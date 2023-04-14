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Данилов (1053) Крым (26014) оружие (9370)

Некоторые из взрывов в Крыму могут оказаться испытанием нового украинского оружия, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Не исключено, что некоторые взрывы на территории аннексированного Крыма могут быть связаны с испытаниями новых образцов вооружения.

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крим.Реалії.

"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может, там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", – отметил Данилов.

Также Данилов прокомментировал строительство российскими войсками фортификационных сооружений на пляжах Крыма, заявив, что они не помогут.

"Может быть, они что-то там догадываются, вангуют, но, поверьте, их это точно не спасет, сколько бы километров шансов они себе не накапывали", - заявил Данилов.

Смотрите также: Россияне роют в Крыму новые окопы и устанавливают "зубы драконов". СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
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Топ комментарии
+14
Дебіли накопали траншей прямо на пляжах . Кримські тг пишуть що деякі з них штормові хвилі вже розмили .
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14.04.2023 18:52
+14
Артист розмовного жанру. Можуть і звільнити як конкурента більш професійних розмовників.
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14.04.2023 18:54
+14
Бойовий асфальт
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14.04.2023 18:54
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Яка нова зброя, ветеринаре???🤡
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14.04.2023 18:50 Ответить
Бойовий асфальт
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14.04.2023 18:54 Ответить
Ванга на виїзді. Можуть бути, а можуть не бути....
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14.04.2023 19:33 Ответить
Дебіли накопали траншей прямо на пляжах . Кримські тг пишуть що деякі з них штормові хвилі вже розмили .
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14.04.2023 18:52 Ответить
Артист розмовного жанру. Можуть і звільнити як конкурента більш професійних розмовників.
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14.04.2023 18:54 Ответить
ти шо не бачиш??? він в чорному!!!
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14.04.2023 19:53 Ответить
З другого разу побачив!
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14.04.2023 21:23 Ответить
да ветеринар шизанутый1 как снбо может возглавлять неадекват? хотя... секретут дерьмак носит утреннюю капельницу гнусавому...
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14.04.2023 18:54 Ответить
человек имеет опыт общения с животными,,,русня-животные,,вроде явных противоречий нет
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14.04.2023 19:05 Ответить
Не шансів накопали, а шанців. Але ці кацошанці не збільшать кацошансів.
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14.04.2023 18:55 Ответить
А може і не...
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14.04.2023 18:56 Ответить
їм непотрібно ніякого контрнаступу , ім потрібна балаканина та його провал. бо знають якщо ВСУ переможе з них спитають и за яйця і за асфальт
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14.04.2023 18:58 Ответить
З язика зняв.
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14.04.2023 19:05 Ответить
ВСУ - кажуть кацапи,ми кажемо ЗСУ! Одразу видно різницю між українцем і кацапом на цензорів. А ще кацапи досить часто повторюють слова : Чонгар і яйця. Сподіваючись,що ми тут зараз вибухнемо і побіжемо зносити наш уряд,ага)
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14.04.2023 22:53 Ответить
Деякі з висловів Секретаря можуть бути вигаками і ...Синоніми до слова Вигадка. видумка; фантазія; фантастика; небувальщина; байка; брехні; побрехеньки; (те що придумано) вимисел; витівка; вигад.
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14.04.2023 18:59 Ответить
нова українська була до 19го,потім нове українське-це подароване натівське
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14.04.2023 19:01 Ответить
Не так швидко, ми ж ще чекаємо обіцяну бавовну в москві! Чи то все були балачки?
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14.04.2023 19:01 Ответить
Ветеринар ******** не может прожить не дня, чтобы не высказать своё очень компетентное дело в военной сфере.
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14.04.2023 19:02 Ответить
Невже реактивний асфальт випробовуватимуть?
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14.04.2023 19:02 Ответить
Саме так! А щебінь, який теж нібито вкрали при будівництві доріг, уже заряджено до ************* катапульт. Оце й будуть ті самі "камні с нєба", на які так довго очікують в Криму
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14.04.2023 19:18 Ответить
можуть виявитися... не виключено...

Кароч, "гуй йо зна". "Панятія нє імею!"
Але з заявою висунувсь, бо дуже кортіло!
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14.04.2023 19:09 Ответить
Української зброї чи ту що ви випросили в заходу ?
Бо Рєзніков заліз в Леопард і сказав що це наш танк.
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14.04.2023 19:09 Ответить
Ну так до чого дотягнуться ''зелені руцьки'' вони вважають своїм.
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14.04.2023 19:11 Ответить
Нарешті!



Lesya Porutska-Sakovych

"Верховна Рада 277 голосами повернула доплати військовим у розмірі 30 тис. грн. І скасувала мільйонні зарплати керівникам держпідприємств та держчиновникам, обмеживши їх 60 тисячами.

У середовищі слуг потім були розборки , але дякуємо, всім слугам, які проголосували за справедливість.

Нагадаю, що виплати у військових забрав Уряд.

Європейська Солідарність і колеґи з инших фракцій робили все, аби це повернути.

Тепер чекаємо на швидкий підпис законопроєкту спікером Стефанчуком і президентом Зеленським. Без зволікань.

Також ВР звернулася сьогодні до парламентів країн НАТО із закликом на Вільнюському саміті Альянсу дати чітку перспективу Україні. Я є співавтором цієї важливої заяви.

Рік тому, коли переговорна група у Стамбулі, сформована Банковою, погоджувалася на нейтральність Украіни в обмін на припинення бойових дій з боку рф, ми критикували цю позицію.

Членство в НАТО - це безальтернативна позиція безпекових ґарантій Україні.

Ірина Геращенко, т/г
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14.04.2023 19:16 Ответить
Гарячі голови нашоі влади -- паразитують на віині .
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14.04.2023 19:16 Ответить
Не "шансів", а "шанців". Але ми зрозуміли.
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14.04.2023 19:33 Ответить
Данилов и Резников - мэтры разговорного жанра. Им бы в театре на сцене работать
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14.04.2023 19:40 Ответить
https://youtu.be/gVTxEllflI4..
Почему путлер назвал СВО "Буратино" и захват Украины спецОбосрация😁
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14.04.2023 19:51 Ответить
ні, не переведуться у зелених аристовичі!
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14.04.2023 19:58 Ответить
чем дальше по дате от даты событий, тем большими мифами будут обрастать таинственные взрывы в Крыму. А нам то что, нам похер, главное чтобы кацапам было жарко)
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14.04.2023 20:09 Ответить
А мне Данилов нравится, говорит он правильные вещи. Бывш посол Мельник тоже хорош. Скажут так скажут по делу.
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14.04.2023 20:23 Ответить
Самое интересное, что согласно правилам войны испытывать новое оружие разрешено только на своих полигонах и на своих территориях. Т.е. такие заявления по идиотизму сродни записям на телефон собственных военных преступлений, которые час от часу делают кацапы из-за своей собственной тупости.
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14.04.2023 20:42 Ответить
Мені реально хочеться вже матюжити їх що Резніков що Данілов.Ви закриєте свої мерзенні ротяки і дайте спокійно працювати ЗСУ.
Хрінові П""здоболи !!!
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14.04.2023 22:08 Ответить
Не треба слів. А треба робити.

Чим побільша. І люди поймуть.
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15.04.2023 02:11 Ответить
 
 