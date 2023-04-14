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Зеленский (16489) правоохранительные органы (2944) СБУ (18658)

Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

сбу

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский уволил Сергея Дусика и назначил на этот пост Евгения Хмару.

Читайте также: Зеленский провел ряд кадровых изменений в центральном аппарате и двух облуправлениях СБУ
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Топ комментарии
+56
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14.04.2023 17:20
+28
новый начальник тоже друг детства?
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14.04.2023 17:12
+26
Редактор, ти умнічка))
Заголовок виглядає так, наче у нас є тероризм СБУ і центр боротьби з ним
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14.04.2023 17:13
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новый начальник тоже друг детства?
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14.04.2023 17:12 Ответить
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15.04.2023 10:25 Ответить
Редактор, ти умнічка))
Заголовок виглядає так, наче у нас є тероризм СБУ і центр боротьби з ним
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14.04.2023 17:13 Ответить
так можливо пропущено прийменник "при" перед СБУ
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14.04.2023 17:17 Ответить
Пропущено прийменник "у".
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14.04.2023 17:19 Ответить
Те що робить СБУ та дбр останні 3 роки - це що? Тільки чого стоять історії з клістронами та вбивством сбушниками свого ж агента в центрі Києва.
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14.04.2023 17:18 Ответить
вони вчаться...
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14.04.2023 17:21 Ответить
аа ,ну тоді все вірно з контексту випливає- Історія, яка обернулася трагедією для мільйонів українців
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14.04.2023 17:21 Ответить
Дуже багато заголовків формулюються невипадково. Дуже багато. Дуже.
Але тут не той випадок )))
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14.04.2023 17:21 Ответить
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14.04.2023 17:20 Ответить
Берите выше , почему все трусливо говорят только про Д'Ерьмака , Баканова………… 🙃а о зеленском , который назначал всех ПРЕДАТЕЛЕЙ ФСБшных ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ -УБИЦ , РАШИСТОВ и‼️КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ИХ УВОЛИТЬ ‼️Прекрасно зная , что они работают на ***** ⁉️⁉️⁉️ЭТО ЗНАЧИТ , ЧТО ОН САМ ОБОРОТЕНЬ ! Или все вы зазомбированы Г+Г ⁉️
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14.04.2023 20:24 Ответить
Я вже давно пишу, чому думають, що його не завербували----------------''З 1999 до 2003 року «95-й квартал» виступав у Вищій лізі КВК, учасники команди багато часу проводили в Москві, постійно гастролювали по СНД. Зеленський писав жарти для команди, й також сценарії для корпоративних свят, телепередач, концертів тощо''.---А його папік ------Перед вступом до другого класу ( з 1986 року) жив чотири роки в Монголії (у місті Ерденет), де батько працював на будівництві гірничо-збагачувального комбінату.
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15.04.2023 10:43 Ответить
То ви дуже глибоко копаєте Він з 2014 з мааскви не вилазив
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15.04.2023 13:47 Ответить
"Я вже давно пишу, чому думають, що його не завербували----------------''З 1999 до 2003".
Відкиньте "чому думають, що його не" та " ----------------З 1999 до" і отримаєте відповідь.
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15.04.2023 18:53 Ответить
Заміна,це або великий ,,косяк" даного керівника,або ще один крок на ,,олімп".тут тобі не ,,барабан"поля чудес.
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14.04.2023 17:20 Ответить
а що з ним не так? я маю на увазі попереднього борця з тероризмом, може він теж працював на фсб?
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14.04.2023 17:20 Ответить
Напевне не підлизував д'єрмаку..
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14.04.2023 17:24 Ответить
Не Євген, а Євгеній...ну тоді вже не Хмара, а Тучя.
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14.04.2023 17:24 Ответить
Такова чєснава начальніка Центра єщо нєбила!…
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14.04.2023 17:25 Ответить
попереднiй мабуть дiзнався, де лiтiнант бакланов...
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14.04.2023 17:28 Ответить
Масі Внайом визнав, що корупція Зільонського вибила йому око, та вбила його побратимів.
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14.04.2023 17:30 Ответить
...але бабла в нього звідкись доуя

на історичну родіну пора обом братам-дашманам, торгувати там анашею
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15.04.2023 13:49 Ответить
Ще одного агента ФСБ з своєї колекції?
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14.04.2023 17:38 Ответить
"Про новопризначеного керівника Центру Євгенія Хмару відомо не так багато У березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив підполковника Хмару орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку з нагоди Дня Служби безпеки України."
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15.04.2023 09:36 Ответить
Факт нагородження майже нічого не каже про цю персону.
ЗЄ, за виключенням тих, кого йому дуже дуже наполегливо рекомендував Захід (Залужний наприклад), призначає виключно лояльних до нього людей.

А от лояльнисть до ублюдків багато чого каже.
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15.04.2023 12:28 Ответить
Гетьман не міг помилятися. Чи агентом фсб цей Хмара став вже після нього ?
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16.04.2023 01:17 Ответить
Тоді ясно. Тобі просто до лікаря.
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16.04.2023 02:03 Ответить
Так ти знайшов факти причетності Хмари до ФСБ ? Чи висер щодо лікаря-це усе, на що ти здатне ?
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17.04.2023 16:16 Ответить
Достатньо причетності до ФСБ всіє верхівки ЗЄ-влади.
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17.04.2023 19:20 Ответить
Якого Євгенія Хмару , це той що піаніст ????!
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14.04.2023 18:29 Ответить
Євген є класичним виконавцем, і дуже гарним. А от фалоімітатор зеленский у своєму виконані ще той лось.
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14.04.2023 20:48 Ответить
Клоун находится не на своем месте
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14.04.2023 21:41 Ответить
Все мы президенты
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14.04.2023 21:42 Ответить
шо опять?
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14.04.2023 23:17 Ответить
"Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ".
Та,невже?
Люди добре підказують,що такий заголовок наведено неспроста: по інтернету маса закликів від зезомбованих,щоб СБУ почала переслідувати "порохоботів",ніби "порохоботи",а не кроти у вищих ешелонах-головний внутрішній ворог(до речі,і на мене одна дурочка накликала цю службу в УП).
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15.04.2023 09:02 Ответить
У березні 2019 року тоді президент Петро Порошенко нагородив підполковника Хмару орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку з нагоди Дня Служби безпеки України.

Дусик, займав цю посаду з травня 2020 року, до цього він очолював відділ Центру спеціальних операцій "А" в Дніпропетровській області.

Раніше Володимир Зеленський затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови СБУ. Ще більше кадрових змін у СБУ відбулося на початку березня. Тоді Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема було звільнено:

начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;

начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;

начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;

начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторов
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15.04.2023 11:09 Ответить
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15.04.2023 11:14 Ответить
Як на мене,то він з однієї команії ермака-татарова-подоляка.
І участь його в кримському рейді-це зрив спецоперації на самому початку,вручення ордену,генеральських пагонів-незаконні.
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15.04.2023 15:50 Ответить
Дружина Буданова парафіянка Покровського чоловічого монастиря «Голосіївська пустинь» УПЦ МП

У грудні 2021 року Bihus.Info і «Слідство. Інфо» повідомили, що Кирило Буданов проживає разом із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі в будинку В'ячеслава Стрелковського, якого в ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів на мільярди гривень
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15.04.2023 11:39 Ответить
Глава ГУР МО України Буданов вручив президенту Зеленському орден Ічкерії (сила,аж плакати хочеться).
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15.04.2023 16:09 Ответить
Покровський Голосіївський чоловічий монастир - православний чоловічий монастир у Голосієві в Києві. Належить УПЦ Московського патріархату.

Монастир надав прихисток учаснику бойових дій на Донбасі на боці бандитсько-сепаратистських формувань, бразилійцеві з угорськими коренями Рафаелю Лусваргі, який обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну»

На території монастиря поховані

Геронтій (Захаров) - насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Кисіль Володимир Карпович - український спортсмен та громадський діяч, кримінальний авторитет.

Чернець Варлаам, у світі Володимир Хрустицький - військовий діяч, генерал-лейтенант ВМФ СРСР
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15.04.2023 11:48 Ответить
чем то сивковичу не угодил .......
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15.04.2023 11:52 Ответить
А Юзік де?
Невже збулась мрія дебелої дитини? - стати головним пережовуватєлєм піщі в богадєльні?
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15.04.2023 12:15 Ответить
Цікаво чи Зеленський усвідомлює, що частина за ті всі звірства, що роблять окупанти, лежить на ньому з "травневими шашликами"?!
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15.04.2023 12:42 Ответить
ЯКЕ УСВІДОМЛЕННЯ?! У КОГО!? він підніс себе до небес, його кругом приймають, нагородують, плескають,і ледь не цілують, а що яйця по 17 для військових (образно), то це його мало хвилює
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15.04.2023 13:10 Ответить
 
 