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В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела российскими оккупантами Славянска погибли пять человек, еще 15 ранены. Продолжается разбор завалов
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 18:00 известно о пяти погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - сообщил Кириленко.
Глава ОВА также сообщил, что враг нанес удар около 16 часов, предварительно использовались ракеты типа С-300
В результате удара также повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.
Топ комментарии
+20 Fox Ermolova
показать весь комментарий14.04.2023 19:57
+18 stels400
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+12 Владимир Капарунин 70d08e2e
показать весь комментарий14.04.2023 19:24
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Боюсь навіть уявити, що це місто знищать як Бахмут.
14-й год. Первая прививка от русского мира, народный мэр Понамарёв. Помните освобождённый Славянск? Весь в зелени, ещё коллаж был сравнивали взятие Грозного и Славянска. Город - картинка. Хоть и после "русского мира"
Народ прочувствовал? Последующие выборы и поддержка Штепы показали.
Принимайте это как второй этап лечения от "Путин введи"
Терапия не помогла. Сейчас идёт хирургия.
Они в чём то правы. Мою хату наши ВСУ разбили. Правда до этого хутор кацапы оккупировали (выехала за неделю до этого)
Я понимаю что война не закончится потому что танк подъехал к моему подвірью.
мы потеряли всё не когда снаряд прилетел, а когда решили выезжать.
К кому не прилетел соседи разграбили.
Москве" среднем по Украине.
Так судьба повернулась. В Кривом Роге Викула упорно переизбирали
Как вы думаете что будет если не дай бог в К.Р кацапы зайдут?
три богини судьбы - три мойры, давно жившие на Олимпе. В их руках находятся жизни людей, богов и чудовищ. Мойра Клото тянет, прядет и переплетает волшебные нити. Порвется такая нить, и в то же мгновение пресечется чья-то жизнь. Мойра Лахесис вытаскивает жребий, который каждому выпадает в жизни. Третья мойра, Атропос, записывает этот жребий в длинный свиток судьбы.
под названием русские, они будут прокляты по десятому колену, детям и внукам передадим.
Президент для них вождь. тубільці
Батюшка - полковник ФСБ.
Головний храм - капище незакопаного трупа члєніна - туди на заростьоть народная тропа...
Так что ракеты больше не получится.