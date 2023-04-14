Минобороны Беларуси отчиталось о завершении подготовки пилотов Су-25 по применению тактического ядерного оружия

Пилоты штурмовиков Су-25 из Беларуси закончили подготовку к "применению современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", под которыми подразумеваются тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает Минобороны РБ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава ВВС и войск ПВО РБ по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило как улучшить практические навыки летного состава, так и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - говорится в сообщении.

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