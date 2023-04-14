РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7184 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
6 361 38
обстрел (20060) жертвы (1539) Славянск (2502)

В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела российскими оккупантами Славянска погибли пять человек, еще 15 ранены. Продолжается разбор завалов

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА 01

"По состоянию на 18:00 известно о пяти погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - сообщил Кириленко.

Глава ОВА также сообщил, что враг нанес удар около 16 часов, предварительно использовались ракеты типа С-300

В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА 02

В результате удара также повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

Смотрите также: Последствия обстрела Славянска российскими захватчиками: Били по жилому кварталу. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Хочу напомнить про колесо судьбы.
14-й год. Первая прививка от русского мира, народный мэр Понамарёв. Помните освобождённый Славянск? Весь в зелени, ещё коллаж был сравнивали взятие Грозного и Славянска. Город - картинка. Хоть и после "русского мира"
Народ прочувствовал? Последующие выборы и поддержка Штепы показали.
Принимайте это как второй этап лечения от "Путин введи"
Терапия не помогла. Сейчас идёт хирургия.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:57
+18
А в цей час орки правять ООН ,це всё що потрібно знати про цю організацію про світ про помсту і справедливість світу.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:22
+12
Отныне и навеки вечные украинцы должны забыть, что была такая страна расея и были существа

под названием русские, они будут прокляты по десятому колену, детям и внукам передадим.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люди зустріли Пасху...
Боюсь навіть уявити, що це місто знищать як Бахмут.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:15 Ответить
Хочу напомнить про колесо судьбы.
14-й год. Первая прививка от русского мира, народный мэр Понамарёв. Помните освобождённый Славянск? Весь в зелени, ещё коллаж был сравнивали взятие Грозного и Славянска. Город - картинка. Хоть и после "русского мира"
Народ прочувствовал? Последующие выборы и поддержка Штепы показали.
Принимайте это как второй этап лечения от "Путин введи"
Терапия не помогла. Сейчас идёт хирургия.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:57 Ответить
У них один ответ: это укры стреляют по ним.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:25 Ответить
Надо подняться выше этого.
Они в чём то правы. Мою хату наши ВСУ разбили. Правда до этого хутор кацапы оккупировали (выехала за неделю до этого)
Я понимаю что война не закончится потому что танк подъехал к моему подвірью.
мы потеряли всё не когда снаряд прилетел, а когда решили выезжать.
К кому не прилетел соседи разграбили.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:51 Ответить
На площади в центре моего городка стояли 12 штук 2с19 и били по нашим, наши стремились подавить этот дивизион и попадали и вокруг по зданиям и таки заставили орков отступить. Это война и люди не говорили, как на Донбассе, что это какие-то укры специально по домам стреляют. Вообще-то войну к нам кто притащил? Начали славянские помощники Гиркина а потом и остальные подключились. И в оккупацию у нас были всякие, но хуже дээнэровцев не было. Еще живые люди которые немцев помнят, так это котята по сравнению с донецкими.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:17 Ответить
Погоджуюсь. Подавляюча більшість мешканців Слов'янська - сепари до мозга кості.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:31 Ответить
-"И скажет он не верь молве, их там не больше чем в Москве" среднем по Украине.
Так судьба повернулась. В Кривом Роге Викула упорно переизбирали
Как вы думаете что будет если не дай бог в К.Р кацапы зайдут?
три богини судьбы - три мойры, давно жившие на Олимпе. В их руках находятся жизни людей, богов и чудовищ. Мойра Клото тянет, прядет и переплетает волшебные нити. Порвется такая нить, и в то же мгновение пресечется чья-то жизнь. Мойра Лахесис вытаскивает жребий, который каждому выпадает в жизни. Третья мойра, Атропос, записывает этот жребий в длинный свиток судьбы.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:42 Ответить
Штепу обрали ще до 2014р.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:38 Ответить
Я о народной поддержке во время судебного процесса.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:44 Ответить
Добавили дровишек в костер, хирурги хреновы((( Съезди посмотри на кладбище Краматорска и Славянска ! Скільки Гороів життя свої положили за Батьківщину .
показать весь комментарий
14.04.2023 21:20 Ответить
Вони навіть відмовились назвати площу у честь льотчика Могилка який загинув за їхній "Славянск".
показать весь комментарий
15.04.2023 02:08 Ответить
Я згоден з Вами,найгарячіші бої і і руйнація,там де найбільше любителів росії.Кацапи побували в багатьох областях,але врешті решт знову повернулись туди,де найбільше їх любили
показать весь комментарий
15.04.2023 07:03 Ответить
А в цей час орки правять ООН ,це всё що потрібно знати про цю організацію про світ про помсту і справедливість світу.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:22 Ответить
Отныне и навеки вечные украинцы должны забыть, что была такая страна расея и были существа

под названием русские, они будут прокляты по десятому колену, детям и внукам передадим.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:24 Ответить
От того ,что ты забудешь их россияне не исчезнут
показать весь комментарий
14.04.2023 20:22 Ответить
Страстна п'ятниця, день скорботи і молитви. Для росіян-андрофагів це ще один день вбивств, грабунків і згвалтувань. Вони дійсно православні? Їхньою псевдоцерквою править патріарх чи антихрист?
показать весь комментарий
14.04.2023 19:36 Ответить
Росіян з християнською вірою не можна порівнювати.
Президент для них вождь. тубільці
Батюшка - полковник ФСБ.
Головний храм - капище незакопаного трупа члєніна - туди на заростьоть народная тропа...
показать весь комментарий
14.04.2023 22:08 Ответить
Єдиний варіант це припинити - ракети з дальністю від 500 до 1000 км. Маємо КБ "Південне", а значить є розробки вже випробувані, старі, радянських часів, які потрібно використовувати. В 60-70х роках були розроблені і штампувались ракети з дальністю від 2х до 4х тис км. Документацію миші з'їли? Навіть ці застарілі моделі реально можуть знищили аеродроми і бази рашистів. Розуміння рашистами, що під прицілом їхні електростанції, зупинить атаки на нашу цивільну інфраструктуру.
показать весь комментарий
14.04.2023 19:52 Ответить
Если документацию мыши и не съели, то династия прервалась. Токарь Петрович вышел на пенсию, спился и умер. А его сын Игорь вместо ПТУ на рынке тачку таскал, спился и умер. Внук Толик в Польше клубнику собирает
Так что ракеты больше не получится.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:02 Ответить
Той що хоче зробити шукає можливості, а хто не хоче - шукає причини.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:45 Ответить
Середньої дальності твердопаливна СС-20 робилася в Росії. В Дніпрі робилися міжконтинентальні. Ну і модернізовані ФАУ-2 з рідинним паливом, печерний вік. Кому ця док-я була потрібна ще 50 років тому.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:51 Ответить
Р-14, Р-16. Точно не пам'ятаю, але щось таке. Це не міжконтинентальні, а середньої дальності. Нам абсолютно не заважає стріляти те, що патрони начинені порохом, який винайшли десь на початку першого тисячоліття нашої ери. Ви вважаєте треба викинути всю стрілецьку зброю і переходити на бластери? Я тільки за., але сьогодні треба використовувати все що можливо і що дешево і доступно.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:42 Ответить
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р12 - ракети які перед стартом треба було заправляти рідким паливом. Ви розумієте що це за система? Ви пишите що це доступно. У Вас є дані про таких виробників які не розбиті і можуть виробляти те що 60 років тому знято з озброєння?
показать весь комментарий
15.04.2023 06:55 Ответить
Де я писав про Р1....Р12? До речі ракети Х22, якими нас обстрілюють кацапи з літаків, спочатку робили для наземних пусків, потім модернізували для авіації і виробляли їх теж в Україні на невеличкому заводику. Тому вважаю, що, було б бажання, і документацію знайшли б, і виробництво реально організувати.
показать весь комментарий
15.04.2023 20:31 Ответить
Ви писали про якісь Р-14, р-16, таких середніх ракет не було. Були р1-р5,р12. Ви працювали на великому заводі який ще виконував оборонні замовлення? Ви хоч розумієте що це таке? Не пишіть ефемерності.
показать весь комментарий
16.04.2023 07:15 Ответить
https://missilery.info/missile/p14
показать весь комментарий
16.04.2023 12:03 Ответить
Так ця ракета зроблена в Росії. Ви з якої теми починали? Щоб в Україні робили рідинні ракети? А при чому тут Росія і її виробництво?
показать весь комментарий
16.04.2023 17:20 Ответить
Пошукай що розроблялось в КБ Південне. Х - 22 теж непогана тема, хоча дальність здається всього 500.
показать весь комментарий
16.04.2023 22:50 Ответить
Міномети не можуть нормальні зробити а Вам ракети робити. Ви на серйозному виробництві працювали? Розумієте що це таке зараз коли багато чого розбито і далі прилітає а Вам, теоретику, - непогана тема.
показать весь комментарий
17.04.2023 08:28 Ответить
Працював. На нарадах мабуть задовбав підлеглих фразою - Хто хоче зробити - шукає можливості, хто не хоче - шукає причини. Мабуть тому що сам завжди керувався першою частиною мудрості, майже зі всіма колишніми підлеглими і колегами були і навіть сьогодні, через 25 років, збереглись дружні відносини.
показать весь комментарий
17.04.2023 20:19 Ответить
Тоді робіть ракети .
показать весь комментарий
17.04.2023 20:45 Ответить
Есть ощущение, что Запад запретил бы и украинские ракеты использовать для ударов по России угрозой сокращения военной помощи. Типа "эскалация".
показать весь комментарий
14.04.2023 22:07 Ответить
Були б ракети до дупи їхні заборони. Мало відомий факт, що вже був конфлікт на межі війни з рашкою. Армія рашки тоді була занедбана гірше чим наша і ***** брязнув ядерною зброєю. В Україні підняли в повітря, тоді ще не повністю знищені ракетоносці ТУ з ракетами Х22. Літаки баражували по колу над територією України, а кремлівську шоблу попередили, що удар у відповідь буде нанесено по атомних електростанціях рашки. А в рашці АЕС майже всі натикані близько до нашого кордону. Конфлікт миттєво вичерпався і ***** почав клянутись у вічній дружбі.
показать весь комментарий
15.04.2023 02:57 Ответить
Літаки віддали в 1999 році а путін з 2000 року.
показать весь комментарий
15.04.2023 07:00 Ответить
Не всі, тільки ТУ-160, якщо не помиляюсь.
показать весь комментарий
15.04.2023 20:16 Ответить
Шестеро ждунівпід завалами (крім дитини) впевнені, що удар нанесли Укропи (хохли, бандери ) але ніяк не братушки - слов'яни - асфабадітєлі…
показать весь комментарий
14.04.2023 21:33 Ответить
а штепа шо каже?
показать весь комментарий
14.04.2023 21:47 Ответить
Так має виглядати кожна вулиця, кожен будинок на проклятій богом мацкаляндіі !!! Нехай страждає в муках кожен лаптеногій від малого до старого!!!
показать весь комментарий
15.04.2023 03:32 Ответить
 
 