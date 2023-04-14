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Беларусь (7520) ядерное оружие (1131)

Минобороны Беларуси отчиталось о завершении подготовки пилотов Су-25 по применению тактического ядерного оружия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

білорусь

Пилоты штурмовиков Су-25 из Беларуси закончили подготовку к "применению современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", под которыми подразумеваются тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает Минобороны РБ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава ВВС и войск ПВО РБ по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило как улучшить практические навыки летного состава, так и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+16
от не пощастило з сусідами - с однієї сторони кончені виродки, з іншої - кончені дебіли...
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14.04.2023 17:22
+6
Місію виконали - всі заробили на Гаагу на чолі з бульбофюрером.
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14.04.2023 17:22
+6
Закінчилися нормальні президенти у світі,типу Кеннеді.Якесь *****,колгоспний бригадир погрожує світові ядерною зброєю,світ мовчить.
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14.04.2023 18:04
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Вони назад на роісю полетять чи як ?
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14.04.2023 17:22 Ответить
Місію виконали - всі заробили на Гаагу на чолі з бульбофюрером.
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14.04.2023 17:22 Ответить
от не пощастило з сусідами - с однієї сторони кончені виродки, з іншої - кончені дебіли...
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14.04.2023 17:22 Ответить
Той- же су- 25 ,який скине *************,встигне змитись з зони ураження,від ударної хвилі та електромагнітного імпульсу.чи у білоруса є шанс перетворитись на великий чіпс.?!.
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14.04.2023 17:26 Ответить
ракета Искандер-М, летит на 500 км.
су-25 не попадает в зону поражения.
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14.04.2023 17:31 Ответить
Вот только у "Грача пупок развяжется "Искандер" тащить.
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14.04.2023 17:36 Ответить
одну штуку сможет. Их Кинжал это и есть Искандер воздушного применения.
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14.04.2023 17:54 Ответить
"поразки"
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14.04.2023 17:27 Ответить
ураження
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14.04.2023 17:32 Ответить
застосування ******** авіаційних засобів поразки

Ге ж... Баби Параски...
УРАЖЕННЯ, блд!!!
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14.04.2023 17:32 Ответить
...плюс Євгеній...у когось у роті русскій язик...
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14.04.2023 17:34 Ответить
Лука робить все, шоб по ньому таки у#бали.

Бо другий ядерний гнійник типу КНДР в центрі Європи нікому не потрібен.
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14.04.2023 17:34 Ответить
Тепер буде: Повітряна тривога! злетів су25 здатний нести ядерну зброю!
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14.04.2023 17:36 Ответить
Сбивати літаки з тактичною ядерною зброєю над терріторіею беларусі.
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14.04.2023 17:37 Ответить
Давайте смотреть правде в глаза. Рашисты бульбашам не дадут ЯО. Чтобы бульбаши вдруг не взбунтовались и не использовали его против росийских окупантов. Максимум ето рашисты под видом бульбашей будут летать на етих самолетах и грозить всему миру.
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14.04.2023 17:53 Ответить
Когда уже мы втихаря сможем сделать хоть пару ядерных боеголовок чтобы в критический момент выкатить их и поставить всех кто нам навязывает дагаварицца пасередине, перед фактом?
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14.04.2023 18:03 Ответить
Закінчилися нормальні президенти у світі,типу Кеннеді.Якесь *****,колгоспний бригадир погрожує світові ядерною зброєю,світ мовчить.
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14.04.2023 18:04 Ответить
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14.04.2023 18:43 Ответить
Всьо ідєт па плану ..Раз на Су-25 вирішили ******* ядерні боєголовки чіпляти
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14.04.2023 18:51 Ответить
Та щей під керівництвом "досвідчених" московитських інструкторів.
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14.04.2023 20:31 Ответить
 
 