на Западе не понимают", – сказал он.
"У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и он вернется к нам", - добавил он.
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Де сенс?
Превратил Беларусь в мишень и доволен собой.
Тепер, крім цих об'єктів, буде ще пара мішеней. Але в принципі, якщо і починається ядерна війна, то тут немає не дуже великої різниці, скільки *********** буде використано проти такої країни, як Білорусь.
Дебилы, ***...