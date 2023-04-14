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Новости Война в Украине
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Минобороны (8211) ВСУ (5120)

Общая потребность ВСУ в летней форме выполнена на 100%, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

форма,велика,військові,британія,українські

На вещевых складах находится 76% летней формы от потребности военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще более 200 тысяч - в центрах обеспечения и еще столько же будут изготовлены до конца апреля.

Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"На 10.04.2023 потребность в костюмах летних полевых на вещевых складах обеспечена уже на 76%. Еще 244 тысяч комплектов находятся в Объединенных центрах обеспечения и еще 280,9 тысяч комплектов поступит от промышленности до конца апреля. То есть общая обеспеченность выполнена на 100 %. Даже формируется резерв. Впрочем, надо всегда учитывать вопросы распределения и логистики в войсках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны привлекает к сотрудничеству отечественных поставщиков одежды, чтобы обеспечить военнослужащих летней формой одежды высокого качества.

"В то же время система вещевого обеспечения военнослужащих постоянно совершенствуется, мы работаем над этим", - добавили в Минобороны.

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Топ комментарии
+21
Нема вам віри яйцетряси тилові.
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14.04.2023 17:14
+20
"Вчора" ще замовлення не було, а сьогодні вже все виконано?
Вірю, вірю. Як завжди.
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14.04.2023 17:11
+15
а як вони рахують ті відсотки?потрібно мати з запасом .бо розміри є різні.
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14.04.2023 17:12
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"Вчора" ще замовлення не було, а сьогодні вже все виконано?
Вірю, вірю. Як завжди.
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14.04.2023 17:11 Ответить
а як вони рахують ті відсотки?потрібно мати з запасом .бо розміри є різні.
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14.04.2023 17:12 Ответить
Тай зношується однострій на передку дуже швидко.
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14.04.2023 17:35 Ответить
...дуже просто: Маляр перевдяглася - 100% особового складу забезпечені
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14.04.2023 20:47 Ответить
Нема вам віри яйцетряси тилові.
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14.04.2023 17:14 Ответить
🤣🤣🤣 оце повеселив. А сліпі миші на перевірку до бригад приїдуть поспілкуватись за забеспечення з солдатами, а то все в штабах да в штабах журнальчики перевіряють?
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14.04.2023 17:15 Ответить
І нафіга ті ті шпійони..новини прочитав, знаєш де, а розміри, мабудь, як завжди - середньопотолочні, типу самі перешиють..

Які в нас піндляві всі керманичі..
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14.04.2023 17:15 Ответить
До якого квітня .
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14.04.2023 17:17 Ответить
Хм, в заголовку 100%, в статті 76%.Так де правда?
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14.04.2023 17:22 Ответить
500'000 x 4 ≈ 2'000'000 /3 = 600'000 soldiers.
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15.04.2023 09:08 Ответить
Хто план по формі виконав на цей раз, США чи Польща?яйця по 17 та картопля по 52 виконати план тільки в крадіжках може
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14.04.2023 17:22 Ответить
де тоді мої літні штани?
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14.04.2023 17:23 Ответить
Купіть собі,ви зарплатню отримуєте😁
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14.04.2023 17:35 Ответить
так я і купив! чи саме це малось на увазі про забезпечення на 100%
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14.04.2023 18:20 Ответить
Саме так.
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14.04.2023 20:10 Ответить
Там де Ви їх восени поклали
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14.04.2023 17:51 Ответить
Те саме звітували і зимовій формі, але всі ми знаємо що з того вийшло.
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14.04.2023 17:28 Ответить
Зверніть увагу, ніяких прізвищ не фігурує. Хто про це відзвітував - невідомо.
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14.04.2023 17:52 Ответить
ось коли підійде все, тоді буде 100%
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14.04.2023 17:34 Ответить
Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, десяти таким городам, как Хвалынск, или тридцати двум Крыжополям. Дух захватывает при одной мысли, что...

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
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14.04.2023 17:35 Ответить
як мінімум треба по 2-3 комплекти ....як мінімум
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14.04.2023 17:36 Ответить
Піду на ринок та подивлюсь як війскові получають однострій за свої кошти. Їх на ринку завжди багато - все получають та получають від мо.
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14.04.2023 17:38 Ответить
ВРУТ КАК ДЫШАТ ОЧЕРЕДНОЙ КВАРТАЛ 95
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14.04.2023 17:39 Ответить
Ну й брехлива ж сволота з Міноборони!
Але ж якось треба виправдатись за вкрадені кошти
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14.04.2023 17:42 Ответить
Пам'ятаю те ж саме МО звітувало про постачання зимової форми. Але правда в тому, що якби не допомога союзників, перш за все канадців, то прийшлось би хлопцям воювати в літньому, або купувати самим. Хоча їм до цього не звикати.
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14.04.2023 17:46 Ответить
яйця-це не все !!!!!!
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14.04.2023 17:50 Ответить
А що скаже нова чесна антикорупційна рада при лисому? Чи як обрали, то критика від Богдани Едуардівни щезла.
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14.04.2023 18:13 Ответить
А що там виконувати? Бійці зняли зимові бєрци, придбані за власні кошти, і взули кросівки, придбані за свої гроші на АліЕкспрес. А Рєзніков доповість і буде в шоколаді.
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14.04.2023 18:20 Ответить
Тільки що написав хлопцям на східному фронті і отримав відповідь: «Брєд!». І чого я не здивований?..
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14.04.2023 18:36 Ответить
незабаром в усіх епіцентрах країни
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14.04.2023 19:00 Ответить
"Це ж було вже" з зимовою формою.
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14.04.2023 23:01 Ответить
 
 