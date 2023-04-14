13 207 45
Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский уволил Сергея Дусика и назначил на этот пост Евгения Хмару.
Топ комментарии
+56 Павло ШОвте
показать весь комментарий14.04.2023 17:20
+28 Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий14.04.2023 17:12
+26 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий14.04.2023 17:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Заголовок виглядає так, наче у нас є тероризм СБУ і центр боротьби з ним
Але тут не той випадок )))
Відкиньте "чому думають, що його не" та " ----------------З 1999 до" і отримаєте відповідь.
на історичну родіну пора обом братам-дашманам, торгувати там анашею
ЗЄ, за виключенням тих, кого йому дуже дуже наполегливо рекомендував Захід (Залужний наприклад), призначає виключно лояльних до нього людей.
А от лояльнисть до ублюдків багато чого каже.
Та,невже?
Люди добре підказують,що такий заголовок наведено неспроста: по інтернету маса закликів від зезомбованих,щоб СБУ почала переслідувати "порохоботів",ніби "порохоботи",а не кроти у вищих ешелонах-головний внутрішній ворог(до речі,і на мене одна дурочка накликала цю службу в УП).
Дусик, займав цю посаду з травня 2020 року, до цього він очолював відділ Центру спеціальних операцій "А" в Дніпропетровській області.
Раніше Володимир Зеленський затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови СБУ. Ще більше кадрових змін у СБУ відбулося на початку березня. Тоді Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема було звільнено:
начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторов
І участь його в кримському рейді-це зрив спецоперації на самому початку,вручення ордену,генеральських пагонів-незаконні.
У грудні 2021 року Bihus.Info і «Слідство. Інфо» повідомили, що Кирило Буданов проживає разом із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі в будинку В'ячеслава Стрелковського, якого в ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів на мільярди гривень
Монастир надав прихисток учаснику бойових дій на Донбасі на боці бандитсько-сепаратистських формувань, бразилійцеві з угорськими коренями Рафаелю Лусваргі, який обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну»
На території монастиря поховані
Геронтій (Захаров) - насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
Кисіль Володимир Карпович - український спортсмен та громадський діяч, кримінальний авторитет.
Чернець Варлаам, у світі Володимир Хрустицький - військовий діяч, генерал-лейтенант ВМФ СРСР
Невже збулась мрія дебелої дитини? - стати головним пережовуватєлєм піщі в богадєльні?