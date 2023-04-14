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граница (4722) Министерство культуры и информационной политики (710) Ткаченко Александр (429)

МКИП выдало около 1000 писем для выезда артистов за границу за первый квартал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ткаченко

За январь-март в Министерство культуры и информационной политики поступило более 1500 запросов для выезда за границу. Ведомство предоставило около 1000 писем для содействия выезду.

Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в интервью ЛІГА.net, передает Цензор.НЕТ.

"За январь-март 2023 года к нам поступило более 1500 запросов, из них где-то 1000 мы предоставили письма содействия, еще где-то 300 предоставили разъяснения, если что-то не так с документами", - отметил он.

В то же время Ткаченко отметил, что МКИП сотрудничает с Государственной пограничной службой для быстрого реагирования на вероятное недостойное поведение. Он добавил, что многие сами отчитываются о своем возвращении.

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"Если человек стоит на военном учете и не возвращался, его должны вызвать в военкомат. Если человек этого не делает, начинают действовать нормы закона, согласно которым он должен быть прямо наказан", - отметил Ткаченко.

Он напомнил, что министерство просит предоставлять пакет документов, удостоверяющих действительность контрактов, сбор средств или то, что Украина будет достойно представлена за границей для предоставления разрешения на выезд. Также мужчины должны предоставить справку о взятии на военный учет.

Напомним, в начале марта стендап-комик Андрей Щегель выехал из Украины, получив временное разрешение от Минкульта, и не собирается возвращаться. После этого Минкульт усложнил процедуру выезда для артистов за границу.

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Топ комментарии
+15
1000 листів
...за якими виїде 1000 глистів...
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14.04.2023 17:38
+11
"Якщо людина стоїть на військовому обліку і не поверталася, її мають викликати до військкомату. Якщо людина цього не робить, починають діяти норми закону, згідно з якими вона має бути прямо покарана"

Просто цікаво, той клоун, що втік у США і хизувався цим у відосах, як був покараний?
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14.04.2023 17:41
+6
Артисти-уклоністи. Знаю одного такого артиста - чотири рази від армії відкошував.....і це в мирний час.
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14.04.2023 18:05
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1000 листів
...за якими виїде 1000 глистів...
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14.04.2023 17:38 Ответить
а що один лист не може видаватися на групу в якій н кількість людей?
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14.04.2023 17:45 Ответить
скільки хто "заробив", скільки із тих "аритистів" повернулись...
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14.04.2023 17:39 Ответить
"Якщо людина стоїть на військовому обліку і не поверталася, її мають викликати до військкомату. Якщо людина цього не робить, починають діяти норми закону, згідно з якими вона має бути прямо покарана"

Просто цікаво, той клоун, що втік у США і хизувався цим у відосах, як був покараний?
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14.04.2023 17:41 Ответить
його спочатку потрібно знайти, та й яка процедура вручення чогось закордоном? хіба що він сам у консульство прийде..
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14.04.2023 17:48 Ответить
І шо зробить консульство? Повноважень в чужій країні воно ніяких не має. Українські закони не діють. Та й не закони все це, а постанови усіляких кабмінів. Охоронець з приміщення не випустить, чи як? То таке все, аби шось бовкнути від безсилля шось зробити втікачам.
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14.04.2023 18:28 Ответить
Консульство/посольство це територія тієї держави. Тобто в консульських установах України діють саме українські закони
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14.04.2023 19:27 Ответить
Так, але на саму дипломатичну установу поширюються місцеві закони і норми. Щось суттєве зробити вони не зможуть. Навіть затримати. Бо за місцевими законами це вже викрадення. Повноважень на примусове повернення та стягнення адміністративних штрафів немає. Погрозити пальчиком і все. Тим більш, що більшість емігрантів ніколи і в очі не бачило робітників дипломатичних установ. І без них здорово живеться. Реєстрація не є необхідністю, якщо жити за місцевими законами. То все забаганки.
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14.04.2023 19:44 Ответить
та воно медичну справку купить, вони ж хворi не тiльки на всю голову, а i на всю #опу.
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14.04.2023 17:51 Ответить
вся 1000 - це зелена плесень .. пулковники люся і гоміки з квартала
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14.04.2023 17:47 Ответить
голубята разлетелись по миру типа деньги собирать
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14.04.2023 17:50 Ответить
Списки дайте кому дали ,а кому ні.
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14.04.2023 17:53 Ответить
У меня корешу дали. Он с детским ансамблем колесит по европе.
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14.04.2023 18:31 Ответить
Тысяча уклонистов,с каждого по пять штук баксов это пятьдесят миллионов,а если по десять,то сто,оказывается не только в нафтогазе или судах с прокуратурой работают люди достойные уважения,с денюшками в кошельке и бронью от призыва в кармане.
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14.04.2023 17:54 Ответить
З кінцями .
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14.04.2023 17:57 Ответить
Артисти це ті, хто матюкається?
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14.04.2023 17:57 Ответить
Артисти-уклоністи. Знаю одного такого артиста - чотири рази від армії відкошував.....і це в мирний час.
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14.04.2023 18:05 Ответить
Є таке нещастя недомірок монатік. І коли запитали, чому він вільно виїздить куди і коли хоче, то була відповідь "він не українець і воювати не зобов"язаний".
І таки 1000 дозволів дуже багато для цієї швалі, бо тільки по Києву усього 7000+. Вони рівніші за інших?
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14.04.2023 18:09 Ответить
А такса як на Закарпатті, чи на кордоні з Молдовою?
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14.04.2023 18:26 Ответить
Ого, як Зеленскій різко обріс друзями! Всім, хто бажає застовбитися в друзях Найвідосніого, досить розповісти, як вони потерпали при Пороху, і як хороше стало жити при Зе. І розказати, як на Кацапії продаються шоколадки від Рошен прямо на Липецькій фабриці.
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14.04.2023 18:30 Ответить
"Якщо людина стоїть на військовому обліку і не поверталася, її мають викликати до військкомату. Якщо людина цього не робить, починають діяти норми закону, згідно з якими вона має бути прямо покарана" Да, только вот беда: сроки привлечения к административной ответственности не более 3 месяцев со дня выявления правонарушения. Уголовка предусмотрена только за неявку после получения мобилизационного предписания в пункт сбора перед отправкой в часть. Этот клоун сегодня веселит похлеще того стендапера-беглеца ))) То за ютуб, то теперь вот это.
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14.04.2023 18:53 Ответить
Президент не запретил выезд, дословно "можуть бути обмежені".

Пограничники ссылаются на постанову КМУ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text

Согласно какого пункта постанови КМУ, выпускают артистов за границу?

Отдельно есть пункт для спортсменов, для авиаторов, для перевозчиков, для моряков, даже для госслужащих добавили

Клоунов, артистов в списке нет

Как тогда Минкульт договорился с пограничниками?
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14.04.2023 19:39 Ответить
Пограничники вообще ссылаются на распоряжение главы ДПС. По-хорошему выезду подлежат все, у кого есть отсрочка. Это согласно распоряжению кабмина. Без ограничений. Однако же, согласно распоряжению главы ДПС, выезд студентов, например, происходит на общих основаниях. Вот где прикол.
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14.04.2023 19:49 Ответить
Удобно - ответсвенности нет, т.к. подписано "можуть"

Можно друзей из Квартала выпустить, не меняя ничего в законах

Других не выпускать, пока не договорятся

Хорошая бизнес-схема

А так коррупции у нас нет, все коррупционеры сбежали, даже не понимаем когда нам говорят что у нас большая проблема с коррупцией.

Все равны перед законом, которого нет - а работает договоренность.

А в это время, на фотках Контрразведка ловит тех кто нарушает бизнес-схему, и также предлагает услуги выезда.

Это что функции Контрразведки? Может полиции?

Паралельно сливают секреты в США, и в новостях - высшее руководство Украины (вместо Контрразведки) обсудило меры противодействия.
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14.04.2023 22:31 Ответить
Артисты отдельная категория граждан, а кондитеры или пчеловоды что не люди😂
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15.04.2023 00:03 Ответить
 
 