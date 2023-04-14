МКИП выдало около 1000 писем для выезда артистов за границу за первый квартал

За январь-март в Министерство культуры и информационной политики поступило более 1500 запросов для выезда за границу. Ведомство предоставило около 1000 писем для содействия выезду.

Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в интервью ЛІГА.net, передает Цензор.НЕТ.

"За январь-март 2023 года к нам поступило более 1500 запросов, из них где-то 1000 мы предоставили письма содействия, еще где-то 300 предоставили разъяснения, если что-то не так с документами", - отметил он.

В то же время Ткаченко отметил, что МКИП сотрудничает с Государственной пограничной службой для быстрого реагирования на вероятное недостойное поведение. Он добавил, что многие сами отчитываются о своем возвращении.

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"Если человек стоит на военном учете и не возвращался, его должны вызвать в военкомат. Если человек этого не делает, начинают действовать нормы закона, согласно которым он должен быть прямо наказан", - отметил Ткаченко.

Он напомнил, что министерство просит предоставлять пакет документов, удостоверяющих действительность контрактов, сбор средств или то, что Украина будет достойно представлена за границей для предоставления разрешения на выезд. Также мужчины должны предоставить справку о взятии на военный учет.

Напомним, в начале марта стендап-комик Андрей Щегель выехал из Украины, получив временное разрешение от Минкульта, и не собирается возвращаться. После этого Минкульт усложнил процедуру выезда для артистов за границу.

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