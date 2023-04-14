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Новости За рубежом
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Венгрия (1532) Виктор Орбан (217) Никоненко Олег (142)

МИД - Орбан: Поддержка Украины - не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Министерство иностранных дел ответило венгерскому премьеру Орбану на его призывы о прекращении поддержки Украины Западом.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве. Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности.

Призываем Виктора Орбана посмотреть в глаза: поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность", - отметил он.

Представитель МИД заявил, что венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война прекратится, как только США и Евросоюз перестанут удерживать Украину, которая "экономически не существует как страна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия может тайно помогать с доставкой оружия для Украины, - Politico
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Топ комментарии
+13
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14.04.2023 14:57
+11
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14.04.2023 15:29
+10
недоумок думає, що якщо рашка знищить Україну, то він Закарпаття відтяпає... Та ні, у рашки з'явиться спільний кордон з угорцями і рашинські танки здолають всю територію угорщини навіть не за день, а півтори години. І ще й орбан побоїться покликати свій ЄС на поміч, скаже шо так і було
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14.04.2023 14:50
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недоумок думає, що якщо рашка знищить Україну, то він Закарпаття відтяпає... Та ні, у рашки з'явиться спільний кордон з угорцями і рашинські танки здолають всю територію угорщини навіть не за день, а півтори години. І ще й орбан побоїться покликати свій ЄС на поміч, скаже шо так і було
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14.04.2023 14:50 Ответить
Цей півень на старті своєї карєри був затятим русофобом , але спалився на відосіку з чемоданом марок . Після нашої перемоги треба буде прибрати собі те відео , може пригодиться в майбутньому
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14.04.2023 14:58 Ответить
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14.04.2023 14:50 Ответить
у виньти йорблана на морде написано - ДЕБИЛ...
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14.04.2023 14:51 Ответить
МЗС могло би відбутися фразою-" Ми маячню божевільних не коментуємо".
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14.04.2023 14:54 Ответить
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14.04.2023 14:57 Ответить
Если нас не существует как государства, то тогда химарсы по твоей администрации запустит святой дух. И те, кто придут к власти после Орбана, могут пойти свечку в церковь поставить, чтобы не прилетало еще.

Этот поганый вор как будто бы забыл, что пятая статья НАТО - это не мгновенный ответный удар от всех военных формирований всех стран, входящих в НАТО, а обещание рассмотреть на совещании предоставление помощи, каждый сам за себя и еще право вето на общее решение. Там так и написано, кто не верит, пускай проверит. И Орбан всерьез будет думать, что после таких агрессивных заявлений против нашего государства за него кто-то вступится в НАТО?

Либо пускай становится на колени и просит прощения за свои слова, либо за базар придется отвечать. Посмотрим, сколько пройдет времени до падения Будапешта. И кто потом вообще будет вспоминать, что когда-то на карте существовало государство под названием "Венгрия". Заодно лишнее место в ЕС и НАТО появится, сразу его и займем.
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14.04.2023 15:02 Ответить
pry takij povedinzi Орбана bezpeka madjariv mae buty til´ky problemoju samyh madjariv...

jak na mene, jak6o Угорщинa stane Bilorussiu N 2 , bude nauka dlja madjariv, jki ne prybyrajut´ vid vlady prohujlovs´kogo Орбана 🤥
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14.04.2023 15:05 Ответить
А Беларусь и беларусы чем не угодили….Может тем что ЗЕвлада взасос с Лукашенко целовалась торгуя с диктатором битумами и гсм…..это когда беларусов жестко убивали смертным боем и до сих пор пакуют тысячами..Украинский посол на днях признался за 5 млрд.долларов помощи ежегодно диктатору….
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14.04.2023 15:19 Ответить
імперець і опортуніст, ворог України і кремлівський ************ - орбан, косить під під дурачка, чи може і є такий ?
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14.04.2023 15:08 Ответить
Може йому сеанс екзорцизму провести, може попустить?
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14.04.2023 15:18 Ответить
ДАЙТЕ ОРБАНУ ЛЕ ПЕН И ПУСТЬ ЗАТКНУТЬСЯ В ПОЗЕ 69 !)
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14.04.2023 15:21 Ответить
Орбану слід знати, що ми не злопам'ятні, але пам'ять в нас хороша й буваємо дуже злі.
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14.04.2023 15:24 Ответить
Добра заява, але як завжди зроблена на фейсбуці- аж 100 лайків і 11 коментарів. Наші речники завжди так, начебто відреагували грізною заявою. Але не на сайті МЗС, навіть не у твитері на англійській мові. А тихенько пукнули у фейсбуці, на особистій сторінці, щоб ніхто не почув.
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14.04.2023 15:25 Ответить
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14.04.2023 15:29 Ответить
Орбана треба загнати в санкції.
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14.04.2023 15:48 Ответить
 
 