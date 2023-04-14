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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Xiaomi (6) НАПК (1159)

"Мы за мир во всем мире", - Xiaomi о внесении в список международных спонсоров войны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

xiaomi

Xiaomi Corporation отреагировала на решение Национального агентства по предотвращению коррупции относительно ее внесения в перечень международных спонсоров войны. Компания заявила, что выступает за "мир во всем мире".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Xiaomi Corporation.

"Мы категорически против обвинений Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - говорится в заявлении.

В заявлении сказано также, что Xiaomi считают, что каждый потребитель имеет право на доступ к качественной связи и добавил, что Xiaomi имеет бизнес в более чем 100 странах и регионах и соблюдает все законы и правила в каждой из них.

Напомним, НАПК внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Компания Xiaomi продолжает свою работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину.

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Топ комментарии
+15
це як на конкурсі краси, кожна недалека "красуня" обов"язково за "мир во всем мире". Тьфу!
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14.04.2023 16:04
+13
Чергові голубі міра які на торгівлі з агресором мають рекордні гешефти.
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14.04.2023 15:58
+11
Так сам Китай на стороне рф, чего тут ожидать от сяоми?
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14.04.2023 16:01
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Правила форума Совет форумчан
кактайским обезьянам деньги не пахнут
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14.04.2023 15:53 Ответить
Чергові голубі міра які на торгівлі з агресором мають рекордні гешефти.
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14.04.2023 15:58 Ответить
Мати гешефти - то таке - головне, щоб не допомогали агресору воювати.
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14.04.2023 16:14 Ответить
Мати гешефти - це і є допомагати воювати.
Якщо кацапам продають смартфони - вони мають можливість срати в інтернет, гадити своїми обісратими фашистськими коментарями, і взагалі лізти до людей свинособачим рилом.
Якщо кацапам продають якісні ліки - вони мають можливість краще, ефективніше і швидше лікуватися - щоб більше гадити нормальним людям.
Якщо кацапам продають якісні автомобілі - вони менше часу проводять під тачкою, а більше часу - гадячи нормальним людям.
Продовжувати?
Це я ще не говорю про такі банальні речі, як сплата податків, а значить - наповнення бюджету.
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14.04.2023 16:26 Ответить
кацапы !!!!
Nokia - это телефон, который позволит вам управлять делами везде и всегда - в магазине или на улице, во время утренней суеты или вечернего отдыха.

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14.04.2023 16:31 Ответить
Это неважно. В ОП уже вас ожидают с чюмаданами денег.
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14.04.2023 16:00 Ответить
А самсунг пішов зі срасєї ?
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14.04.2023 16:01 Ответить
як і єппл. возять лівак.
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14.04.2023 16:03 Ответить
завод Самсунг в калузі не працює
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14.04.2023 16:30 Ответить
Да тут даже не в Самсунге дело…..ксяоми выкачивает валюту из роССии а не наоборот инвестируют в их экономику.Ну если чего не знаем про передаче технологийЧего так народ на китайцев набросился….наверное они главные враги Украины а не ЗЕбанда бонапарта боневтика первого…
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14.04.2023 16:36 Ответить
але Хі забезпечує рашку звязком.
і не лише смартфонами, вони прийшли на заміну компаній, які постачали в рашку різноманітні телефонні і т.д. станції

майбутній зв'язок в рашці має бути ось таким !

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14.04.2023 16:45 Ответить
взагалі то це слухали небо чи літаки не летять
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14.04.2023 17:12 Ответить
Таки будет….. слава татарстанам и Ичкерии особенно в радость….это как неизбежность. Совок империей был а развалился ( вернее коммуняки сами замутили и обанкротили ……чтобы потом дети их скупили за бесценок активы и не боялись сапоги и брюлики любовницам дарить…да на мерсах жопы возить….а то партия накажет). Только пока этот рахит на костылях роССия развалится…они еще крови людской немало выпьют…
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14.04.2023 17:15 Ответить
Так сам Китай на стороне рф, чего тут ожидать от сяоми?
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14.04.2023 16:01 Ответить
це як на конкурсі краси, кожна недалека "красуня" обов"язково за "мир во всем мире". Тьфу!
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14.04.2023 16:04 Ответить
і спарцмєньі іщо...(
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14.04.2023 16:11 Ответить
Ну добре ,після цього рішення продукцію компанії заборонять ввозити на митну територію України?
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14.04.2023 16:08 Ответить
Вроде со вчерашнего дня запретили, а так же продажу.

Надо внимательно почитать, тут пишут одно на деле еще хуже.
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14.04.2023 16:23 Ответить
супер мудрий нарід тепер нарешті зможе спокійно перейти з гівняних сяомі на яблофони
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14.04.2023 16:27 Ответить
Мавпи вмикатимуть вар'ята, поки на них не накладуть санкції Штати і ЄС, або поки не впадуть прибутки через посилення гівнорейтингу.
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14.04.2023 16:09 Ответить
дно
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14.04.2023 16:13 Ответить
Всі китайські бренди телефонів продають на москальщині. Всі китайські бренди, які продають інтернет обладнання продають на москальщині. Дрони також продають на москальщині, а їх використовують у війні. То чому саме цей бренд внесений у спонсори?
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14.04.2023 16:14 Ответить
тю, всі бренди електроніки, не тільки китайоз, спокійно продаються на кацапляндії.
добре що DJI не додали до списку, бо вони також торгують на кацапії, хоча знаючи наших їбанашок у владі не здивуюсь що таки внесуть
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14.04.2023 16:20 Ответить
Як підтримка буйного московитьского збоченого дегенерата допоможе встановити мир в усьому мирі?
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14.04.2023 16:17 Ответить
MI "Наша місія - дозволити кожному гвалтівнику у світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій"

Xiaomi вважають, що кожен вбивця має право на доступ до якісного зв'язку.

Потвори тупі - краще мовчіть!
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14.04.2023 16:17 Ответить
Знаете если бы в Украине все более 30 лет что я наблюдаю с момента НЕЗАВИСИМОСТИ то таки да если бы ищначально из власти погнали коммунистический ГУЛЛАГ а не дали Булаву Кравчуку потом такому ублюдку Кучме если бы не еврейская Синагога в нашей власти и замечательный инцест тандем коммуняк переодевших труселя в полете и подонков на букву Жучило таки да... что мешало в УКРАИНЕ ПОСТРОИТЬ СВОЙ ЗАВОД К;СЯОМИ И ИНЫЕ,. знаете анекдот из РЕАЛИЗМА нашей страны КТО НЕ ШНАЕТ ШКОДА В ЧЕХИИ ТАК вот Шкода была еще до войны 2 Мировой и вот уже в наше время и эпоху Германия Фольксваген групп собирался в Украине на ЗАЗ построить завод по сборке новой марки той что стала ШКОДОЙ.. так вот немцы спросили у наших что с землей мы хотим гарантий что лет 50 с пролонгацией с землей ничего не будет.. она под заводом неприкосновенная наша шобла заявила мол это сложно долго дорого и вообще это все государственное немцы повернулись и пошли к чехам... у чехов были также проблемы-- но чехи в отличии от нас *********.. достали блокнот и ручку и спросили немцев а поконкретней что требуется от нас чтобы завод был построен и заработал все вопросы чехи решили в правовом смысле за полгода.. надо приняли законы которых не было дали гарантии немцам изменили старые законы правовой порядок земли и так далее и так далее... я согласен что как да погано Сяоми работает в Рашке....и.... но скажите мне в Рашке работают МЕТРО чтото не слышал о санкциях к МЕТРО или еще к кому крупному производителю торговой сети... А в Рашке много чего работает сегодня и Украина как то выборочно делает списки эти негодяи-- но нам нужны-- а вот эти негодяи- нет не нужны... или что дай Китай нам ******** кредит самолеты танки боеприпасы никто и не пердонул бы а так .. мы выглядим недолуго скажите из чего Украина собирается получать репарации и контрибуции с России??? если мы будем резать курицу несущие золотые яйца... как не крути а Сяоми дает РФ-- то что в будущем будет обозначено как репарация и контрибуция... иметь во врагах Китай да он нам и не союзник но то зачем мы комариным укусом еще больше бетонируем дружбу РФ и Китая???!!! вы хотите чтобы Китай построил за три месяца пару им крупных оборонных завода А ПОВЕРЬТЕ КИТАЙЦЫ В ОТЛИЧИИ ОТ ЕВРОПЫ США ---ЭТО МОГУТ И В СРОКАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ чтобы продолжать войну с нами России... Китай может и ему плевать он уже идет на провокации и во все тяжкие...а мы как прослойка между геополитикой...а обижаться глупо до того как мы не отдали ЯО то мы были страной 1 сорта сегодня мы выбираемся на уровень страны хотя бы 2 сорта из той ямы куда падали все 30 и более лет благодаря НАШЕЙ РОДИМОЙ ВЛАСТИ...способной построить охлократию мягкую диктатуру олигарха геноцид народа Украины во всех проявлениях...
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14.04.2023 16:24 Ответить
Тупіше заяви не придумаєш. Тупі китайські є@лани.
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14.04.2023 16:25 Ответить
Китайцы за мир? Самим то хоть не смешно?
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14.04.2023 16:28 Ответить
Какая разница, как называется улица, если она заасфальтирована и освещена, кітайський варіант.
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14.04.2023 16:32 Ответить
если США станут раздалбывать китай, Украина может заявить то же самое и, в добавок, выразить озабоченность и призвать стороны к переговорам
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14.04.2023 16:33 Ответить
"о, смартфон, ти - мир !" -
черговий Олімпійський комітет
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14.04.2023 16:34 Ответить
цікаво, що скаже прєдсєдатєль Сі на відвертий наїзд на китайську корпорацію ?

що там у нас по першому пункту "мирного китайського плану"?
територіальна цілісність України вже є?
що, і Крим включили ?
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14.04.2023 16:39 Ответить
"Ми за мир у всьому світі" - т.е. нам пох что там у вас происходит.
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14.04.2023 16:52 Ответить
tak😒

bo same na rivnodu66i ta bajduzosti zrostae ZLO 👹

na libera+nisti do skoinyh zlo4yniv ta bezpokarannju za nyh znahabnila ta zovsim z katu6ok zletila kazapia...
hto vynen ? ta usi, hto ba4yv , ale byv bajduzym....😡
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14.04.2023 17:12 Ответить
Це така нова транслітерація? Чи Ви самі вигадали таке написання?
Півгодини вчитувався аби щось зрозуміти.
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17.04.2023 18:05 Ответить
Сяомі в Бучу Ірпінь або Маріуполь звозити делегацію ..Їх мем звучить так :
- ми сліпі і хочем грошей грошей грошей ..І пофік кому продавати . Отже такий висновок
Бан та ігнор .Купуйте Асус та Самсунг
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14.04.2023 17:04 Ответить
що ви ту бучу та ірпінь всюди суєте, ті міста на фоні Бахмута Маріуполя Северодонецька Бахмута Марїнки Авдіївки та Вугледару майже не постраждали.
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14.04.2023 17:19 Ответить
ну теперь то точно.
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14.04.2023 17:17 Ответить
Напевно в черговому оновленні українські користувачі отримають нову заставку із такими словами)
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14.04.2023 17:24 Ответить
От і продавайте свою уйню у тому світі, де нема різниці між агресором та жертвою.
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14.04.2023 17:40 Ответить
Я б взагалі забанив всю китайську електроніку в Україні.
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14.04.2023 17:42 Ответить
Так чому допомагаєте агресору? Або труси вдягніть, або хрестик зніміть...
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14.04.2023 17:56 Ответить
******* ************.
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14.04.2023 18:35 Ответить
німецький опель у другу світову теж був за мир у всьому мирі але допомогав вермахту.

треба не чекати нападу китаю на тайвань а вже зараз відмовлятися від китайських товарів.
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14.04.2023 19:26 Ответить
Пздаболи *****
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15.04.2023 01:38 Ответить
 
 