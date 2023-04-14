РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6990 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
642 4
война (46506) Зеленский (16489) Сунак Риши (105)

Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды и усиление поддержки Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных нуждах и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил британского премьера за осуждение бесчеловечной казни украинского воина.

Смотрите: В Кременчуге простились со снайпером "Волков Да Винчи" Артемом Березнюком. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там з новиною про затриману фуру в Ромунії?
показать весь комментарий
14.04.2023 16:08 Ответить
там что сдохших свиноцабак вывозили...?
показать весь комментарий
14.04.2023 16:15 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 16:56 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 16:57 Ответить
 
 