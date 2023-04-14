Минобороны Беларуси отчиталось о завершении подготовки пилотов Су-25 по применению тактического ядерного оружия
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Пилоты штурмовиков Су-25 из Беларуси закончили подготовку к "применению современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", под которыми подразумеваются тактическое ядерное оружие.
Об этом сообщает Минобороны РБ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава ВВС и войск ПВО РБ по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило как улучшить практические навыки летного состава, так и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - говорится в сообщении.
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су-25 не попадает в зону поражения.
Ге ж... Баби Параски...
УРАЖЕННЯ, блд!!!
Бо другий ядерний гнійник типу КНДР в центрі Європи нікому не потрібен.