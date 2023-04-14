"Мы за мир во всем мире", - Xiaomi о внесении в список международных спонсоров войны
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Xiaomi Corporation отреагировала на решение Национального агентства по предотвращению коррупции относительно ее внесения в перечень международных спонсоров войны. Компания заявила, что выступает за "мир во всем мире".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Xiaomi Corporation.
"Мы категорически против обвинений Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - говорится в заявлении.
В заявлении сказано также, что Xiaomi считают, что каждый потребитель имеет право на доступ к качественной связи и добавил, что Xiaomi имеет бизнес в более чем 100 странах и регионах и соблюдает все законы и правила в каждой из них.
Напомним, НАПК внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Компания Xiaomi продолжает свою работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Якщо кацапам продають смартфони - вони мають можливість срати в інтернет, гадити своїми обісратими фашистськими коментарями, і взагалі лізти до людей свинособачим рилом.
Якщо кацапам продають якісні ліки - вони мають можливість краще, ефективніше і швидше лікуватися - щоб більше гадити нормальним людям.
Якщо кацапам продають якісні автомобілі - вони менше часу проводять під тачкою, а більше часу - гадячи нормальним людям.
Продовжувати?
Це я ще не говорю про такі банальні речі, як сплата податків, а значить - наповнення бюджету.
Nokia - это телефон, который позволит вам управлять делами везде и всегда - в магазине или на улице, во время утренней суеты или вечернего отдыха.
і не лише смартфонами, вони прийшли на заміну компаній, які постачали в рашку різноманітні телефонні і т.д. станції
майбутній зв'язок в рашці має бути ось таким !
Надо внимательно почитать, тут пишут одно на деле еще хуже.
добре що DJI не додали до списку, бо вони також торгують на кацапії, хоча знаючи наших їбанашок у владі не здивуюсь що таки внесуть
Xiaomi вважають, що кожен вбивця має право на доступ до якісного зв'язку.
Потвори тупі - краще мовчіть!
черговий Олімпійський комітет
що там у нас по першому пункту "мирного китайського плану"?
територіальна цілісність України вже є?
що, і Крим включили ?
bo same na rivnodu66i ta bajduzosti zrostae ZLO 👹
na libera+nisti do skoinyh zlo4yniv ta bezpokarannju za nyh znahabnila ta zovsim z katu6ok zletila kazapia...
hto vynen ? ta usi, hto ba4yv , ale byv bajduzym....😡
Півгодини вчитувався аби щось зрозуміти.
- ми сліпі і хочем грошей грошей грошей ..І пофік кому продавати . Отже такий висновок
Бан та ігнор .Купуйте Асус та Самсунг
треба не чекати нападу китаю на тайвань а вже зараз відмовлятися від китайських товарів.