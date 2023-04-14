МИД - Орбан: Поддержка Украины - не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность
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Министерство иностранных дел ответило венгерскому премьеру Орбану на его призывы о прекращении поддержки Украины Западом.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве. Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности.
Призываем Виктора Орбана посмотреть в глаза: поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность", - отметил он.
Представитель МИД заявил, что венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война прекратится, как только США и Евросоюз перестанут удерживать Украину, которая "экономически не существует как страна".
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Этот поганый вор как будто бы забыл, что пятая статья НАТО - это не мгновенный ответный удар от всех военных формирований всех стран, входящих в НАТО, а обещание рассмотреть на совещании предоставление помощи, каждый сам за себя и еще право вето на общее решение. Там так и написано, кто не верит, пускай проверит. И Орбан всерьез будет думать, что после таких агрессивных заявлений против нашего государства за него кто-то вступится в НАТО?
Либо пускай становится на колени и просит прощения за свои слова, либо за базар придется отвечать. Посмотрим, сколько пройдет времени до падения Будапешта. И кто потом вообще будет вспоминать, что когда-то на карте существовало государство под названием "Венгрия". Заодно лишнее место в ЕС и НАТО появится, сразу его и займем.
jak na mene, jak6o Угорщинa stane Bilorussiu N 2 , bude nauka dlja madjariv, jki ne prybyrajut´ vid vlady prohujlovs´kogo Орбана 🤥