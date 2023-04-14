МИД - Орбан: Поддержка Украины - не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность

Министерство иностранных дел ответило венгерскому премьеру Орбану на его призывы о прекращении поддержки Украины Западом.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве. Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности.

Призываем Виктора Орбана посмотреть в глаза: поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность", - отметил он.

Представитель МИД заявил, что венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война прекратится, как только США и Евросоюз перестанут удерживать Украину, которая "экономически не существует как страна".

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